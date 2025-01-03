  • Новость часаФСБ ликвидировала агента ГУР Украины в Запорожской области
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    Как Белоусов меняет российскую военную машину
    Маск обвинил Байдена в государственной измене
    В Греции назвали преступным прекращение транзита газа через Украину
    Полиция забаррикадировала подходы к небоскребу Трампа в центре Нью-Йорка
    СВР: На Западе допустили скорый обвал обороны ВСУ
    Бригада ВСУ развалилась по дороге к Красноармейску
    Взрывы в Киеве повредили здания Рады
    Стало известно о связи подозреваемого в подрыве Cybertruck в Лас-Вегасе с ВСУ
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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Время эпатажных фриков уходит

    Мир неизбежно будет двигаться к системе рационального потребления. Это мир, в котором есть, конечно, место и фрикам, потому что они занимают свою нишу потребления. Но их удел – вовсе не трон властителей дум, не главные сцены и не всенародное обсуждение, а шоу уродов типа «Евровидения».

    20 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Русское кино набрало высоту

    2024 год в кино рискует остаться последним годом яркого возрождения русской киноиндустрии. Распустив в этом году свой невообразимо красивый хвост, этот павлин завтра рискует оказаться тем, кто он есть – крупной общипанной птицей, похожей на курицу обыкновенную, домашнюю.

    25 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как войти в новый год без тревоги

    Во всеми нами любимой комедии про Ивана Васильевича, который меняет профессию, есть песенка со словами «все на свете было не зря, не напрасно было». Для наших предков это было не поэтической метафорой – а ясной, непоколебимой верой в промысел Божий.

    3 комментария
    3 января 2025, 10:35 • Новости дня

    Губернатор Бочаров: Средства ПВО устранили украинский дрон в Волгоградской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Средства противовоздушной обороны в пятницу перехватили беспилотник в Волгоградской области, сообщил глава региона Андрей Бочаров.

    Дрон был перехвачен и нейтрализован средствами ПВО в Городищенском районе, указал Бочаров. Его слова приводятся в Telegram-канале администрации региона.

    В результате атаки никто не пострадал, повреждений гражданских и военных объектов также не было.

    26 декабря Бочаров сообщал, что на территории промышленного предприятия в Волгоградской области упали обломки беспилотника, его сбили средства ПВО. За происшествием не последовал пожар, никто не пострадал.

    2 января 2025, 22:25 • Новости дня
    Взрывы в Киеве повредили здания Рады

    Спикер украинского парламента Стефанчук сообщил о повреждении зданий Рады в результате взрывов в Киеве

    Взрывы в Киеве повредили здания Рады
    @ Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В результате взрывов в Киеве повреждения получили административные здания Верховной рады Украины, в которых размещаются ее комитеты и подразделения аппарата, сообщил спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.

    Стефанчук в соцсетях заявил, что «взрывная волна повредила» административные здания Рады. На выложенных им фотографиях можно увидеть выбитые окна и поврежденные осколками кровлю и стены правительственных зданий, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду утром на Украине прозвучала серия взрывов, сопровождавшаяся объявлением воздушной тревоги в Киеве и восьми областях страны. Национальный банк Украины сообщил о повреждении здания, где пострадали крыша и окна.

    Депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что в Киеве беспилотник попал в здание рядом с офисом Зеленского из-за отсутствия эшелонированной системы ПВО. Украинский Генштаб подтвердил информацию Guardian о том, что военное руководство отдало приказ подразделениям ПВО высвободить больше людей для отправки на фронт в качестве пехоты.

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    2 января 2025, 16:58 • Новости дня
    Российские войска установили триколор в Белогорье

    Рогов: Российские войска установили триколор в Белогорье на ореховском направлении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска водрузили флаг России в селе Белогорье, началась зачистка западной и северной частей от остатков ВСУ, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    «Враг понес большие потери и был вынужден отступить. Наши войска водрузили флаг России в Белогорье», – сообщил Рогов, передает РИА «Новости». Населенный пункт находится на ореховском направлении запорожской линии фронта.

