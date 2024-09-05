Филиппо прокомментировал слова Путина о Харрис

Востоковед: России и Китаю для роста торговли нужно решить три задачи

Востоковед Островский: Росту торговли между Москвой и Пекином препятствуют сложности в банковской сфере

Tекст: Евгений Поздняков

«В принципе, представители малого, среднего и крупного бизнеса из России и Китая были бы не прочь нарастить сотрудничество во многих областях. Поэтому выделить несколько сфер, наиболее заинтересованных в наращивании связей, трудно. Этот запрос по-настоящему всеобъемлющ», – сказал Андрей Островский, главный научный сотрудник Института востоковедения РАН.

«Однако еще более масштабному расцвету двусторонней торговли мешает ряд факторов. Во-первых, сохраняется проблема взаимных платежей. Китайские банки до сих пор с большим трудом идут на работу с российским капиталом. Поэтому наладить сотрудничество между финансовыми организациями – приоритетная задача», – отмечает он.

«Во-вторых, сохраняется низкий уровень взаимных инвестиций. Во многом эта проблема вытекает из трудностей с отправкой денег в обе стороны. Между тем, наращивание уровня капиталовложений смогло бы поспособствовать и росту торговли. Это взаимодополняющие показатели», – добавляет собеседник.

«В-третьих, к сожалению, имеющейся между нашими странами транспортной инфраструктуры недостаточно для активизации экономических отношений. Необходимо построить больше мостов через Амур, нарастить число погранпереходов. Таким образом, наши силы должны быть брошены на решение этих трех проблем», – акцентирует эксперт.

«Вполне возможно, что на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) будут достигнуты договоренности, которые позволят смягчить влияние негативных факторов на увеличение показателей российско-китайской торговли. У двусторонних отношений – бесконечный потенциал для развития, который может обернуться и в крупные цифры товарооборота», – заключил Островский.

Ранее Владимир Путин заявил о поиске Москвой и Пекином новых направлений взаимодействия в рамках ВЭФ. Во время встречи с зампредседателя КНР Хань Чжэном он также указал на беспрецедентно высокий уровень отношений двух стран, что стало результатом усилий как России, так и Китая.

При этом Хань Чжэн заверил, что Пекин планирует полноценно и добросовестно реализовывать договоренности, достигнутые между двумя странами. В свою очередь Путин попросил представителя КНР «найти полчасика времени» для того, чтобы посмотреть Владивосток. По его словам, таким образом у него может сложиться «представление о дополнительных возможностях» в плане культурных и туристических обменов.

Экономические отношения Москвы и Пекина активно развиваются. В 2023 году товарооборот между государствами увеличился до рекордных 240 млрд долларов, пишет Forbes. При этом лишь за первые шесть месяцев 2024 данный показатель уже достиг 116 млрд. Интересно, что до 95% взаиморасчетов проходят в национальных валютах.

Кроме того, стороны активно работают над устранением негативного влияния на двустороннюю торговлю вторичных санкций США. Растет и степень политического взаимодействия. Газета ВЗГЛЯД подробно описывала итоги майского визита Владимира Путина в Китай.