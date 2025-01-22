  • Новость часаПВО сбила восемь украинских БПЛА над Ростовской, Курской и Воронежской областями
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    Депутат Госдумы запросил пересмотр дела об убийстве Лермонтова
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Зачем европейские политики снова потянулись в Киев

    В такой серьезной геополитической игре Украина – допустимая жертва. Ее могут разменять как пешку для того, чтобы попытаться остановить укрепление правых в ЕС и усилить страх населения Европы перед Россией.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков США хотят взять потоки российского газа в ЕС под свой контроль

    Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Такой бизнес-проект вполне отвечает его амбициям.

    9 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Следующей целью Трампа становится Лондон

    Власти в Британии суждено надолго рухнуть в тот перманентный кризис, в котором пребывают сегодня Германия и Франция. Европейскую систему безопасности ждет неизбежная перезагрузка. Консервативная революция Трампа только начинается.

    2 комментария
    22 января 2025, 08:39 • Новости дня

    В подрыве автомобиля в Москве заподозрили спецслужбы Украины

    Следствие установило причастность спецслужб в подрыве автомобиля офицера Генштаба в Москве

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе расследования дела о подрыве автомобиля на севере Москвы выяснилось, что в организованную группу, возможно, входили сотрудники спецслужб Украины, что увеличивает число фигурантов.

    В уголовном деле Евгения Серебрякова (внесен в перечеь территористов и экстремистов), обвиняемого в подрыве автомобиля военнослужащего на севере Москвы, могут появиться новые фигуранты из числа сотрудников спецслужб Украины, передает ТАСС.

    Согласно материалам дела, у следствия имеются основания полагать, что причастность украинских спецслужб, но все соучастники пока не установлены.

    Серебрякову переквалифицировано обвинение с покушения на убийство на террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, который повлек тяжкие последствия. Также он обвиняется в незаконном обороте взрывчатых веществ. Следствие продолжает работу над установлением всех участников преступления и выяснением их ролей.

    Ранее замоскворецкий суд Москвы продлил арест Евгению Серебрякову, обвиняемому в подрыве автомобиля военнослужащего, до 24 апреля 2025 года, и изменил квалификацию его обвинения.

    Сообщалось, что Серебряков согласился подорвать машину российского офицера за 10-20 тыс. долларов. Владельцем машины, в которую заложили взрывчатку, является полковник Генштаба России.

    После теракта Серебряков сбежал в Турцию, но был задержан по запросу России. Он внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

    21 января 2025, 20:10 • Новости дня
    Зеленский отказался сокращать ВСУ в пять раз
    Зеленский отказался сокращать ВСУ в пять раз
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заверил, что Украина не намерена сокращать свои вооруженные силы в пять раз, несмотря на возможные требования на переговорах по урегулированию.

    Зеленский заявил, что Киев не согласится на сокращение вооруженных сил в пять раз, передает ТАСС. Об этом он сказал на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По словам Зеленского, такие требования могут возникнуть в процессе переговоров по урегулированию конфликта.

    «Не будет. Мы не дадим этого сделать», – заявил Зеленский.

    Ранее Зеленский назвал численность ВСУ. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отмечал, что текущая мобилизация на Украине не покрывает потребности вооруженных сил, а в Генштабе ВСУ заявили, что ситуация на линии боевого соприкосновения остается сложной.

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    22 января 2025, 02:46 • Новости дня
    Трамп пригрозил усилить санкции против России

    Трамп допустил усиление санкций против России при отказе от переговоров по Украине

    Трамп пригрозил усилить санкции против России
    @ Jim LoScalzo/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дональд Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

    Дональд Трамп сообщил журналистам в Белом доме, что считает вероятным дальнейшее ужесточение санкций США против России, если она не согласится на переговоры по украинскому вопросу, пишет ТАСС. На вопрос о введении дополнительных санкций, Трамп ответил: «Звучит вероятно». Президент США подчеркнул, что конфликт на Украине не разгорелся бы, если бы он сохранил пост президента после выборов 2020 года.