    Он добавил, что в настоящее время идет зачистка западной и северной частей села от остатков групп ВСУ.

    Ранее Рогов сообщил, что российские войска установили триколоры в селах Успеновка и Анновка под городом Курахово в ДНР. Он также заявил о безвыходном положении группировки ВСУ в Курахово.

    Кроме того, сообщалось, что российские войска вошли в село Зеленовка на западе ДНР.

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    31 декабря 2024, 12:05 • Видео
    Чего ждать в 2025 году

    Каким стало главное событие 2024 года? Чего ждать от следующего в плане конфликта на Украине и отношений с США? Об этом – в последнем ролике уходящего года от деловой газеты ВЗГЛЯД.

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    2 января 2025, 16:37 • Новости дня
    В Греции назвали преступным прекращение транзита газа через Украину

    Экс-министр энергетики Греции Лафазанис назвал преступным прекращение транзита газа через Украину

    В Греции назвали преступным прекращение транзита газа через Украину
    @ Harald Dostal/IMAGO/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис заявил, что решение ЕС и Киева прекратить транзит российского газа через Украину является преступным и предательским.

    Как сообщает iskra.gr, бывший министр энергетики Греции Панайотис Лафазанис резко осудил решение Европейского союза и Киева прекратить транзит российского природного газа через Украину, передает РИА «Новости». В своем заявлении Лафазанис назвал это решение преступным и предательским, подчеркнув, что оно принято без участия европейских народов и направлено против их интересов.

    По мнению политика, это решение «срежиссировано брюссельской бюрократией и руководством США», что ведет Европу к экономическому кризису, а Украину – к катастрофическим последствиям. Это действие выгодно украинской нацистской элите, но опасно для других, считает Лафазанис.

    Напомним, Газпром прекратил подачу газа через Украину с 1 января 2025 года из-за истечения транзитного соглашения с «Нафтогазом».

    Ранее российский МИД возложил ответственность за прекращение транзита газа через Украину на США и Киев, указав на геополитические мотивы решения, а в Раде назвали вредительством решение Зеленского по транзиту газа.

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    2 января 2025, 18:43 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по военной базе ВСУ в Николаевской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Николаевской области Украины нанесен удар по военной базе вооруженных сил Украины под Первомайском, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, после взрыва в пригороде была слышна продолжительная детонация, которая ощущалась даже в центре города, передает РИА «Новости».

    Лебедев также отметил, что на место происшествия выехало большое количество карет скорой помощи.

    Ранее подполье сообщало, что удары разрушили склад ВСУ в Сумах и ангар с техникой в Полтавской области. Также сообщалось об ударах по предприятиям с техникой ВСУ в Сумской области.

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    2 января 2025, 17:43 • Новости дня
    В США предрекли Украине многомиллиардные убытки из-за остановки транзита газа

    Американский журналист Хинкл предрек Украине многомиллиардные убытки из-за остановки транзита газа

    В США предрекли Украине многомиллиардные убытки из-за остановки транзита газа
    @ Serg Glovny/Zuma/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Остановка транзита российского газа через Украину грозит Киеву многомиллиардными убытками, заявил американский журналист Джексон Хинкл.

    Украина потеряет миллиарды долларов, а значительная часть Европейского союза лишится дешевой энергии и будет вынуждена искать более дорогие альтернативы, написал Хинкл в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    Журналист также отметил, что Россия успешно диверсифицировала географию своих энергопоставок благодаря «новым надежным партнерам».

    Напомним, Газпром прекратил подачу газа через Украину с 1 января 2025 года из-за истечения транзитного соглашения с «Нафтогазом».

