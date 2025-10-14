Находясь в афганско-узбекском пограничье, первое на что обращаешь внимание – это повысившийся уровень шума от двигающихся в обе стороны железнодорожных составов и автомобильных фур.0 комментариев
Пескова спросили о возможной встрече Путина с освобожденным ХАМАС Харкиным
Песков: Путин пока не планирует встречу с освобожденным ХАМАС Харкиным
Встреча президента России Владимира Путина с освобожденным из плена ХАМАС уроженцем Донбасса Максимом Харкиным пока не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что у Владимира Путина нет планов встречи с Максимом Харкиным, которого недавно освободили из плена ХАМАС. Он добавил, что в Кремле разделяют общую радость по случаю того, что Харкин на свободе, пишут «Известия».
Ранее мать Максима Харкина заявила, что ее сын содержался в плену у ХАМАС лучше других благодаря поддержке России.
В понедельник в ХАМАС сообщили, что освободили всех израильских заложников, среди которых оказался уроженец Донбасса Максим Харкин.