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    Анна Долгарева Анна Долгарева Почему Макаревич* не хочет, чтобы ракеты падали на Москву

    Дело не в том, простят или не простят русские люди Макаревича*. Или кого-то другого. Он не «переобулся в воздухе» в связи с успехами России на фронте, как радостно завизжали самые глупые из наших патриотов. Это он потянулся неосознанно к той силе, которая у него раньше была и питала его песни.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Фейки о России вышли иноагентам боком

    Имя Асии Несоевой гремело в иноагентских изданиях на фоне жестокого информационно-либерального голода. Но стремительное восшествие героини завершилось ее разоблачением и не менее стремительным падением.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Африке нужно преодолеть свою географию

    Многие факторы, делающие Африку оставленной глобальным вниманием, являются объективными. Признать это – значит подходить к региону достаточно искренне, что само по себе поможет в преодолении сложившейся несправедливости.

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    30 января 2025, 08:36 • Новости дня

    ВС России улучшили позиции в Серебрянском лесничестве ЛНР

    Российские войска улучшили позиции на Сватовско-Кременском участке в ЛНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России заняли новые позиции в Серебрянском лесничестве на севере ЛНР, укрепив тактическое положение на Сватовско-Кременском участке.

    Вооруженные силы России успешно укрепили свои позиции в Серебрянском лесничестве на севере Луганской народной республики, передает РИА «Новости».

    В результате маневров удалось нанести неожиданный удар по украинским силам юго-восточнее населенного пункта Червоная Диброва. Российские войска нанесли поражение живой силе и технике противника и заняли новые позиции.

    Кроме того, российским силам удалось улучшить свое тактическое положение западнее, у Шипиловки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили поселок Надия в ЛНР, ранее сообщалось, что ВСУ заминировали зону под Кременной немецкими минами, а также украинские военные обстреляли своих сослуживцев при бегстве из Серебрянки в ДНР.

    29 января 2025, 13:48 • Новости дня
    Эксперт объяснил, зачем ВСУ взорвали крупнейшую угольную шахту под Красноармейском

    Эксперт Анпилогов: Потеря крупнейшей шахты под Красноармейском – серьезный удар по экономике Украины

    Эксперт объяснил, зачем ВСУ взорвали крупнейшую угольную шахту под Красноармейском
    @ Антон Вергун/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украинская металлургия лишилась сначала качественной железной руды, а теперь теряет залежи дешевого коксующегося угля. Но Киев не считается с экономическими последствиями. Подрывом шахты под Красноармейском (Покровском) ВСУ хотели предотвратить использование инфраструктуры российскими военными и создать России дополнительные расходы на восстановление, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт Алексей Анпилогов.

    «Угледобывающее предприятие, подорванное ВСУ, объединяло несколько объектов возле поселка Удачное близ Красноармейска. Самая большая шахта – это шахта №1. Она же одна из самых старых, там несколько раз производилась модернизация», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    По его словам, преимущество красноармейского коксующегося угля заключается в легкости его добычи. «Например, в соседней Горловке залежи сопряжены с крутопадающими, практически вертикальными слоями угля. Как следствие, их добыча обходилась дорого. Под Красноармейском залегание пластов практически горизонтальное. Это позволяет использовать механизацию, в том числе проходческие комбайны», – уточнил собеседник.

    «Таким образом, красноармейская шахта всегда были «на переднем крае» по модернизационному потенциалу, и как следствие себестоимость добычи угля оказывалась низкой», – добавил специалист. Потерю Украиной такого источника дешевого сырья Анпилогов назвал «серьезным ударом» по экономике страны. Он отметил, что на подконтрольной Киеву территории остаются месторождения угля – в том числе Львовский бассейн – но они «бедные и неудобные к отработке».  

    «Коксующийся уголь, купленный у США или Австралии, обойдется украинской стороне в полтора – два раза дороже, чем тот, который добывался на шахте под Красноармейском. Кроме того, транспортировка сырья станет непростым процессом в силу того, что перевозить его придется по Черному морю. Риски судоходства отразятся на страховых премиях», – рассуждает эксперт.