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    2 января 2025, 14:08 • Новости дня
    Рар: Украина поставила Европу в газовую зависимость от США
    Рар: Украина поставила Европу в газовую зависимость от США
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Политики в ЕС не понимают, что прекращение поставок газа из РФ чревато серьезной зависимостью от США. В настоящий момент Брюссель готов тратить большие деньги на американский газ, а сопротивление Словакии и Венгрии рано или поздно будет сломлено, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Украина остановила транзит российского газа в Европу.

    «В руководстве ЕС никак не комментируют решение Украины о полной остановке транзита российского газа. Казалось бы, в сложившейся ситуации Брюссель должен встать на защиту Братиславы и Будапешта, однако страны Восточной Европы брошены им на произвол судьбы. Организация действует по принципу: на первом месте все, что плохо для Москвы», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Однако последствия от прекращения поставок энергоресурсов налицо: количество газа в ЕС заметно сократится. Придется наращивать закупки СПГ у США, что влетит объединению в копеечку. Однако Европа готова раскошелиться. Не мешает даже опасность дальнейшей утраты индустриальной базы», – отмечает он.

    «В Германии же, где позиции «Зеленых» до сих пор сильны, целый ряд политиков откровенно заявляют, что европейцы могут чувствовать себя «морально облегченными» благодаря полной утрате зависимости от России. Видимо, они забыли, что теперь ЕС попадет под еще большее влияние США», – считает собеседник.

    «При этом на фоне действий Украины позиции глав Венгрии и Словакии не укрепятся. Скорее всего, их также принудят закупать американский СПГ. Интересно, что Владимир Зеленский создал значительные проблемы и для Киева. Его страна сама будет остро нуждаться в новых объемах газа», – говорит эксперт.

    «Судя по всему, власти Украины хотят, чтобы ФРГ закачала полученное от США топливо через реверс в хранилища, которые расположены в западной части страны. Платить за этот газ Запад будет в качестве гуманитарной помощи. При этом Киев надеется в дальнейшем данный ресурс продавать уже самим европейцам», – рассуждает он.

    «Уже сейчас ведутся обсуждения: можно ли будет компенсировать потери за счет «Турецкого потока»? Данный газопровод продолжает функционировать. Анкара не собирается прощаться с этой инфраструктурой. Скорее всего, Реджеп Эрдоган попытается усилить закупки российского топлива, на перепродаже которого в ЕС постарается заработать», – заключил Рар.

    Ранее Украина прекратила транзит российского газа. В официальном заявлении министерства энергетики страны данное событие называется «историческим». С формулировкой соглашается и издание Reuters, по мнению которого 1 января 2025 года завершилась «эра топливного доминирования Москвы на европейских рынках».

    Решение Киева получило в ЕС разные оценки. Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что в скором времени объединению предстоит столкнуться с «серьезными последствиями» остановки транзита. Между тем министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский назвал произошедшее «новой победой Запада после недавнего расширения НАТО», пишет Firstpost.

    Между тем в Еврокомиссии отметили, что несмотря на изменившиеся обстоятельства, газовая инфраструктура объединения сохранит свою «гибкость», чтобы продолжить обеспечение топливом стран Центральной и Восточной Европы. По словам официального представителя МИД России Мирии Захаровой, вина за остановку транзита лежит на Киеве и Вашингтоне.

    «Прекращение поставок конкурентного и экологически чистого российского энергоносителя не только ослабляет экономический потенциал Европы, но и самым негативным образом сказывается на уровне жизни европейских граждан», – отмечается в официальном заявлении дипведомства. Подчеркивается, что решение имеет под собой геополитические мотивы.

    По данным аналитического центра Bruegel, общий объем остановленных поставок составлял около 5% газового импорта в Европу, а их основными «получателями» выступали Австрия, Венгрия и Словакия. Как пишет CNN, общие потери Украины из-за отказа от транзита составят 800 млн долларов в год. Единственным средством подачи топлива из России в ЕС на текущий момент остался «Турецкий поток».

