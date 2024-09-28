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    «План Дауэса» – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века. В этом году ему исполнилось сто лет.

    10 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Порошенко готовится к выборам Зеленского

    Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.

    2 комментария
    Никита Коваленко Никита Коваленко Армению нельзя игнорировать

    Для великих держав не существует вариантов не замечать проблему или ждать, когда она сама собой рассосется. Тем более если речь идет о соседних странах. Перефразируя бородатую шутку – если мы не выстроим отношения с ближним зарубежьем, то это сделают солдаты НАТО. Уже проверено.

    15 комментариев
    28 сентября 2024, 19:07 • Новости дня

    Во Франции заявили о провальном визите Зеленского в США

    Французский политик Филиппо заявил о провале Зеленского в США по всем целям

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский во время визита в США не смог добиться ни одной из поставленных целей, включая разрешение на удары дальнобойными ракетами по России, и возвращается на Украину без успехов, заявил французский политик Флориан Филиппо.

    Филиппо считает, что визит Зеленского в США оказался безуспешным. По его словам, Зеленскому не удалось добиться от США разрешения на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь России, передает радио Sputnik.

    Он также отметил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил о своих хороших отношениях с Владимиром Путиным, что «поставило Зеленского на место». Филиппо отметил, что мировая пресса уделяет внимание методам вербовки в украинскую армию, описываемым как «ужасающие». Он добавил, что поражение Вооруженных сил Украины в Донбассе уже можно считать официальным, и подчеркнул, что напряженная ситуация на Ближнем Востоке отвлекает внимание мирового сообщества от украинского вопроса. По его словам, Зеленский возвращается в Киев без каких-либо достижений по ключевым вопросам.

    Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Соединенные Штаты ожидали от президента Зеленского предложений о перемирии, а не победе, так как Запад не готов поддерживать Киев финансово вечно.

    28 сентября 2024, 07:59 • Новости дня
    «Друзья мира» обратились с призывом к России и Украине

    Платформа «Друзья мира» призвала Россию и Украину уважать законные интересы друг друга

    «Друзья мира» обратились с призывом к России и Украине
    @ Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China/Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Платформа «Друзья мира» считает, что России и Украине следует уважать законные интересы и территориальную целостность друг друга, заявил глава МИД Китая Ван И в Нью-Йорке на совместном выступлении со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом.

    «Мы призываем Россию и Украину исходить из фундаментальных и долгосрочных интересов своих народов, уважать суверенитет, независимость и территориальную целостность друг друга в соответствии с целями и принципами Устава ООН, учитывать разумные и законные интересы друг друга», – приводит слова Ван И ТАСС.

    Ван И подчеркнул необходимость предотвращения эскалации конфликта. Он призвал  четко выступать против применения оружия массового уничтожения и атак на гражданскую атомную инфраструктуру. Он заявил: «Крайне важно способствовать охлаждению ситуации, не допускать разрастания поля боя».

    Кроме того, министр отметил, что мировое сообщество все больше осознает недопустимость дальнейшей эскалации и необходимость предотвращения раскола и конфронтации. Ван И добавил, что «Бразилия, Китай, ЮАР, Египет, Индонезия, Турция и другие страны глобального Юга» запустили платформу «Друзья мира» для решения украинского кризиса.

    Платформа также выступает против произвольного введения односторонних санкций под предлогом причастности к украинскому кризису.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ван И в ходе встречи с Аморимом в Нью-Йорке сообщил, что Китай и Бразилия с другими странами Глобального Юга организовали платформу «Друзья мира» для урегулирования конфликта на Украине.

    Коментарии (45)
    28 сентября 2024, 11:48 • Новости дня
    Spiegel назвал выступление Зеленского перед Трампом позорным

    Spiegel описал выступление Зеленского на встрече с Трампом как позорное и безрезультатное

    Spiegel назвал выступление Зеленского перед Трампом позорным
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Во время встречи в Нью-Йорке между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом было отмечено отсутствие «химии», а выступление Зеленского назвали «позорным», особенно на фоне заявлений Трампа о хороших отношениях с Путиным, пишут СМИ.

