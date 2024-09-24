  • Новость часаНазвана основная версия смертельного отравления детей в Красноярском крае
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    Как 100 тысяч армян исчезли из Карабаха
    Назван «главный противник» урегулирования конфликта на Украине
    Коц сообщил о кадровых перестановках после гибели «Гудвина» и «Эрнеста»
    Трамп назвал Зеленского «лучшим продавцом» Америки
    Российские морпехи уничтожили разведгруппу ВСУ в Курской области
    Взрывы прогремели в Харькове и Сумах
    Зеленский заявил о скором завершении конфликта на Украине
    Индонезия захотела вступить в БРИКС
    Израиль нанес удары по югу Ливана
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Неужели кто-то еще думает, что в мире есть демократия

    Под давлением США были полностью уничтожены тайна переписки, свобода мнений, право на частную жизнь, право на юридическую защиту, свобода перемещения финансов и информации, но зато появились беспредельные полномочия разведки, трансграничная электронная слежка за каналами связи и т. д. Во время пандемии добили остатки родовых характеристик демократии.

    5 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Репутацию теории Дарвина испортила дурная философия

    Делать из научной теории философию жизни – ошибка. Отвергать научную теорию на основании того, что некоторые люди сделали из нее (дурную) философию жизни, – ошибка не меньшая.

    41 комментарий
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Военные приготовления маленьких соседей требуют внимания

    Существование на правах американского сателлита вырабатывает у стран поведение по принципу «сгорел сарай, гори и хата». Внешняя политика союзников США напоминает безответственную болтовню в социальных сетях. Но безответственность слов может легко перейти в дела.

    9 комментариев
    24 сентября 2024, 10:11 • Новости дня

    Грузия пообещала сохранить безвиз с Европой в ответ на требования его отмены

    Tекст: Дмитрий Александров ,
    Тбилиси

    Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили пообещал сохранить безвиз с Европой в ответ на требование ряда грузинских НПО остановить его действие, чего также не исключают представители Евросоюза, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Такие требования являются целенаправленными действиями против нашей страны», – заявил министр иностранных дел Грузии.

    По его словам, «безвиз является очень важным завоеванием для каждого гражданина Грузии».

    «Никак не смогут нанести ущерб этому завоеванию, – пообещал Илья Дарчиашвили. – Призываю прекратить действия, вредящие нашей стране, ее внешней политике и интересам нашего народа».

    В свою очередь, первый вице-спикер парламента от правящей «Грузинской мечты» Георгий Вольский назвал «предательством» требование ряда НПО остановить действие безвиза.

    Ранее часть грузинских неправительственных организаций потребовала остановить действующий с 2017 года либеральный визовый режим с Евросоюзом, сказано в отчете «Института Маккейна», который посвящен ситуации перед выборами в парламент Грузии 26 октября.

    В последнее время в ЕС регулярно допускают остановку безвиза, шантажируя Грузию, которая якобы фальсифицирует выборы. Постпред ЕС в Грузии Павел Херчински заявил на днях, что вопрос временной приостановки действия безвиза может быть рассмотрен в случае, если выборы не будут свободными.

    23 сентября 2024, 11:50 • Новости дня
    Участники программы «Время героев» заняли высокие должности в Ставрополе и Якутии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Участники программы «Время героев» Заур Гурциев и Игорь Юргин заняли высокие посты в Ставрополе и Якутии.

    Согласно информации из Telegram-канала программы «Время героев», Гурциев занял должность первого заместителя главы Ставрополя, а Юргин стал исполняющим обязанности Министра по молодежной политике и социальным коммуникациям Республики Саха (Якутия).

    Как отметил Гурциев, программа «Время героев» включает в себя большое количество полезных и важных знаний для перевода на государственную гражданскую службу.

    «За время стажировки я изучил работу муниципалитета, в частности, его структурные подразделения, градостроительный комитет, комитет городского хозяйства, комитет экономического развития. Ознакомился с работой районов города», – рассказал он.

    Юргин, занявший пост и.о. министра по молодежной политике и социальным коммуникациям Якутии, на новой должности занялся продвижением патриотического воспитания среди молодежи. «Мне активно в этом помогают бывшие участники СВО. Мы берем курс на подрастающее поколение и надеемся, вырастить достойных людей», – отметил он.

    По словам Юргина, быстро погрузиться в новую сферу деятельности ему помогли поддержка и активная вовлеченность в работу со стороны наставника в лице главы Якутии Айсена Николаева.

    «Вместе с главой республики мы часто ездили на встречи, мероприятия, я принял участие в четырех национальных проектах в Нерюнгри и успел сделать многое другое за время стажировки. Стараюсь учиться его управленческим методикам, скорости принятия решений», – отметил он.

