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В Бурятии сошедшие вагоны убрали с путей
РЖД убрала с путей сошедшие вагоны в Бурятии
Все порожние вагоны, сошедшие с рельсов в Бурятии, убраны с путей, ведутся работы по восстановлению более 100 метров железнодорожного полотна, замене стрелочных переводов и контактной сети.
Весь подвижной состав, сошедший с рельсов в Республике Бурятия, был убран с путей, сообщает ТАСС. Инцидент произошел 12 января на станции Ангаракан Восточно-Сибирской железной дороги, когда с рельсов сошли 22 порожних вагона грузового поезда.
РЖД приступили к восстановительным работам на месте происшествия. Теперь предстоит восстановить более ста метров пути, заменить три стрелочных перевода и 200 метров контактной сети. В ликвидации последствий задействованы более 200 железнодорожников, восстановительные поезда из Северобайкальска и Таксимо, а также другая техника. Координацией работ занимается глава РЖД Олег Белозеров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи возбудили дело после схода с рельсов 22 порожних вагонов на железнодорожной станции в Бурятии.