    Напомним, еще 20 декабря Зеленский предложил полностью отказаться от транзита газа через территорию Украины. По его словам, дальнейшее использование трубопровода станет возможным лишь при условии, если поставщики не будут получать оплату за ресурсы до окончания конфликта. Наибольшее негодование данное решение вызвало в Словакии.

    Газета ВЗГЛЯД подробно описывала газовый «конфликт» между Братиславой и Киевом.

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    2 января 2025, 23:59 • Новости дня
    Зеленский заявил, что не определился с участием в новых выборах на Украине

    Зеленский не принял решение относительно попытки переизбрания на пост президента Украины

    Зеленский заявил, что не определился с участием в новых выборах на Украине
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что пока не решил, будет ли баллотироваться на второй президентский срок.

    Зеленский заявил, что «не знает, как закончится» конфликт на Украине. «Если я сделаю больше, чем могу – тогда, наверное, я буду смотреть на это решение более позитивно», – приводит его слова РИА «Новости».

    Он сказал, что его нынешний «фокус» не на этом решении, «это не является сегодняшней целью».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2019 году Зеленский обещал, что пробудет на посту только один срок. Он вступил в должность президента 20 мая 2019 года. Срок его полномочий истек 21 мая 2024 года.

    Выборы президента Украины должны были состояться 31 марта 2024 года, однако Зеленский пошел на нарушение Конституции и отказался их проводить, сославшись на военное положение. После 20 мая Зеленский утратил легитимность, сейчас Рада остается единственным законным органом власти в стране.


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    2 января 2025, 20:20 • Новости дня
    Фицо пригрозил сократить помощь украинцам в Словакии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о возможности уменьшения помощи украинцам на территории страны в ответ на прекращение транзита газа через Украину.

    Фицо в видеообращении предупредил о том, что его партия Smer-SD может поддержать сокращение помощи украинским гражданам, находящимся в Словакии, передает РИА «Новости». Это заявление прозвучало в контексте прекращения транзита газа через территорию Украины.

    Премьер Словакии подчеркнул, что Smer-SD готова обсуждать и договариваться с партнерами по коалиции об остановке поставок электроэнергии и значительном уменьшении поддержки для украинцев. Он выразил надежду на то, что коалиционные партнеры осознают серьезность ситуации.

    Фицо считает, что меры могут стать ответом на действия Киева, и предупредил, что партия не исключает возможность корректировки политики в отношении поддержки украинцев в случае продолжения проблем с транзитом газа. Видеообращение главы правительства было размещено на странице Smer-SD в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что конфликт Словакии и Украины по вопросу газового транзита получил новое развитие, и выясняла, какими могут быть последствия этого конфликта и как он отразится на энергосистеме Украины.

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    3 января 2025, 01:20 • Новости дня
    Стало известно о связи подозреваемого в подрыве Cybertruck в Лас-Вегасе с ВСУ

    Подозреваемый в подрыве машины в Лас-Вегасе Ливельсбергер оказался членом обучающего ВСУ подразделения армии США

    Стало известно о связи подозреваемого в подрыве Cybertruck в Лас-Вегасе с ВСУ
    @ Tan Jingjing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Мэттью Ливельсбергер, которого подозревают в подрыве Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе, служил в Германии в подразделении, обучающем украинских военных, сообщил шериф Лас-Вегаса Кевин Макмахилл. Associated Press заявило, что Ливельсбергер «служил на Украине». Также в соцсетях есть фото Ливельсбергера в футболке с украинским лозунгом.

    «Он находился в одобренном отпуске из Германии, где служил в десятой группе специального назначения. Ранее он также служил в Национальной гвардии и армейском резерве», – приводит слова шерифа РИА «Новости».

    Указанная группа находится под контролем командования специальных операций США и занимается подготовкой украинских военных.

    На фотографиях в соцсетях Ливельсбергер был замечен в одежде с нацистской проукраинской символикой, включая футболку с лозунгом «Слава Украине» (считается атрибутикой запрещенных в России украинских организаций).

