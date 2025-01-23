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    Новые власти Сирии решили разыграть Тартус
    В Совфеде оценили планы Берлина ограничить передвижение российских дипломатов в Европе
    Экс-боец «полка Калиновского» раскрыл план вооруженного вторжения в Белоруссию
    Генсек НАТО в Давосе ошибся в направлении наступления на Украине
    Нарышкин дал прогноз по обстановке в мире на 2025 год
    Власти Грузии повздорили с Эстонией из-за вмешательства во внутренние дела
    Минобороны: Рядовой Гарипов в одиночку обратил в бегство украинских диверсантов
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа превращается в «черную дыру» мировой политики

    Есть две вещи, чего в отношениях с новой американской администрацией действительно могут бояться европейские элиты. И возможное решение администрации Трампа продолжать военное противостояние с Россией на Украине, но снять с себя все расходы – не самая серьезная проблема из них.

    3 комментария
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Как реагировать на выпады Трампа

    Когда Трамп хочет чего-то добиться, действует суетливо, нахраписто и упорно, повторяя одно и то же десятки раз. Если на каждый выпад реагировать, вообще больше времени ни на что не останется. Тем более что содержания реакции Трамп не слышит и слушать не будет.

    3 комментария
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Наступает момент испытания на прочность принципа «мы не такие»

    Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».

    29 комментариев
    23 января 2025, 12:32 • Новости дня

    Ветеран СВО открыл бизнес по производству деревянных изделий

    Ветеран специальной военной операции Сергей Бичеев из Самарской области открыл бизнес по производству деревянных конструкций благодаря поддержке службы занятости, включая финансовую помощь и закупку оборудования.

    Житель Кошкинского района Сергей Бичеев после возвращения из зоны боевых действий обратился за помощью к специалистам службы. Они не только консультировали его по вопросам трудоустройства, но и предложили возможность открыть собственное дело, рассказали журналистам в Службе занятости Самарской области.

    Бичеев решил заняться производством деревянных конструкций и столярных изделий. «Соответствующее образование и опыт работы у меня есть», – рассказал ветеран СВО. При поддержке службы занятости ему помогли составить бизнес-план и предоставили финансовую помощь, которую он использовал на закупку оборудования, включая лазерный и фрезерный станки.

    Сергей также является участником клуба «Работа для СВОих», который был создан в Кошкинском районе в прошлом году и стал первым подобным клубом в России. В настоящее время в Самарской области действуют 16 таких клубов, объединяющих более 200 человек. Для участников СВО и их семей служба занятости организует мастер-классы и предоставляет информацию о трудоустройстве и возможности бесплатного переобучения.

    Руководитель центра занятости Кошкинского района Ольга Титова отметила, что в этом году в районе открылись новые предприятия по оказанию бухгалтерских услуг, пошиву и ремонту одежды, производству столярных изделий. Участникам СВО и их семьям предоставляется всесторонняя поддержка в вопросах занятости и открытия бизнеса.

    22 января 2025, 13:14 • Новости дня
    Более 20 тыс. заявок подано на дополнительный набор в программу «Время героев»

    Tекст: Александра Юдина

    С момента начала дополнительной регистрации на программу «Время героев» было зарегистрировано более 20 тыс. человек.

    В Telegram-канале проекта указано, что завершена дополнительная регистрация в программу «Время героев» с 20 тыс. участников.

    Общее число заявок на участие в программе достигло почти 65 тыс. человек, что свидетельствует о высокой заинтересованности граждан в этом проекте. Дополнительная регистрация завершится 25 января в 12.00 мск, до этого времени участникам также необходимо пройти тестирование в пункте дистанционной оценки.

    Результаты отбора станут известны после завершения всех процедур, отметили организаторы. Последующие программы, аналогичные «Времени героев», планируется запустить во всех российских регионах.

    «Темпы регистрации на программу »Время героев« говорят сами за себя. Программа востребована и очень актуальна. Президент поручил нам распространить эту работу на все регионы России. Мы готовы делиться с коллегами и передавать им все методики и лучшие практики, которые применялись на федеральном уровне», – отметил ректор президентской академии Алексей Комиссаров.

    На сегодня 18 участников первого потока программы получили назначения на ответственные должности. Среди них – полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов. А руководитель программы Мария Костюк была назначена врио губернатора Еврейской автономной области.

