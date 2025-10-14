  • Новость часаРосатом и Китай утвердили план по развитию Северного морского пути
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Война уступает место торговле у южных рубежей СНГ

    Находясь в афганско-узбекском пограничье, первое на что обращаешь внимание – это повысившийся уровень шума от двигающихся в обе стороны железнодорожных составов и автомобильных фур.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Может ли женщина быть епископом

    Люди часто с непониманием (или даже обидой) воспринимают нежелание православной Церкви рукополагать женщин в священный сан. Тем более что в некоторых христианских церквях это происходит. А недавно главой англиканской церкви впервые в истории стала дама. Однако с таким рукоположением связано два вопроса.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Дело «Северных потоков» раскалывает Европу изнутри

    Европейские страны все меньше готовы жертвовать собственными интересами ради абстрактных идей «солидарности» и «единства». Когда речь идет о реальных деньгах, когда избиратели требуют объяснений, куда уходят их налоги, вся эта красивая риторика о европейских ценностях испаряется.

    14 октября 2025, 11:25 • Новости дня

    Пескова спросили о возможной встрече Путина с освобожденным ХАМАС Харкиным

    Песков: Путин пока не планирует встречу с освобожденным ХАМАС Харкиным

    Tекст: Вера Басилая

    Встреча президента России Владимира Путина с освобожденным из плена ХАМАС уроженцем Донбасса Максимом Харкиным пока не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что у Владимира Путина нет планов встречи с Максимом Харкиным, которого недавно освободили из плена ХАМАС. Он добавил, что в Кремле разделяют общую радость по случаю того, что Харкин на свободе, пишут «Известия».

    Ранее мать Максима Харкина заявила, что ее сын содержался в плену у ХАМАС лучше других благодаря поддержке России.

    В понедельник в ХАМАС сообщили, что освободили всех израильских заложников, среди которых оказался уроженец Донбасса Максим Харкин.

    13 октября 2025, 19:56 • Новости дня
    Эрдоган развернул над Красным морем самолет из-за Нетаньяху

    Milliyet: Эрдоган развернул самолет из-за возможного визита Нетаньяху на саммит в Египте

    Эрдоган развернул над Красным морем самолет из-за Нетаньяху
    @ IMAGO/Turkish presidency apaim/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Турции Тайип Эрдоган и премьер Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани заявили о готовности бойкотировать саммит в Египте, если бы туда прибыл глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху.

    Эрдоган прибыл в Шарм-эш-Шейх для участия в международном саммите по окончанию войны Израиля и ХАМАС, но его самолет не сразу совершил посадку, пишет Milliyet, передает РБК. По данным издания, президент Турции отказался разрешить посадку самолета, узнав, что Нетаньяху может прибыть на мероприятие.

    После того как Эрдоган заявил, что не будет участвовать в саммите в случае приезда израильского премьера, участие Нетаньяху было отменено. Затем самолет президента Турции, некоторое время круживший над Красным морем, приземлился в Шарм-эш-Шейхе. Эту же информацию подтвердил телеканал TGRT.

    Иракское агентство INA сообщает, что аналогичную позицию занял и глава правительства Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани. По информации источника INA, ас-Судани уведомил египетскую и американскую стороны, что Ирак не будет участвовать в саммите в случае присутствия Нетаньяху.

    Источник агентства добавил, что президент США Дональд Трамп пытался обеспечить участие израильского премьера в саммите, однако большинство стран поддержали позицию Ирака, и попытка не увенчалась успехом.

    Ранее сообщалось, что президент Палестины Махмуд Аббас и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани собираются обсудить прекращение огня в секторе Газа на предстоящем «саммите мира» 13 октября.

    13 октября 2025, 19:07 • Новости дня
    Медведев: Война на Ближнем Востоке продолжится до создания палестинского государства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что освобождение израильских заложников и палестинских заключенных без создания независимого государства Палестина не приведет к долгосрочным изменениям.

    Он подчеркнул, что решение конфликта возможно только при выполнении положений резолюций ООН о создании палестинского государства, передает РИА «Новости».

