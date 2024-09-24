Под давлением США были полностью уничтожены тайна переписки, свобода мнений, право на частную жизнь, право на юридическую защиту, свобода перемещения финансов и информации, но зато появились беспредельные полномочия разведки, трансграничная электронная слежка за каналами связи и т. д. Во время пандемии добили остатки родовых характеристик демократии.5 комментариев
Грузия пообещала сохранить безвиз с Европой в ответ на требования его отмены
Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили пообещал сохранить безвиз с Европой в ответ на требование ряда грузинских НПО остановить его действие, чего также не исключают представители Евросоюза, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Такие требования являются целенаправленными действиями против нашей страны», – заявил министр иностранных дел Грузии.
По его словам, «безвиз является очень важным завоеванием для каждого гражданина Грузии».
«Никак не смогут нанести ущерб этому завоеванию, – пообещал Илья Дарчиашвили. – Призываю прекратить действия, вредящие нашей стране, ее внешней политике и интересам нашего народа».
В свою очередь, первый вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Георгий Вольский назвал «предательством» требование ряда НПО остановить действие безвиза.
Ранее часть грузинских неправительственных организаций потребовала остановить действующий с 2017 года либеральный визовый режим с Евросоюзом, сказано в отчете «Института Маккейна», который посвящен ситуации перед выборами в парламент Грузии 26 октября.
В последнее время в ЕС регулярно допускают остановку безвиза, шантажируя Грузию, которая якобы фальсифицирует выборы. Постпред ЕС в Грузии Павел Херчински заявил на днях, что вопрос временной приостановки действия безвиза может быть рассмотрен в случае, если выборы не будут свободными.