У России богатое наследие выживания во враждебной среде и решения вопросов выживания путем силы. Мы не ангелы, а потому и не можем свысока учить других. Но нам доступно думать о лучшем будущем и создавать его вместе.0 комментариев
Ирландский журналист заявил о торговле эмбрионами при режиме Зеленского
Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что режим Владимира Зеленского обвиняется в торговле человеческими эмбрионами.
Боуз на платформе X (бывший Twitter, заблокирован в России) высказал серьезные обвинения в адрес режима Владимира Зеленского, передает РИА «Новости». Он заявил, что Украина уже много лет участвует в незаконной торговле людьми, проституции и «суррогатном материнстве». Это, по его словам, зафиксировано в отчетах Госдепартамента США.
Журналист сообщил, что к ранее известным видам незаконной деятельности на Украине добавились обвинения в торговле человеческими эмбрионами. Он подчеркнул, что, учитывая масштабы коррупции на Украине, подобные обвинения его не удивляют. «Если эти утверждения верны, это означает очередное дно диктатуры, где абсолютно все продается», – написал он.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что киевские власти при поддержке Запада развернули схему черной трансплантологии на Украине, где изъятые органы продавались через интернет.