    «Освобождение израильских заложников и палестинских заключенных – это, конечно, хорошо, но это ничего не решит. Пока не будет создано полноценное палестинское государство в соответствии с известными резолюциями ООН, ничего не изменится. Война будет продолжаться. Все это понимают», – отметил Медведев в публикации в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее Канада, Австралия и Британия признали государственность Палестины.

    Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал бороться против признания Палестины государством.

    13 октября 2025, 19:56 • Видео
    Израиль прекратил воевать. Надолго ли?

    Президент США Дональд Трамп, выступая в израильском парламенте, заявил о завершении конфликта в секторе Газа и о том, что «Израиль добился максимум возможного силой». Теперь региону обещаны мир и процветание. Стоит ли верить?

    13 октября 2025, 11:48 • Новости дня
    ХАМАС освободило всех израильских заложников

    Вторая группа израильских заложников передана Красному Кресту в Газе

    ХАМАС освободило всех израильских заложников
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В секторе Газа 13 израильских заложников, среди которых уроженец Донбасса Максим Харкин, были переданы Красному Кресту для дальнейшей передачи израильским военным.

    Вторая группа израильских заложников, насчитывающая тринадцать человек, была передана представителям Красного Креста на территории сектора Газа, передает РИА «Новости».

    В сообщении израильского 12-го телеканала отмечается: «Тринадцать заложников были переданы представителям Красного Креста».

    По данным ТАСС, среди освобожденных находится уроженец Донбасса Максим Харкин. Процесс передачи заложников был показан в прямом эфире телеканала Al Hadath.

    На данный момент у палестинского движения ХАМАС не осталось живых израильских заложников. Ожидается, что тела погибших будут переданы позже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении двадцати заложников из сектора Газа. ХАМАС назвал условие соблюдения перемирия с Израилем. ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников.

    14 октября 2025, 06:58 • Новости дня
    Berliner Zeitung: Германия изоляцией расплачивается за политику Бербок
    Berliner Zeitung: Германия изоляцией расплачивается за политику Бербок
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Фридрих Мерц не играл никакой роли на саммите в Шарм-эль-Шейхе по урегулированию конфликта в секторе Газа, так Германия расплачивается за политику Анналены Бербок на посту главы МИД, пишет Berliner Zeitung.

    В публикации Berliner Zeitung отмечается, что Германия потеряла доверие не только в арабском мире, но и на всем глобальном Юге, передает РИА «Новости».

    Автор подчеркивает, что экс-министр иностранных дел Анналена Бербок, бывший канцлер Олаф Шольц и нынешний глава правительства Фридрих Мерц растеряли это влияние из-за своих действий и заявлений.

    Особое внимание в статье уделено роли Мерца на прошедшем саммите, где он не принимал участия в ключевых обсуждениях, не давал пресс-конференций и фактически остался в стороне от главных событий. По мнению автора, одной из причин изоляции стали неосторожные заявления Бербок в октябре 2024 года, которые могли быть восприняты как оправдание действий Израиля против мирного населения.

    «Сегодня Германия расплачивается за эту политику. В Шарм-эль-Шейхе изоляция страны становится очевидной», – констатирует Berliner Zeitung.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры США, Египта, Катара и Турции подписали мирный договор по сектору Газа на саммите в Шарм-эш-Шейхе. США, Египет, Катар и Турция приняли декларацию по Ближнему Востоку.

    Бербок была назначена председателем Генассамблеи ООН.

    13 октября 2025, 11:47 • Новости дня
    Трамп объявил о завершении конфликта в Газе
    Трамп объявил о завершении конфликта в Газе
    @ Evan Vucci/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил, что радикальное движение ХАМАС согласно на разоружение в рамках мирного урегулирования.

    Дональд Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил, что радикальное движение ХАМАС согласно на разоружение в рамках мирного урегулирования, передает ТАСС.

    По словам Трампа, такие условия были достигнуты после его прибытия в Кнессет, где он выступил с официальным заявлением.

    Американский президент, отвечая на вопросы журналистов, подчеркнул, что считает военные действия в анклаве завершенными. Он отметил, что мирный план предусматривает полный отказ ХАМАС от вооруженной борьбы.

    Ранее Трамп назвал приоритетом заботу о жителях сектора Газа и предложил начать восстановление разрушенной инфраструктуры до обсуждения преобразований региона.

