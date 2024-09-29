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В Баку заявили об обстреле Нахичевани из Армении
Азербайджан обвинил Армению в обстреле позиций в Нахичевани
Министерство обороны Азербайджана обвинило армянские вооруженные силы в обстреле позиций в Нахичевани, Армения отрицает эти обвинения, называя их дезинформацией.
Согласно сообщению, обстрел произошел 28 сентября около 23:20 по местному времени, когда армянские подразделения открыли огонь из стрелкового оружия по азербайджанским позициям в Бабекском районе, передает ТАСС. В ответ на это азербайджанские военные приняли «адекватные ответные меры».
Однако Министерство обороны Армении опровергло эти обвинения, назвав заявление Азербайджана дезинформацией. Армянское ведомство утверждает, что утверждения о том, что армянские силы обстреляли азербайджанские позиции, не соответствуют действительности.
Кроме того, в Министерстве обороны Армении напомнили, что правительство страны предложило создать совместный механизм с Азербайджаном для расследования случаев нарушения режима прекращения огня. Однако, по словам армянской стороны, Азербайджан пока не отреагировал на это предложение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, позиции азербайджанской армии у населенного пункта Лекетаг в Нахичеванской Автономной Республике подверглись обстрелу со стороны вооруженных сил Армении. Ранее армянская сторона отказалась от предложения британских властей провести встречу лидеров Азербайджана и Армении на саммите Европейского политического сообщества в Лондоне. В то же время армянская сторона предлагала провести двустороннюю встречу премьер-министра Армении и президента Азербайджана в рамках того же саммита, но Баку отказался от такого предложения.