    Все это скажется на украинской металлургии, которая и так «страдает от недофинансирования», добавил аналитик. «Украина оказалась в достаточно неприятной ловушке. Ее преимуществом была дешевизна двух основных компонентов для производства чугуна в доменном процессе – это коксующийся уголь и железорудный концентрат», – напомнил Анпилогов.

    Как уточнил собеседник: самые богатые месторождения железной руды располагаются на юге Запорожской области – Киев их утратил. Залежи остаются в Полтавской области, а также в районе Кривого Рога. «Между тем, криворожские месторождения содержат большое количество серы. Ее приходится убирать дополнительными способами, чтобы соответствовать стандарту по производству большинства марок стали. А это опять-таки тянет цены вверх», – заметил эксперт.

    «Получилось, что украинская металлургия лишилась сначала самой качественной железной руды, а теперь она теряет вторую компоненту – это дешевый кокс», – подчеркнул эксперт. Таким образом, украинский металл теряет качество и становится неконкурентоспособным в условиях зависимости от импорта коксующегося угля.

    Однако Киев не считается с экономическими последствиями. Подрыв ВСУ шахты под Красноармейском носил, скорее, характер военных приготовлений, считает Анпилогов. По его мнению, речь идет об организации противником взрыва ствола шахты. Он объясняет: это «достаточно высокое индустриальное здание, эквивалентное 16- или 25-этажному дому, в зависимости от конкретного случая».

    «На этой башне можно размещать и ретрансляторы для беспилотников, и расчет ПТУР. Оттуда удобно вести наблюдение», – перечислил аналитик. На этом фоне он напомнил, что ранее украинские войска уничтожили трубы Кураховской электростанции. «То есть первая причина, по которой взорваны шахты, – военная», – подчеркнул Анпилогов.

    «Вторая причина – создать для России дополнительные расходы на восстановление. Украина продолжает использовать тактику выжженной земли. Если какой-либо объект может представлять ценность для российской стороны, то в большинстве случаев ВСУ пытаются при отступлении если не уничтожить его, то максимально вывести из строя, чтобы наступающим войскам оставались руины», – добавил эксперт.

    В случае с шахтой под Красноармейском пока рано судить о разрушениях и необходимых для восстановления добычи угля работах. «Главный вопрос – в каком состоянии находится подземная выработка, не затоплена ли она. Во многих условиях вода поступает в шахты, и могут потребоваться месяцы, а иногда и годы, чтобы осушить их. Также нужно понимать, какое состояние в части концентрации газов, например, метана. То есть это вопрос комплексной восстановительной экспертизы», – детализировал аналитик.

    Но стоит ожидать, что добыча в перспективе будет восстановлена Россией. «Как я говорил ранее, красноармейский уголь является одними из самых доступных и экономически выгодных в отработке. Более того, шахта расположена вблизи традиционного металлургического кластера. Рядом и месторождения железной руды. Кроме того, есть специалисты. Это все, что нужно для современной металлургии. А эта отрасль, как и энергетика, – одна из основ промышленного роста», – акцентировали специалист.

    «Для производства автомобилей, судов или космических кораблей нужна качественная сталь. Это то, чем вполне реально заниматься на территории ЛНР, ДНР и Запорожской области – регионов, для которых промышленность всегда была традиционной отраслью», – заключил Анпилогов.

    Ранее ВСУ подорвали шахту по добыче коксующегося угля в Красноармейске (Покровске) ДНР. Предприятие принадлежало компании «Метинвест» Рината Ахметова (входит в объединение, включенное в России в перечень террористов и экстремистов). Украинская сторона объясняет свои действия предотвращением использования шахты российскими силами для дальнейшего наступления.

    При этом произошедшее угрожает существованию металлургической промышленности Украины. «Эта шахта добывала уголь не только для украинской металлургической промышленности, но и в том числе он экспортировался в другие страны. То есть Украина, уничтожив эту шахту, лишилась единственного месторождения коксующегося угля», – отметил военно-политический эксперт Ян Гагин в разговоре с РИА «Новости».

    По его мнению, после освобождения Красноармейска необходимо будет провести комплексное обследование территории объекта на предмет возможности его дальнейшего восстановления. «Нужно будет провести дефектовку самой шахты – что можно восстановить, можно ли использовать ее, насколько богато еще месторождение коксующегося угля, которое там осталось», – уточнил Гагин.

