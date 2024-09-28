Французский политик Филиппо заявил о провале Зеленского в США по всем целям

Tекст: Вера Басилая

Филиппо считает, что визит Зеленского в США оказался безуспешным. По его словам, Зеленскому не удалось добиться от США разрешения на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь России, передает радио Sputnik.

Он также отметил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил о своих хороших отношениях с Владимиром Путиным, что «поставило Зеленского на место». Филиппо отметил, что мировая пресса уделяет внимание методам вербовки в украинскую армию, описываемым как «ужасающие». Он добавил, что поражение Вооруженных сил Украины в Донбассе уже можно считать официальным, и подчеркнул, что напряженная ситуация на Ближнем Востоке отвлекает внимание мирового сообщества от украинского вопроса. По его словам, Зеленский возвращается в Киев без каких-либо достижений по ключевым вопросам.

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Соединенные Штаты ожидали от президента Зеленского предложений о перемирии, а не победе, так как Запад не готов поддерживать Киев финансово вечно.

