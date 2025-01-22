Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».11 комментариев
Эксперт: В России повышаются пенсии и пособия в условиях жесточайшего внешнего давления
Политолог Журавлев: Доходы бюджета России растут за счет производства высокотехнологичных товаров
Запад искренне верил, что его санкции разнесут российскую экономику. Но Россия получает дополнительные доходы бюджета, которые идут на повышение пенсий, социальных пособий и реализацию больших государственных программ, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Журавлев. В среду президент Владимир Путин провел совещание с правительством по экономическим вопросам.
«Социальная сфера для нас является важнейшим вопросом. Если мы вкладываем в человека, то это всегда плюс для экономики и общества. То, что в России повышаются пенсии и пособия в условиях жесточайшего давления извне, это заслуга президента и тех структур власти, которые отвечают за управление нашей экономикой», – считает Дмитрий Журавлев, научный руководитель института региональных проблем, доцент Финуниверситета при правительстве РФ.
«Россия умеет концентрировать усилия на тех направлениях, которые мы считаем наиболее важными и значимыми. В свое время такая способность помогла нам победить Гитлера и она же сегодня помогает нам решать те проблемы, которые, казалось бы, решить нельзя, – продолжил эксперт. – Запад искренне верил, что его санкции разнесут российскую экономику в клочья, но этого не получилось. Главное для нас – правильно выбрать приоритеты и в соответствии с этим использовать ресурсы».
Журавлев особо отметил, что нефтегазовые доходы перестали быть «основной ломовой лошадью нашего бюджета». «Сейчас Трамп заявил о том, что он снизит цены на нефть и «Россия на все согласится». Но этого не произойдет. Наши доходы растут за счет производства высокотехнологичных товаров. Это показатель наших больших успехов», – подчеркнул спикер.
По его словам, дополнительные доходы прежде всего идут на повышение социальных пособий и реализацию больших государственных программ. «Кроме того, Россия вкладывает миллиарды рублей в реализацию программ «Молодая семья», «Молодежь России» и целый ряд других. Если концентрировать ресурсы, то и тратить их мы должны концентрированно», – пояснил Журавлев.
Эксперт также указал на то, что президент держит на личном контроле вопросы борьбы с инфляцией. «Инфляция – это то, за что рядовой гражданин платит из своего кармана. Именно поэтому ее нужно минимизировать. Необходимо делать все, чтобы уровень жизни не снизился, потому что базой современной российской экономики является спрос самих россиян», – отметил спикер.
Президенту понятны социальные последствия инфляции, «поэтому он, взяв вопрос на личный контроль, определил приоритеты». «Центробанк, Минфин, Минпромторг будут работать над тем, чтобы погасить инфляцию различными способами, а не только монетаристскими», – добавил Журавлев.
В среду президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провел первое в этом году совещание с правительством по экономическим вопросам. Глава государства отметил, что в целом «прошлый год стал достаточно успешным для российской экономики».
Дефицит федерального бюджета в прошлом году составил 1,7% ВВП. «Это приемлемый уровень, тем более на фоне положения дел в государственных финансах некоторых так называемых развитых экономик», – сказал Путин, добавив, что бюджетный дефицит по отношению к ВВП составил в США 6,2%, Франции – 6,2%, Италии – 3,8%, Японии – 3,7%, Германии – 2,2%.
Путин особо отметил рост бюджетных поступлений, не связанных с продажей нефти и газа: они прибавили 26% и составили 25,6 трлн рублей. «Это почти на 800 млрд рублей больше, чем правительство предполагало осенью», – напомнил президент.
Глава государства также сообщил о повышении страховых и военных пенсий вместо запланированных 7,3% на 9,5%.