    В середине декабря 2024 года стало известно, что компания Ахметова сократила добычу коксующегося угля в Красноармейске на фоне приближения к городу российских войск. В заявлении предприятия отмечалось, что ключевой персонал и члены их семей были эвакуированы.

    Шахтоуправление «Покровское» – единственное, пока еще на подконтрольной Киеву территории, где добывали коксующийся уголь. По информации украинских СМИ, в 2023 году Украина более чем на 90% обеспечивала себя углем, поставляемым именно с этой шахты. Директор компании «Укрметаллургпром» Александр Каленков заявлял, что при потере ВСУ Красноармейска страна столкнется с рядом последствий, среди которых дефицит угля и как следствие сокращение производства стали.

    Напомним, наступление российской армии в Донбассе уже обернулось для Украины не только потерей населенных пунктов, но и утратой обширных запасов природных ископаемых. Так, ВС России установили контроль над литиевыми месторождениями в освобожденном Шевченко. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что еще может приобрести Россия в ближайшее время.

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    29 января 2025, 12:25 • Новости дня
    Российские войска освободили Новоелизаветовку в ДНР
    Российские войска освободили Новоелизаветовку в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделения группировки «Центр» освобожден населенный пункт Новоелизаветовка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных и егерской бригад ВСУ, а также бригады нацгвардии около Андреевки, Новопавловки, Удачного, Щербиновки и Тарасовки в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял до 520 военнослужащих, танк, семь бронемашин, в том числе два американских бронетранспортера М113, пять орудий полевой артиллерии и американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

    В то же время подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям мотопехотной и штурмовой бригад ВСУ в районах Липцов и Волчанска в Харьковской области.

    При этом противник потерял до 30 военнослужащих, бронемашину и два орудия полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике танковой, механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии рядом с Тополями, Лозовой, Зеленым Гаем в Харьковской области и Григоровкой в ДНР.

    Потери противника составили до 320 военнослужащих, танк, три бронемашины, в том числе два американских бронетранспортера М113, шесть орудий полевой артиллерии и две станции РЭБ «Нота». Уничтожены три склада с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    Подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Верхнекаменского, Янтарного, Орехово-Василевки и Часова Яра в ДНР.

    Потери ВСУ составили до 220 военнослужащих, три бронемашины и два орудия полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника. Было нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны у Разлива и Константинополя в ДНР.

    Потери противника при этом составили свыше 135 военнослужащих, танк и четыре орудия полевой артиллерии, сообщил Конашенков.

    Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны поблизости от Малой Токмачки в Запорожской области и Антоновки в Херсонской области. ВСУ потеряли более 50 военнослужащих и четыре автомобиля, отчитались в Минобороны.

    Накануне российские войска освободили Двуречную в Харьковской области. Днем ранее российские войска освободили Николаево-Дарьино в Курской области. А в минувшие выходные подразделения группировки «Восток» освободили Великую Новоселку, а также Зеленое в ДНР.

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    28 января 2025, 12:00 • Видео
    Украинцы дозрели до переговоров

    Количество украинцев, которые согласны на уступки России и хотят переговоров с Москвой, удваивалось каждый год и наконец-то стало абсолютным большинством. На этом фоне Владимир Зеленский пытается выкручиваться и придумал себе новое оправдание.

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    30 января 2025, 08:48 • Новости дня
    ВСУ нанесли массированный удар по Кременной, есть пострадавшие

    Мирошник: После удара ВСУ по Кременной большая часть города осталась без света

    ВСУ нанесли массированный удар по Кременной, есть пострадавшие
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ нанесли массированный удар по Кременной в ЛНР, выпустив более 30 снарядов, есть раненые, повреждены жилые дома и административное здание, большая часть города осталась без света, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    Мирошник сообщил в своем Тelegram-канале , что ВСУ выпустили более 30 снарядов с кассетной боевой частью по спальному кварталу в Кременной.

    По его данным, в результате обстрела серьезные повреждения получили жилые дома и административное здание, известно об одном раненом гражданском жителе.

    В настоящее время значительная часть города осталась без энергоснабжения. Местные власти продолжают обход домов, эвакуацию жителей и принимают меры по ликвидации последствий обстрела.