    По мнению Трампа, его внешнеполитическая стратегия могла бы предотвратить развитие украинского кризиса и усиление напряженности в отношениях между США и Россией. Он отметил, что нынешняя администрация США не справляется с задачей поддержания стабильности в регионе.

    Ранее Трамп неоднократно подчеркивал свое недовольство политикой администрации Джо Байдена в отношении России и Украины. Он утверждает, что Байден допустил ошибки, которые привели к эскалации конфликта и осложнению двусторонних отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о своей готовности провести переговоры с Владимиром Путиным в любое время, когда российская сторона сочтет это удобным здесь. Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что администрация Трампа будет стремиться к миру, но не за счет национальных интересов и ценностей. Рубио также сообщил, что Вашингтон намерен добиться устойчивого мирного урегулирования конфликта на Украине.


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    21 января 2025, 19:49 • Видео
    Насколько опасен Илон Маск

    На инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа случилось неожиданное: его соратник и самый богатый человек мира Илон Маск «кинул зигу». В ряде стран, включая Украину, теперь считают, что Маск – неонацист. А как на самом деле?

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    21 января 2025, 12:57 • Новости дня
    Залужный обвинил Зеленского и Запад в давлении на ВСУ летом 2023 года
    Залужный обвинил Зеленского и Запад в давлении на ВСУ летом 2023 года
    @ Alberto Pezzali/AP/TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный заявил о давлении со стороны офиса Владимира Зеленского и западных партнеров на командование вооруженных сил Украины в ходе подготовки к летнему контрнаступлению 2023 года.

    Валерий Залужный, бывший главнокомандующий ВСУ, заявил о том, что на украинскую армию оказывалось значительное давление в период подготовки к контрнаступлению летом 2023 года, передает ТАСС.

    В своей книге он отмечает, что офис президента Украины Владимира Зеленского и западные партнеры, в том числе генерал Марк Милли, требовали от украинской армии быстрых побед, несмотря на недостаточную обеспеченность подразделений.

    Залужный подчеркнул, что в то время армия была оснащена лишь на 50–60%, а инженерные средства на 10–15%. Он выразил сожаление по поводу того, что командование и партнеры не хотели слушать предупреждения о возможных последствиях такого давления. В результате настойчивое продвижение вперед привело к потерям техники и гибели воинов.

    «Настойчивое подталкивание нас вперед и концентрация усилий на одном направлении – это гибель воинов, потеря техники и невыполнение оперативной задачи», – цитирует его «Украинская правда».

    Залужный также признал, что наступательная операция по трем основным направлениям едва не вызвала кризис в отношениях с международными партнерами. Он отметил, что в Министерстве обороны Украины были сторонники переброски боеспособных частей на восток, а сам Зеленский надеялся на скорые победы. Залужный подтвердил слухи о его конфликте с офисом президента, подчеркивая, что его отношения с руководством обострялись с каждым днем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2024 году Киев мобилизовал 200 тыс. человек, что стало одним из крупнейших наборов в армию на Украине. В поездке в США глава офиса президента Украины Андрей Ермак искал гарантии безопасности для Зеленского и страны в целом. Европейские политики предсказывали, что Валерий Залужный может повторить путь Зеленского и стать следующим президентом Украины.

    Коментарии (13)
    21 января 2025, 14:37 • Новости дня
    В Раде назвали приостановку помощи США вызовом для Украины

    Депутат Рады Тарасенко назвал приостановку помощи США вызовом для Украины

    В Раде назвали приостановку помощи США вызовом для Украины
    @ REUTERS/Daniel Becerril

    Tекст: Валерия Городецкая

    Депутат Верховной рады Тарас Тарасенко выразил обеспокоенность решением президента США Дональда Трампа о приостановке помощи другим странам на 90 дней.

    По его словам, это может стать значительным вызовом для Украины, поскольку пока неясно, будет ли приостановка распространяться на страну и на действующие проекты, передает РИА «Новости».

