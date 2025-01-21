Вполне вероятно, Дональд Трамп смотрит на связывающие Россию и Европу газопроводы как на перспективное вложение. Мало того, что ты крупнейший поставщик газа на континент, так еще и контролируешь и зарабатываешь на поставках газа своего ключевого конкурента. Такой бизнес-проект вполне отвечает амбициям президента-бизнесмена.0 комментариев
Иран выразил готовность к переговорам с Трампом о снятии санкций
Иран выразил готовность к переговорам с США о снятии санкций при условии желания Трампа
Замглавы МИД Ирана Казем Гарибабади на канале SNN заявил о готовности к возобновлению переговоров с США об отмене санкций, если американский президент Дональд Трамп выразит такое намерение.
Иран может возобновить переговоры с Соединенными Штатами о снятии санкций, если Трамп изъявит соответствующее желание, передает ТАСС.
Гарибабади отметил, что Иран и раньше был готов к переговорам по вопросу снятия санкций и не изменил свою позицию.
Ранее МИД Ирана заявил о возможном выходе из ДНЯО, если западные страны восстановят санкции Совета Безопасности ООН, используя механизм snapback.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, как Россия и Иран бросают вызов глобальным структурам управления Запада.