    Ранее региональные аналоги проекта «Время героев» для трудоустройства и интеграции в общество ветеранов СВО запустили в Иркутской области, на Ямале, в Свердловской и Омской областях, в Удмуртии и Калужской области. Позднее региональные кадровые программы по образцу федерального проекта «Время героев» создали в Якутии, Хабаровском крае и Томской области.

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    22 января 2025, 14:29 • Новости дня
    Эксперты объяснили решение Сирии аннулировать контракт с Россией по порту Тартус

    Эксперт Лямин: Сирия, аннулировав контракт с Россией по порту Тартус, сделала реверанс Западу

    Эксперты объяснили решение Сирии аннулировать контракт с Россией по порту Тартус
    @ syria.mil.ru

    Tекст: Анастасия Куликова

    Новые сирийские власти пытаются понравиться ЕС и США, а также добиться снятия санкций. Однако в попытках решить эту задачу они создают невыносимые для российского присутствия условия, сказали газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Лямин и политолог Федор Лукьянов. Ранее, по данным СМИ, Сирия расторгла инвестиционное соглашение с Москвой о порте Тартус.

    «Инвестиционное соглашение между Москвой и Дамаском было заключено в 2019 году. Предполагалось, что российская компания будет помогать Сирии развивать торговый порт Тартус. Схожая договоренность, которая касалась Латакии, была между сирийской стороной и Ираном», – напомнил военный эксперт Юрий Лямин.

    Он допускает, что пришедшие к власти в Дамаске группировки приступили к пересмотру этих контрактов. «Они хотят, что называется, навести мосты с Евросоюзом и США, и таким образом если не отменить, то хотя бы облегчить санкционный режим», – пояснил собеседник.

    В этой связи Лямин напомнил, что европейские чиновники ранее призывали Дамаск отказаться от российских баз и сократить отношения с Москвой. Помимо попытки «понравиться Западу», спикер также усмотрел «желание привлечь европейских и американских инвесторов». «Возможно, речь пойдет и о турецких деньгах, учитывая влияние Анкары», – допускает он.

    По словам эксперта, инвестиционное соглашение Москвы и Дамаска не имело отношения к базе в Тартусе. «Наш пункт материально-технического обеспечения находится в другой части порта. Другое дело, что новые сирийские власти, судя по всему, делают сейчас все, чтобы нас выдавить оттуда», – считает аналитик.  

    Собеседник объясняет: создается ситуация, в которой наше присутствие в Тартусе стало бы некомфортным и даже невыносимым. «Дамаск не хочет рвать отношения с Москвой и тем более идти на конфронтацию. Но вместе с тем сирийские власти предпринимает меры, которые могли бы вынудить наши силы уйти», – полагает Лямин.

    В этой связи еще более актуальным становится вопрос российских баз в Ливии, куда, по информации СМИ, ранее начали перебрасывать часть систем ПВО. «Это позволит нам сохранить присутствие в регионе в случае негативного решения по военным объектам в Сирии. Но важно, чтобы процесс передислокации проходил постепенно», – отметил он.

    Впрочем, спикер не исключает, что Москве и Дамаску удастся прийти к соглашению по инвестициям. Однако из-за ориентации сирийцев на Запад шансы малы. «Если Европа им сможет предложить выгодные условия, то нам сложно будет это перебить», – допускает Лямин. Аналитик считает важным продолжать переговоры между сторонами по базам.   

    «Если мы сможем достичь договоренностей и сохранить военные объекты, это станет серьезным успехом дипломатов. Но ключевым все же будет вопрос условий. В конечном счете у России есть возможности осуществлять связь с Африкой и без баз в Сирии», – детализировал эксперт.

    Схожей точки зрения придерживается Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор дискуссионного клуба «Валдай». «Новые сирийские власти переустраивают в стране всю систему, в том числе и экономическую. Прежде всего они стараются объединить финансовые потоки», – отметил он.

    Политолог объясняет: происходит ревизия тех договоренностей, которые были достигнуты еще при правительстве Башара Асада. В то же время, как считает собеседник, вопрос судьбы российской базы и инвестиционный контракт могут быть не связаны напрямую.

