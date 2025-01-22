В подрыве автомобиля в Москве заподозрили спецслужбы Украины

Следствие установило причастность спецслужб в подрыве автомобиля офицера Генштаба в Москве

Tекст: Вера Басилая

В уголовном деле Евгения Серебрякова (внесен в перечеь территористов и экстремистов), обвиняемого в подрыве автомобиля военнослужащего на севере Москвы, могут появиться новые фигуранты из числа сотрудников спецслужб Украины, передает ТАСС.

Согласно материалам дела, у следствия имеются основания полагать, что причастность украинских спецслужб, но все соучастники пока не установлены.

Серебрякову переквалифицировано обвинение с покушения на убийство на террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, который повлек тяжкие последствия. Также он обвиняется в незаконном обороте взрывчатых веществ. Следствие продолжает работу над установлением всех участников преступления и выяснением их ролей.

Ранее замоскворецкий суд Москвы продлил арест Евгению Серебрякову, обвиняемому в подрыве автомобиля военнослужащего, до 24 апреля 2025 года, и изменил квалификацию его обвинения.

Сообщалось, что Серебряков согласился подорвать машину российского офицера за 10-20 тыс. долларов. Владельцем машины, в которую заложили взрывчатку, является полковник Генштаба России.

После теракта Серебряков сбежал в Турцию, но был задержан по запросу России. Он внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.