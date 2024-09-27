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    Возможно, так называемый план победы Зеленского рассчитан на то, что его не утвердят в Вашингтоне, а это даст ЗЕ-команде возможность провести многоходовую комбинацию, результатом которой станет проведение выборов президента без отмены военного положения.

    0 комментариев
    Никита Коваленко Никита Коваленко Армению нельзя игнорировать

    Для великих держав не существует вариантов не замечать проблему или ждать, когда она сама собой рассосется. Тем более если речь идет о соседних странах. Перефразируя бородатую шутку – если мы не выстроим отношения с ближним зарубежьем, то это сделают солдаты НАТО. Уже проверено.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Враг мечтает вывести русский тыл из «зоны комфорта»

    И светская жизнь, и повседневные, глубоко мирные планы тысяч и тысяч русских семей, и каждодневные походы в супермаркеты, и обсуждение инфляции и курсов валют – все эти черты мирного времени на фоне растянутого на две тысячи километров фронта вызывают у противника и зависть, и ненависть.

    18 комментариев
    27 сентября 2024, 16:04 • Новости дня

    Медведев связал уровень русофобии лидеров Запада с величиной «смешных государств»

    Медведев связал уровень русофобии лидеров Запада с величиной «смешных государств»
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Нервно среагировавшим на слова президента России Владимира Путина о применении ядерного оружия руководителям западных стран и военных ведомств следует успокоиться, заявил зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев. По его словам, чем «смешнее» государство, тем выше антироссийский гонор у его руководителей.

    «Можно сослаться, наверное, на психическое состояние, которое у них сложилось после того, как президент России объявил новые подходы к Основам государственной политики в области ядерного сдерживания. Они должны успокоиться и дальше действовать исходя из интересов своих стран, а не каких-то странных эмоций», – цитирует Медведева ТАСС.

    Он напомнил, что отдельные руководители военных организаций, генштабов небольших стран после высказываний российского президента предложили учитывать возможность превентивного удара по России. «Ну что тут можно сказать? Чем смешнее государство, тем выше гонор у отдельных сумасшедших руководителей этого государства», – сказал зампред Совбеза.

    Такие страны в случае использования Россией тактического ядерного оружия ожидает печальная судьба, подчеркнул Медведев. «От них останется просто мокрое место. Да, статья пятая (о взаимной помощи стран НАТО) Вашингтонского договора может быть и сработает, но государства этого уже не будет. Так что они должны отдавать отчет себе в том, что говорят», – заключил он.

    Напомним, Путин назвал ключевые изменения, которые предложено внести в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В их числе – расширение категории государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание.

    25 сентября 2024, 22:45 • Новости дня
    Медведев римским выражением объяснил новую ядерную политику России

    Медведев назвал обновление ядерной доктрины России «событием, которое ждали»

    Медведев римским выражением объяснил новую ядерную политику России
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Обновленная редакция Основ госполитики в области ядерного сдерживания, предложенная президентом России Владимиром Путиным, станет поводом призадуматься не только неонацистскому режиму, но и всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Медведев в своем Telegram-канале описал подходы к новой редакции Основ госполитики в области ядерного сдерживания.

    «Агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением будет рассматриваться как совместное нападение. Всем понятно, о каких странах идет речь», – пояснил Медведев.

    Также он обратил внимание, что «равноценная защита для Белоруссии в ядерной доктрине России будет установлена на «радость» Польше и многочисленным пигмеям НАТО».

    Зампред Совбеза призвал призадуматься «не только гнилому неонацистскому режиму, но и всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе», о последствиях решения массированно атаковать границы России. Медведев подчеркнул, что обновленная ядерная доктрина предусматривает применение ядерного оружия в случае пересечение российской границы самолетов, ракет и БПЛА.

    Он считает, что само изменение нормативных условий использования Россией ядерного оружия может остудить пыл тех, у кого еще не иссяк инстинкт самосохранения.

    «Ну а для тупоголовых останется только римская максима: caelo tonantem credidimus Jovem Regnare. («Гром с неба убеждает нас в царствовании Юпитера», то есть о чьей-либо силе догадываются только после ударов, которыми она поражает – прим. ВЗГЛЯД)», – подчеркнул политик.