    «Это нормально, что сирийская сторона стремится управлять денежными потоками. Другое дело, что российские военные базы – вопрос, касающийся не столько денег, сколько геополитики», – пояснил Лукьянов. Новые власти Сирии, ранее говоря об этих объектах, отмечали, что не будут делать резких шагов, напомнил аналитик.

    «Мы пока не знаем, какое решение по базам они примут. Это предмет контактов и переговоров Москвы и Дамаска. Однако если портом Тартус начнет управлять не российская, а сирийская компания, это не будет означать, что мы не сможем им пользоваться. Вопрос в условиях», – считает эксперт. Он также предостерегает делать поспешные выводы: «Говорить о том, что нынешние действия властей Сирии станут первым шагом к расторжению отношений с Россией, сейчас преждевременно».

    Ранее стало известно, что переходное правительство Сирии отменило 49-летнее соглашение с российской компанией «Стройтрансгаз» об операционном управлении портом Тартус. Как рассказал директор таможенного управления провинции Риад Джуди изданию Al-Vatan, официальный Дамаск работает над тем, чтобы реструктуризировать и по-новому запустить деятельность порта, восстановить портовые механизмы и постройки. Джуди указал: все доходы «пойдут на благо сирийского государства, а рабочие будут возвращены на свои места».

    Российское военное грузовое судно «Спарта II» уже пришвартовалось к пирсу в Тартусе рядом со складами ВМФ РФ в ожидании вывоза оборудования. При этом «в регионе нет сопоставимой альтернативной базы для российского флота», приводит издание The Maritime Executive заявление британской военной разведки.

    Напомним, ключевые объекты дислокации российских военных в Сирии – это авиабаза Хмеймим и пункт базирования ВМФ в Тартусе. Они находятся на западе страны на побережье Средиземного моря. В 2017 году Москва и Дамаск подписали два соглашения, которые определяли порядок использования баз на ближайшие 49 лет с опциями автоматического продления еще на 25 лет.

    На расширение базы в Тартусе планировалось тратить 3,2 млрд рублей ежегодно, сообщал председатель главного управления международного военного сотрудничества Минобороны Александр Зинченко.

    В декабре 2024 года к власти в Сирии пришла террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам». Как передавало издание Al Hadath, боевики практически не встретили сопротивления республиканской армии. За несколько часов с начала военных действий в Дамаске они вошли в оставленный без охраны президентский дворец.

    МИД Сирии сообщал, что Асад добровольно оставил свой пост, дав указание министрам передать власть мирным путем. После этого президент с семьей прилетел в Москву. Россия из гуманитарных соображений согласилась предоставить ему убежище. Российские же военные в Сирии сосредоточились в Хмеймиме и Тартусе.

    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркивал, что безопасность этих объектов – приоритет Москвы, а вопрос сохранения баз будет зависеть от переговоров с властями Сирии. Источник ТАСС в Кремле сообщал, что лидеры сирийской оппозиции гарантировали России безопасность баз и дипломатических учреждений.

    По словам главы МИД России Сергея Лаврова, Москва не получала обращений от властей Сирии о пересмотре договоров о военных базах, база и порт работают в обычном режиме. По его словам, Дамаск не намерен расторгать соглашения с российской стороной, ведутся переговоры лишь о статусе и численности контингента.

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    22 января 2025, 21:07 • Видео
    Трамп посадил Украину на голодный паек

    Среди указов, подписанных президентом США Дональдом Трампом в первый рабочий день, числится указ о приостановке военной помощи для иностранных государств сроком на 90 дней. Это касается в том числе Украины. Что из этого следует?

    Коментарии (0)
    22 января 2025, 20:20 • Новости дня
    National Interest: Ракета «Орешник» лишает авианосцы США смысла существования
    National Interest: Ракета «Орешник» лишает авианосцы США смысла существования
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские гиперзвуковые ракеты «Орешник», оснащенные множественными боеголовками, способны поражать цели с высокой точностью, что позволяет им выводить из строя авианосцы, несмотря на их размеры и защиту, пишет The National Interest.