    Тарасенко также отметил, что действующие проекты Агентства США по международному развитию USAID и международной некоммерческой организации IREX обеспечены финансированием на три месяца. «Они уверили, что точно на три месяца у них есть предусмотренное финансирование», – подчеркнул он.

    Кроме того, депутат добавил, что программы, начатые в 2024 году, будут продолжать действовать. Он выразил надежду, что проведенный аудит покажет эффективное использование средств Украиной и американская поддержка продолжится: «Надеюсь, что этот аудит покажет, что Украина использовала средства эффективно и американская поддержка будет продолжаться».

    Напомним, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки соответствия политическим целям новой администрации.

    Трамп также отменил 78 указов и меморандумов, подписанных Джо Байденом, и начал процедуру увольнения более 1 тыс. человек, назначенных предыдущей администрацией.

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    21 января 2025, 10:59 • Новости дня
    Пленный военнослужащий подписал контракт с ВСУ ради побега в Россию

    Украинский пленный подписал контракт с ВСУ, чтобы сдаться и попасть в Россию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дмитрий Вербицкий, пленный украинский военнослужащий, заявил, что подписал контракт с ВСУ, стремясь сдаться и попасть в Россию, что было его давней мечтой.

    Как сообщает РИА «Новости», пленный украинский военнослужащий Дмитрий Вербицкий рассказал, что его решение подписать контракт с вооруженными силами Украины было мотивировано стремлением попасть в Россию. По словам Вербицкого, он сделал это добровольно, считая, что это увеличит его шансы на осуществление своей мечты.

    «Подписал контракт добровольно, рассчитывая так, как я и до этого планировал, мечтал, хотел в Россию попасть, ну, думаю, тут больше шансов будет, чем если я останусь», – заявил Вербицкий.

    Вербицкий также отметил, что предложение подписать контракт с ВСУ поступило к нему после того, как он попал в исправительную колонию за мародерство. После заключения контракта его подготовили и отправили служить в подразделение под Сумы, откуда он позднее оказался в Курской области, где и был взят в плен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военнослужащий ВСУ Виктор Гордиенко, находящийся в плену, рассказал, что ему приходилось готовить дрова для командиров, и он не видел никого по званию выше сержанта, а пленный украинский военный Евгений Аксенов заявил, что войска Украины намеренно добивали своих же пленных бойцов дронами-камикадзе.

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    21 января 2025, 16:07 • Новости дня
    Ушаков: Путин заявил Си Цзиньпину о готовности к диалогу с США по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в беседе с лидером КНР Си Цзиньпином подтвердил готовность к диалогу с США для урегулирования конфликта на Украине, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

    Он подчеркнул, что Россия открыта к обсуждениям с новой администрацией Соединенных Штатов, передает ТАСС.

    «Если соответствующие сигналы поступят из Вашингтона, то мы их подхватим и будем готовы проводить соответствующие переговоры», – добавил Ушаков, выступая на брифинге.

    Во вторник президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели видеоконференцию, в ходе которой Путин поздравил Си Цзиньпина с Новым годом и пожелал ему удачи в десяти тысячах дел, а также назвал его дорогим другом.

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    22 января 2025, 07:52 • Новости дня
    Киев начал репрессии против высокопоставленных офицеров ВСУ
    Киев начал репрессии против высокопоставленных офицеров ВСУ
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В Киеве начались массовые репрессии против высокопоставленных офицеров ВСУ, включая аресты, санкционированные американскими структурами, сообщил председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов.

    Киевский режим начал массовые репрессии против высокопоставленных командиров ВСУ, передает РИА «Новости».

    По его словам, репрессии направлены на перемещение ответственности за военные неудачи на командиров.

    Рогов заявил, что аресты офицеров санкционированы американской стороной. Это связано с недовольством Вашингтона положением дел на фронте и продвижением российских войск.

    «За арестами стоит Государственное бюро расследований Украины, подконтрольное американским структурам», – добавил он.

