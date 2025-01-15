Если бы в конце 2021 года Вашингтон принял или хотя бы начал всерьез рассматривать российские предложения о гарантиях безопасности, то сейчас, возможно, не пришлось тратить остатки американского лидерства на того, чтобы сдержать Россию.5 комментариев
Вынесен приговор офицеру ПВО за халатность при обороне неба Крыма
Севастопольский гарнизонный суд приговорил офицера ПВО к трем годам колонии за сбитый Ми-8
Севастопольский гарнизонный суд приговорил офицера ПВО к трем годам колонии за сбитый по ошибке российский вертолет Ми-8, однако Минобороны не удалось взыскать с него 200 млн рублей за ущерб.
Как сообщает «Коммерсантъ», офицер ПВО Игорь Пашков, служивший в Крыму, был признан виновным в халатности, повлекшей смерть трех человек при сбитии российского вертолета Ми-8. Суд приговорил его к трем годам колонии-поселения и лишил права занимать определенные должности на один год.
В октябре 2023 года капитан Пашков, находясь на боевом дежурстве, получил сообщение о низколетящей воздушной цели. Он ошибочно сообщил руководству, что цель находится в другом секторе, и необходимо принять решение по ее уничтожению. Позднее начальник расчета уточнил, что целью является вертолет, летевший с включенными огнями, но Пашков допсообщениям не поверил. В результате была выпущена ракета, сбившая российский Ми-8, что привело к гибели трех членов экипажа.
После инцидента Игорь Пашков добровольно признал свою вину. Суд учел его раскаяние, признание вины, положительные характеристики и статус ветерана боевых действий.
Минобороны пыталось взыскать с офицера 200 млн рублей, однако суд удовлетворил только иск на 5 млн. Вдовы погибших летчиков также получили компенсацию по одному млн рублей каждой. Апелляционный суд снизил срок наказания Пашкову до двух лет и десяти месяцев, отметив, что он самостоятельно сообщил все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что бывшего офицера российской армии Сергея Линцова приговорили к реальному сроку заключения за ложные сведения о российской армии.