    По информации Associated Press, Ливельсбергер «служил в армии с 2006 года, поднимался по служебной лестнице и долгое время выполнял задания за границей, дважды направлялся в Афганистан, служил на Украине». Также он служил в Таджикистане, Грузии и Конго. Однако агентство не уточняет в какие годы он служил в той или иной стране.

    «Мы также выяснили, что подозреваемый получил огнестрельное ранение в голову до детонации в автомобиле», – сообщил Макмахилл. Он уточнил, что «один из пистолетов был найден у ног» Ливельсбергера внутри машины, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Лас-Вегасе произошел взрыв автомобиля Tesla Cybertruck перед отелем Trump International Hotel. Подозреваемым в подрыве Tesla Cybertruck оказался 37-летний Мэттью Ливельсбергер, который служил в армии США.


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    3 января 2025, 09:54 • Новости дня
    СВР: На Западе допустили скорый обвал обороны ВСУ

    СВР: На Западе не исключают скорый обвал обороны ВСУ

    СВР: На Западе допустили скорый обвал обороны ВСУ
    @ Madeleine Kelly/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    На Западе не исключили скорый обвал обороны ВСУ, отметив снижение сопротивляемости украинской армии натиску российских сил, сообщили в СВР России.

    В СВР сообщили. что западные политические круги обеспокоены снижением способности украинской армии противостоять вооруженным силам России, передает ТАСС.

    По информации Службы внешней разведки России, в этих кругах не исключают скорого обвала обороны Вооруженных сил Украины.

    Кроме того, СВР России сообщает о готовящемся решении на Украине снизить возраст мобилизации до 18 лет. Это требование поступило от американской администрации. Решение, по словам источников СВР, уже подготовлено и будет принято в ближайшее время.

    По данным СВР, страны Восточной Европы, граничащие с Украиной, негласно готовятся к приему новых волн украинских беженцев. Причиной этому служит реальная угроза отправки украинцев на фронт, что вынуждает их искать способы избежать мобилизации.

    Ранее командир ударных беспилотников ВСУ предупредил о быстром поражении после сокращения помощи США.

    Эксперты оценили идею избранного президента США Дональда Трампа разместить европейских миротворцев на Украине.

    Напомним, в конце ноября США призвали Украину снизить мобилизационный возраст до 18 лет. Сообщалось, что законопроект о снижении возраста мобилизации до 18 лет на Украине уже разработан и находится в стенах Верховной рады.

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    2 января 2025, 16:25 • Новости дня
    Эксперт: Украина поставила под удар энергетическую безопасность Молдавии

    Политолог Андриевский: Остановка транзита российского газа может изменить политический ландшафт Молдавии

    Эксперт: Украина поставила под удар энергетическую безопасность Молдавии
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ни Молдавия, ни Приднестровье еще не нашли полноценного выхода из энергетического кризиса, спровоцированного остановкой транзита российского газа. Между тем текущая ситуация может быть чревата даже веерными отключениями электричества, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виталий Андриевский. Ранее Украина прекратила транзит российского газа в Европу.

    «Граждане Молдавии, конечно, переживают из-за остановки Украиной транзита российского газа. В обществе имеется чувство неопределенности. До сих пор нет четкого понимания, как именно может выглядеть энергетическая система страны в обновленных условиях. Однако паники по этому поводу удается избегать», – сказал Виталий Андриевский, глава Центра политологии избирательных технологий в Молдавии.

    «Собственных запасов газа республике может хватить до конца марта. Кроме того, в экстренном порядке были увеличены поставки электричества из Румынии. Будет закупаться энергия и с Украины. Данный способ позволит удерживать стабильность в ночной период. Тем не менее меры по экономии в Молдавии уже начали осуществляться», – отмечает он.

