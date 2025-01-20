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Избившего сослуживцев электрошокером контрактника из Тувы арестовали
Контрактника из Тувы арестовали за избиение сослуживцев электрошокером
В Туве задержали военнослужащего, избившего контрактников электрошокером перед отправкой в зону боевых действий на Украине.
Военнослужащий, избивший сослуживцев в части на территории Тувы, был задержан и помещен под стражу, сообщила Ura.ru со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
«Военнослужащий, применивший физическую силу к сослуживцам воинской части, дислоцированной в Республике Тыва, задержан и помещен под стражу», – сообщил представитель ЦВО.
По данным пресс-службы, в отношении него возбуждено уголовное дело. Комиссия Минобороны совместно с правоохранителями занимается выяснением обстоятельств дела.
Как ранее писала газета ВЗГЛЯД, правительство Тувы взяло под контроль расследование инцидентов с участием военнослужащих после появления в социальных сетях видеозаписей, вызвавших резонанс. В одной из них сообщается, что 16 января 2025 года в одной из воинских частей «зафиксированы случаи жестокого обращения с контрактниками, включая избиения и применение электрошокеров перед их отправкой в зону СВО».