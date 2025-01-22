Парламент Ирака легализовал браки с детьми

Иракский парламент одобрил поправки, легализующие браки с детьми по исламскому праву

Tекст: Елизавета Шишкова

Эти изменения наделяют исламские суды более широкими полномочиями в вопросах брака, развода и наследования. Активисты заявляют, что это подрывает закон о личном статусе 1959 года, который защищает права женщин. По новому закону, священнослужители смогут устанавливать возраст вступления в брак в соответствии со своей интерпретацией исламского права, передает «Российская газета»..

Джафаритская школа исламского права, которой следуют многие шиитские религиозные власти в Ираке, допускает браки девочек с девяти лет. Сторонники поправок, в основном консервативные шиитские законодатели, выступают за приведение закона в соответствие с исламскими принципами.

Однако правозащитники предупреждают о катастрофических последствиях для прав женщин и девочек.

Правозащитница Интисар аль-Майали заявила, что девочек могут принуждать к ранним бракам, что нарушит их развитие и подорвет механизмы защиты при разводе и наследовании.

Сессия парламента была напряженной, некоторые депутаты протестовали против процедурных нарушений, а голосование сопровождалось спорами и обвинениями в нарушении кворума.

Ранее активисты назвали данный законопроект катастрофой, подчеркнув, что этот закон «легализует изнасилование детей».