    Ране системы ПВО сбили украинскую ракету в небе над Курской областью.

    Также сообщалось, что беспилотники ВСУ атаковали порт Бердянска в Запорожской области, пострадавших и разрушений нет.

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    29 января 2025, 12:57 • Новости дня
    Стало известно о продвижении российских войск к границе Запорожской области

    Российские войска продвигаются к границе Запорожской области от Великой Новоселки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска продолжают наступление к административным границам Запорожской области, продвигаясь с востока после освобождения Великой Новоселки в Донецкой народной республике (ДНР), включая район ботанического заказника Балка Северная.

    Российские войска продолжают продвижение к административным границам Запорожской области, сообщает ТАСС. Это движение происходит с востока после освобождения населенного пункта Великая Новоселка, находящегося в ДНР. Информацию об этом предоставил Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ.

    По словам Рогова, российские силы продвигаются в направлении Запорожской области, включая район ботанического заказника Балка Северная.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» освободили Великую Новоселку в ДНР, пленный украинский военный рассказал об отсутствии техники в механизированной бригаде ВСУ под Великой Новоселкой, а командир штурмроты сообщил о расстреле ВСУ пятнадцати сослуживцев в Великой Новоселке.

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    29 января 2025, 13:55 • Новости дня
    ВС России за сутки отразили восемь контратак ВСУ в Курской области
    ВС России за сутки отразили восемь контратак ВСУ в Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям танковой, тяжелой механизированной, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, бригад морской пехоты и теробороны ВСУ около Гоголевки, Гончаровки, Гуево, Заолешенки, Куриловки, Лебедевки, Малой Локни и других населенных пунктов. Отражены восемь контратак противника, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника рядом с Викторовкой, Гончаровкой, Гуево, Зазулевкой, Казачьей Локней, Косицей, Кругленьким, Куриловкой, Лебедевкой, Локней, Малой Локней, Мартыновкой, Махновкой, Меловым, Николаевкой, Никольским, Новой Сорочиной, Олешней, Свердликово, Суджей, Черкасским Поречным, Южным, а также Басовкой, Беловодами, Веселовкой, Водолагами, Журавкой и Ободами в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За последние сутки потери ВСУ составили более 420 военнослужащих, уничтожены три танка, семь бронемашин, а также семь пунктов управления БПЛА и склад с боеприпасами.

    Один военнослужащий ВСУ сдался в плен.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 55 900 военнослужащих, 325 танков, 239 машин пехоты, 184 бронетранспортера, 1649 бронемашин, 1693 автомобиля, 392 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и шесть MLRS, 16 пусковых установок ЗРК, восемь транспортно-заряжающих машин, 103 станции РЭБ, 14 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 32 единицы инженерной и другой техники, перечислили в Минобороны.

    Ранее сообщалось, что вертолеты уничтожили технику ВСУ в лесах Курской области.

    Накануне ВС России отбили попытку контратаки украинских десантников в Курской области.

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    29 января 2025, 13:59 • Новости дня
    Подростка из Курска приговорили к семи годам за госизмену

    Суд приговорил жителя Курска к семи годам колонии за госизмену и терроризм

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    18-летнего Гагика Григоряна из Курска приговорили к семи годам в колонии общего режима и штрафу в 40 тыс. рублей за госизмену и приготовление к теракту, несмотря на попытки защиты добиться оправдания.

    2-й Западный окружной военный суд приговорил к семи годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима 18-летнего жителя Курска Гагика Григоряна. Его обвинили в государственной измене, приготовлении к теракту и других преступлениях. Кроме того, ему назначен штраф в размере 40 тыс. рублей. На момент задержания молодому человеку было 17 лет, его дело рассматривалось в закрытом судебном процессе, сообщает ТАСС.

    Юридическая защита планирует обжаловать обвинительный приговор, так как адвокаты настаивали на оправдании подсудимого. В ходе судебного разбирательства гособвинение просило для Григоряна десять лет колонии. Лефортовский суд Москвы, куда подсудимый был этапирован во время следствия, неоднократно продлевал ему срок ареста.