    Гурциев родился в 1990 году во Владикавказе. В 2012 году окончил Военную академию связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного в Петербурге по специальности «Радиосвязь, радиовещание и телевидение», получив квалификацию «Инженер». С 2007 года служил в Вооруженных силах России. С 2019 года Гурциев возглавлял центр боевого управления (и взаимодействия авиации с сухопутными войсками) армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

    Юргин родился в поселке Нижний Куранах Алданского района Республики Саха (Якутия) в 1995 году. Он окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище. В разное время командовал взводом, ротой и батальоном. С 2023 года до назначения в республиканское правительство был командиром отряда (штурмового) мотострелкового полка.

    «Время героев» – программа обучения для бойцов и ветеранов СВО. Создана по распоряжению президента России по модели «Школы губернаторов».

    Цель – подготовка руководителей для органов государственной власти и предприятий.

    Ранее участник инициированной президентом программы «Время героев» Александр Суразов возглавил комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай.

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    23 сентября 2024, 19:59 • Новости дня
    Японские F-35 впервые применили инфракрасные ловушки против российского Ил-38

    Япония впервые применила ИК-ловушки против российского Ил-38 у Хоккайдо

    Японские F-35 впервые применили инфракрасные ловушки против российского Ил-38
    @ Ministry of Defence of Russia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Впервые японские истребители F-35 применили инфракрасные ловушки около острова Хоккайдо против российского самолета Ил-38.

    Генеральный секретарь японского правительства Есимаса Хаяси сообщил, что российская военная авиация якобы трижды нарушила воздушные границы Японии у острова Хоккайдо. В ответ на это в воздух были подняты истребители F-35 сил самообороны Японии, которые в предупредительных целях осуществили несколько залпов средствами инфракрасного противодействия. Это первое применение японскими силами самозащиты таких средств, передает «Коммерсант».

    Министр обороны Японии Минору Кихара заявил, что истребители подняли в воздух из-за российских Ил-38, которые якобы с 13.00 до 15.00 (7.00 – 9.00 мск) по местному времени трижды заходили в воздушное пространство Японии, проводя в нем около минуты каждый раз. По его утверждению, инцидент стал первым случаем нарушения японского воздушного пространства российскими военными самолетами с 2019 года.

    Ранее произошло опасное сближение модульного разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 коалиции с самолетом Су-35 ВКС России на юге провинции Хомс в Сирии.

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    23 сентября 2024, 21:36 • Видео
    Кто заменит Шольца во главе Германии

    Самая популярная партия Германии ХДС заняла только четвертое место на выборах в Бранденбурге. Несмотря на этот провал и личную непопулярность, лидер ХДС Фридрих Мерц уже в будущем году станет канцлером Германии. Кто этот человек? И почему его никто не любит?

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    24 сентября 2024, 04:25 • Новости дня
    Назван «главный противник» урегулирования конфликта на Украине

    Полянский назвал Британию «главным противником» урегулирования конфликта на Украине

    Назван «главный противник» урегулирования конфликта на Украине
    @ Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Британия играет ключевую роль в срыве мирных инициатив по Украине, она «главный противник мира», заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    «Конечно, роль Великобритании там очень заметна. Сейчас она главный противник мира», – приводит слова дипломата РИА «Новости».

    Полянский заявил, что Британия играет значительную роль в саботаже мирных инициатив по Украине. По его словам, именно Лондон стоит за множеством инициатив, которые подрывают все мирные усилия в регионе. В частности, бывший премьер-министр Британии Борис Джонсон сорвал переговоры в Стамбуле.

    Полянский также подчеркнул, что позиция Лондона объясняется многовековой русофобией, культивировавшейся в стране и достигшей теперь своего апогея.

    Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что Москва достигла практически всех параметров возможного мирного соглашения с Киевом до визита Бориса Джонсона на Украину.

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    23 сентября 2024, 20:28 • Новости дня
    Украинские СМИ назвали пятый пункт «плана Зеленского»

    СМИ: «План победы» Зеленского состоит из пяти пунктов

    Украинские СМИ назвали пятый пункт «плана Зеленского»
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    «План победы» украинского лидера Владимира Зеленского включает в себя не четыре, а пять пунктов, среди которых получение Украиной современного оружия от Запада, сообщили украинские СМИ.

    Телеканал «Общественное» со ссылкой на источники прокомментировал сообщения The Times о содержании в «плане победы» Зеленского четырех пунктов. По данным газеты, в плане содержатся гарантии безопасности от Запада, возможность для Киева продолжать атаку на Курскую область, требование к союзникам поставлять определенные виды современных вооружений, а также международную финансовую поддержку экономики Украины, передает РИА «Новости».

