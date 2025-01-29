Вопрос о военной победе над Россией, равно как и о возвращении утраченных территорий, ни на Украине, ни на трезвомыслящем Западе уже не стоит. А будущая политическая организация страны прямо увязана с тем, какую судьбу для Украины определят предстоящие переговоры США и России.7 комментариев
ПВО сбила два украинских беспилотника над Мурманской и Курской областями
В Курской и Мурманской областях ПВО уничтожила два украинских дрона
В Курской и Мурманской областях в период с 10.05 до 11.40 мск дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотных аппарата, сообщили в Минобороны.
С 10.05 до 11.40 мск дежурные средства противовоздушной обороны в России уничтожили два украинских беспилотника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Атаки были предотвращены в воздушном пространстве над Курской и Мурманской областями.
Согласно заявлению военных, целью беспилотников могли быть объекты инфраструктуры в указанных областях. ПВО оперативно среагировала на угрозу и уничтожила дроны до того, как они смогли достичь своих целей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Мурманска временно приостановил отправку и прием авиарейсов из-за угрозы беспилотных летательных аппаратов.
В Тверской области силы Минобороны за ночь отразили атаку 29 беспилотных летательных аппаратов.
А всего за минувшую ночь российские силы ПВО сбили 104 украинских беспилотника.