    Медведев также отметил, что все случаи, когда Россия может применить ЯО должны оцениваться в совокупности, а финальное решение будет принимать президент России.

    Ранее президент России Владимир Путин назвал новые условия применения Россией ядерного оружия. В проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания.

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    25 сентября 2024, 19:56 • Новости дня
    Путин назвал новые условия применения Россией ядерного оружия
    Путин назвал новые условия применения Россией ядерного оружия
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Основы государственной политики в области ядерного сдерживания – документ, в котором официально определена и детализирована ядерная стратегия России, предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании Совета Безопасности по ядерному сдерживанию.

    Путин отметил, что за последний год специалисты Министерства обороны, Министерства иностранных дел, аппарата Совета Безопасности и других ведомств провели глубокий, всесторонний анализ, оценили необходимость корректировки российских подходов к возможному использованию ядерных сил. По результатам этой работы предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия, сообщает Telegram-канал Кремля.

    Так, в проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания.

    «На что еще особо хотел бы обратить ваше внимание. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию», – заявил Путин.

    По его словам, также четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. «Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею в виду самолеты стратегической и тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты», – сказал глава государства.

    «Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства. С белорусской стороной, с президентом Белоруссии все эти вопросы согласованы. В том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету», – добавил Путин.

    Президент подчеркнул, что все уточнения являются глубоко выверенными и соразмерными современным военным угрозам и рискам в отношении Российской Федерации.


    Глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич заявил газете ВЗГЛЯД, что озвученные президентом предложения по изменению условий применения ядерного оружия можно назвать революционными: раньше у Москвы были только варианты ответных действий, а сейчас сформулированы качественно иные критерии для нанесения ядерного удара.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, какой будет новая ядерная доктрина России.

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    26 сентября 2024, 18:29 • Видео
    Новая ядерная доктрина России

    Президент Владимир Путин объявил о важных изменениях в ядерной доктрине России. Как подчеркнули в Кремле, это сигнал Западу, где сейчас обсуждают предложения Владимира Зеленского о ракетных ударах по РФ. Чего теперь ждать?

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    24 сентября 2024, 21:30 • Новости дня
    Bloomberg: Союзники Киева задумались над обращением к Путину для урегулирования
    Bloomberg: Союзники Киева задумались над обращением к Путину для урегулирования
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные чиновники обсуждают возможность обращения к президенту России Владимиру Путину для урегулирования конфликта на Украине перед встречей G20, запланированной на ноябрь, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

    По данным Bloomberg, решение обратиться напрямую к Путину возникло на фоне появления «плана победы» главы киевского режима Владимира Зеленского, который, по мнению западных чиновников, не является прорывным, передает РИА «Новости».

    Обсуждается возможность обращения к Путину как на уровне одной из стран, так и непосредственно самим Зеленским, пишет агентство.

    Ранее сообщалось, что киевский режим подготовил план из трех пунктов, который президент Украины Владимир Зеленский намерен использовать для начала переговоров с Россией. Зеленский объявил, что план будет готов в начале ноября, и он станет стартом для обсуждения с Россией в любом формате и с любыми ее представителями. Он уточнил, что часть плана включает действия украинских сил в Курской области, куда ВСУ вторглись 6 августа. По его мнению, этот шаг позволил «оттянуть некоторые силы России».

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    25 сентября 2024, 21:29 • Новости дня
    Эксперт: Россия сможет применить ЯО в случае совместного нападения Украины и США

    Эксперт Клинцевич: Изменения в ядерной доктрине – серьезный сигнал Западу

    Эксперт: Россия сможет применить ЯО в случае совместного нападения Украины и США
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Озвученные президентом предложения по изменению условий применения ядерного оружия можно назвать революционными: в случае нападении Украины при поддержке США Россия сможет применять ЯО, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Андрей Клинцевич. О вносимых изменениях Владимир Путин заявил на заседании Совета Безопасности по ядерному сдерживанию.