    Суд признал Григоряна виновным по статьям УК РФ, связанным с госизменой, участием в террористическом сообществе и незаконными действиями с взрывчатыми веществами. Однако он был оправдан по обвинению в контрабанде оружия, за ним признали право на реабилитацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жителя Курской области осудили на 22 года за госизмену и теракт, Мосгорсуд назначил 15 лет колонии строгого режима директору Института теоретической и прикладной механики им. Христиановича Сибирского отделения РАН Александру Шиплюку за госизмену, а ФСБ задержала жителя Великого Новгорода за госизмену.

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    30 января 2025, 07:30 • Новости дня
    ВС России взяли ВСУ в огневой карман в Новой Кругляковке в Харьковской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военнослужащие продолжают выдавливать силы ВСУ в районе Новой Кругляковки в Харьковской области, что привело к значительным потерям противника, сообщает военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские войска продолжают наступление в районе Новой Кругляковки, передает ТАСС.

    ВС России удалось сократить пространство маневров украинских подразделений до 16 кв. км. Украинские силы оказались в огневом кармане, что привело к большим потерям.

    Марочко также отметил, что передовой укрепрайон украинских сил, находящийся на господствующей высоте, вынужден перейти к круговой обороне.

    Специалист подчеркнул, что российские подразделения планомерно продолжают сжимать кольцо вокруг украинских позиций, что осложняет возможности их маневра и усиливает давление на врага.

    По данным эксперта, продолжающиеся боевые действия в этом районе являются частью более широкой операции по выдавливанию ВСУ из Харьковской области.

    Накануне российские войска освободили Новоелизаветовку в ДНР. До этого российские войска освободили Двуречную в Харьковской области, также ВС России освободили Николаево-Дарьино в Курской области.

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    30 января 2025, 08:57 • Новости дня
    Гагин: Славянск и Краматорск ждут серьезные битвы

    Эксперт Гагин спрогнозировал тяжелые бои за Славянск и Краматорск на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска тщательно готовились к обороне Славянска и Краматорска в ДНР, сосредоточив там значительные силы и технику, что предвещает серьезные сражения за эти стратегически важные города, заявил военный эксперт Ян Гагин.

    Украинские войска долгое время готовились к обороне Славянска и Краматорска в ДНР, сконцентрировав значительное количество техники и живой силы. Как пишет РИА «Новости», военно-политический эксперт Ян Гагин выразил мнение, что за эти города развернутся серьезные битвы. По его словам, противник не собирается сдавать эти города без боя. Гагин подчеркнул, что «и Краматорск, и Славянск являются крупными городами, и враг готовился к их обороне». Он отметил, что «там достаточно техники и живой силы противника».

    Гагин также заявил, что «легкой битвы не будет», и что оба города не будут отданы просто так. Эксперт сравнил размеры Краматорска и Славянска с Артемовском, подчеркивая их значимость.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, освобождение Славянска и Краматорска становится одной из целей Вооруженных сил РФ на 2025 год, Великая Новоселка становится ключом к изменению конфигурации фронта, а российские войска формируют новые котлы в зоне спецоперации.

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    29 января 2025, 15:40 • Новости дня
    Спецназ «Ахмат» зачистил лагерь ВСУ под Часовым Яром

    Спецназ «Ахмат» зачистил переоборудованный ВСУ военный лагерь в Часовом Яре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецназ «Ахмат» успешно завершил операцию по зачистке военного лагеря ВСУ, расположенного на юге Часова Яра, обеспечив контроль над всей территорией и бункерами.

    Как передает ТАСС, бойцы спецназа «Ахмат» полностью зачистили военный лагерь, который ранее использовался ВСУ на юге Часова Яра. Командир 2-го мотострелкового батальона 4-й бригады 3-й общевойсковой армии Зелимхан Батукаев сообщил, что этот лагерь был расположен на территории детского лагеря, который ВСУ переоборудовали под военный объект.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска выбили из огнеупорного комбината в Часовом Яре украинские вооруженные силы в ходе успешной операции. До этого сообщалось, что ВС России вошли в цеха огнеупорного комбината в Часовом Яре. Также стало известно о боях штурмовиков в микрорайоне Северный Часова Яра.

