Пескова спросили о возможной встрече Путина с освобожденным ХАМАС Харкиным

Песков: Путин пока не планирует встречу с освобожденным ХАМАС Харкиным

Tекст: Вера Басилая

Песков сообщил, что у Владимира Путина нет планов встречи с Максимом Харкиным, которого недавно освободили из плена ХАМАС. Он добавил, что в Кремле разделяют общую радость по случаю того, что Харкин на свободе, пишут «Известия».

Ранее мать Максима Харкина заявила, что ее сын содержался в плену у ХАМАС лучше других благодаря поддержке России.

В понедельник в ХАМАС сообщили, что освободили всех израильских заложников, среди которых оказался уроженец Донбасса Максим Харкин.

