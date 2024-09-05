Прибалтика, Чехия, Польша, Армения, та же несчастная Украина – все они сейчас играют в игру карликов, обуреваемых жаждой сомнительного исторического реванша. Все они находятся в плену собственных иллюзий, которые мастерски подогревают геополитические наперсточники вроде США и Британии.4 комментария
В Раде приостановили заседание по кадровым перестановкам из-за тревоги
Заседание Верховной рады по кадровым перестановкам приостановили из-за объявленной в Киеве и на всей территории страны воздушной тревоги, сообщил депутат парламента Евгений Шевченко.
По его словам, «смена министров на паузе», передает ТАСС.
Согласно данным официального ресурса для оповещения населения, воздушная тревога в Киеве была объявлена в 12.15 мск.
Железняк отметил, что Рада уволила со второй попытки Ирину Верещук с поста вице-премьера Украины.
«Рада повторно рассмотрела и поддержала увольнение Верещук с должности вице-премьер-министра. За – 255 голосов», – отметил он.
В четверг в Раде утвердили отставку Кулебы с должности.