    Среди уже задержанных значатся Юрий Галушкин, экс-командующий оперативно-тактического управления «Харьков», полковник Дмитрий Рюмшин, бывший командир 155-й механизированной бригады, и генерал-лейтенант Артур Горбенко, экс-командир 125-й бригады львовской территориальной обороны. В Запорожье арестованы бывший командир одной из бригад территориальной обороны и его супруга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский объявил, что Украина не планирует сокращать свои вооруженные силы в пять раз, несмотря на возможные требования на переговорах по урегулированию.

    Ранее Зеленский назвал численность ВСУ. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отмечал, что текущая мобилизация на Украине не покрывает потребности вооруженных сил, а в Генштабе ВСУ заявили, что ситуация на линии боевого соприкосновения остается сложной.

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    21 января 2025, 23:24 • Новости дня
    Рубио заявил, что США не пожертвуют интересами ради мира

    Марко Рубио заявил, что США не будут жертвовать интересами для предотвращения конфликтов

    Рубио заявил, что США не пожертвуют интересами ради мира
    @ Oliver Contreras/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что администрация Трампа будет стремиться к миру, но не за счет национальных интересов и ценностей.

    Как пишет ТАСС, новый госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация президента Дональда Трампа будет стремиться к продвижению мира во всем мире. Однако при этом он подчеркнул, что США не будут жертвовать своими национальными интересами, безопасностью и ключевыми ценностями ради предотвращения конфликтов.

    Рубио отметил, что все страны действуют в интересах своих национальных приоритетов, и выразил надежду, что в случаях совпадения этих интересов с другими государствами, США будут готовы к сотрудничеству. Основной целью Трампа, по словам Рубио, остается продвижение мира и недопущение конфликтов.

    Госсекретарь также добавил, что иногда в международных отношениях выбор сводится к двум плохим вариантам, и задачей Госдепартамента является выбор наименее плохого. Это, по мнению Рубио, является сложной, но важной работой ведомства.

    Кроме того, Рубио подчеркнул, что Госдепартамент должен идти в ногу со временем, занимая достойное место в международной политике. Он отметил важность не только проведения, но и формулирования внешней политики США.

    Кандидатура Марко Рубио была утверждена Сенатом США 20 января, в день инаугурации Трампа. До назначения на пост госсекретаря он представлял штат Флорида в Сенате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, новый госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон намерен добиться устойчивого мирного урегулирования конфликта на Украине. Россия готова дождаться официального начала работы администрации Трампа, чтобы увидеть ее предложения, как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров. Марко Рубио также заявил на канале CNN о возможности отмены антироссийских санкций как инструмента для достижения мира на Украине.

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    22 января 2025, 07:35 • Новости дня
    Трамп заявил о возможном прекращении поставок оружия Украине

    Трамп допустил полный отказ США от поставок оружия Украине и призвал ЕС увеличить помощь

    Трамп заявил о возможном прекращении поставок оружия Украине
    @ Nicholas Pilch/U.S. Air Force/dvidshub.net

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Дональд Трамп не исключил полного прекращения поставок американского оружия на Украину, отметив, что этот вопрос будет изучен, и подчеркнул необходимость увеличения помощи от европейских стран.

    По его словам, администрация Белого дома будет изучать вопрос о прекращении поставок американского оружия Украине, передает ТАСС.

    Трампу был задан вопрос о продолжении поставок оружия Киеву, на что он ответил, что администрация будет изучать этот вопрос, подчеркнув необходимость контактов с Владимиром Зеленским.

    «Очень скоро мы поговорим с президентом Путиным. Посмотрим, что произойдет», – сказал президент США.

    Трамп также отметил, что европейские страны должны увеличить расходы на поддержку Киева. Он указал, что США при администрации Джо Байдена потратили на это на 200 млрд долларов больше, чем ЕС.

