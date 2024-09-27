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    Сергей Миркин Сергей Миркин Порошенко готовится к выборам Зеленского

    Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.

    0 комментариев
    Никита Коваленко Никита Коваленко Армению нельзя игнорировать

    Для великих держав не существует вариантов не замечать проблему или ждать, когда она сама собой рассосется. Тем более если речь идет о соседних странах. Перефразируя бородатую шутку – если мы не выстроим отношения с ближним зарубежьем, то это сделают солдаты НАТО. Уже проверено.

    7 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Враг мечтает вывести русский тыл из «зоны комфорта»

    И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.

    20 комментариев
    27 сентября 2024, 18:27 • Новости дня

    Арабские дипломаты покинули Генассамблею ООН при выступлении Нетаньяху

    Tекст: Валерия Городецкая

    Делегации арабских стран встали и покинули зал Генеральной Ассамблеи ООН в знак протеста, когда на трибуну для выступления вышел премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    В момент, когда председатель пригласил Нетаньяху на трибуну, десятки дипломатов встали и начали покидать зал, передает ТАСС.

    Это произошло во время общеполитических дискуссий. Некоторые делегации предпочли вовсе не приходить на выступление Нетаньяху. В результате выступление израильского премьера проходило в полупустом зале.

    Ранее Ливан заявил о гибели 35 детей в результате израильских авиаударов.

    25 сентября 2024, 06:45 • Новости дня
    Москва выступила против статуса постоянных членов СБ ООН для Германии и Японии

    Лавров выступил против расширения Совбеза ООН за счет предоставления мест постоянных членов Германии и Японии

    Москва выступила против статуса постоянных членов СБ ООН для Германии и Японии
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Расширение Совета Безопасности ООН не должно происходить через предоставление Германии и Японии статуса постоянных членов, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выразив поддержку странам Азии, Африки и Латинской Америки.

    «Наша позиция очень простая: Совет Безопасности не нуждается в дополнительных членах от западной группы, от членов НАТО, Евросоюза и от их союзников, в частности, каковым является Япония», – приводит слова министра ТАСС.

    Лавров отметил, что включение этих стран в СБ лишь «углубит несправедливость». Вместо этого Россия готова поддержать устремления Индии и Бразилии, а также «удовлетворить африканские чаяния». «В Африке есть общие коллективные позиции, которые мы уважаем. И вот на этом бы мы и ограничились», – отметил он.

    Лавров подчеркнул, что развивающиеся страны остаются недопредставленными в Совете Безопасности, и поддержка должна быть направлена на удовлетворение интересов Азии, Африки и Латинской Америки, в том числе через предоставление мест постоянных членов.

    Он добавил, что процесс расширения Совета требует достижения общего согласия, что является непростой задачей.

    Напомним, в 2023 году сообщалось, что Вашингтон хочет расширить Совбез до 21 страны, при этом 11 государств, по плану США, станут постоянными членами, но лишь пять из них будут обладать правом вето. Еще десять представителей должны стать непостоянными участниками.

    На прошлой неделе президент США Джо Байден и премьер-министры Индии, Японии и Австралии призвали к реформе Совета Безопасности ООН с включением в него представительств Африки, Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна,

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    25 сентября 2024, 02:28 • Новости дня
    Россия назвала устранение киевского режима условием завершения СВО

    Небензя заявил о продолжении СВО на Украине в случае поддержки Западом киевского режима

    Россия назвала устранение киевского режима условием завершения СВО
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Россия продолжит специальную военную операцию на Украине, если западные страны не позволят устранить киевский режим, также урегулирование кризиса невозможно без защиты прав русскоязычного населения, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

    Небензя на заседании СБ ООН по Украине отметил, что Россия с уважением относится к украинскому народу, в России убежище получили «несколько миллионов» жителей Украины, передает ТАСС.

    «Но если западный лагерь не позволит избавиться от этой раковой опухоли, которую представляет нынешний киевский режим, мирным путем, если геополитические и экономические соображения Вашингтона и его сателлитов все-таки окажутся важнее спасения этой страны, то мы будем продолжать нашу специальную военную операцию до тех пор, пока ее задачи не будут решены военным путем, если другого пути добиться мира у нас не будет», – сказал он.