    «Президентом озвучены очень серьезные изменения. Их можно назвать даже революционными. Скорее всего, трансформируется состав наших ядерных сил сдерживания. Речь идет о стратегических и тактических комплексах, то есть будет увеличено количество носителей и боеголовок, а также расширены цели, на которые они будут направлены», – считает Андрей Клинцевич, глава Центра изучения военных и политических конфликтов.

    «Фактически речь идет о понижении порога применения ядерного оружия. Раньше у нас были только варианты ответных действий, а сформулированы качественно иные критерии для нанесения ядерного удара, – продолжил собеседник. – Условно говоря, когда на нас будет нападать Украина при поддержке американцев или с помощью передаваемого ей оружия, мы уже можем действовать и наносить удары, что можно назвать серьезным уточнением».

    «Однако какие именно изменения будут положены на бумагу в итоге – нам еще лишь предстоит узнать. Тем не менее я считаю, что Москва подала очень серьезный сигнал Западу о том, что мы не намерены шутить в вопросах нашей безопасности. Проводимые учения и вносимые изменения в доктринальный документ крайне весомы», – добавил спикер.

    В среду президент России на совещании Совета Безопасности заявил, что в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания – документ, в котором официально определена и детализирована ядерная стратегия России, предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения оружия.

    Путин отметил, что за последний год специалисты Минобороны, МИД, аппарата Совбеза и других ведомств провели глубокий, всесторонний анализ, оценили необходимость корректировки российских подходов к возможному использованию ядерных сил. По результатам этой работы предложено внести ряд уточнений в части определения условий применения имеющихся у России стратегических и тактических комплексов.

    Так, в проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание. В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию.

    Четко фиксируются и условия перехода Москвы к применению ядерного оружия – такая возможность будет рассмотрена уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Кроме того, право применить ядерное оружие Россия использует в случае агрессии против Белоруссии как участника Союзного государства, а также если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу суверенитету России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, изменения ядерной доктрины вызваны действиями коллективного Запада, который отказывается от диалога с Москвой.

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    26 сентября 2024, 15:35 • Новости дня
    Путин назвал срок запуска Тихоокеанской железной дороги
    Путин назвал срок запуска Тихоокеанской железной дороги
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Тихоокеанская железная дорога, которая свяжет месторождения в Якутии и порт в Хабаровском крае, заработает уже в 2025 году, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя».

    «Уже в будущем году заработает Тихоокеанская железная дорога. Это частная магистраль от Эльгинского месторождения в Якутии до порта Эльга в Хабаровском крае», – отметил российский лидер, передает ТАСС.

    В сентябре прошлого года Путин заявил, что по инициативе частных инвесторов прокладывается Тихоокеанская железная дорога, строится новый порт на побережье Охотского моря. «Это позволит задействовать ресурсы Якутии и севера Хабаровского края, обеспечить прямой выход на рынки АТР», – подчеркнул глава государства.

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    25 сентября 2024, 15:42 • Новости дня
    Путин: По поставкам продуктов Россия вошла в число ведущих мировых экспортеров
    Путин: По поставкам продуктов Россия вошла в число ведущих мировых экспортеров
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Несырьевой неэнергетический экспорт России продолжает демонстрировать устойчивый рост, за первые семь месяцев текущего года он увеличился на 5%, достигнув 89,8 млрд долларов, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.

    «За первые семь месяцев текущего года несырьевой неэнергетический экспорт продолжал расти и вырос еще на пять процентов – до 89,8 млрд [долларов]. По некоторым направлениям, например по поставкам продуктов питания, Россия уже вошла в число ведущих мировых экспортеров», – приводит слова российского лидера Telegram-канал Кремля.

    Успехи в расширении экспортного потенциала президент связал с деятельностью «специалистов, трудовых коллективов предприятий, а также институтов развития, руководителей регионов и федеральных органов власти, которые оказывают им поддержку».

    Ранее Путин назвал десять структурных изменений российской экономики.