    Американский лидер подчеркнул важность того, чтобы ЕС сравнялся с США в этом вопросе, и напомнил о необходимости увеличения оборонных расходов стран НАТО до пяти процентов от ВВП.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что администрация Трампа будет стремиться к миру, но не за счет национальных интересов и ценностей. При этом Трамп заявил о возможном ужесточении санкций против России, если Москва не согласится на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

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    21 января 2025, 12:35 • Новости дня
    Российские войска освободили Волково в ДНР
    Российские войска освободили Волково в ДНР
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Подразделения Вооруженных сил России в последние сутки освободили населенный пункт Волково в Донецкой народной республике, сообщило российское Минобороны.

    Группировка «Центр» освободила Волково в ДНР, ВСУ в зоне ее ответственности потеряли до 580 военнослужащих, семь боевых бронированных машин и девять артиллерийских орудий, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    На Харьковском направлении группировка «Север» нанесла удар по мотопехотной бригаде ВСУ в районе Волчанска. Потери украинской стороны составили до 60 военнослужащих, один танк и четыре артиллерийских орудия.

    В зоне ответственности группировки «Запад» украинская армия потеряла свыше 510 военнослужащих и американский бронетранспортер М113.

    «Южная» группировка поразила подразделения ВСУ в Константиновке и Белогоровке, уничтожила склад боеприпасов и станцию РЭБ. В зоне ее ответственности украинская сторона за сутки потеряла до 290 человек.

    Группировка «Восток» ударила по украинским формированиям в районе Великой Новоселки и Константинополя, ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, танк и гаубицу.

    Группировка «Днепр» нанесла удары по украинским войскам в Запорожской и Херсонской областях, ВСУ потеряли до 100 военнослужащих, 11 автомобилей и станцию РЭБ.

    В прошлые сутки ВС России освободили населенные пункты Шевченко в Донецкой народной республике и Новоегоровку в Луганской народной республике.

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    22 января 2025, 08:57 • Новости дня
    Зеленский обвинил Запад во лжи по вопросу членства в НАТО

    Зеленский упрекнул Запад в несправедливом отношении к Украине по вопросу членства в НАТО

    Tекст: Александра Юдина

    Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе обвинил Запад в нечестности по отношению к Украине в вопросе членства в НАТО, выразив недовольство позицией Германии и США.

    Зеленский заявил о нечестном отношении западных стран к Украине в вопросе ее вступления в НАТО, выразив недовольство тем, что США и Германия принимают решения за Украину, не принимая ее интересы во внимание, передает ТАСС.

    По его словам, многие обещания о вступлении Украины в НАТО остались пустыми словами. Он отметил, что «это нечестно по отношению к Украине и украинцам», напоминая, что предыдущие украинские власти также обещали членство в альянсе.

    В ходе обсуждения Зеленский также выразил недовольство тем, что США и Германия ранее вели переговоры с Россией о НАТО без участия Украины.

    «Мы независимая страна, а они вдруг договаривались о нас без нас, что несправедливо», – заявил он.

    Зеленский добавил, что многие страны, включая США и Германию, выступали против вступления Украины в альянс, и судьба членства зависит от позиции президента США. Он заявил, что если Трамп поддержит вступление Украины в НАТО, остальные страны также проявят поддержку.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подчеркнул, что Украина не может диктовать условия странам ЕС Центральной Европы и должна проявить уважение с руководителями европейских стран, так как Киев находится в роли просителя.

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    21 января 2025, 17:19 • Новости дня
    В Раде заявили, что приостановка зарубежной помощи Трампом не затронет Украину

    Депутат Рады Железняк сообщил, что приостановка помощи Трампом не затронет Украину

    В Раде заявили, что приостановка зарубежной помощи Трампом не затронет Украину
    @ AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что решение президента США Дональда Трампа о приостановке американской помощи другим странам на 90 дней не затронет Украину, так как она уже почти исчерпала ранее утвержденные США ресурсы.

    «Нас это не касается», – заявил он.

    По словам Железняка, Украина уже почти полностью использовала утвержденную помощь, которую предоставил предыдущий президент США Джо Байден в последние месяцы своего пребывания на посту, передает РИА «Новости».

