В Киргизии арестовали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки

Tекст: Дарья Григоренко

Представитель канцелярии Иссык-Кульского облсуда сообщила: «По решению суда Джеты-Огузского района подозреваемый в убийстве 17-летней Айсулуу Мукашевой арестован на срок два месяца». Она отметила, что срок ареста может быть продлен, если это потребуется следствию, передает ТАСС.

Расследованием дела займется МВД Киргизии, подчеркнули в суде. После трагедии президент страны Садыр Жапаров поручил взять дело под личный контроль и предложил вернуть в стране смертную казнь. Сейчас готовятся законодательные изменения, ужесточающие наказание за преступления против детей, девушек и женщин.

Пресс-секретарь президента Аскат Алагозов уточнил, что изменения предусматривают смертную казнь за изнасилование детей, а также за изнасилование с убийством женщин. Разработкой поправок занимается управление правового обеспечения администрации президента. Власти Киргизии подчеркивают, что законопроект будет внесен в кратчайшие сроки.

1 октября глава Киргизии Садыр Жапаров инициировал рассмотрение законопроекта о возобновлении смертной казни за самые тяжкие преступления против женщин и детей.