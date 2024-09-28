«План Дауэса» – нечто гораздо большее, чем то, что о нем принято говорить, да и к нам самим имеет отношение гораздо большее. Возможно, это вообще ключевая точка XX века. В этом году ему исполнилось сто лет.10 комментариев
Китай осудил «подливание масла в огонь» украинского кризиса
Министр иностранных дел Китая Ван И во время своего выступления на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН подчеркнул недопустимость эскалации украинского кризиса, отметив важность мирных переговоров.
Ван И подчеркнул, что Китай выступает против эскалации и разрастания конфликта, а также против подливания масла в огонь одной из сторон. По его словам, украинский кризис еще далек от завершения, и главной задачей является недопущение расширения боевых действий, передает ТАСС.
«Китай играет конструктивную роль, выступая посредником и продвигая мирные переговоры», – заявил он, добавив, что КНР не извлекает выгоду из текущего кризиса.
Ван И в ходе встречи со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом в Нью-Йорке объявил, что Китай и Бразилия совместно с другими странами Глобального Юга решили создать платформу «Друзья мира» для урегулирования конфликта на Украине. В то же время в МИД Китая заявили, что США должны прекратить блоковую конфронтацию и очернение Китая, включая вопросы, связанные с украинским кризисом.