    Представитель России выразил уверенность в том, что украинская армия находится на грани разгрома несмотря на обильные поставки вооружений и разведывательной информации, «отправку наемников и инструкторов и фактически прямое участие Запада».

    Он призвал киевский режим перейти к реалистичным параметрам урегулирования кризиса.«Надеемся, что киевский режим не сможет до конца уничтожить свою страну и свой народ, к чему он уже близок, столкнуть наш мир в пучину ядерной катастрофы», – сказал Небензя.

    Он также охарактеризовал украинский режим как «диктатуру одного человека», который ради сохранения своей власти готов утопить Украину в крови, пожертвовать всеми, кто не сбежал за границу, а также «столкнуть мир в пучину третьей мировой войны».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Небензя заявил, что западные страны использовали заседание Совета Безопасности ООН для предоставления «концертной площадки» Зеленскому, а сами выступили у него «на подпевке».

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    26 сентября 2024, 18:29 • Видео
    Новая ядерная доктрина России

    Президент Владимир Путин объявил о важных изменениях в ядерной доктрине России. Как подчеркнули в Кремле, это сигнал Западу, где сейчас обсуждают предложения Владимира Зеленского о ракетных ударах по РФ. Чего теперь ждать?

    Коментарии (0)
    25 сентября 2024, 13:44 • Новости дня
    Выступление Зеленского в СБ ООН назвали «провальным перформансом»

    Сенатор Долгов: Зеленский в Совбезе ООН нес бред

    Выступление Зеленского в СБ ООН назвали «провальным перформансом»
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    В ООН устроили шоу Владимира Зеленского, но перформанс оказался провальным: западные страны не смогли продать все билеты и собрать полные залы. Подобные мероприятия свидетельствуют о том, что организация оказалась заложницей навязываемой Западом псевдоукраинской повестки, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Во вторник состоялось внеплановое заседание Совбеза ООН по Украине.

    «ООН парализована ввиду засилья в секретариатах организации представителей западных стран. Они открыто используют в том числе свои финансовые взносы в качестве инструмента шантажа государств – членов объединения», – отметил сенатор Константин Долгов.

    Подобные меры «связывают руки» ООН и осложняют выполнение объединением своего предназначения, добавил собеседник. Ярким примером стало прошедшее внеплановое заседание СБ. «Вместо того, чтобы обсуждать насущные вопросы международного развития, безопасности мира, государства – члены ООН вынуждены оставаться в псевдоукраинской повестке, которую им навязывают западные страны», – указал он.

    С этой целью туда привезли и Владимира Зеленского. «Его выступление в ООН превратилось в шоу, которое устроила администрация Джо Байдена в попытке продать миру антироссийскую авантюру под названием «Украина». Однако результатов этот перформанс не имел, он оказался провальным, не все билеты были проданы, а полный зал собрать не удалось», – иронично отметил Долгов.

    «Отношение и к Зеленскому, и к украинскому руководству становится все более критическим, – акцентировал он. – В частности, есть голоса Венгрии и Словакии, которые транслируют объективную оценку. Они, как и многие другие, понимают, что Зеленский в ООН нес бред».

    «Все его рассуждения о победе над Россией – это чистой воды демагогия. Она направлена только на одно – выбить побольше денег и оружия из западных стран», – считает парламентарий. По мнению Долгова, «разглагольствования» Зеленского также вызваны ситуацией в зоне СВО, которая становится все более драматической для ВСУ.

    «Подобная игра на публику продолжится до момента нашей победы. Только тогда пискам и визгам киевских властей будет положен конец», – добавил он. До тех же пор России стоит продолжать вести разъяснительную работу, в том числе в ООН. «Важно представлять свидетельства террористической сущности украинского руководства и соучастия в этом Запада», – заключил сенатор.

    Ранее состоялось внеплановое заседание Совбеза ООН. Главной его темой стала ситуация на Украине. Российский постпред при организации Василий Небензя отметил, что западные страны использовали мероприятие для предоставления «концертной площадки» Владимиру Зеленскому.

