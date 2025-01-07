ВСУ признали невозможность F-16 соревноваться с российскими самолетами

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские истребители F-16 не могут конкурировать в воздушных боях с технологичными самолетами России. Об этом заявил начальник управления коммуникаций командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает «РИА Новости». По его словам, для эффективного противостояния российским самолетам Украина нуждается в более мощных модификациях F-16 с улучшенными радарами и дальнобойными ракетами.

Игнат отметил, что украинским пилотам было бы трудно в одиночку соревноваться с российскими самолетами, обладающими высокой технологической оснащенностью. Он также подчеркнул, что введение на вооружение Украины более современных самолетов, таких как F-35, могло бы значительно усилить обороноспособность страны и создать мощную сдерживающую силу в центре Европы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский миллиардер Сергей Шмотьев подтвердил готовность выплатить 15 млн рублей за уничтожение первого истребителя F-16 в рамках специальной военной операции, СБУ задержала 12 человек за слежку за военными аэродромами с F-16, а ВС России нанесли ракетный удар по месту подготовки пилотов F-16 в Киеве.