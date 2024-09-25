Нынешние «цивилизаторы» являются идейными последователями или потомками комиссаров 1920-х и диссидентов 1960-х, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.37 комментариев
Киев потребовал санкций против российских детей на шахматных соревнованиях
Украина призвала МОК запретить детям участвовать под флагом России в шахматных соревнованиях
Национальный олимпийский комитет Украины заявил, что Международный олимпийский комитет должен запретить детям до 12 лет из России и Белоруссии участвовать в шахматных турнирах под национальными флагами.
Украинская сторона считает, что нынешние условия не предоставляют оснований для пересмотра существующих ограничений «даже для детей до 12 лет», передает РИА «Новости».
В обращении отмечается, что национальные команды России и Белоруссии не должны иметь права участвовать в международных соревнованиях под эгидой FIDE и представлять свои государства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Совет Международной шахматной федерации рекомендовал генассамблее разрешить детям до 12 лет и спортсменам с ограниченными возможностями из России участвовать в командных международных соревнованиях.
Генеральная ассамблея FIDE сохранила ограничения для российских и белорусских игроков.