    «Единственное, для чего они созвали это заседание – чтобы предоставить господину Зеленскому еще одну концертную площадку в ООН, на этот раз – в зале заседаний Совбеза», – приводит слова дипломата РИА «Новости». По словам Небензи, «на подпевке» у Зеленского на заседании оказались члены Евросоюза и НАТО, которые «выстраиваются в ряд» в СБ каждый раз, когда им велят критиковать Россию.

    Одной из тем выступления Владимира Зеленского в Совете Безопасности стало урегулирование украинского конфликта. Так, он заявил, что боевые действия «невозможно прекратить просто переговорами» и «нужны действия». «Россия может быть только принуждена к миру», – считает он. При этом Зеленский не раскрыл, какие именно действия подразумеваются.

    Он также подчеркнул важность своей «формулы мира» и предложил «подготовить второй саммит мира» по Украине, целью которого якобы станет завершение конфликта с Россией. При этом Зеленский не предоставил подробностей о том, что будет обсуждаться на этом саммите.

    Газета ВЗГЛЯД отмечала, что к планам Зеленского по «саммиту мира» холодно относятся не только в России, но даже западные союзники Киева, и на то есть несколько причин.

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    25 сентября 2024, 21:05 • Новости дня
    Гаспарян ответил на слова спецдокладчика ООН, что русские мало участвуют в СВО
    Гаспарян ответил на слова спецдокладчика ООН, что русские мало участвуют в СВО
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Доклад о правах человека в России спецдокладчика ООН в Женеве был некомпетентным и однобоким. А послушать ее собрались люди, искренне ненавидящие Россию сказал газете ВЗГЛЯД политолог Армен Гаспарян. Ранее на площадке ООН выступила специальный докладчик Мариана Кацарова, которая заявила, что в СВО на стороне России не сражаются «славянские лица».

    «После знакомства с речью Марианы Кацаровой, в которой она заявляет, что за Россию на полях СВО не сражаются «славянские лица», с уверенностью заявляю: ее слова свидетельствуют о чудовищной некомпетентности», – заявил политолог Армен Гаспарян.

    «Конечно, там присутствуют представители многих народов нашей страны, но русских, по моим ощущениям, минимум 75%. Получается наглядная иллюстрация старого анекдота: «Ты Beatles слышал?» – «Нет, мне Мойша напел», – отметил эксперт.

    Мнение, представленное в докладе Кацаровой, Гаспарян считает по меньшей мере  однобоким. «Она поднимает вопросы защиты прав преимущественно тех людей, которые выступают против России. При этом девушка даже мельком не упомянула роль Запада и ВСУ в гибели мирных людей в Курской и Белгородской областях, хотя их жизни оборвались именно по вине Украины и ее союзников», – добавил собеседник.

    «Самое интересное, что послушать выступление Кацаровой в ООН пришли российские беглецы, обосновавшиеся в западных странах. Возможно, идет обкатка сценария, по которому иноагенты смогут выставляться в качестве представителей России на официальных мероприятиях. Однако верю я в это слабо: эти люди откровенно никому не нужны. Тем не менее США и ЕС продолжат прикладывать максимум усилий, чтобы превратить ООН в русофобскую площадку», – заключил Гаспарян.

    Ранее специальный докладчик ООН по правам человека в России Мариана Кацарова официально представила свой доклад, в котором критикуется положение дел в России. Кацарова заявила, что коренным малочисленным народам России будто бы грозит «вымирание» из-за привлечения в ряды участников СВО. Докладчик заявила, что не видела «почти никаких славянских лиц» на изображениях, транслируемых с линии фронта. «Это были буряты, это были калмыки, это были чеченцы – это были национальные меньшинства», – заявила она.

    Вместе с Кацаровой в обсуждении участвовали оппозиционеры, осужденные в России за различные преступления и обменянные на задержанных за рубежом россиян. На мероприятии присутствовали Илья Яшин (признан иноагентом) и Владимир Кара-Мурза (признан иноагентом). Яшин свое присутствие на мероприятии объяснил тем, что старается «личным примером показать», как можно «сплачивать оппозицию», консолидировать эмигрантов и «демонстрировать силу».

    Напомним, Мариана Кацарова родом из Болгарии, она была назначена спецдокладчиком ООН по ситуации в России в мае прошлого года. С 2014 по 2016 год возглавляла миссию ООН в Донецке по наблюдению за соблюдением прав человека.

