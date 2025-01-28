Нефть подорожала на рисках новых внешнеторговых тарифов США

Мировые цены на нефть пошли в рост на рисках новых внешнеторговых тарифов США

Tекст: Мария Иванова

Цена апрельских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 8.08 растет на 0,28%, до 76,39 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,26%, до 73,36 доллара, передает РИА «Новости».

Отметим, глава МИД Канады Мелани Жоли заявила, что на этой неделе планирует встретиться в Вашингтоне с госсекретарем США Марко Рубио для обсуждения вопроса пошлин. Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил введением с 1 февраля дополнительных пошлин в 25% в отношении Канады и Мексики, если не разрешится ситуация с проникающими в США нелегалами и потоком синтетических опиоидов.

«Заголовки о тарифах будут влиять на настроения … риск эскалации растет», – цитирует Bloomberg главу отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррена Паттерсона.