Пленный из 110-й бригады ВСУ Жигалкин решил остаться в России после обмена

Tекст: Вера Басилая

«Я не хочу возвращаться на Украину. Украина уже продана. Мы боимся ходить по Украине», – приводит ТАСС слова Жигалкина. Он добавил, что предпочел бы оставаться в России, если это возможно.

Жигалкин отметил, что в рядах 110-й бригады есть и другие военнослужащие, которые стремятся сдаться в плен российским войскам, чтобы впоследствии отказаться от обмена. Он рассказал, что многие из его сослуживцев специально планировали попасть на передовую, чтобы выйти с поднятыми руками и перейти на российскую сторону. Он также добавил, что знает нескольких, кому это удалось.

Александр Жигалкин служит в ВСУ с 2015 года, когда впервые подписал контракт. Во время службы он несколько раз пытался дезертировать, был осужден, а затем повторно мобилизован. В конце 2024 года он сдался в плен на юге Великой Новоселки.

Ранее пленные украинские военные рассказали, как Киев бросил их на произвол судьбы.

Также украинские военные выразили опасения о снижении морального духа и возможном прекращении помощи США в случае изменений в политической обстановке.