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    25 сентября 2024, 00:54 • Новости дня
    Лавров объяснил, на каком языке надо разговаривать с Западом

    Лавров счел победу в конфликте на Украине единственным способом вести диалог с Западом

    Лавров объяснил, на каком языке надо разговаривать с Западом
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Россия должна победить в конфликте на Украине, Запад «другого языка не понимает», заявил глава МИД России Сергей Лавров в преддверии участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    В интервью ТАСС, Лавров заявил, что России «нужна победа». «Они другого языка не понимают. Эта победа будет достигнута, у нас нет никаких сомнений», – сказал министр.

    Лавров отметил, что Россия сплотилась «перед лицом той войны», которую Запад инициировал и ведет «руками украинцев». Лавров также подчеркнул, что Запад должен вернуться к выполнению Устава ООН. Запад должен осознать, «что его война, развязанная и против России, и против международного права, будет проиграна», заявил глава МИД.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, говоря о словах украинского лидера Владимира Зеленского о скором завершении конфликта, заявил, что специальная военная операция на Украине закончится, когда российская сторона добьется достижения собственных целей.

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    24 сентября 2024, 23:58 • Новости дня
    Зеленский в Совбезе ООН отверг переговоры с Россией

    Зеленский на заседании СБ ООН отверг переговоры с Москвой и заявил о необходимости принуждения России «к миру»

    Зеленский в Совбезе ООН отверг переговоры с Россией
    @ Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Конфликт на Украине не может быть решен переговорами, заявил украинский лидер Владимир Зеленский, призвав при этом «подготовить второй саммит мира».

    Зеленский выступил на заседании СБ ООН, где выразил свое несогласие с идеей проведения переговоров с Россией. «Этот конфликт не может быть решен переговорами, нужны действия. ...Россию можно только принудить к миру», - заявил Зеленский, однако не раскрыл, какие именно действия подразумеваются.

    Он также подчеркнул важность своей «формулы мира» и предложил «подготовить второй саммит мира» на Украине, целью которого станет завершение конфликта с Россией. При этом он не предоставил подробностей о том, что будет обсуждаться на этом саммите, передает РИА «Новости».

    Зеленский пригласил к участию в процессе урегулирования конфликта Китай, Бразилию, страны Азии, Латинской Америки, США и других международных партнеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны использовали заседание Совета Безопасности ООН для предоставления площадки украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, а сами выступили у него «на подпевке».

    Между тем, по информации Bloomberg, западные чиновники обсуждают возможность обращения к президенту России Владимиру Путину для урегулирования конфликта на Украине перед встречей G20, запланированной на ноябрь.

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    25 сентября 2024, 11:54 • Новости дня
    Немецкий эксперт предсказал реформу СБ ООН после завершения конфликта на Украине

    Рар: Реформа СБ ООН может стать одним из фундаментальных последствий конфликта на Украине

    Немецкий эксперт предсказал реформу СБ ООН после завершения конфликта на Украине
    @ Xie E/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    США и Россия понимают, что надо расширять состав постоянных членов СБ ООН. Однако их представление о реформе отличаются. Решение может стать одним из фундаментальных последствий конфликта на Украине, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее Сергей Лавров выступил против расширения Совбеза ООН за счет предоставления мест постоянных членов Германии и Японии.

    «Реформа СБ ООН нужна срочно. Мир с середины прошлого века отошел от «ялтинского образца» и изменился: речь идет уже не о монополярном, а многополярном устройстве», – отметил германский политолог Александр Рар. Он напомнил, что разговоры о расширении числа постоянных членов Совбеза ООН ведутся со времен окончания холодной войны. «Но страны, которые 80 лет назад получили право вето, не хотят терять свои привилегии», – уточнил собеседник.

    Тем не менее США и Россия понимают, что надо расширять состав постоянных членов СБ. «Так, Вашингтон выступает за включение своих союзников – Германии и Японии. Россия же хочет видеть в Совбезе страны БРИКС. Франция и Британия, в свою очередь, желают лишь сохранить свои привилегии и торпедируют реформу», – детализировал спикер.

