Трамп назвал решение судьи фарсом и незаконной атакой

Трамп обвинил судью в незаконном назначении приговора по делу о фальсификации

Tекст: Денис Тельманов

Дональд Трамп назвал незаконной политической атакой и фарсом решение судьи Хуана Мерчана назначить вынесение ему приговора, передает РИА «Новости». По словам Трампа, это решение о назначении слушаний на 10 января противоречит Конституции США и угрожает его президентству.



«Эта незаконная политическая атака является ни чем иным, как сфальсифицированным фарсом», – написал он в Truth Social. Трамп также обвинил судью в заведомо незаконном требовании его явиться в суд.

Ранее суд Нью-Йорка назначил на 10 января вынесение приговора, но разрешил Трампу присутствовать онлайн. Суд отклонил просьбу адвокатов о прекращении дела, несмотря на обвинительный вердикт присяжных. Дело связано с обвинениями во фальсификации документов Trump Organization.

Суд считает, что действия Трампа относятся к личным и не угрожают полномочиям исполнительной власти. Прокуратура настаивает на продолжении дела, несмотря на возможный президентский иммунитет Трампа. Защита утверждает, что Конституция ограничивает привлечение избранного президента к ответственности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Нью-Йорке назначил вынесение приговора Дональду Трампу на 10 января по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization. Министерство юстиции США прекратило все федеральные дела против Дональда Трампа, что было озвучено директором по коммуникациям переходной команды Стивеном Чуном. Мария Захарова отметила цикличность американского правосудия в связи с прекращением федеральных дел против Трампа, демонстрирующую различные результаты до и после выборов.

