В Красноярске ввели режим «черного неба» до 8 января

Стало известно о введении в Красноярске режима «черного неба» из-за неблагоприятной погоды

Tекст: Елизавета Шишкова

Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) начнет действовать с 6 января в 19.00 по местному времени и продлится до 8 января. В это время предприятиям рекомендуется снизить выбросы в атмосферный воздух, сообщил министр экологии Красноярского края Владимир Часовитин в своем Telegram-канале.

Режим «черного неба» вводится в Красноярске и других сибирских городах при неблагоприятных метеоусловиях, когда вредные примеси в воздухе плохо рассеиваются. Это решение принимается при сочетании ряда факторов, влияющих на качество воздуха, и направлено на минимизацию воздействия загрязнений на население.

Специалисты Роспотребнадзора советуют в дни действия НМУ избегать проветривания помещений, поддерживать регулярный питьевой режим, проводить влажную уборку и реже выходить на улицу.

Ранее Росавиация вводила ограничения на полеты в аэропортах Казани, Нижнекамска, Перми и Ижевска для обеспечения безопасности, позже эти ограничения сняли.