    В сообщении телеканала говорится, что журналистов Times не знакомили с «планом победы», который Зеленский планирует представить президенту США Джо Байдену, а его детали, обнародованные в издании, являются обобщениями авторов. «Документ журналисты не видели, логику плана им также не объясняли. План победы состоит из пяти пунктов. Реализация первых четырех запланирована на период с октября по декабрь, воплощение пятого пункта – на послевоенный период», – приводит СМИ слова источника в офисе Зеленского.

    По данным источника, в документе в том числе содержится передача Украине «современного вооружения» и продолжение атаки на Курскую область России.

    В понедельник первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия не знакома с «мирным планом» Владимира Зеленского, Москве трудно понять, что в голове у «безумца», но Киев показал «стремление к миру» вторжением ВСУ в Курскую область.

    В сентябре Зеленский заявил, что часть «плана победы» включает действия украинских сил в Курской области. По его мнению, этот шаг позволил «оттянуть некоторые силы России».

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    24 сентября 2024, 00:22 • Новости дня
    Коц сообщил о кадровых перестановках после гибели «Гудвина» и «Эрнеста»

    Военкор Коц сообщил о кадровых перестановках в подразделениях после гибели «Гудвина» и «Эрнеста»

    Коц сообщил о кадровых перестановках после гибели «Гудвина» и «Эрнеста»
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с проверкой, проведенной после гибели российских военных Дмитрия Лысаковского (позывной «Гудвин») и Сергея Грицая (позывной «Эрнест»), за недостатки и упущения к дисциплинарной ответственности привлечен ряд должностных лиц, кадровые изменения прошли почти во всех подразделениях 87-го отдельного мотострелкового полка, сообщил военкор Александр Коц.

    Коц со ссылкой на «источник, знакомый с ходом проверки», сообщил в Telegram: «Собственно, вот ее результаты. Здесь не только выводы, но и кадровые последствия. А также штатные изменения в области комплектования подразделениями БПЛА».

    Сообщается, что военное ведомство совместно с представителями Департамента военной контрразведки ФСБ «завершили разбирательство по обстоятельствам гибели» «Гудвина» и «Эрнеста», а также «фактам, указанным в их видеообращении».

    В результате «за недостатки и упущения к дисциплинарной ответственности привлечен ряд должностных лиц». Поручено усилить полк, в котором служили «Гудвин» и «Эрнест», «опытными кадровыми офицерами командного состава и политорганов, хорошо знающими специфику работы с личным составом в условиях боевых действий».

    Так, новым начштаба – замкомандира полка стал «кадровый военнослужащий, окончивший Московский военный институт» в 2001 году, а офицер, которого он заменил на этой должности, понижен до командира стрелкового батальона. Новым замкомандира по военно-политической работе также стал «опытный офицер», он «уже приступил к исполнению своих обязанностей». Подчеркивается, что кадровые изменения охватили почти «все подразделения полка (батальоны, роты, взводы)».

    Напомним, глава Минобороны Андрей Белоусов поручил начальнику Генштаба ВС России Валерию Герасимову и военной контрразведке ФСБ разобраться в ситуации вокруг гибели военных с позывными «Эрнест» и «Гудвин». По данным источника, в день гибели, 12 сентября, военные выполняли задание по закреплению в районе населенного пункта Лесовка. Трагедия произошла вечером, когда группа военнослужащих перешла на ночлег в частном доме. Удар беспилотников ВСУ привел к гибели военнослужащих.

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    23 сентября 2024, 13:55 • Новости дня
    При освобождении Кореневского района Курской области найдены более 260 человек

    Губернатор Курской области Смирнов сообщил о нахождении более 260 человек в Кореневском районе

    Tекст: Валерия Городецкая

    В освобожденных населенных пунктах Кореневского района Курской области обнаружили более 260 человек, потерявших связь с близкими, сообщил глава региона Алексей Смирнов.

    Найдено 268 человек, 118 из которых находились в розыске по запросам родственников, написал Смирнов в Telegram-канале.

    По его информации, полиция также нашла еще 101 человека, которые были внесены в списки пропавших без вести. Большая часть из них – пожилые люди, в спешке покинувшие свои дома, потерявшие документы и находящиеся в пунктах временного размещения или у родственников.

    Всего с начала августа было зарегистрировано более 770 заявлений от граждан, утративших связь с родными и близкими, а также от организаций. Смирнов отметил, что поиски усложняются тем, что многие граждане, покинувшие приграничные территории, не сообщают свое местонахождение в местные администрации.