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    26 сентября 2024, 14:46 • Новости дня
    Путин прокомментировал отказ Запада от российских энергоносителей

    Путин заявил, что западные страны выбрали дорогие энергоносители вместо российских

    Путин прокомментировал отказ Запада от российских энергоносителей
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны Запада сами выбрали более дорогие энергоресурсы вместо российских, и имеют право жить с этими последствиями, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

    «Если наши ранее традиционные покупатели решили отказываться от наших относительно дешевых энергоносителей и решили перейти на более дорогой ресурс, ну что же, это их выбор, пусть живут на этом дорогом ресурсе», – сказал российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что Россия продолжает быть одним из ведущих участников мирового энергорынка, она расширяет географию и масштабы сотрудничества в этой области вопреки сложностям.

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    25 сентября 2024, 16:04 • Новости дня
    Путин заявил о превосходстве БРИКС над G7 в мировой экономике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Страны БРИКС обогнали «Большую семерку» по вкладу в мировую экономику, их ВВП продолжает расти, заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

    «Уже сейчас вклад стран БРИКС в мировую экономику превышает долю так называемой Большой семерки и продолжает расти. Тенденция нарастает, она не меняется», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Путин также указал на изменение мировой торговли и глобальной экономики, подчеркнув, что страны Глобального Юга выходят на лидирующие роли в мире.

    «Мировая торговля и в целом глобальная экономика сейчас активно меняются. Мы часто об этом говорим, и все это очень хорошо знают и понимают. Выстраивается новая система отношений, где на лидирующие роли выходят государства так называемого Глобального Юга – динамично растущие страны, участники перспективных интеграционных объединений, таких, например, как БРИКС», – сказал он.

    Напомним, в Кремле проходит заседание президиума Госсовета под председательством президента России Владимира Путина, одной из основных тем стало развитие экспорта и роль регионов в этом процессе.

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    25 сентября 2024, 19:01 • Новости дня
    Кремль сообщил о начале совещания Путина по ядерному сдерживанию

    Кремль: Совещание Путина по ядерному сдерживанию начнется в ближайшее время

    Кремль сообщил о начале совещания Путина по ядерному сдерживанию
    @ t.me/news_kremlin

    Tекст: Дарья Григоренко

    Заседание постоянного совещания Совета Безопасности по ядерному сдерживанию начнется в ближайшее время, сообщила пресс-служба Кремля.

    В Telegram-канале Кремля указали, что все участники заседания уже собрались. Отмечается, что постоянное совещание по ядерному сдерживанию – рабочий орган Совета Безопасности Российской Федерации, принимающий решения относительно ядерной политики страны.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент Владимир Путин намерен в среду провести заседание Совета Безопасности России по ядерному сдерживанию.

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    27 сентября 2024, 08:48 • Новости дня
    Столтенберг выразил беспокойство из-за речи Путина о ядерной доктрине
    Столтенберг выразил беспокойство из-за речи Путина о ядерной доктрине
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в ходе выступления в Atlantic Council в Вашингтоне выразил беспокойство по поводу обновления Россией ядерной политики, считая это «попыткой запугать» Украину и НАТО, чтобы ослабить поддержку Киева.

    «Это способ запугать Украину и запугать нас, чтобы мы не поддерживали ее», – передает РИА «Новости» его слова.

    Столтенберг подчеркнул, что видит в предложении Путина угрозу, направленную на запугивание Киева и западных стран, поддерживающих Украину.

    Ранее президент Владимир Путин озвучил ключевые изменения, которые предложено внести в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. Среди прочего в проекте расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, и дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются соответствующие мероприятия.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала, как обновленная ядерная доктрина будет работать для сдерживания агрессивных действий Запада.

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    26 сентября 2024, 14:35 • Новости дня
    Путин: Россия в 2023 году обновила советский рекорд по потреблению энергии
    Путин: Россия в 2023 году обновила советский рекорд по потреблению энергии
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    По итогам 2023 года страна обновила рекорд по потреблению энергии, это указывает на рост экономики, заявил президент Владимир Путин в ходе Российской энергетической недели.

    «По итогам прошлого года объем энергопотребления в России опять обновил рекорд, который превышает показатели советского периода», – цитирует Путина ТАСС.

    По словам главы государства, подобные показатели являются признаком роста экономики.

    Он отметил, что рост данного показателя является верным признаком роста экономики.

    До конца этого десятилетия энергопотребление в России будет расти в среднем на 2%, это примерно такой же показатель, как в целом в мире, добавил Путин, передает РИА «Новости».

