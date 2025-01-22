Длительное время в нашем Отечестве звучала риторика «мы не такие, как они», ибо, дескать, у нас всё в порядке с традиционными ценностями. А вот теперь наступает момент испытания на прочность. «Они» вдруг отказались быть такими, про которых мы говорили «мы не такие».2 комментария
Парламент Ирака легализовал браки с детьми
Иракский парламент одобрил поправки, легализующие браки с детьми по исламскому праву
Парламент Ирака одобрил поправки к закону о личном статусе, разрешающие браки с детьми согласно интерпретации исламского права, что вызвало протесты правозащитников.
Эти изменения наделяют исламские суды более широкими полномочиями в вопросах брака, развода и наследования. Активисты заявляют, что это подрывает закон о личном статусе 1959 года, который защищает права женщин. По новому закону, священнослужители смогут устанавливать возраст вступления в брак в соответствии со своей интерпретацией исламского права, передает «Российская газета»..
Джафаритская школа исламского права, которой следуют многие шиитские религиозные власти в Ираке, допускает браки девочек с девяти лет. Сторонники поправок, в основном консервативные шиитские законодатели, выступают за приведение закона в соответствие с исламскими принципами.
Однако правозащитники предупреждают о катастрофических последствиях для прав женщин и девочек.
Правозащитница Интисар аль-Майали заявила, что девочек могут принуждать к ранним бракам, что нарушит их развитие и подорвет механизмы защиты при разводе и наследовании.
Сессия парламента была напряженной, некоторые депутаты протестовали против процедурных нарушений, а голосование сопровождалось спорами и обвинениями в нарушении кворума.
Ранее активисты назвали данный законопроект катастрофой, подчеркнув, что этот закон «легализует изнасилование детей».