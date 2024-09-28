Китай осудил «подливание масла в огонь» украинского кризиса

Tекст: Вера Басилая

Ван И подчеркнул, что Китай выступает против эскалации и разрастания конфликта, а также против подливания масла в огонь одной из сторон. По его словам, украинский кризис еще далек от завершения, и главной задачей является недопущение расширения боевых действий, передает ТАСС.

«Китай играет конструктивную роль, выступая посредником и продвигая мирные переговоры», – заявил он, добавив, что КНР не извлекает выгоду из текущего кризиса.

Ван И в ходе встречи со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом в Нью-Йорке объявил, что Китай и Бразилия совместно с другими странами Глобального Юга решили создать платформу «Друзья мира» для урегулирования конфликта на Украине. В то же время в МИД Китая заявили, что США должны прекратить блоковую конфронтацию и очернение Китая, включая вопросы, связанные с украинским кризисом.