    Планируется за этот отрезок времени ввести в эксплуатацию порядка 27 ГВт мощностей новой генерации, в их числе – тепловые, гидро– и атомные электростанции.

    Ранее политолог Павел Данилин в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что российский топливно-энергетический комплекс показал способность развиваться в условиях санкций.

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    25 сентября 2024, 16:36 • Новости дня
    Путин: Доля расчетов в рублях во внешнеторговых операциях приближается к 40%
    Путин: Доля расчетов в рублях во внешнеторговых операциях приближается к 40%
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Доля расчетов в западных «токсичных» валютах в торговом обороте РФ сократилась вдвое после недружественных действий в отношении ее финансовых институтов. При этом доля рубля выросла до 40%, заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросу развития экспорта.

    Как указал российский лидер, «в прошлом году доля расчетов за российский экспорт в так называемых токсичных западных валютах сократилась вдвое, доля расчетов в рублях во внешнеторговых операциях – она приближается к 40%», передает ТАСС.

    При этом доля расчетов в нацвалютах в 2021–2023 годах выросла втрое – до 39%, а доля расчетах в рублях за импорт выросла на 2%, до 30%, добавил Путин. «Мы продолжаем работу по этому направлению», – уточнил глава государства.

    Ранее Путин заявил, что во всем мире осуществляется работа над вопросом о создании наднациональной платежной инфраструктуры, такая система будет действовать бесперебойно и независимо от третьих стран.

    Коментарии (7)
    26 сентября 2024, 14:38 • Новости дня
    Путин назвал развитие переработки углеводородов приоритетной задачей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Приоритетной задачей для отечественного топливно-энергетического комплекса (ТЭК) является увеличение объемов переработки углеводородов в России, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании международного форума «Российская энергетическая неделя».

    «Рост объемов переработки углеводородов именно в России, на наших заводах и комплексах – еще одна приоритетная задача для отечественного ТЭКа. Важно обеспечить сырьевую базу, добычу ресурсов», – цитирует главу государства РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что энергобаланс России – один из самых зеленых в мире.

    Коментарии (0)
    25 сентября 2024, 22:10 • Новости дня
    Эксперт назвал цели создания наднациональной платежной инфраструктуры

    Политолог Гагарин: Мир стремится преодолеть зависимость от скомпрометировавших себя западных валют

    Эксперт назвал цели создания наднациональной платежной инфраструктуры
    @ Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Наращивание экспортного потенциала страны – это не самоцель, а инструмент улучшения качества жизни людей, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Анатолий Гагарин. Он также рассказал о целях наднациональной платежной инфраструктуры, о создании которой на расширенном заседании президиума Госсовета по развитию экспорта заявил президент Владимир Путин.

    «Прямо сейчас идет изменение глобального рынка, и формирование наднациональной платежной инфраструктуры в этом процессе необходимо. Это сократит количество нежелательных для нас транзакций и позволит свободно торговать всем участникам процесса», – считает Анатолий Гагарин, директор Института системных политических исследований и гуманитарных проектов, профессор кафедры политических наук УрФУ. – «Таким образом, мировая экономика преодолеет зависимость от скомпрометировавших себя западных валют».

    По мнению эксперта, этот вопрос касается не только России, но и других стран, которые развивают с нами торговые отношения. «Щупальца западных санкций стараются затянуть их в свою орбиту. Именно поэтому наш президент уделяет большое внимание национальным валютам», – указал собеседник.

    Сейчас для России принципиально не столько увеличение количества экспортных операций, сколько само развитие прочных внешних связей в рамках технологической кооперации. «Это станет катализатором обновлений нашей промышленности, сельского хозяйства и даже сферы услуг. Именно поэтому упор делается на том, чтобы наше сотрудничество вышло за пределы сырьевого взаимодействия», – констатировал Гагарин.

    «Также нужно отметить, что наращивание экспортного потенциала страны – это не самоцель, а инструмент улучшения качества жизни людей, развития регионов, достижения масштабных целей национального уровня», – подчеркнул аналитик.

