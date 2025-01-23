Столтенберг: США при Трампе первыми в НАТО поставили летальное оружие Украине

Tекст: Александра Юдина

Бывший генеральный секретарь НАТО напомнил, что США именно при президенте Трампе первыми начали поставлять Украине летальное оружие, передает ТАСС

Он отметил, что в период с 2014 по 2016 годы после аннексии Крыма большинство стран НАТО воздерживались от поставок летального оружия Украине, опасаясь провокаций в отношении России. Однако решение об этих поставках было принято президентом Трампом, который включил в них и высокотехнологичные ракетные комплексы Javelin.

Столтенберг также выразил скептицизм относительно вероятности прекращения поддержки Киева со стороны США.

По его мнению, в случае сомнений относительно действий администрации США лидеры стран НАТО должны лично обсуждать эти вопросы в Вашингтоне: «Главное – разговаривать с ним».

Тем временем президент США Дональд Трамп не исключил полного прекращения поставок американского оружия на Украину. Зеленский выразил недовольство Западом, обвинив США и Европу в поддержании тайных контактов с Россией через разведывательные службы на протяжении трех лет.