Избившего сослуживцев электрошокером контрактника из Тувы арестовали

Контрактника из Тувы арестовали за избиение сослуживцев электрошокером

Tекст: Максим Попов

Военнослужащий, избивший сослуживцев в части на территории Тувы, был задержан и помещен под стражу, сообщила Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.

«Военнослужащий, применивший физическую силу к сослуживцам воинской части, дислоцированной в Республике Тыва, задержан и помещен под стражу», – сообщил представитель ЦВО.

По данным пресс-службы, в отношении него возбуждено уголовное дело. Комиссия Минобороны совместно с правоохранителями занимается выяснением обстоятельств дела.

Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, правительство Тувы взяло под контроль расследование инцидентов с участием военнослужащих после появления в социальных сетях видеозаписей, вызвавших резонанс. В одной из них сообщается, что 16 января 2025 года в одной из воинских частей «зафиксированы случаи жестокого обращения с контрактниками, включая избиения и применение электрошокеров перед их отправкой в зону СВО».