    Обозреватель журнала Spiegel назвала встречу Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в Нью-Йорке неудачной, подчеркнув отсутствие взаимопонимания между ними, передает ТАСС. В статье говорится: «Напряженное и неловкое совместное выступление опять-таки показало, что между этими двумя мужчинами вообще нет никакой химии». Зеленский, по мнению издания, выглядел неловко, когда Трамп упоминал о хороших отношениях с Владимиром Путиным.

    В статье также подчеркивается, что выступление Зеленского стало одной из самых провальных моментов его поездки в США. Встреча на полях Генассамблеи ООН с лидерами многих стран, включая премьер-министра Индии Нарендру Моди, не привела к значимым результатам. Президент США Джо Байден отказался разрешить нанесение ударов вглубь России американским оружием, а план Зеленского был воспринят в Белом доме с осторожностью.

    Переговоры Зеленского и Трампа продолжались около часа в Trump Tower. В это время политическая ситуация в США также остается напряженной. Выборы президента США назначены на 5 ноября, и Трамп, утвержденный кандидатом от республиканцев, выступает против вице-президента Камалы Харрис, кандидата от демократов. Трамп критиковал демократов за их неспособность разрешить украинский конфликт.

    Сам украинский лидер Владимир Зеленски заявил, что провел содержательную встречу с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, цели, который ставил перед собой Владимир Зеленский перед визитом в США, выполнить не удалось: в его «исторических» встречах с американцами не оказалось ничего исторического.

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    28 сентября 2024, 13:20 • Видео
    Способен ли Иран предать Россию

    Одной из главных «звезд» высокой недели ООН в Нью-Йорке неожиданно стал новый президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он явно желает примирения с Западом и готов критиковать Москву. Что означают его заявления? Может ли Иран предать Россию?

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    28 сентября 2024, 13:12 • Новости дня
    ВС России нанесли удар «Кинжалом» по аэродромной инфраструктуре ВСУ
    ВС России нанесли удар «Кинжалом» по аэродромной инфраструктуре ВСУ
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Вооруженные Силы России накануне нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по аэродромной инфраструктуре ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Удар наносился с применением гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал» и ударных беспилотников, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Как отметили в оборонном ведомстве, все цели удара были достигнуты, назначенные объекты поражены.

    Ранеев Минобороны сообщили, что российские военные нанесли удар по «Южмашу» в Днепропетровске с помощью оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», уничтожив три склада боеприпасов ВСУ.

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    28 сентября 2024, 08:54 • Новости дня
    В Одесской области зафиксирован удар по санаторию с наемниками
    В Одесской области зафиксирован удар по санаторию с наемниками
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Александра Юдина

    В Одесской области зафиксировали удар по санаторию в Сергеевке, где находились наемники, сообщил представитель сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, в Сергеевке произошел удар по санаторию, который использовался как пункт временной дислокации ВСУ с иностранными наемниками, передает ТАСС.

    «В Сергеевке прилетело по одному из санаториев. Знатно прилетело», – заметил он.

    Ранее ВС России нанесли удар по сосредоточению иностранных наемников ВСУ под Харьковом.

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    28 сентября 2024, 06:54 • Новости дня
    Зеленский подвел итог поездки в США

    Зеленский сообщил о передаче Вашингтону всех ключевых для Украины запросов

    Зеленский подвел итог поездки в США
    @ Ting Shen/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский в видеообращении подвел итог поездке в США.

    Зеленский сообщил, что передал американской стороне свой «план победы». «Теперь на уровне наших команд мы будем работать, чтобы наполнить каждый шаг, каждое решение», – приводит его слова ТАСС.

    Он заявил, что «все ключевое для Украины – на столе у партнеров, все рассматривается». Зеленский пояснил, что речь идет о вопросах «дальнобойности», «оборонного пакета», а также антироссийских санкциях и действиях в отношении «российских активов».