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    30 января 2025, 08:25 • Новости дня
    ПВО сбила украинскую ракету над Курской областью

    Украинская ракета была сбита ночью силами ПВО в небе над Курской областью

    Tекст: Вера Басилая

    Системы ПВО сбили украинскую ракету в небе над Курской областью, сообщил оперштаб Курской области.

    Представители оперативного штаба сообщили в Telegram-канале, что ракету сбили ночью, она была успешно уничтожена в воздухе.

    Ранее российские силы ПВО за ночь сбили пять украинских беспилотников над Белгородской и Брянской областями.

    Средства ПВО России уничтожили два украинских беспилотника, пытавшихся атаковать Крым.

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    29 января 2025, 11:27 • Новости дня
    ВСУ заминировали главный вентствол шахты «Покровское» под Красноармейском

    Украинские войска заминировали главный вентствол шахты «Покровское» под Красноармейском

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины заминировали главный вентиляционный ствол шахтоуправления «Покровское» в Донбассе, крупнейшего угольного предприятия в регионе, российские войска подошли вплотную к шахте, сообщили в российских силовых структурах.

    Украинские войска заминировали главный вентиляционный ствол крупнейшего угольного предприятия – шахтоуправления «Покровское», находящегося к западу от Красноармейска. В российских силовых структурах сообщили о том, что к шахте вплотную подошли российские войска и на данный момент там ведутся активные боевые действия, передает ТАСС.

    Силовики также отметили, что в районах сел Песчаное и Котлино были взорваны вентиляционные стволы под номерами один и два. В общей сложности добыча коксующегося угля на предприятии велась на трех вентстволах.

    Ранее украинские войска подорвали крупнейшую шахту по добыче коксующегося угля в Красноармейске.

    Компания Ахметова сократила добычу на фоне приближения российских войск и эвакуировала ключевой персонал вместе с их семьями.

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    29 января 2025, 11:01 • Новости дня
    Российские военные увеличили дальность полета FPV-дронов в зоне спецоперации

    В Херсонской области нарастили дальность полета FPV-дронов с помощью «Мерлин-ВР»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Херсонской области российские военные проводят успешные эксперименты по увеличению дальности полета FPV-дронов, используя ретрансляторы на беспилотниках «Мерлин-ВР».

    Российские военные на территории Херсонской области проводят эксперименты по увеличению дальности полета FPV-дронов, сообщает ТАСС. Для достижения этой цели используется установка ретранслятора на разведывательном беспилотнике «Мерлин-ВР». Эта практика началась около месяца назад, и уже были проведены успешные боевые полеты с поражением целей.

    Техник расчета БПЛА «Мерлин-ВР» Стас пояснил, что установка ретранслятора позволяет дронам летать на значительные расстояния и выполнять боевые задачи. Он отметил, что платформа «Мерлин-ВР» может преодолевать до 100 км и оснащена доработанной навигационной системой «Комета», способной противостоять серьезным системам радиоэлектронной борьбы. По его словам, борт всегда возвращается на базу даже в случае потери связи.

    Начальник расчета с позывным «Цифра» выделил камеру и спутниковую систему как ключевые преимущества комплекса. Он подчеркнул важность регулярного обслуживания дронов после каждого полета для поддержания их в рабочем состоянии. Завод-производитель обеспечивает все необходимые детали для полевого ремонта. В плохую погоду осуществляется тщательный осмотр и ремонт, в том числе устранение пулевых отверстий и повреждений от посадки.

    Силовая установка беспилотника тщательно проверяется перед каждым полетом, а его бак объемом 10 литров позволяет работать в воздухе до девяти часов. Во время приземления борт переворачивается для защиты камеры, срабатывают парашют и подушка безопасности. Оператор с позывным «Бутер» отметил, что камера дрона работает в дневном и ночном режимах, что повышает его эффективность.

    Техник расчета «Орлан-10» с позывным «Фил» рассказал о проведении ремонтных работ в своей мастерской. Он подчеркнул, что дрон легко поддается ремонту и продолжает успешно выполнять задачи с начала СВО. Недавно с помощью «Орлана-10» были подтверждены цели, и авиация разрушила скопления противника на правом берегу Днепра.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские моряки впервые применили дроны-разведчики с борта корабля во время учений. Также сообщалось, что новый военный разведывательный беспилотный летательный аппарат «Мерлин-ВР» способен работать на высоте до пяти километров.