    В среду президент России провел расширенное заседание президиума Госсовета по развитию экспорта. Он отметил, что страна развивает внешние деловые связи, расширяет их географию, укрепляет сотрудничество с надежными партнерами, которые, как и Россия, понимают свои национальные интересы, ценят взаимовыгодные торговые, производственные, кооперационные связи.

    «Во всем мире сейчас прорабатываются вопросы создания так называемой наднациональной платежной инфраструктуры – я хочу это подчеркнуть, очень многие страны и регионы мира этим занимаются вплотную – с возможностью использовать цифровые валюты центральных банков и цифровые финансовые активы. Такая система будет действовать бесперебойно и независимо от третьих стран», – указал Путин.

    Президент также подчеркнул, что уже сейчас вклад стран БРИКС в мировую экономику превышает долю G7 и продолжает расти.

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    25 сентября 2024, 15:56 • Новости дня
    Путин призвал расширить программу «Сделано в России»
    Путин призвал расширить программу «Сделано в России»
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Программу «Сделано в России», которая способствует продвижению отечественных брендов на международной арене, необходимо расширить, заявил президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета.

    «У Российского экспортного центра есть специальная программа «Сделано в России», которая помогает формировать позитивный образ отечественных брендов. Надо масштабировать эту практику, расширять ее охват», – сказал глава государства, его слова приводит Telegram-канал Кремля.

    Напомним, в среду в Кремле проходит заседание президиума Госсовета под председательством президента России Владимира Путина, одной из основных тем стало развитие экспорта и роль регионов в этом процессе.

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    Россия начнет торговать со всем миром без оглядки на санкции

    Владимир Путин заявил о работе над независимым «платежно-расчетным контуром» в БРИКС для обслуживания всей внешней торговли. Что это такое и как это сможет помочь нам торговать с остальным миром в обход санкций США? Подробности

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    Глобальный Юг создал коалицию против «друзей Украины»

    Глобальный Юг создает платформу «Друзья мира» для разрешения конфликта на Украине. Как отмечают эксперты, мирная инициатива стала закономерным шагом проводимой Китаем и Бразилией рациональной внешней политики. Насколько в «Друзьях мира» заинтересована Россия и как к этой идее отнесутся Запад и Киев? Подробности

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    Почему F-16 не оправдывают ожиданий ВСУ

    Неофициальные источники сообщают об уничтожении нескольких украинских F-16 на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области. По одной из версий, российские ВКС нанесли удар гиперзвуковым комплексом «Кинжал», который пробил железобетонные укрытия. Как отмечают эксперты, объект был оборудован по высшему разряду, поэтому для успешного выполнения задачи летчики могли совершить обманный маневр. Подробности

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    Природная катастрофа наводит польские власти на «русский след»

    Польша подводит итоги крупнейшей за десятилетия природной катастрофы, нанесшей стране колоссальный урон. Крестьяне разорены, на борьбу с мародерами брошена армия, но польские власти видят проблему вовсе не в этом. По их мнению, стихийное бедствие стало предметом для «российской дезинформации», а виновниками наводнения являются простые бобры. Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Новая ядерная доктрина России

      Президент Владимир Путин объявил о важных изменениях в ядерной доктрине России. Как подчеркнули в Кремле, это сигнал Западу, где сейчас обсуждают предложения Владимира Зеленского о ракетных ударах по РФ. Чего теперь ждать?

    • Гастроли Зеленского в Америке: главное

      Вояж Владимира Зеленского в США обещал стать значительным политическим событием. Прежде всего из-за «плана победы над Россией», который он обещал презентовать американцам. Но поездка явно не задалась. Проблема в «плане» – он никого не вдохновляет.

    • Макрон хочет нового миропорядка

      Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европе придется пересмотреть свои отношения с Россией, а современный мировой порядок «неполноценен и несправедлив». Что это? В Париже опять готовятся поднять белый флаг?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский строит план своего спасения

      Если верить западным источникам, «план победы над Россией», который лидер киевского режима Владимир Зеленский привез в США, не убедил его ключевых союзников. Как пишет Bloomberg, в странах Запада «усиливается чувство пессимизма» по поводу перспектив конфликта. А значит, вместо плана победы Зеленскому впору готовить план побега – опять же на Запад.

    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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