    «Представляется, что одним из фундаментальных последствий украинского конфликта может стать «вторая Ялта», – допустил политолог. По его мнению, в этом случае будет возможно удовлетворить запросы всех сторон. «То есть расширение СБ может произойти за счет стран БРИКС, а также Германии и Японии. Альтернатива этому – новый раздел мира, как это было до Второй мировой войны», – заключил Рар.

    Ранее Сергей Лавров в преддверии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН выступил против расширения Совбеза за счет предоставления мест постоянных членов Германии и Японии. «Наша позиция очень простая: Совет Безопасности не нуждается в дополнительных членах от западной группы, от НАТО, Евросоюза и от их союзников», – отметил глава МИД России.

    По его словам, включение этих стран в СБ лишь «углубит несправедливость». Вместо этого Москва готова поддержать устремления Индии и Бразилии, а также «удовлетворить африканские чаяния», добавил Лавров. «В Африке есть общие коллективные позиции, которые мы уважаем. И вот на этом бы мы и ограничились», – уточнил министр.

    Лавров подчеркнул, что развивающиеся страны остаются недопредставленными в Совете Безопасности, и поддержка должна быть направлена на удовлетворение интересов Азии, Африки и Латинской Америки, в том числе через предоставление мест постоянных членов. Он добавил, что процесс расширения Совета требует достижения общего согласия, что является непростой задачей.

    Глава МИД России также обвинил Францию в циничном продвижении идеи ограничения права вето в Совете Безопасности ООН. По его словам, такие действия Парижа являются проявлением лицемерия. «Оно даже в такой ситуации проявляется, лишь бы только сделать какой-то шаг, который будет выделять Париж очередным внешним эффектом», – сказал Лавров в интервью ТАСС.

    Помимо этого, министр отметил, что Запад, внедряясь в мировые конфликты как «решала», лишь усугубляет кризисы. В качестве примера он привел палестино-израильский и украинский противостояния. Лавров заявил, что за время его «активной работы на международной арене» не было «ни одного случая, когда вмешательство Запада привело бы к чему-то хорошему».

    Глава МИД также указал, что Запад перешел к микрофонной дипломатии в ООН, занимаясь возвеличиванием преступлений киевского режима и игнорируя принципы прямого диалога и учета интересов всех сторон. «Показательно, что в Совете Безопасности, где всегда с советских времен, с самых первых лет существования ООН, даже в годы холодной войны, в годы противостояния, все-таки торжествовала практика общения – не через микрофон, а садились и обсуждали», – сказал он. Также министр обратил внимание на отношение Запада к Восточной Европе. По его словам, страны под крылом НАТО и ЕС должны осознать, что им не доверяют и не допускают до значимых международных должностей. Те временем министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский посчитал, что вопрос о праве России на постоянное членство в СБ якобы может быть предметом обсуждения. Напомним, постоянный представитель Соединенных Штатов при Всемирной организации Линда Томас-Гринфилд заявляла, что у Украины «есть основания» ставить вопрос об исключении России из Совбеза ООН.

    Коментарии (4)
    25 сентября 2024, 05:24 • Новости дня
    Глава МИД Польши усомнился в праве России на место СССР в Совбезе ООН

    Глава МИД Польши Сикорский поставил под сомнение право России на постоянное членство в Совбезе ООН

    Глава МИД Польши усомнился в праве России на место СССР в Совбезе ООН
    @ Kira Hofmann/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    После заседания Совета Безопасности ООН по Украине министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что вопрос о праве России на постоянное членство в СБ якобы может быть предметом обсуждения.

    На заседании Сикорский выступал после постоянного представителя России при ООН Василия Небензи. Когда журналисты отметили, что такое происходит уже второй раз, Сикорский пояснил что «это не совпадение, это процедура Совета Безопасности», передает РИА «Новости».

    «Россия – можно дискутировать, должна ли была получить постоянное место Советского Союза, но признается постоянным членом Совета безопасности», – сказал Сикорский, отметив, что российские представители поэтому выступают до того, как слово получат непостоянные члены Совбеза и «остальные государства».

    Напомним, постоянный представитель Соединенных Штатов при Всемирной организации Линда Томас-Гринфилд заявляла, что у Украины «есть основания» ставить вопрос об исключении России из Совбеза ООН.