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    29 января 2025, 13:09 • Новости дня
    Авиация России нанесла удар по складам ВСУ в Степногорске

    Российская авиация атаковалa хаб снабжения ВСУ в Степногорске Запорожской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская авиация нанесла удар по складам и расположениям ВСУ в Степногорске на Украине, где украинское командование планировало создать хаб для снабжения своих сил, что привело к значительным потерям и вторичной детонации боеприпасов.

    Российская авиация нанесла удар по складам и позициям личного состава Вооруженных сил Украины в Степногорске Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его словам, украинская сторона пыталась сделать из Степногорска хаб для снабжения своих сил на западной части линии соприкосновения в регионе, передает ТАСС.

    Рогов подчеркнул, что авиаудар был нанесен с использованием фугасных авиационных бомб (ФАБ), что привело к значительным потерям среди украинских военных. Также были уничтожены боеприпасы и техника, что вызвало вторичную детонацию.

    Рогов добавил, что в Степногорске практически не осталось гражданского населения, так как оно было вынуждено покинуть населенный пункт. Украинские силы эвакуировали жителей, сделав город непригодным для мирной жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Восток» освободили Великую Новоселку в ДНР, пленный рассказал об отсутствии техники в механизированной бригаде ВСУ под Великой Новоселкой, а командир штурмроты сообщил о расстреле ВСУ 15 сослуживцев в Великой Новоселке.

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    29 января 2025, 11:41 • Новости дня
    Женщина и ребенок погибли при атаке дрона на Белгородскую область

    Двухлетний ребенок и его мать погибли в поселке Разумное при атаке дрона на дом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате атаки дрона на жилой дом в белгородском поселке Разумное погибли женщина и ее двухлетний ребенок, а отец с еще одним ребенком получили ранения и были доставлены в больницы, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Сегодня в поселке Разумное Белгородского района произошла трагедия, сообщает Telegram-канал Гладкова. В результате атаки дрона на жилой дом погибли двухлетний ребенок и его мать. Губернатор Белгородской области выразил свои искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибших.

    В доме находились также другой ребенок и его отец, которые получили ранения. Пострадавших оперативно доставляют в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи. В результате удара дом частично разрушен, требуется экспертиза для оценки состояния здания. Министру строительства Оксане Козлитиной поручено организовать необходимую оценку.

    На месте происшествия работают все оперативные службы, включая бригады скорой помощи и бойцов самообороны. Они обеспечивают охрану территории и принимают меры для дальнейшего предотвращения угроз.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в селе Никольское Белгородской области в результате падения обломков беспилотника были повреждены семь домов. Оперштаб Белгородской области распорядился отселить жителей села Терезовка. Также сообщалось, что мирный житель пострадал при атаке беспилотника в Белгородской области.

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    29 января 2025, 12:38 • Новости дня
    Боец рассказал о скрытности ВСУ в Черкасском Поречном из-за дронов спецназа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ в Черкасском Поречном, Курской области, избегают улиц из-за постоянно летающих дронов спецназа «Ахмат».

    Украинские военные в селе Черкасское Поречное Курской области предпочитают оставаться в подвалах, так как над их позициями постоянно летают дроны, сообщил оператор дрона-разведчика спецназа «Ахмат» с позывным Будут. По его словам, противник не ведет активных действий и старается избегать появления на улице, передает ТАСС.

    Будут отметил, что техника противника в данной местности встречается редко, а резервы завозятся в основном пешком. Операторы дронов ведут постоянное наблюдение за ротацией противника и стараются своевременно ликвидировать его. Этот контроль осуществляется в круглосуточном режиме, что позволяет отслеживать движения на местности и планировать атаки.

    Операторы беспилотников выявляют цели для поражения артиллерией, танками и дронами-камикадзе. Среди последних уничтоженных объектов были пункт управления беспилотных летательных аппаратов, скопления пехоты и бронемашины иностранного и советского производства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, танки спецназа «Ахмат» в Курской области уничтожили бронетехнику вооруженных сил Украины, а также ликвидировали пункт управления беспилотными летательными аппаратами, и ранее совместно с Воздушно-десантными войсками остановили контратаку украинских сил на хутор Бердин.

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