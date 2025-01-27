Tекст: Валерия Городецкая

Боуз на платформе X (бывший Twitter, заблокирован в России) высказал серьезные обвинения в адрес режима Владимира Зеленского, передает РИА «Новости». Он заявил, что Украина уже много лет участвует в незаконной торговле людьми, проституции и «суррогатном материнстве». Это, по его словам, зафиксировано в отчетах Госдепартамента США.

Журналист сообщил, что к ранее известным видам незаконной деятельности на Украине добавились обвинения в торговле человеческими эмбрионами. Он подчеркнул, что, учитывая масштабы коррупции на Украине, подобные обвинения его не удивляют. «Если эти утверждения верны, это означает очередное дно диктатуры, где абсолютно все продается», – написал он.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что киевские власти при поддержке Запада развернули схему черной трансплантологии на Украине, где изъятые органы продавались через интернет.