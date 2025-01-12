Мария Захарова осудила украинские СМИ за обсуждение комы Кеосаяна

Tекст: Вера Басилая

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с резкой критикой в своем Telegram-канале в адрес украинских СМИ, которые активно обсуждают новости о коме режиссера Тиграна Кеосаяна.

Она отметила, что украинские медиа «пережевывают, давятся, изрыгают и снова пережевывают» эту тему, что говорит об их «саморазоблачительном» поведении.

Захарова также обратила внимание на то, что многие украинские СМИ начали обсуждать тему «кармы» в связи с новостями о Кеосаяне. Она выразила удивление тем, что «вся эта безбожная смердящая инфоканава как по команде начала произносить слово «карма».

По ее мнению, подобные рассуждения со стороны украинских журналистов выглядят глупо и демонстрируют их необразованность.

Кроме того, Захарова высказала мнение о том, что украинские СМИ обсуждают карму совершенно серьезно, не осознавая, насколько это выглядит нелепо. Она добавила, что такие действия только обличают их непонимание и отсутствие знаний в этой области. Захарова уверена, что украинским медиа давно все равно, как они выглядят на фоне подобных обсуждений.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил поддержку режиссеру и телеведущему Тиграну Кеосаяну, пожелав ему скорейшего выздоровления. Супруга Кеосаяна Маргарита Симоньян сообщила, что он пережил клиническую смерть из-за серьезных проблем с сердцем и оказался в коме.

Напомним, в связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства России, включая Тиграна Кеосаяна и его супругу Маргариту Симоньян.