    Однако ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявляла, что никаких реальных международно-правовых путей для лишения России постоянного членства в СБ ООН не существует.

    Коментарии (6)
    25 сентября 2024, 08:41 • Новости дня
    «Хезболла» ударила ракетой по штабу «Моссада»

    «Хезболла» заявила о ракетном ударе Qader-1 по штабу «Моссада» в Тель-Авиве

    Вооруженные отряды «Хезболла» нанесли ракетный удар по пригородам Тель-Авива, утверждая, что целью была штаб-квартира «Моссада», использовав для атаки баллистическую ракету Qader-1.

    Вооруженные отряды шиитской организации «Хезболла» взяли на себя ответственность за ракетный обстрел пригородов Тель-Авива, сообщает ТАСС. В заявлении, размещенном в телеграм-канале формирования, утверждается, что удар был нанесен по штаб-квартире израильской разведывательной службы «Моссад».

    В сообщении «Хезболлах» уточняется, что для атаки была использована баллистическая ракета Qader-1. В организации заявили, что удар был ответом на недавние инциденты в Ливане, включая взрывы пейджеров и беспроводных устройств, произошедшие 17 и 18 сентября.

    «Бойцы сил сопротивления использовали баллистическую ракету Qader-1 для поражения штаба разведки «Моссад», которая несет ответственность за взрывы пейджеров и беспроводных устройств связи в Ливане 17 и 18 сентября», – говорится в заявлении «Хезболла».

    В ночь на среду израильская армия сообщила об успешной ликвидации командира ракетных сил «Хезболлы» Ибрагима Аль-Кубайси в результате точечного удара по Бейруту с использованием истребителей ВВС. Вслед за этим пресс-служба ливанского шиитского движения «Хезболла» подтвердила гибель командующего Ибрагима Аль-Кубайси.

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    25 сентября 2024, 03:32 • Новости дня
    Лавров указал на неспособность Запада быть «решалой»

    Лавров указал на ухудшение ситуации в любом конфликте после вмешательства Запада

    Лавров указал на неспособность Запада быть «решалой»
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Запад, внедряясь в мировые конфликты как «решала», лишь усугубляет кризисы, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    «Везде, куда Запад внедряется в качестве главного »решалы», извините меня за этот жаргон, везде наступала кризисная ситуация, становилось гораздо хуже: сотни тысяч жертв, разруха, социально-экономические проблемы», – приводит слова министра ТАСС.

    Лавров отметил, что аналогичные последствия наблюдаются в палестино-израильском и украинском конфликтах. Он заявил, что за время его «активной работы на международной арене» не было «ни одного случая, когда вмешательство Запада привело бы к чему-то хорошему».

    Министр также указал, что Запад стремится подчинить себе мировые явления и конфликты, продвигая концепцию «мирового порядка, основанного на правилах», которые ни разу не были предъявлены на бумаге. По его словам, США используют этот «порядок» для оправдания своих действий в разных регионах мира: «Тогда Соединенные Штаты выстраивают всех, придумывают какое-то обоснование и требуют от всех выполнять эти свои распоряжения».

    По мнению Лаврова, Запад игнорирует принципы международного права, считая, что может регулировать мировые процессы по своему усмотрению. Он отметил, что Вашингтон не уважает центральный принцип Устава ООН – суверенное равенство государств.

    Лавров также упомянул о двойных стандартах Запада, который поддерживает одностороннее провозглашение независимости Косова, но осуждает референдум в Крыму. Министр выразил уверенность, что такие действия демонстрируют избирательный подход Запада к международному праву, что приводит к обострению конфликтов.

    Лавров заявил, что Запад перешел к микрофонной дипломатии в ООН, занимаясь возвеличиванием преступлений киевского режима и игнорируя принципы прямого диалога и учета интересов всех сторон. «Показательно, что в Совете Безопасности, где всегда с советских времен, с самых первых лет существования ООН, даже в годы холодной войны, в годы противостояния, все-таки торжествовала практика общения – не через микрофон, а садились и обсуждали», – сказал он.

