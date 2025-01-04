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Пленный экс-участник украинской АТО отказался от обмена
Пленный из 110-й бригады ВСУ Жигалкин решил остаться в России после обмена
Бывший участник АТО пленный солдат 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Жигалкин заявил о намерении отказаться от обмена и остаться в России.
«Я не хочу возвращаться на Украину. Украина уже продана. Мы боимся ходить по Украине», – приводит ТАСС слова Жигалкина. Он добавил, что предпочел бы оставаться в России, если это возможно.
Жигалкин отметил, что в рядах 110-й бригады есть и другие военнослужащие, которые стремятся сдаться в плен российским войскам, чтобы впоследствии отказаться от обмена. Он рассказал, что многие из его сослуживцев специально планировали попасть на передовую, чтобы выйти с поднятыми руками и перейти на российскую сторону. Он также добавил, что знает нескольких, кому это удалось.
Александр Жигалкин служит в ВСУ с 2015 года, когда впервые подписал контракт. Во время службы он несколько раз пытался дезертировать, был осужден, а затем повторно мобилизован. В конце 2024 года он сдался в плен на юге Великой Новоселки.
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