    Напомним, Зеленский заявил, что до американских выборов в ноябре боевые действия на Украине не прекратятся. Американские СМИ сообщают, что влияние Зеленского в Вашингтоне снизилось.


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    28 сентября 2024, 11:38 • Новости дня
    ВСУ начали применять новую тактику налетов на Энергодар

    Сеновоз: ВСУ начали групповые атаки беспилотников на Энергодар с интервалом в 10-15 минут

    ВСУ начали применять новую тактику налетов на Энергодар
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Украинские боевики применили тактику последовательных атак дронами на Энергодар, запуская до пяти беспилотников с интервалом в 10-15 минут для достижения целей.

    Украинские военные начали применять новую тактику ударов дронами по городу Энергодар? сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы городской администрации Эдуарда Сеновоза.

    По его словам, ВСУ атакуют город группами беспилотников, за один раз применяя до пяти дронов. Удары наносятся с интервалом в 10-15 минут, чтобы увеличить эффективность атак.

    Сеновоз отметил, что такая тактика позволяет ВСУ атаковать цели последовательно, используя несколько коптеров за раз. Эти удары создают дополнительные сложности для обороны города и увеличивают риск для мирных жителей. Это создает сложные условия для работы служб, поскольку атаки продолжаются даже во время проведения спасательных операций.

    Ранее Следственный комитет России сообщил, что 25 сентября ВСУ уже проводили подобные атаки, нанося удары по жилым домам в Энергодаре. Беспилотники дважды целились в один из домов в момент работы там оперативных служб. Это подчеркивает серьезность ситуации и необходимость усиления мер безопасности для защиты мирного населения.

    Ранее в Энергодаре из-за обстрелов ВСУ были повреждены подстанции, что привело к серьезным перебоям с электроснабжением и водоснабжением города.

    До этогоболее десяти беспилотников ВСУ пытались атаковать территорию Энергодара, который является городом-спутником Запорожской АЭС.

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    28 сентября 2024, 04:29 • Новости дня
    Супругов заподозрили в незаконной трансляции российских каналов в Германии

    Немца и украинку заподозрили в незаконной трансляции российских телеканалов в Германии

    Tекст: Антон Антонов

    В Германии супружеская пара подозревается в организации показа российских телеканалов через интернет, это грозит им лишением свободы на срок не менее года, сообщила немецкая таможня.

    Подозреваемые – 37-летний гражданин Германии и его 42-летняя жена с украинским паспортом – якобы предоставляли доступ к нескольким российским телеканалам, попавшим под санкции, начиная с 2022 года. В частности, в их предложение входили, как сообщается, «Россия 1» и RT, передает РИА «Новости».

    По данным таможни, в случае признания виновными подозреваемым угрожает лишение свободы на срок не менее года за коммерческие преступления по закону о внешней торговле. Во время обысков у подозреваемых изъяли оборудование и 40 тыс. евро наличными. Арестованы активы на 120 тыс. евро, что, как утверждается, соответствует предполагаемому «незаконному» доходу.

    Кроме того, интернет-сайт, через который осуществлялись трансляции, был заблокирован властями.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз без обращения к суду или национальным регуляторам ввел санкции против российских СМИ, запретив их вещание на территории ЕС. В сентябре Евросоюз продлил персональные санкции против россиян. Под европейскими ограничениями из-за ситуации на Украине находятся более 2,2 тыс. физлиц и организаций.

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    28 сентября 2024, 09:46 • Новости дня
    Стала известна личность директора офшора Зеленских на Кипре

    Сестру главы счетной палаты Украины Зеленские сделали директором офшора на Кипре

    Стала известна личность директора офшора Зеленских на Кипре
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Сестра главы счетной палаты Украины Светлана Пищанская является директором кипрского офшора Aldorante Limited, принадлежащего семье Зеленских, указано в документах регистрационных инстанций Италии и Кипра.

    Уточняется, что Пищанская была назначена директором офшора Aldorante Limited в июне 2024 года, передает РИА «Новости».

