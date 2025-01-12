Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.10 комментариев
Захарова ответила «давящимся новостями» о коме Кеосаяна украинским СМИ
Мария Захарова осудила украинские СМИ за обсуждение комы Кеосаяна
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила возмущение тем, как украинские СМИ активно обсуждают состояние режиссера Тиграна Кеосаяна, находящегося в коме, и назвала их комментарии о «карме» проявлением необразованности.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с резкой критикой в своем Telegram-канале в адрес украинских СМИ, которые активно обсуждают новости о коме режиссера Тиграна Кеосаяна.
Она отметила, что украинские медиа «пережевывают, давятся, изрыгают и снова пережевывают» эту тему, что говорит об их «саморазоблачительном» поведении.
Захарова также обратила внимание на то, что многие украинские СМИ начали обсуждать тему «кармы» в связи с новостями о Кеосаяне. Она выразила удивление тем, что «вся эта безбожная смердящая инфоканава как по команде начала произносить слово «карма».
По ее мнению, подобные рассуждения со стороны украинских журналистов выглядят глупо и демонстрируют их необразованность.
Кроме того, Захарова высказала мнение о том, что украинские СМИ обсуждают карму совершенно серьезно, не осознавая, насколько это выглядит нелепо. Она добавила, что такие действия только обличают их непонимание и отсутствие знаний в этой области. Захарова уверена, что украинским медиа давно все равно, как они выглядят на фоне подобных обсуждений.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил поддержку режиссеру и телеведущему Тиграну Кеосаяну, пожелав ему скорейшего выздоровления. Супруга Кеосаяна Маргарита Симоньян сообщила, что он пережил клиническую смерть из-за серьезных проблем с сердцем и оказался в коме.
Напомним, в связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства России, включая Тиграна Кеосаяна и его супругу Маргариту Симоньян.