Нынешние наши «цивилизаторы» являются идейными последователями (многие даже прямыми потомками) комиссаров двадцатых и диссидентов шестидесятых, так что киплингианство у них в крови. Нашу страну они ненавидят не менее яростно – на этот раз за то, что она, по их мнению, изменила западной демократии.9 комментариев
В Театре Российской Армии прошел концерт в честь Дня воссоединения новых регионов с Россией
Ко Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией в Театре Российской Армии прошел посвященный этой исторической дате концерт, свое творчество представили Герои России, военнослужащие СВО, участники президентской программы «Время героев».
Концерт «Победа za нами!» программы Роспатриот Росмолодежи открыли отрывком стихотворения «Героями не рождаются… Героями становятся…» Александра Криницкого и вокально-оркестровым номером хора и оркестра кадетов Военной академии Минобороны.
Стихотворение о любви прочитал Герой России, участник президентской программы «Время героев» Степан Белов.
«Сегодня вдвойне ответственный праздник. Ровно два года назад мы встали на защиту нашей исторической Родины. Нашей главной задачей было и есть – защитить наших людей, сделать так, чтобы дети не знали звук взрывающихся в небе снарядов. Когда я встретился с ребятами на военно-тактической игре «Зарница 2.0» в рамках президентского конкурса «Быть, а не казаться!», я понял, что работа нужна не только на передовой, но и в тылу, где нас ждет наша молодежь. Именно мы, кто по собственной воле и убеждениям встал на защиту Отечества, можем воодушевить ребят, показать на собственном примере, что такое Родину любить от чистого сердца в любую минуту», – сказал он.
В числе артистов выступили заместитель командира батальона «Пятнашка», советник руководителя программы Роспатриот Алиас Авидзба, военнослужащий 45-й бригады спецназа ВДВ, гвардии старший прапорщик Вячеслав Корнеев, артист музыкального лейбла «Таврида.АРТ», автор и исполнитель, участник СВО Сергей Нихаенко, группа «Дозор», вокально-инструментальный ансамбль кадетов Военной академии Минобороны России.
С литературно-танцевальным фрагментом из спектакля «Дети войны» выступили Оксана Толстая и артисты танцевального объединения Москонцерта, а солист мюзикла «Мечтатели», лауреат Всероссийских конкурсов Степан Уманец – с песней «Разговор с отцом» в сопровождении видео зарисовки «Письмо Масловского».