    «Когда российская ракета «Орешник» нанесла удар по заводу «Южмаш» в Днепре (Днепропетровск – прим. ВЗГЛЯД), из глаз ангелов-хранителей авианосцев по всему миру потекли слезы», –  пишет National Interest. Издание отмечает, что гиперзвуковая ракета поразила достаточно большую площадь предприятия. В статье ракета называется «гиперзвуковым дробовиком», который обстреливает цель многочисленными боеголовками из разделяющейся головной части.

    И большой и медленный авианосец является простой целью для «Орешника». Хотя авианосец сам по себе трудно уничтожить, но топить его не требуется – достаточно просто вывести его из строя и заставить вернуться в порт.

    Авторы указывают, что стоимость изготовления одного «Орешника» может быть сравнима с российской межконтинентальной баллистической ракетой «Ярс», которая в 2023 году оценивалась примерно в 40,3 млн долларов, в то время как строительство одного авианосца класса «Нимиц» обходится США в 6,2–11,2 млрд долларов. Таким образом, даже потратив для уничтожения одного авианосца до 50 ракет, их стоимость будет существенно ниже цены корабля, пишет издание. При этом для уничтожения авианосца, вероятно, вполне хватит одной ракеты «Орешник».

    Ранее экс-советник по нацбезопасности США генерал Макмастер заявил, что для создания системы ПВО, способной перехватить российскую ракету «Орешник», потребуется не менее 15 лет.

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    22 января 2025, 15:14 • Новости дня
    Зеленский поздравил украинцев не с тем праздником

    Зеленский перепутал исторические факты в поздравлении с Днем соборности Украины

    Зеленский поздравил украинцев не с тем праздником
    @ Diego Ravier/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Зеленский в своем обращении к украинцам допустил ошибку, перепутав историческое значение Дня соборности с объединением Левобережной и Правобережной Украины.

    Глава Украины Зеленский, выступая с поздравительным обращением ко Дню соборности Украины, неверно интерпретировал историческое значение этого праздника, передает ТАСС. Он заявил, что на Софийской площади был провозглашен «Акт злуки», объединивший Право- и Левобережную Украину. Депутат Верховной рады Ирина Геращенко назвала его слова «бредом» и указала на ошибочность этой информации.

    Геращенко уточнила, что День соборности посвящен воссоединению Западно-Украинской народной республики (ЗУНР) и Украинской народной республики (УНР), а не объединению Левобережной и Правобережной Украины, как сказал Зеленский. Она подчеркнула, что ЗУНР не относится к традиционным регионам Левобережной Украины.

    День соборности Украины отмечается ежегодно 22 января в память о подписании Акта воссоединения между ЗУНР и УНР в 1919 году. Это событие стало важной вехой в истории Украины, закрепив единство западной и центральной частей страны.

    Ранее Зеленский, выступая в Верховной раде, оговорился и заявил, что у подрастающего поколения будет возможность купить жизнь в стране.

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    22 января 2025, 22:41 • Новости дня
    Экс-боец «полка Калиновского» раскрыл план вооруженного вторжения в Белоруссию

    Экс-боец «полка Калиновского» раскрыл детали планов вторжения в Белоруссию и захвате территорий

    Экс-боец «полка Калиновского» раскрыл план вооруженного вторжения в Белоруссию
    @ Diego Herrera Carcedo/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Стратегия нападения на Белоруссию разработана совместно с западными спецслужбами и включает внезапное сосредоточение войск у границы с целью дальнейшего вторжения и захвата территорий, в том числе здания РОВД и гимназии в Малорите, заявил экс-боец признанного в Белоруссии террористическим полка Калиновского Василий Веремейчик.

    Экс-боец так называемого полка Калиновского Василий Веремейчик в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня» рассказал о планах вооруженного вторжения в Белоруссию с территории Украины, передает ТАСС.

    Веремейчик заявил о наличии секретного протокола, разработанного с участием западных спецслужб, включая спецслужбы Литвы, Польши и СБУ. По его словам, план включает в себя занятие определенной территории Белоруссии и обращение за поддержкой к иностранным государствам, в том числе к Польше и Украине.

    Веремейчик конкретизировал, что операция должна начаться с внезапного сосредоточения войск у границы и перехода границы в районе населенных пунктов Мокраны и Сушитница двумя диверсионно-разведывательными группами (ДРГ). Эти группы должны вступить в огневой контакт, чтобы отвлечь внимание на себя и обеспечить проход основной группы. Основная группа, по его словам, должна занять город Малорита и захватить малоритскую гимназию для своего штаба.

