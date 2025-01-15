Вынесен приговор офицеру ПВО за халатность при обороне неба Крыма

Севастопольский гарнизонный суд приговорил офицера ПВО к трем годам колонии за сбитый Ми-8

Tекст: Максим Попов

Как сообщает «Коммерсантъ», офицер ПВО Игорь Пашков, служивший в Крыму, был признан виновным в халатности, повлекшей смерть трех человек при сбитии российского вертолета Ми-8. Суд приговорил его к трем годам колонии-поселения и лишил права занимать определенные должности на один год.

В октябре 2023 года капитан Пашков, находясь на боевом дежурстве, получил сообщение о низколетящей воздушной цели. Он ошибочно сообщил руководству, что цель находится в другом секторе, и необходимо принять решение по ее уничтожению. Позднее начальник расчета уточнил, что целью является вертолет, летевший с включенными огнями, но Пашков допсообщениям не поверил. В результате была выпущена ракета, сбившая российский Ми-8, что привело к гибели трех членов экипажа.

После инцидента Игорь Пашков добровольно признал свою вину. Суд учел его раскаяние, признание вины, положительные характеристики и статус ветерана боевых действий.

Минобороны пыталось взыскать с офицера 200 млн рублей, однако суд удовлетворил только иск на 5 млн. Вдовы погибших летчиков также получили компенсацию по одному млн рублей каждой. Апелляционный суд снизил срок наказания Пашкову до двух лет и десяти месяцев, отметив, что он самостоятельно сообщил все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что бывшего офицера российской армии Сергея Линцова приговорили к реальному сроку заключения за ложные сведения о российской армии.