    До Пищанской руководство офшором сменилось несколько раз. Среди бывших директоров значатся Менелаос Стилиану, Елена Хасиенко-Кофтеру, Андреас Полидору, Василики Аргиру и Ирини Гаврилова-Фасули. Сам Владимир Зеленский занимал эту должность с 2012 по 2019 год.

    Ранее Aldorante Limited находилась в совместной собственности Зеленского и его супруги Елены. На сегодняшний день единственным владельцем компании является Елена Зеленская.

    В июле этого года супруга Зеленского стала обладательницей одного из самых дорогих спортивных автомобилей в мире стоимостью 4,5 млн евро.

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    28 сентября 2024, 03:58 • Новости дня
    «Друзья мира» выразили готовность организовать саммит по Украине

    Созданная Китаем и Бразилией коалиция выразила готовность организовать мирную конференцию по Украине

    «Друзья мира» выразили готовность организовать саммит по Украине
    @ Ton Molina/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Инициативная группа «Друзья мира» готова организовать мирный саммит для урегулирования конфликта на Украине с участием России и Украины, сообщил советник президента Бразилии Селсу Аморим.

    Аморим в Нью-Йорке заявил, что «этот момент должен наступить, но он еще не наступил». Он выразил уверенность, что подходящее время «придет». «А когда оно придет, мы скажем: смотрите, вот способ вернуться к миру», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Metropoles

    Аморим подчеркнул, что в группу входят «друзья, из миролюбивых стран», причем «это не друзья России и не друзья Украины», а «друзья мира».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга решили создать платформу «Друзья мира» для разрешения украинского кризиса.

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    27 сентября 2024, 21:06 • Новости дня
    Нидерланды полностью сняли с вооружения F-16, передав их Украине и Румынии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военно-воздушные силы Нидерландов полностью отказались от истребителей F-16 в пользу более современных F-35, сообщило в пресс-релизе Минобороны страны.

    В пятницу состоялась торжественная церемония прощания с истребителями F-16, которые прочно вошли в историю нидерландской авиации. Восемь самолетов пролетели на высоте не менее 400 метров над учебным полигоном на острове Влиланд, авиабазой Сустерберг и зданием министерства обороны в Гааге. Как отмечается в пресс-релизе, F-16 успешно использовались на протяжении более четырех десятилетий, как в национальных, так и в международных операциях, передает ТАСС.

    Несмотря на завершение эксплуатации в Нидерландах, жизнь этих самолетов продолжается. Часть из них будет передана в центр подготовки пилотов в Румынии, а другая часть – Украине. Хотя точное количество переданных Украине F-16 не разглашается по соображениям безопасности, известно, что Нидерланды обязались поставить Киеву 24 истребителя. Румыния уже получила 14 из 18 обещанных самолетов.

    В пятницу газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему F-16 не оправдывают ожиданий ВСУ. Ранее глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что Киев может использовать поставленное страной оружие, включая истребители F-16, для нанесения ударов по целям на территории России «в рамках самообороны».

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    28 сентября 2024, 16:48 • Новости дня
    Танкисты «Ахмата» остановили наступление ВСУ под Суджей

    Экипаж «Ахмата» уничтожил пехоту ВСУ, пытавшуюся прорвать оборону под Суджей

    Танкисты «Ахмата» остановили наступление ВСУ под Суджей
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Экипаж танкистов спецназа «Ахмат» уничтожил группу пехоты ВСУ, пытавшуюся прорвать линию обороны в районе Суджи, сообщил танкист с позывным «Заза».

    Танковый экипаж спецназа «Ахмат» успешно остановил попытку прорыва пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Суджей в Курской области, передает РИА «Новости». Танкист с позывным «Заза» описал операцию как сложную и напряженную. По его словам, экипажу пришлось противостоять FPV-дронам и артиллерийскому огню, прежде чем они сумели перебраться на закрытую позицию и эффективно остановить наступление противника.