    Дональд Трамп прибыл с визитом в Израиль. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент Ицхак Герцог с супругами встретили американского лидера.

    Напомним, Израиль и представители Палестины достигли соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

    13 октября 2025, 16:52 • Новости дня
    ХАМАС опубликовал имена погибших заложников перед передачей тел Израилю

    Tекст: Валерия Городецкая

    Группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», действующая как военное крыло ХАМАС, объявила о готовящейся передаче Израилю тел четырех погибших заложников и назвала их имена.

    В заявлении, опубликованном в Telegram-канале движения, говорится, что тела Гая Илуза, Йоси Шараби, Бипина Джоши и Даниэля Переза будут переданы израильской стороне в понедельник, 13 октября, передает ТАСС.

    Ранее в секторе Газа 13 израильских заложников, среди которых уроженец Донбасса Максим Харкин, были переданы Красному Кресту для дальнейшей передачи израильским военным.

    13 октября 2025, 12:38 • Новости дня
    Лавров заявил о планах Запада вернуть подмандатную Палестину

    Лавров сообщил о нежелании Запада создать независимую Палестину

    Лавров заявил о планах Запада вернуть подмандатную Палестину
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД России Сергей Лавров обратил внимание на то, что ряд западных стран действует так, будто стремится не к независимости Палестины, а к ее подмандатному статусу.

    Лавров отметил, что некоторые западные коллеги, включая представителей Британии, демонстрируют действия, которые напоминают стремление к подмандатной Палестине. Он процитировал политолога, который высказал мнение, что Западу не нужна независимая Палестина, а нужна подмандатная, передает ТАСС.

    Лавров также отметил, что создание палестинского государства не имеет альтернатив, а этот вопрос можно решить только на основе взаимных компромиссов. Министр подчеркнул, что любые попытки заменить создание государства муниципалитетами или квазигосударственными структурами не будут восприняты как удовлетворительный итог в арабском мире и среди самих палестинцев. По его словам, компромиссы неизбежны.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул важность немедленного прекращения огня в Газе и призвал участников саммита в Египте обеспечить выполнение достигнутых договоренностей.

    Президент США Дональд Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил о согласии ХАМАС на разоружение в рамках мирного урегулирования.

    Военное крыло ХАМАС выразило готовность соблюдать соглашение о прекращении огня при условии аналогичных шагов со стороны Израиля.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему до сих пор никто точно не знает, что такое Государство Палестина.

    13 октября 2025, 20:51 • Новости дня
    Израильские военные получили четыре тела заложников

    Израильские военные получили четыре гроба с телами заложников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военные Израиля получили через сотрудников Международного комитета Красного Креста четыре гроба с останками заложников.

    Согласно сообщению армейской пресс-службы, сейчас гробы везут на территорию Израиля, где планируется проведение процедуры опознания останков, передает ТАСС.

    Ранее группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», действующая как военное крыло ХАМАС, объявила о готовящейся передаче Израилю тел четырех погибших заложников и назвала их имена.

    До этого в секторе Газа 13 израильских заложников, среди которых уроженец Донбасса Максим Харкин, были переданы Красному Кресту для дальнейшей передачи израильским военным.

    13 октября 2025, 22:31 • Новости дня
    Участники «саммита мира» заявили о подорванном миропорядке из-за конфликта в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Участники «саммита мира» в египетском Шарм-эш-Шейхе пришли к единому мнению, что военный конфликт в Газе существенно подорвал существующий миропорядок и чувство безопасности у всех народов региона.

    В итоговом заявлении встречи в Шарм-эш-Шейхе отмечается, что конфликт в секторе Газа ослабил стабильность и уверенность народов Ближнего Востока, передает ТАСС.

    Участники «саммита мира» в египетском Шарм-эш-Шейхе пришли к единому мнению, что военный конфликт в Газе существенно подорвал существующий миропорядок и чувство безопасности у всех народов региона. В итоговом документе говорится, что мир увидел, что международное сообщество начало постепенно утрачивать чувство гуманности.

    На встрече было принято решение о тесном сотрудничестве для реализации положений соглашения по Газе. Особое внимание уделено необходимости объединения усилий международного сообщества для выполнения достигнутых договоренностей, среди которых полное прекращение огня, завершение обмена заложниками и заключенными, вывод израильских войск, а также доставка гуманитарной и чрезвычайной помощи в сектор.