    Железняк отметил, что для получения нового пакета помощи от США Украине потребуется одобрение Конгресса. Он подчеркнул, что украинская сторона продолжает работать над вопросом получения дополнительной помощи и уверена в поддержке со стороны американских партнеров.

    Ранее Трамп подписал указ о временной приостановке всех программ помощи США другим странам на 90 дней для проверки соответствия политическим целям новой администрации.

    Депутат Верховной рады Тарас Тарасенко выразил обеспокоенность решением Трампа о приостановке помощи другим странам.

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    21 января 2025, 21:43 • Новости дня
    США заявили о намерении добиться устойчивого мира на Украине

    Госсекретарь США Рубио заявил о стремлении к устойчивому урегулированию на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новый госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон намерен добиться устойчивого мирного урегулирования конфликта на Украине.

    В интервью NBC News Рубио выразил уверенность в том, что официальной политикой Соединенных Штатов будет прекращение конфликта на устойчивой и стабильной основе, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что США намерены предпринять все необходимые шаги для предотвращения эскалации конфликта в будущем. Рубио отметил, что важно создать условия, которые не позволят конфликту на Украине перерасти в новое обострение в течение нескольких лет.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть еще полдня для завершения конфликта на Украине и выразил намерение встретиться с президентом России Владимиром Путиным для переговоров.

    Трамп также раскритиковал союзников по НАТО за недостаточные усилия в поддержке Украины, подчеркнув, что Вашингтон потратил на 200 млрд долларов больше, чем другие страны альянса.

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    21 января 2025, 13:35 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли более 270 бойцов в Курской области
    ВСУ за сутки потеряли более 270 бойцов в Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в последние сутки потеряла свыше 270 военнослужащих на Курском направлении, сообщило российское министерство обороны.

    Уничтожены более 270 военнослужащих ВСУ, значительное количество техники, включая танк Abrams и БМП Bradley, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» поразила несколько бригад ВСУ, отразила контратаки у Гоголевки и Локни и других населенных пунктов.

    В зоне ее действия украинские формирования потеряли три БТР, девять боевых бронированных машин, девять автомобилей, три артиллерийских орудия, миномет и две станции радиоэлектронной борьбы.

    Авиация и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в нескольких районах.

    Всего с начала боевых действий в этом направлении потери украинских сил составили более 53 тыс. 600 военнослужащих и значительное количество военной техники.

    В прошлые сутки ВСУ на Курском направлении потеряли более 80 единиц техники и свыше 460 военнослужащих.

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    21 января 2025, 14:39 • Новости дня
    В Одесской области демонтировали стелу с названием города Южное

    Коммунальщики демонтировали стелу с названием города Южное в Одесской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Одесской области Украины рабочие демонтировали стелу с названием города Южное, заменив его на новое.

    Коммунальщики в Одесской области Украины демонтировали стелу с названием города Южное, сообщает ТАСС. Это произошло после того, как парламент Украины изменил название населенного пункта с Южного на Пивденное. Рабочие с помощью тяжелого крана сняли панели с прежним названием, как видно из видеозаписи, опубликованной изданием «Страна».

    Изначально предлагалось переименовать Южное в Порт-Анненталь, но парламент Украины отклонил это предложение. Вместо этого депутаты решили изменить корень слова «юж-» на аналогичный, образованный от украинского «юг» – «південь». Таким образом, город теперь по-украински называется Пивденное.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава администрации Одесской области Олег Кипер подписал распоряжение о переименовании 84 одесских топонимов, и в рамках процесса деколонизации на Украине село Первомайское в Раздельнянском районе Одесской области переименовали в Гуровское в честь Главного управления разведки Минобороны Украины.