    По словам танкиста «Зазы», пехота ВСУ регулярно пытается прорвать линию обороны на этом участке, но пока безуспешно. Другой боец спецназа «Ахмат» с позывным «Ракета» отметил, что танкисты на этом направлении действуют очень активно. Он подчеркнул, что работа идет постоянно, и частые действия танкистов поддерживают оборонительные позиции российских сил.

    Начальник Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов сообщил, что 6 августа подразделения ВСУ начали наступление в Курской области, но были остановлены. Он заявил, что операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. По данным Министерства обороны РФ, противник потерял более 18,1 тыс. военных и 132 танка на курском направлении.

    Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что киевский режим ведет неизбирательную стрельбу, включая атаки на гражданские цели, назвав это провокацией. Он заверил, что ВСУ получат достойный ответ, и все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, Белгородской и Брянской областях продолжает действовать режим контртеррористической операции для обеспечения безопасности граждан.

    Ранее сообщалось, что бойцы «Ахмата» использовали два танка для успешного сдерживания атаки ВСУ под Суджей на протяжении двух недель, несмотря на ранения экипажа, эвакуированного после повреждения дронами, рассказал заместитель командира бронегруппы спецназа «Ахмат» с позывным Каплодий.

    Российская авиация прямым попаданием ФАБ уничтожила командный пункт ВСУ у границ Курской области, что также было подтверждено командиром батальона тактической группы спецназа «Ахмат» с позывным «Каштан».

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    28 сентября 2024, 03:27 • Новости дня
    Зеленский оценил переговоры с Трампом в Нью-Йорке

    Зеленский назвал встречу с Трампом в Нью-Йорке очень содержательной

    Зеленский оценил переговоры с Трампом в Нью-Йорке
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что провел содержательную встречу с кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

    «Очень содержательная встреча с Дональдом Трампом», – приводит слова Зеленского РИА «Новости».

    В ходе переговоров, продолжавшихся около часа, Зеленский представил Трампу свой «план победы». Он также уточнил, что обсуждались ситуация в Украине и последствия текущих событий для украинского народа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп на встрече с главой киевского режима заявил, что в случае победы на ноябрьских выборах сможет найти решение для конфликта на Украине еще до инаугурации. Зеленский в ходе встречи заявил, что решил поговорить с обоими кандидатами, так как до американских выборов в ноябре боевые действия на Украине не прекратятся.

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    28 сентября 2024, 10:40 • Новости дня
    ВСУ в Угледаре блокировали и взяли под огневой контроль

    ВСУ в Угледаре оказались в окружении и под огневым контролем сил ДНР

    В Угледаре украинские войска оказались в окружении, контроль над единственной дорогой перехвачен ДНР.

    Украинская группировка войск в Угледаре оказалась в блокаде, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. По информации источника, город окружен, и единственной дорогой, по которой украинские войска пытаются выйти, полностью контролируется огневым воздействием. «Клещи вокруг города сжимаются все сильнее», – подчеркнули в силовых структурах.

    Также сообщается, что украинские военнослужащие на этом участке фронта несут значительные потери. В дополнение к этому, многие из них решают сдаться в плен. Ситуация на фронте остается напряженной, и дальнейшее развитие событий может существенно повлиять на ход боевых действий в этом районе.

    Ранее российские войска вошли на окраины Угледара в ДНР, где украинская 72-я бригада находится под угрозой окружения и возможной массовой сдачи в плен, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

    На угледарских улицах уже ведутся боевые действия за освобождение города от украинских боевиков, сообщал глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

    Российские войска перерезали и взяли под огневой контроль ведущие в Угледар дороги, сообщал Владимир Рогов.

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    28 сентября 2024, 05:25 • Новости дня
    Китай потребовал от США не очернять его в связи с кризисом на Украине

    Ван И потребовал от США прекратить очернять Китай в связи с украинским кризисом

    Китай потребовал от США не очернять его в связи с кризисом на Украине
    @ Li Rui/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США должны прекратить блоковую конфронтацию и очернение Китая, в том числе в связи с украинским кризисом, заявил глава китайского МИД Ван И.