    Египет подтвердил свою поддержку законных прав палестинского народа на безопасную и мирную жизнь в независимом государстве в границах 1967 года. Президент Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Египет будет работать с региональными и мировыми партнерами для построения справедливого и мирного Ближнего Востока, основанного на равенстве и добрососедстве.

    Ранее президент США Дональд Трамп подписал договор о прекращении конфликта в секторе Газа на саммите в Египте.

    До этого Трамп объявил о заключении мирного соглашения на Ближнем Востоке.

    Военное крыло ХАМАС выразило готовность соблюдать соглашение о прекращении огня при условии аналогичных шагов со стороны Израиля.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что освобождение израильских заложников и палестинских заключенных без создания независимого государства Палестина не приведет к долгосрочным изменениям.

    14 октября 2025, 00:50 • Новости дня
    США, Турция, Катар и Египет приняли декларацию по Ближнему Востоку

    Tекст: Антон Антонов

    Ближний Восток не в состоянии выдержать бесконечного цикла продолжительных войн, заявили США, Турция, Катар и Египет в совместной декларации.

    В совместной декларации, опубликованной на сайте Белого дома, США, Турция, Катар и Египет выразили приверженность разрешать дальнейшие споры на Ближнем Востоке исключительно дипломатическими методами, передает ТАСС.

    «Мы признаем, что Ближний Восток не в состоянии выдержать бесконечного цикла продолжительных войн, застопорившихся переговоров или частичного, неполного или избирательного применения достигнутых договоренностей», – говорится в декларации.

    В декларации особо подчеркивается важность построения такого мира, при котором и палестинцы, и израильтяне смогут процветать «при защите их основных прав человека, гарантиях безопасности и уважении достоинства», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа.

    13 октября 2025, 13:38 • Новости дня
    Нетаньяху подарил Трампу золотую статуэтку голубя мира
    Нетаньяху подарил Трампу золотую статуэтку голубя мира
    @ EYEPRESS/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отблагодарил президента США Дональда Трампа памятным подарком и высокой государственной наградой за содействие при освобождении заложников из сектора Газа.

    Во время визита президента США Дональда Трампа в Израиль премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху вручил ему статуэтку голубя из золота, сообщает ТАСС.

    Голубь символизирует мир, и вручение этого подарка сопровождалось публикацией совместных фотографий Нетаньяху и Трампа в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Помимо этого, Дональд Трамп был удостоен высшей гражданской награды Израиля – Президентской медали почета. В канцелярии главы государства уточнили, что эта награда вручена американскому лидеру в знак признания его вклада в освобождение израильских заложников, удерживавшихся в секторе Газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что конфликт в Газе завершен. ХАМАС согласился на разоружение в рамках мирного урегулирования.

    Ранее Трамп назвал приоритетом заботу о жителях сектора Газа и предложил начать восстановление разрушенной инфраструктуры до обсуждения преобразований региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении 20 заложников из сектора Газа. ХАМАС назвал условие соблюдения перемирия с Израилем. ХАМАС передал Красному Кресту в Газе семерых израильских заложников.


    13 октября 2025, 13:57 • Новости дня
    Axios: Уиткофф и Кушнер провели переговоры с ХАМАС о соглашении по Газе

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В египетском Шарм-эш-Шейхе прошли личные переговоры между спецпосланником США Стивеном Уиткоффом, Джаредом Кушнером и представителями ХАМАС, где обсуждалось освобождение заложников.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на портал Axios, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер, зять американского лидера, лично встретились с представителями палестинского движения ХАМАС. Встреча прошла на прошлой неделе в египетском Шарм-эш-Шейхе.

    По данным источников, на переговорах также присутствовали руководители разведок Египта и Турции, а также высокопоставленные чиновники из Катара. Движение ХАМАС представляли четыре человека, включая главу организации в анклаве и лидера переговорной делегации Халиля аль-Хейя.

    Встреча длилась около 45 минут. По сообщению источников, Уиткофф заявил: «Заложники для движения скорее обуза, чем преимущество», и предложил «вернуть людей домой по обе стороны границы». Он также заверил, что президент США Дональд Трамп поддержал «все 20 пунктов мирного плана и позаботится, чтобы все они были выполнены».

