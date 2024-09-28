Пленный ВСУ рассказал, что медкомиссия при мобилизации занимает 15 минут

Tекст: Александра Юдина

По его словам, процедура длится всего 15 минут и включает всех необходимых врачей, передает ТАСС.

Также Золоторев рассказал, что его захватили прямо на улице, когда он шел на работу: сотрудники ТЦК подъехали на микроавтобусе и предложили обновить данные.

Мужчина отметил, что его отправили в приграничный район без подготовки.

«Ночью сорвались и приехали в Курскую область. Командир сказал, что нужно охранять подвал и разведчиков, пока они не вернутся. Ну, говорит, дня два-три», – рассказывает он.

По словам пленного, позднее стало понятно, что разведчиков давно уже «порешали», а в подвале находился склад боеприпасов.

Пленный добавил, что его группа спряталась в окопе и на следующий день сдалась в плен. Он отметил, что после ночного минометного обстрела украинские военнослужащие решили сдаться на следующий день.

Ранее пленный ВСУ рассказал о гибели сотен призывников из одного военкомата.