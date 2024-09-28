«План Дауэса» – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века. В этом году ему исполнилось сто лет.10 комментариев
Во Франции заявили о провальном визите Зеленского в США
Французский политик Филиппо заявил о провале Зеленского в США по всем целям
Владимир Зеленский во время визита в США не смог добиться ни одной из поставленных целей, включая разрешение на удары дальнобойными ракетами по России, и возвращается на Украину без успехов, заявил французский политик Флориан Филиппо.
Филиппо считает, что визит Зеленского в США оказался безуспешным. По его словам, Зеленскому не удалось добиться от США разрешения на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь России, передает радио Sputnik.
Он также отметил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил о своих хороших отношениях с Владимиром Путиным, что «поставило Зеленского на место». Филиппо отметил, что мировая пресса уделяет внимание методам вербовки в украинскую армию, описываемым как «ужасающие». Он добавил, что поражение Вооруженных сил Украины в Донбассе уже можно считать официальным, и подчеркнул, что напряженная ситуация на Ближнем Востоке отвлекает внимание мирового сообщества от украинского вопроса. По его словам, Зеленский возвращается в Киев без каких-либо достижений по ключевым вопросам.
Бывший посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Соединенные Штаты ожидали от президента Зеленского предложений о перемирии, а не победе, так как Запад не готов поддерживать Киев финансово вечно.