    Кроме того, Лавров заявил, что многие государства стремятся сократить зависимость от доллара, осознавая ненадежность Запада. Он вспомнил, как в 1990-е годы западные эмиссары убеждали в безопасности доллара как общемирового достояния, но сейчас многие страны либо бегут от него, либо стараются снизить зависимость.

    Также министр обратил внимание на отношение Запада к Восточной Европе. По его словам, страны под крылом НАТО и ЕС должны осознать, что им не доверяют и не допускают до значимых международных должностей. Лавров отметил, что Запад блокировал возможность восточноевропейских кандидатов стать генеральным секретарем ООН.

    «Долго шло перетягивание каната, развивающиеся страны – азиатские, африканские, латиноамериканские – предпочли как бы не втягиваться в эту тяжбу. Ну и тогда мы согласились на компромиссную фигуру, которой был Антониу Гутерриш, но тем не менее осадок остался», – отметил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров заявил, что Россия должна победить в конфликте на Украине, так как Запад «другого языка не понимает». Он отметил, что руководство ООН предпочитает не высказываться по поводу вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область, в ходе которого нападениям подвергаются мирные жители.

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    25 сентября 2024, 01:35 • Новости дня
    Лавров раскритиковал ООН за молчание о нападении на Курскую область

    Лавров обвинил руководство ООН в молчании о нападении Украины на Курскую область с западным оружием

    Лавров раскритиковал ООН за молчание о нападении на Курскую область
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Руководство ООН предпочитает не высказываться по поводу вторжения вооруженных сил Украины в Курскую область, в ходе которого нападениям подвергаются мирные жители, а ВСУ используют западные вооружения, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Лавров выразил недовольство тем, что представители ООН, в том числе генеральный секретарь, не отреагировали на нападение ВСУ на Курскую область, передает ТАСС.

    «Сейчас, когда, скажем, (идет) нападение на Курскую область террористических групп с использованием западных современных вооружений – там же ежедневно просто бомбят жилые кварталы, бомбят жилые дома, бомбят социальные объекты, мирных граждан, передвигающихся на автомобилях в более безопасные места», – заявил министр.

    Лавров отметил, что представители Управления комиссара ООН по правам человека и других правозащитных структур ООН, по его мнению, подготовили стандартные отговорки для прессы. На вопросы журналистов, по словам Лаврова, они обычно отвечают, что изучают всю имеющуюся информацию, поддерживают «все хорошее и выступают против всего плохого».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине заявил о недопустимости нарушения территориальной целостности стран. При этом он упомянул российскую спецоперацию на Украине и воссоединение Крыма с Россией, но ничего не сказал про нападение ВСУ на Курскую область.

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    27 сентября 2024, 06:21 • Новости дня
    Лавров потребовал от ООН начать арбитраж против США

    Лавров заявил о нарушениях США обязательств по Соглашению о центральных учреждениях ООН

    Лавров потребовал от ООН начать арбитраж против США
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул необходимость скорейшего начала арбитража генсеком ООН Антониу Гутерришем против США за нарушение обязательств по Соглашению о центральных учреждениях ООН.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости срочного запуска арбитража против США со стороны генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, передает ТАСС. Такое требование прозвучало на встрече Лаврова с Гутерришем и связано с тем, что США, по мнению России, продолжают нарушать свои обязательства в рамках Соглашения о центральных учреждениях ООН от 1947 года.

    Лавров отметил, что ситуация требует немедленного вмешательства ООН, так как, по его словам, США не выполняют свои обязательства по данному соглашению, что неоднократно отмечалось в резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН. «Лавров привлек внимание генсекретаря к продолжающимся нарушениям США своих обязательств», - сообщается в документе МИД РФ.

    Кроме того, Лавров подчеркнул, что вопрос запуска арбитража уже неоднократно обсуждался в профильных резолюциях ООН, и настаивает на том, чтобы Гутерриш как можно скорее инициировал процедуру арбитража в отношении США.

    Ранее сообщалось, что Лавров и Гутерриш обсудили украинский конфликт.

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    25 сентября 2024, 04:21 • Новости дня
    Лавров прибыл в Нью-Йорк
    Лавров прибыл в Нью-Йорк
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров, возглавляющий российскую делегацию, прибыл в Нью-Йорк на 79-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Журналисты из его пула получили визы США с ограничениями передвижения.

