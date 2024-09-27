Медведев связал уровень русофобии лидеров Запада с величиной «смешных государств»

Tекст: Алексей Дегтярев

«Можно сослаться, наверное, на психическое состояние, которое у них сложилось после того, как президент России объявил новые подходы к Основам государственной политики в области ядерного сдерживания. Они должны успокоиться и дальше действовать исходя из интересов своих стран, а не каких-то странных эмоций», – цитирует Медведева ТАСС.

Он напомнил, что отдельные руководители военных организаций, генштабов небольших стран после высказываний российского президента предложили учитывать возможность превентивного удара по России. «Ну что тут можно сказать? Чем смешнее государство, тем выше гонор у отдельных сумасшедших руководителей этого государства», – сказал зампред Совбеза.

Такие страны в случае использования Россией тактического ядерного оружия ожидает печальная судьба, подчеркнул Медведев. «От них останется просто мокрое место. Да, статья пятая (о взаимной помощи стран НАТО) Вашингтонского договора может быть и сработает, но государства этого уже не будет. Так что они должны отдавать отчет себе в том, что говорят», – заключил он.

Напомним, Путин назвал ключевые изменения, которые предложено внести в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В их числе – расширение категории государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание.