Киев осудил слова кандидата в президенты Польши о членстве Украины в ЕС и НАТО

Киев раскритиковал заявление кандидата в президенты Польши Навроцкого по вопросам членства в ЕС и НАТО и Волынской резни

Tекст: Антон Антонов

Навроцкий заявил, что Украина не должна быть частью ЕС и НАТО, пока не будут решены вопросы, связанные с перезахоронением и поминовением жертв Волынской резни. По его мнению, страна, «которая не может ответить за очень жестокое преступление против 120 тыс. своих соседей, не может быть частью международных альянсов», передает ТАСС.

Украинский МИД назвал эти утверждения манипулятивными и отверг их. «Такие заявления свидетельствуют, что польский политик ставит конъюнктурные соображения выше стратегических интересов своей страны и добрососедских украинско-польских отношений», – говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, украинская сторона подчеркнула, что между Киевом и Варшавой ведется конструктивный диалог по вопросам исторического прошлого. МИД Украины призвал не использовать эти вопросы в контексте внутриполитической борьбы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Польше рассчитывали решить проблему глорификации ОУН* – УПА* на Украине и связанную с ней проблему исторической памяти о жертвах Волынской резни в ответ на помощь Киеву.

Польша отказалась от отправки военных на Украину из-за «исторических вопросов» и чтобы избежать обвинений в разделении страны. Польский министр иностранных дел Радослав Сикорский заявлял после встречи с украинским коллегой Андреем Сибигой, что власти Украины официально пообещали Польше разрешить проведение эксгумации останков жертв Волынской резни.