    Кроме того, Веремейчик отметил, что участники операции будут действовать по законам военного времени. Третья ДРГ в составе около 120 человек с бронетехникой и тяжелым вооружением должна занять Малориту и захватить ключевые здания, включая РОВД. Он добавил, что группы будут «одеты в форму силовиков для маскировки, и комплекты такой формы уже собраны».

    Напомним, после участия в боевых действиях на территории Украины Веремейчик перебрался в Литву, где его признали угрозой национальной безопасности. После этого он выехал во Вьетнам, откуда был экстрадирован в Белоруссию и арестован.

    Ранее директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщил о планах ЦРУ и MI-6 использовать полк Калиновского в Белоруссии в связи с предстоящими президентскими выборами.

    Начальник следственного управления КГБ Белоруссии Константин Бычек сообщил о подготовке террористических ячеек на польской территории при поддержке спецподразделения «Гром». Также Бычек сообщил, что в рамках международного сотрудничества по запросу в Белоруссию доставили Веремейчика, разыскиваемого по уголовному делу о деятельности так называемого полка Калиновского, признанного в республике террористической организацией.

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    22 января 2025, 21:56 • Новости дня
    Стало известно содержание письма Байдена Трампу

    Байден в письме Трампу обещал молиться о процветании США

    Стало известно содержание письма Байдена Трампу
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Вера Басилая

    Экс-президент США Джо Байден в традиционном письме своему преемнику Дональду Трампу пообещал молиться о процветании США и пожелал ему благополучия на ближайшие четыре года, сообщил телеканал Fox News.

    Байден в письме также выразил надежду на процветание Соединенных Штатов в ближайшие четыре года, передает РИА «Новости».

    Кроме того, экс-президент США пожелал Трампу и его семье «всего наилучшего» в этот период. Он подчеркнул значимость Белого дома как символа стабильности и пообещал молиться, чтобы предстоящие четыре года были временем процветания, мира и благодати для всей нации.

    Трамп, в свою очередь, назвал письмо Байдена «немного вдохновляющим» и заявил, что оно было милым. Он также выразил желание показать письмо общественности.

    Ранее, в 2021 году, Байден не раскрыл деталей письма Трампа, однако назвал его «шокирующе великодушным». Он спрятал его в карман и не показал советникам.

    До этого сообщалось, что Джо Байден планировал оставить напутственное письмо для Дональда Трампа перед уходом с поста президента, следуя американской традиции.

    В свою очередь, Дональд Трамп отменил 78 указов и меморандумов, подписанных Байденом, и начал процедуру увольнения более 1 тыс. человек, назначенных предыдущей администрацией.

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    22 января 2025, 19:33 • Новости дня
    Германия предложила ограничить передвижение российских дипломатов в Европе
    Германия предложила ограничить передвижение российских дипломатов в Европе
    @ dpa/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Германия предложила Европейскому союзу ограничить доступ российским дипломатам в Европу из-за предполагаемых гибридных угроз, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico со ссылкой на документ Министерства иностранных дел Германии, в качестве примера таких угроз упоминается повреждение кабелей в Балтийском море. При этом, по информации The Washington Post, западные спецслужбы не нашли доказательств причастности России к инцидентам. Обнаружено, что аварии были вызваны ошибками экипажей проходящих судов, передает «Московский комсомолец».

    МИД в Берлине намерен усилить последствия для предполагаемых гибридных атак через сокращение времени аккредитации и ограничения свободы передвижения для владельцев российских дипломатических паспортов. К тому же Германия планирует ввести меры против судов, которые могут участвовать в транспортировке российских энергоресурсов.

    Дополнительно немецкое внешнеполитическое ведомство хочет активизировать сотрудничество с частными компаниями при проведении стресс-тестов для критической инфраструктуры. Германия надеется, что ЕС разработает более активную коммуникационную стратегию, чтобы ясно указать на ответственность России за некоторые инциденты. В материале отмечено, что ранее европейским правительствам было сложно возложить ответственность за происшествия на российскую сторону.

    В воскресенье американские и европейские разведслужбы не нашли доказательств причастности России к повреждению подводных кабелей в Балтийском море, отмечая, что инциденты могли быть вызваны авариями.