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    ВСУ начали эвакуацию из Великой Новоселки
    Трамп отменил политику инклюзивности в правительстве США

    Трамп решил лечить экономику США американской нефтью

    «Бурить, бурить и еще раз бурить» – таковы планы Дональда Трампа в энергетическом секторе США. Он намерен использовать крупнейшие запасы нефти и газа для снижения цен на энергоносители. Однако планы нового президента США входят в противоречие с интересами других игроков, включая Россию и страны ОПЕК. Что это означает на практике? Подробности

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    Трамп решил возродить программу «Звездных войн» Рейгана

    Дональд Трамп намерен создать американский «Железный купол». Как отмечают эксперты, проект может стать продолжением стратегической оборонной инициативы Рональда Рейгана, больше известной как «Звездные войны». Однако если в 1980-х США не сумели вывести на орбиту необходимые для глобальной системы ПРО мощности, то сегодня республиканцы заручились поддержкой Илона Маска. Поможет ли это Вашингтону? Подробности

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    Российские удары возмездия начали снижать военный потенциал Украины

    В ответ на обстрелы ВСУ ракетами ATACMS Белгородской области Россия ответила массированными ударами по нескольким регионам Украины. Среди пораженных объектов оказался завод «Мотор Сич» и конструкторское бюро «Луч». Как отмечают эксперты, оба этих предприятия вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке. Подробности

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    Кому «кинул зигу» Илон Маск

    Илон Маск украл славу у Дональда Трампа в его первый рабочий день в Белом доме. Вместо того, чтобы обсуждать подписанные новым президентом США указы, все обсуждают, зачем Маск сопроводил свое выступление на инаугурации Трампа «зигой» – жестом, напоминающим приветствие нацистов. Маск тоже нацист? Украинцы считают, что да. Подробности

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    Как был потоплен российский сухогруз Ursa Major

    «Есть неплохие немецкие и итальянские пловцы, американские и британские. У украинцев тоже есть в Очакове, откуда доставить их до корабля не составляло проблем. Их могли забросить с воздуха со снаряжением». Такими словами эксперты описывают возможные сценарии того, как против российского сухогруза Ursa Major был осуществлен теракт в Средиземном море. Подробности

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    • Насколько опасен Илон Маск

      На инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа случилось неожиданное: его соратник и самый богатый человек мира Илон Маск «кинул зигу». В ряде стран, включая Украину, теперь считают, что Маск – неонацист. А как на самом деле?

    • Главные провалы Байдена

      Джо Байден пообещал остаться в политике после того, как 20 января истекут его президентские полномочия. Получится ли? Чем стало его президентство для Америки и мира?

    • Трамп готовит для Европы сеанс унижения

      На свою инаугурацию, которая запланирована на 20 января, избранный президент США Дональд Трамп пригласил очень странных гостей. Это не лидеры главных союзников Америки в Европе, а их враги – представители оппозиционных и антисистемных партий типа «Альтернатива для Германии». Что это значит?

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    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Насколько сильны Вооруженные силы КНДР

      Западные СМИ активно спекулируют по поводу якобы участия северокорейских военных в проходящей на Украине спецоперации. Но действительно ли Вооруженные силы КНДР настолько сильны, что могут дать повод для подобного рода фальшивок? О структуре и численности Корейской народной армии – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Условия применения Россией ядерного оружия

      Самое страшное оружие, которым обладает Россия и еще считанное количество стран нашей планеты – ядерное, может быть применено только в определенных случаях и обстоятельствах. О том, какие причины для его применения указаны в российской ядерной доктрине – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

    • Трамп заставил Facebook петь под свою дудку

      Основатель социальной сети Facebook, похоже, активно подстраивается под новую американскую администрацию. Марк Цукерберг, если верить СМИ, уже провел встречу с избранным президентом США Дональдом Трампом, а также официально объявил о смягчении цензуры на данной платформе. Политика модерации будет в большей мере отвечать политическим взглядам нового хозяина Белого дома и его команды.

    • Трамп приценивается к разным частям планеты

      Избранный президент США Дональд Трамп еще до вступления в должность взбудоражил и союзников, и оппонентов территориальными претензиями на разные регионы планеты – от Гренландии до Канады и Панамского канала. Он намерен их купить или даже просто отобрать силой.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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