    На полях Генеральной Ассамблеи ООН Ван И провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Ван И подчеркнул, что позиция Китая по конфликту на Украине всегда была направлена на мирное урегулирование и содействие переговорам.

    «США следует прекратить очернять Китай и перекладывать вину, без разбора вводить санкции, а также перестать использовать это для создания противостояния и разжигания блоковой конфронтации», – приводит его слова РИА «Новости».

    Ван И выразил обеспокоенность по поводу политики США в отношении Тайваня, призвав Вашингтон прекратить его вооружение и поддержать мирное воссоединение с материковым Китаем. «Независимость Тайваня несовместима с миром в Тайваньском проливе», – отметил Ван И.

    Он также обратил внимание на двуличие США, которые, по его словам, с одной стороны подавляют Китай, а с другой – продолжают вести диалог и сотрудничество. Ван И подчеркнул, что стабилизация отношений между странами отвечает интересам народов обеих стран и международного сообщества. Ван И заявил, что Китай решительно выступает против давления США в торговле и технологиях.

    Также он заявил, что США не должны вмешиваться в разногласия стран Южно-Китайского моря, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ван И в ходе встречи со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом в Нью-Йорке объявил, что Китай и Бразилия с другими странами Глобального Юга решили создать платформу «Друзья мира» для урегулирования конфликта на Украине.

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    28 сентября 2024, 10:09 • Новости дня
    Минск пообещал незамедлительный ответ на применение Киевом дронов

    Белоруссия заявила о готовности ответить на использование Киевом дронов по своей территории

    Tекст: Александра Юдина

    Минск готов незамедлительно отреагировать, если подтвердится, что Киев умышленно применил дроны против Белоруссии, заявил на Генассамблее ООН в Нью-Йорке глава МИД Максим Рыженков.

    По его словам, ответ последует в случае установления умышленного использования дронов по белорусской территории, передает РИА «Новости».

    Рыженков напомнил, что об инциденте со сбитыми в августе украинскими дронами над Белоруссией были проинформированы ЕС, ООН, ОБСЕ и другие международные структуры, однако обсуждение на международных площадках не дало позитивных результатов.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия сохраняет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства.

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    В Германии начались репрессии за трансляцию российских каналов

    В Германии супружеской паре грозит тюрьма за стриминг российских телеканалов, вещание которых запрещено в Европе. Во время обысков было изъято оборудование, деньги, а сам интернет-сервис заблокирован. В экспертной среде отмечают, что только в Германии российское телевидение смотрели несколько миллионов человек, у которых есть запрос на получение позиции России. Поэтому многие продолжают смотреть эти телеканалы в обход блокировок. Подробности

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    Зеленский дал американцам очень простой выбор

    Цели, который ставил перед собой Владимир Зеленский перед визитом в США, выполнить не удалось: в его «исторических» встречах с американцами не оказалось вообще ничего исторического. Виноват в этом только сам Зеленский, предложивший принимающей стороне простой выбор между статус-кво и ядерной войной. Но пока риск войны сохраняется. Подробности

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Способен ли Иран предать Россию

      Одной из главных «звезд» высокой недели ООН в Нью-Йорке неожиданно стал новый президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он явно желает примирения с Западом и готов критиковать Москву. Что означают его заявления? Может ли Иран предать Россию?

    • Итоги визита Зеленского в США: не дали

      Последним пунктом поездки Владимира Зеленского в США станет аудиенция в башне Дональда Трампа. Это само по себе успех: ранее Трамп отказался встречаться с Зеленским, но тот его умолил. А других успехов, получается, нет: киевский не получил того, за чем приезжал. Пока. Следующая точка, от которой может зависеть мировая история, это 12 октября.

    • Новая ядерная доктрина России

      Президент Владимир Путин объявил о важных изменениях в ядерной доктрине России. Как подчеркнули в Кремле, это сигнал Западу, где сейчас обсуждают предложения Владимира Зеленского о ракетных ударах по РФ. Чего теперь ждать?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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