    Ранее сообщалось, что НАТО планирует включить военные меры в стратегию противодействия гибридным атакам России, которые могут угрожать критической инфраструктуре альянса.

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    22 января 2025, 19:07 • Новости дня
    Трамп призвал завершить конфликт на Украине, пригрозив России новыми санкциями
    Трамп призвал завершить конфликт на Украине, пригрозив России новыми санкциями
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп призвал Россию завершить специальную военную операцию на Украине, пригрозив в противном случае введением новых санкций и пошлин на весь российский экспорт в США.

    Трамп призвал Россию завершить спецоперацию на Украине, сообщает РИА «Новости». Он подчеркнул, что если Россия не выполнит это требование, то США введут новые санкции и пошлины на весь российский экспорт. Трамп также отметил, что украинский конфликт может закончиться как «легким», так и «сложным» путем, однако выразил предпочтение первому варианту как более мирному и конструктивному.

    Трамп заявил, что его целью не является навредить России, и он «любит русский народ». Он подчеркнул, что новые меры будут введены исключительно в случае продолжения нынешнего курса России в отношении Украины. По его мнению, мирный исход событий более предпочтителен как для России, так и для других мировых держав.

    Президент США также выразил обеспокоенность дальнейшими последствиями конфликта, отметив, что «дальше будет только хуже», если ситуация не изменится. Он отметил, что этот конфликт никогда бы не начался, если бы Трамп в тот момент был президентом США. По его словам, пора заключить соглашение, чтобы перестали гибнуть люди. 

    Ранее Трамп поручил спецпосланнику Киту Келлогу завершить урегулирование конфликта на Украине в течение 100 дней, полагаясь на собственный контроль за процессом. Также он подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки соответствия политическим целям новой администрации.

    Коментарии (52)
    22 января 2025, 16:43 • Новости дня
    Президент Финляндии назвал сроки урегулирования конфликта на Украине

    Президент Финляндии Стубб считает, что конфликт на Украине решат в течение 3–6 месяцев

    Президент Финляндии назвал сроки урегулирования конфликта на Украине
    @ Volodymyr Petrov/Press Service of the 33rd Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces/REUTERS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Финляндии Александр Стубб на форуме в Давосе заявил о возможности урегулирования конфликта на Украине в течение трех-шести месяцев, выразив оптимизм по поводу усилий президента США Дональда Трампа по достижению мира.

    Он отметил, что изначально обещанные президентом США Дональдом Трампом сроки решения конфликта за 24 часа сместились на более длительный период. Стубб подчеркнул, что это окно возможностей, которым сейчас располагает мировое сообщество, сообщает ТАСС.

    «Сроки сдвигаются с 24 часов в сторону 3–6 месяцев. Это то окно возможностей, с которым мы имеем дело сейчас. Что можно оценить позитивно и с оптимизмом, это то, что Трамп очень тверд в вопросах достижения мира», – сказал он.

    Стубб также отметил важные достижения Трампа в сфере международной дипломатии, в частности перемирие в палестино-израильском конфликте. Президент Финляндии считает, что американский лидер пытается сформулировать аналогичное решение для Украины.

    Однако Стубб предупредил, что соглашение по Украине не должно повторить ошибок, допущенных в Афганистане, где после вывода американских войск в 2021 году власть быстро пала.

    Кроме того, Стубб подчеркнул, что переговоры по Украине не должны проходить без участия Евросоюза. Он отметил, что любое решение по этому вопросу может существенно повлиять на глобальную архитектуру безопасности.

    Ранее Трамп поручил спецпосланнику Киту Келлогу завершить урегулирование конфликта на Украине в течение 100 дней, полагаясь на собственный контроль за процессом.

    Стубб заявил о начале эпохи неопределенности с приходом Дональда Трампа к власти в США, призвав страну готовиться к изменениям.

    Коментарии (17)
    22 января 2025, 17:37 • Новости дня
    Путин поручил проиндексировать страховые и военные пенсии на 9,5% в январе
    Путин поручил проиндексировать страховые и военные пенсии на 9,5% в январе
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам предложил проиндексировать cтраховые и военные пенсии уже в январе этого года.