    Самолет, на котором прибыл министр, долетел из Москвы до США по северному пути, огибая недружественные страны, за 12 часов, передает ТАСС.

    Посольство США выдало представителям российских СМИ визы категории C2 – так называемые транзитные визы, которые выдаются лицам, направляющимся в штаб-квартиру ООН. Согласно правилам, получившие визы C2 ограничены в передвижениях, передает РИА «Новости».

    Журналисты из пула министра могут находиться от центра Нью-Йорка на расстоянии не более 25 миль (40 км). Таким образом, их лишили возможности, к примеру, посетить для интервью Вашингтон.

    Напомним, западные страны созвали во вторник внеплановое заседание Совета Безопасности ООН по Украине. Российский постпред при ООН Василий Небензя заявил, что Запад использовал Совбез ООН как «концертную площадку» для выступления украинского лидера Владимира Зеленского.

    Зеленский выступил на заседании СБ ООН, где выразил свое несогласие с идеей проведения переговоров с Россией. По его словам, «конфликт не может быть решен переговорами», а Россию «можно только принудить к миру».

    В свою очередь, Небензя подчеркнул, что Россия продолжит специальную военную операцию на Украине, если западные страны не позволят устранить киевский режим мирным путем.

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    24 сентября 2024, 22:40 • Новости дня
    Генсек ООН предупредил об угрозе эскалации конфликта на Украине

    Генсек ООН Гутерриш предупредил о рисках эскалации конфликта на Украине и его глобальных последствиях

    Tекст: Антон Антонов

    Возможная эскалация конфликта на Украине может усугубить глобальную напряженность, заявил генсек ООН Антониу Гутерриш.

    Гутерриш в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине выразил серьезные опасения относительно распространения конфликта: «Чем дольше продолжается этот трагический конфликт, тем выше риск его эскалации и распространения. Это затронет не только регион», – передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что растущая напряженность может обострить глобальные расколы в то время, когда мировое сообщество остро нуждается в сотрудничестве. При этом, по его мнению, позитивные примеры, такие как «зерновая сделка» и обмены военнопленными между Россией и Украиной, подтверждают, что при наличии политической воли дипломатия может добиться успеха «даже в самые темные времена».

    Кроме того, Гутерриш заявил о недопустимости нарушения территориальной целостности стран. При этом он упомянул российскую спецоперацию на Украине и воссоединение Крыма с Россией, но ничего не сказал про нападение ВСУ на Курскую область.

    Он также заявил, что увеличилось число инцидентов на Курской и Запорожской АЭС. Кроме того, Гутерриш осудил атаки против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры, где бы они не происходили.

    Напомним, по итогам работы на 78-й сессии Генассамблеи ООН в 2023 году глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Гутерриш во время выступления на заседании Совбеза по Украине сделал ряд не соответствующих действительности утверждений о событиях в зоне российской специальной военной операции.

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    25 сентября 2024, 07:15 • Новости дня
    Лавров обвинил Францию в лицемерии из-за идеи ограничения права вето в СБ ООН
    Лавров обвинил Францию в лицемерии из-за идеи ограничения права вето в СБ ООН
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава МИД России Сергей Лавров в преддверии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН обвинил Париж в циничном продвижении идеи ограничения права вето в Совете Безопасности ООН.

    Франция цинично предлагает ограничить право вето в Совете Безопасности ООН, заявил министр в интервью ТАСС. По его словам, такие действия Парижа являются проявлением лицемерия и направлены на создание внешнего эффекта. Лавров подчеркнул, что это демонстрирует стремление Франции выделиться на международной арене.

    В интервью Лавров также отметил, что другие постоянные члены Совета Безопасности, такие как Британия и Соединенные Штаты, придерживаются двойственной позиции. Он указал, что Британия и Франция в целом поддерживают тех, кто хочет ускорить обсуждение вопроса об ограничении права вето. Однако именно Франция активно продвигает эту идею.

    Напомним, Россия в рамках реформы Совета Безопасности ООН призывает лишить коллективный Запад численного превосходства и возможности манипулировать СБ ООН.

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