    После основной части встречи представители ХАМАС и посредники провели совещание в отдельной комнате. Позднее глава египетской разведки Хасан Рашад сообщил Уиткоффу и Кушнеру, что по итогам переговоров стороны пришли к соглашению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил о согласии ХАМАС на разоружение в рамках мирного урегулирования.

    Военное крыло ХАМАС выразило готовность соблюдать соглашение о прекращении огня при условии аналогичных шагов со стороны Израиля.

    Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул необходимость немедленного прекращения огня в Газе и призвал участников саммита в Египте обеспечить выполнение достигнутых договоренностей.

    13 октября 2025, 11:54 • Новости дня
    Освобожденный ХАМАС уроженец Донбасса Харкин связался с семьей

    Tекст: Ольга Иванова

    Освобожденный из плена ХАМАС уроженец Донбасса Максим Харкин сумел связаться со своими близкими.

    Освобожденный из плена ХАМАС уроженец Донбасса Максим Харкин уже связался со своими родственниками, передает ТАСС.

    В посольстве Израиля в Москве подтвердили информацию, подчеркнув: «Нам известно, что Максим уже вышел на связь со своей семьей».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство Израиля в России сообщило, что Максим Харкин оказался в числе 20 заложников, которых планируется освободить в понедельник.

    Ранее Красный Крест передал семь освобожденных заложников армии Израиля.


    13 октября 2025, 13:35 • Новости дня
    Трамп призвал превратить перемирие в Газе в мир на всем Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп в парламенте Израиля заявил о необходимости превратить прекращение конфликта в Газе в долгосрочный мир для всего Ближнего Востока.

    Выступая в Кнессете, Дональд Трамп подчеркнул, что прекращение военных действий в секторе Газа должно стать основой для установления мира на всем Ближнем Востоке, передает ТАСС.

    По словам президента США, Израиль уже «добился всего, чего можно было достичь силой оружия», и теперь настал момент для перехода к миру и процветанию во всем регионе.

    Трамп заявил, что Израиль будет готов «протянуть руку дружбы» даже Ирану, отметив возможность сотрудничества между странами. Он также назвал сделку по Газе «исторической зарей нового Ближнего Востока» и посоветовал жителям сектора сосредоточиться на экономическом развитии и стабильности.

    По мнению американского президента, победы на поле боя должны стать началом политических и экономических преобразований, которые приведут к долгожданному миру.

    Ранее Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил о согласии ХАМАС на разоружение.

    Лавров подчеркнул важность немедленного прекращения огня в Газе и призвал участников саммита в Египте обеспечить выполнение достигнутых договоренностей.

    Между тем в секторе Газа 13 израильских заложников, среди которых уроженец Донбасса Максим Харкин, были переданы Красному Кресту для дальнейшей передачи израильским военным.

    14 октября 2025, 01:50 • Новости дня
    ХАМАС объявило о готовности наладить отношения с Палестинской администрацией

    Tекст: Антон Антонов

    Движение ХАМАС выразило готовность начать новый этап взаимодействия с Палестинской национальной администрацией, которую возглавляет президент Палестины Махмуд Аббас, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя ХАМАС.

    «Мы готовы открыть новую страницу в отношениях с Палестинской администрацией», – приводит текст сообщения ТАСС со ссылкой на Al Arabiya.

    Также в ХАМАС заявили, что тема разоружения в секторе Газа преувеличена, и выразили убежденность в возможности урегулирования этого вопроса. Подчеркивается, что «разоружение – это сложный и запутанный вопрос.

    В организации считают, что решения по сдаче оружия и будущему управлению сектором Газа должны приниматься на основе национального консенсуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, палестинские группировки освободили 20 израильских заложников в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Израиль освободил почти 2 тыс.  палестинцев.

    Израиль в 2005 году вывел войска и еврейские поселения из сектора Газа, после чего контроль перешел к ПНА. Однако победа ХАМАС на парламентских выборах привела к расколу с движением ФАТХ и полной передаче власти в Газе радикалам, а ПНА сохранила контроль над Западным берегом Иордана. Власти Палестины регулярно заявляют о намерении восстановить юрисдикцию ПНА над сектором Газа.