    Он подчеркнул, что индексация должна основываться на фактической инфляции прошлого года, которая составила 9,5%.

    «Предлагаю уже в январе проиндексировать страховые пенсии исходя из реальной ситуации, а именно по фактической инфляции прошлого года, то есть на 9,5 процента», – приводит слова главы государства Telegram-канал Кремля.

    Путин также отметил необходимость дополнительной индексации пенсий для военных пенсионеров. Он назвал данную меру правильной и справедливой и поручил правительству как можно скорее принять меры для реализации этих и других решений по индексации социальных выплат и пособий.

    Ранее Кремль сообщил, что президент России Владимир Путин проведет в четверг видеоконференцию с членами правительства, где будут обсуждаться результаты контрольно-надзорной деятельности и текущие вопросы.

    Коментарии (6)
    22 января 2025, 18:43 • Новости дня
    Times: Британские офицеры выступили против мирного плана Трампа по Украине

    Times: Британские военные опасаются гонки вооружений после мирного соглашения Трампа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Высокопоставленные офицеры Британии выражают озабоченность по поводу предложенного президентом США Дональдом Трампом урегулирования конфликта на Украине, опасаясь, что это даст России возможность нарастить военную мощь и спровоцировать новую гонку вооружений, сообщило издание Times.

    В статье сообщается, что у офицеров министерства обороны Британии есть опасения относительно мирной сделки Трампа, после которой между Россией и Западом может начаться гонка по подготовке армий к будущим конфликтам, передает РИА «Новости».

    Генерал-лейтенант Ральф Вуддисс, возглавляющий корпус быстрого реагирования НАТО, отметил, что в следующем конфликте Россия сможет добиться больших успехов. Он подчеркнул, что подобная ситуация создаст дополнительные угрозы для безопасности в Европе и потребует значительных усилий по подготовке.

    Кроме того, союзники по НАТО выразили обеспокоенность тем, что Киев не находится в достаточно сильной позиции для начала переговоров, что может поставить его в невыгодное положение. Опасения связаны с возможной потерей территорий и снижением влияния Украины в регионе.

    Ранее Трамп поручил спецпосланнику Киту Келлогу завершить урегулирование конфликта на Украине в течение 100 дней, полагаясь на собственный контроль за процессом.

    Также он подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки соответствия политическим целям новой администрации.

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    22 января 2025, 20:59 • Новости дня
    Варшавер покинул пост директора «Ленкома»

    В «Ленкоме» появились должности президента и худрука, проведены кадровые перестановки

    Варшавер покинул пост директора «Ленкома»
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Московском государственном театре «Ленком Марка Захарова» созданы новые позиции: президент и художественный руководитель, которые займут Марк Варшавер и Владимир Панков соответственно, сообщили в пресс-службе столичного департамента культуры.

    В пресс-службе подтвердили нововведения в структуре театра «Ленком Марка Захарова». В театре официально учреждены должности президента и художественного руководителя, передает РИА «Новости».

    Марк Варшавер, действующий директор учреждения, займет пост президента театра. Художественным руководителем станет заслуженный работник искусств РФ Владимир Панков. Как отмечается, изменения направлены на улучшение управления и развитие творческого потенциала коллектива театра.

    Ранее народный артист России Дмитрий Певцов высказал недовольство тем, что «творческое завещание» Марка Захарова, бывшего художественного руководителя «Ленкома», было проигнорировано после его смерти. Он отметил, что непосредственные указания Захарова по репертуару театра были нарушены.

    Художественный руководитель московского театра «Ленком», народный артист СССР Марк Захаров умер 28 сентября 2019 года в Москве на 86-м году жизни. Худруком «Ленкома» стал его действующий директор Марк Варшавер.

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    22 января 2025, 21:39 • Новости дня
    Дроны-ретрансляторы «Касатка» научили превращаться в камикадзе и другие БПЛА

    В России создали дроны-ретрансляторы «Касатка»

    Дроны-ретрансляторы «Касатка» научили превращаться в камикадзе и другие БПЛА
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России разработан новый дрон «Касатка», который может применяться как ретранслятор и как ложная цель, чтобы запутать противника, сообщили в Народном фронте.

