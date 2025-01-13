В Бурятии сошедшие вагоны убрали с путей

РЖД убрала с путей сошедшие вагоны в Бурятии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Весь подвижной состав, сошедший с рельсов в Республике Бурятия, был убран с путей, сообщает ТАСС. Инцидент произошел 12 января на станции Ангаракан Восточно-Сибирской железной дороги, когда с рельсов сошли 22 порожних вагона грузового поезда.

РЖД приступили к восстановительным работам на месте происшествия. Теперь предстоит восстановить более ста метров пути, заменить три стрелочных перевода и 200 метров контактной сети. В ликвидации последствий задействованы более 200 железнодорожников, восстановительные поезда из Северобайкальска и Таксимо, а также другая техника. Координацией работ занимается глава РЖД Олег Белозеров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи возбудили дело после схода с рельсов 22 порожних вагонов на железнодорожной станции в Бурятии.