    «В домах высотой до пяти–девяти этажей отключают лифты. Новогодняя иллюминация не работает, как и рекламные баннеры. В дома электричество поступать продолжает. Уличные фонари также функционируют. На данный момент, таким образом, больших проблем с точки зрения повседневного быта в республике нет», – акцентирует собеседник.

    «Что касается Приднестровья, то здесь ситуация гораздо сложнее. Здесь энергетическая безопасность практически полностью держалась за счет поставок российского газа. Непризнанная республика даже поставляла данное топливо на территорию Молдавии, обеспечивая около 30% потребностей государства», – говорит эксперт.

    «Сейчас же Приднестровье фактически осталось без главного источника энергоресурсов. В регионе уже начались проблемы с отоплением. Без тепла остались жилые дома, государственные и образовательные учреждения. Местная администрация пустила в расход накопленные ранее запасы угля, но хватит их ненадолго», – рассуждает он.

    «По разным подсчетам, непризнанная республика может продержаться в подобном режиме до 20–30 января. Разумеется, статус импортера электричества Приднестровье потеряет. Освещение в городах пока поддерживается. Граждане на ситуацию не жалуются, но в ближайшее время все может радикально измениться», – считает собеседник.

    «В этом регионе, как и в Молдавии, ситуация, скорее всего, будет ухудшаться. Не исключаю, что через полторы-две недели Кишиневу придется прибегнуть к веерным отключениям электроэнергии. Население к этому морально готово. Однако проблему необходимо решать. Кое-какие выходы в экспертном сообществе уже обозначаются», – полагает эксперт.

    «Вполне возможно, что ЕС нарастит поставки газа в Молдавию с перспективой дальнейшей закупки топлива Приднестровьем. Это могло бы исправить ситуацию. Может произойти и активизация поставок через «Турецкий поток». Оба исхода способны повлиять на грядущие парламентские выборы в стране», – рассказывает собеседник.

    «Если Россия решит увеличить поставки газа с помощью южной инфраструктуры, одобрение кандидатов, поддерживающих теплые отношения с Москвой, может увеличиться. Если же нарастающий кризис урегулирует Европа, то влияние прозападных политиков также увеличится. Однако точное развитие событий предугадать сложно», – заключил Андриевский.

    Ранее Украина прекратила транзит российского газа. В официальном заявлении министерства энергетики страны данное событие называется «историческим». С формулировкой соглашается и издание Reuters, по мнению которого 1 января 2025 года завершилась «эра топливного доминирования Москвы на европейских рынках».

    Решение Киева создало колоссальные проблемы для Молдавии и Приднестровья. Так, в непризнанной республике уже отключили централизованное отопление. В настоящий момент тепло подается только в учреждения здравоохранительной системы. Кроме того, подача газа в жилые дома также приостановлена.

    По словам министра экономического развития Приднестровья Сергея Оболоника, в регионе будет сохраняться возможность использования топлива примерно до 20 января. Он рассказал, что в трубопроводе осталось некоторое количество российского газа, который можно использовать для обеспечения потребностей учреждений социальной направленности. Обучение в школах перейдет на дистанционный формат.

    Между тем расположенная в республике ГРЭС перешла на уголь. Имеющегося запаса, по подсчетам властей, должно хватить на 50–52 дня. Что касается Молдавии, то стране удалось «закрыть» потребности в электричества за счет Румынии. Отмечается, что Бухарест сможет обеспечить до 62% энергии.

    Также в государстве увеличили квоты на импорт электричества из ЕС с 315 МВт до 600 МВт. Ранее германский политолог Александр Рар рассказал о реакции европейских властей на решение Украины прекратить транзит газа.