    Директор новосибирского предприятия-разработчика «Аэрофрегат» Николай Жернов пояснил, что благодаря специальным отражателям этот дрон на радарах ПВО может отображаться как более дорогой дрон, например, «Герань» или «Орион», передает ТАСС.

    Дрон «Касатка» способен летать на высоте до 2 км и передавать радиосигнал на 50 км для управления другими дронами. Жернов также отметил, что «Касатку» можно использовать как дрон-камикадзе. В этом режиме он может нести до 3 кг взрывчатки и лететь на дальность до 70 км, находясь в воздухе до часа.

    Ранее более трех тысяч дронов-камикадзе «Микроб», оснащенных искусственным интеллектом и способных автономно следовать за целью, поступили в зону специальной военной операции на Украине.

    Концерн «Калашников» разработал новый дрон-камикадзе «КУБ-2-Э», который будет впервые представлен в двух модификациях на выставке IDEX-2025 в Абу-Даби.

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    22 января 2025, 17:15 • Новости дня
    Слуцкий назвал бредом заявления Зеленского о стамбульских переговорах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава комитета Госдумы Леонид Слуцкий обвинил Владимира Зеленского в манипуляциях и фальсификации информации относительно стамбульских переговоров, назвав его заявления лживым бредом.

    Слова главы Украины Зеленского о том, что на стамбульских переговорах Россия якобы требовала от него уйти и хотела заменить его на Виктора Медведчука, являются лживым бредом и игрой на публику, заявил Слуцкий, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что Зеленский занимается манипуляциями, и добавил, что все заявления на Давосе о якобы ультиматуме президента России Владимира Путина являются фальсификацией.

    По словам Слуцкого, договоренности об украинском урегулировании были парафированы в Стамбуле главой украинской делегации Давидом Арахамией. «Тогда в знак доброй воли Россия отвела войска с Киевского и Черниговского направлений. Мы были готовы закончить военные действия, а украинская сторона была согласна на условия соглашения», – заявил он.

    Он также отметил, что после стамбульских переговоров тогдашний премьер Британии Борис Джонсон приказал разорвать договоренности. «Просроченный и нелегитимный Зеленский теперь пытается перевернуть картину с ног на голову, занимаясь фальсификацией истории», – добавил Слуцкий, утверждая, что это делается ради зрителей в Вашингтоне.

    Ранее Зеленский выразил недовольство Западом, обвинив США и Европу в поддержании тайных контактов с Россией через разведывательные службы на протяжении трех лет. На экономическом форуме в Давосе Зеленский также заявил, что Украина не признает новые регионы России.

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    22 января 2025, 23:26 • Новости дня
    Американский журналист Фридман анонсировал интервью с Путиным

    Лекс Фридман сообщил о планах взять интервью у Владимира Путина в России

    Американский журналист Фридман анонсировал интервью с Путиным
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский журналист Лекс Фридман заявил о намерении отправиться в Россию для интервью с президентом Владимиром Путиным, стремясь внести вклад в установление мира.

    Американский журналист Лекс Фридман анонсировал, что собирается посетить Россию для интервью с президентом Владимиром Путиным, сообщает ТАСС. О своем намерении он рассказал в ходе подкаста с комиком и телеведущим Джо Роганом. Фридман подчеркнул желание внести личный вклад в достижение мира, однако не уточнил, были ли достигнуты какие-либо предварительные договоренности о встрече с российским лидером.

    Ранее, в начале января, Лекс Фридман провел интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским. Его стремление пообщаться с главами государств связано с его убеждением, что такие беседы могут способствовать мирному урегулированию международных конфликтов.

    Отметим, что в феврале прошлого года американский журналист Такер Карлсон также брал интервью у Владимира Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда заявил, что основная цель общения, а именно преодоление информационной блокады на Западе и возможность быть услышанным, была достигнута.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кремль пока не заинтересован в интервью президента Владимира Путина с Эваном Гершковичем, осужденным в России за шпионаж и вернувшимся в США.

    Интервью американского журналиста Такера Карлсона с Владимиром Путиным взбесило всех в США, что сделало Карлсона «крутым», заявил боксер Кевин Джонсон.

    Американская компания PlanetRisk пыталась отслеживать маршрут президента Владимира Путина, сообщил экс-журналист The Wall Street Journal Байрон Тау.

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