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    3 января 2025, 05:12 • Новости дня
    Зеленский заявил об использовании украинцев как дешевой рабочей силы на Западе

    Зеленский обвинил западные страны в использовании украинцев в качестве дешевой рабочей силы

    Tекст: Антон Антонов

    Некоторые из западных стран используют украинцев как дешевую рабочую силу, а безработных беженцев хотят вернуть на Украину, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    «Там, где украинцев взяли как дешевую рабочую силу и поняли, что они более качественные, чем их граждане, те пусть будут. Они сами дифференцировали украинцев. Так оно и есть», – приводит слова Зеленского ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Он подчеркнул, что западные лидеры публично на эту тему говорить не хотят, хотя он и предлагал им поднять ее на пресс-конференции. Зеленский рассказал, что западные общества по-разному относятся к присутствию украинцев.

    «Они считают свои деньги, сколько они ежегодно тратят денег на поддержку украинцев за границей. А о тех украинцах, которые там не работают, они говорят: «Вы их заберите», – заявил Зеленский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на данный момент, по информации El Pais, от шести до десяти млн украинцев продолжают оставаться за границей.

    Канцлер Германии Олаф Шольц выразил мнение, что украинцы в Германии должны активнее искать работу или возвращаться на родину; президент Словакии Петер Пеллегрини подписал закон о сокращении с 1 марта 2025 года финансовой поддержки беженцам с Украины.

    Кроме того, выяснилось, что известные россиянам мошеннические кол-центры с Украины все больше переносят свою деятельность на территорию Евросоюза.

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    3 января 2025, 08:30 • Новости дня
    В Киеве произошла серия взрывов

    Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве

    Tекст: Вера Басилая

    В Киеве несколько раз прозвучала серия взрывов, сообщил украинский телеканал.

    Украинский телеканал ТСН сообщил, что в столице Украины прогремела серия взрывов, передает РИА «Новости».

    Согласно информации, поступившей позже, телеканал уведомил о новых, повторных взрывах, которые также были слышны в различных районах города.

    Ранее в результате взрывов в Киеве получили повреждения административные здания Верховной рады Украины, в которых размещаются ее комитеты и подразделения аппарата.

    До этого сообщалось, что беспилотный летательный аппарат попал в здание неподалеку от офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве.

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    3 января 2025, 08:09 • Новости дня
    ПВО уничтожила за ночь 22 украинских дрона над шестью регионами России

    Российские ПВО сбили 22 беспилотника ВСУ над шестью регионами России

    Tекст: Вера Басилая

    Российские средства ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника над Брянской, Орловской, Ростовской, Белгородской, Волгоградской и Липецкой областями.

    В ночь на 30 октября российские силы ПВО уничтожили 22 беспилотных летательных аппарата, принадлежащих Украине, следует из Telegram-канала Минобороны.

    В частности, десять дронов было сбито над Брянской областью. Над Орловской и Ростовской областями уничтожено по четыре беспилотника. Кроме того, два аппарата были ликвидированы над Белгородской областью, и по одному над Волгоградской и Липецкой областями.

    Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силами ПВО в Каменском и Усть-Донецком районах ночью сбито четыре беспилотника, еще четыре украинских беспилотных летательных аппарата сбиты над Орловской областью, а восемь беспилотников уничтожены ПВО над Брянской областью.

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    3 января 2025, 00:52 • Новости дня
    Зеленский признал рост числа дезертиров в рядах ВСУ

    Зеленский заявил об увеличении числа случаев дезертирства в рядах ВСУ в 2024 году

    Tекст: Антон Антонов

    В 2024 году число случаев самовольного оставления частей в вооруженных силах Украины возросло, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

    «СОЧ (самовольное оставление частей) в 2024 году увеличилось», – приводит слова Зеленского ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    По его словам, конфликт на Украине продолжается долго, «люди устают». Он также отметил, что сейчас у ВСУ не очень много резервов для ротации военных на передовой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский одобрил закон, позволяющий украинцам, впервые покинувшим воинскую часть, добровольно вернуться на службу без наказания.

    Bloomberg сообщало, что число дезертирств и самовольных отлучек в ВСУ увеличилось в шесть раз с 2022 года, достигнув почти 96 тыс. случаев, усугубляя кадровый кризис в армии.

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