    Глава Курской области призвал всех зарегистрироваться и срочно подать заявление на восстановление паспорта и других документов, чтобы облегчить процедуры поиска и идентификации.

    Ранее группировка «Север» за неделю освободила два населенных пункта в Курской области.

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    23 сентября 2024, 21:36 • Новости дня
    Нанесен удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье

    Подполье сообщило об ударе по заводу деталей для ракет в Запорожской области

    Нанесен удар по заводу «Мотор Сич» в Запорожье
    @ Саверкин Александр/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    ВС России нанесли удар по стратегически важному заводу «Мотор Сич» в Запорожье, где производились комплектующие для ракетных систем залпового огня и беспилотников, а также дислоцировалось значительное количество украинских военнослужащих, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Как указал Лебедев, в результате атаки на завод прогремело два мощных взрыва, которые вызвали детонацию складов с готовой продукцией. По его словам, на территории предприятия находилось более 400 украинских военных, передает РИА «Новости».

    «После взрыва в сторону завода направилось несколько бригад скорой помощи, взрывы были с сильной и продолжительной детонацией, что позволяет предположить, что прилет как минимум один был в склад готовой продукции», – уточнил Лебедев.

    Ранее председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что украинские войска отступили в районе трех сел на Ореховском направлении Запорожской области, что позволило российским войскам улучшить позиции и расширить серую зону на переднем крае.

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    23 сентября 2024, 14:58 • Новости дня
    Бордачев: Макрон почувствовал, что Байден лыка не вяжет

    Политолог Бордачев назвал заявление Макрона о новом миропорядке сотрясанием воздуха

    Бордачев: Макрон почувствовал, что Байден лыка не вяжет
    @ Michael Kappeler/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Лидеры крупнейших европейских стран при отсутствии возможности принимать реальные решения, меняющие судьбу их страны, пытаются себя хоть как-то проявить. Эммануэль Макрон, например, использует разговоры о большой международной политике, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Тимофей Бордачев. Ранее президент Франции призвал построить новый миропорядок и пересмотреть отношения с Россией.

    «В пьесе «Ханума» Авксентия Цагарели был момент, когда слуга спрашивает у князя, чем угощать гостей, а тот говорит: «по-французски, одними названиями». Так и Эммануэль Макрон потчует западную публику речами», – отметил Тимофей Бордачев, программный директор дискуссионного клуба «Валдай».

    По его словам, лидеры крупнейших европейских стран при отсутствии возможности принимать реальные решения, меняющие судьбу их страны и внешнюю политику, пытаются себя хоть как-то проявить. «Делают они это там, где по экономическим соображениям это возможно. Так, Олаф Шольц съездил в Среднюю Азию, потому что у Германии есть на это деньги, а также некоторый технологический, инвестиционный потенциал», – напомнил собеседник.

    «Что касается Макрона, то у него всего этого нет, но есть ядерное оружие, за которое Франция до сих пор платит сама, хоть и со скрипом. Поэтому он себя проявляет на поле публичных разговоров о большой международной политике. Но если говорить о реальных результатах, то это, по сути, сотрясание воздуха», – указал Бордачев.

    Политолог также объяснил участившиеся разговоры европейских лидеров о необходимости мира в Европе и пересмотра отношений. «Они чувствуют, что в США неопределенность, и Джо Байден, что называется, лыка не вяжет. На этом фоне у европейцев появляется возможность, что к ним если не прислушаются, то хотя бы услышат», – заключил Бордачев.

    Европа должна переосмыслить свои отношения с Россией в будущем ради мира на континенте, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на международной конференции по вопросам мира в Париже. Он указал, что Европе следует учитывать географическую реальность, «которая не ограничивается ни ЕС, ни НАТО». Французский президент предложил выстроить новый мировой порядок, потому что существующий – неполноценен и несправедлив, передает РИА «Новости».

    Макрон считает, что нынешнее устройство мира нерепрезентативно и не отвечает реалиям, потому что создавалось после Второй мировой войны. Он отметил, что на Генассамблее ООН поднимет вопрос о миропорядке, в котором страны «будут достойно представлены» с помощью гораздо более справедливых органов, будь то ООН, Всемирный банк или МВФ.

    Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Европе предстоит отстроить новую архитектуру безопасности, это потребует много усилий, меняется вся система международных отношений. «Это будет предметом особой озабоченности для нас с тем, чтобы обеспечить наши законные интересы безопасности, соответствующую систему гарантий и так далее», – сказал Песков.

    Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в конфликте на Украине настал момент для обсуждения того, как прийти к миру. Новая конференция по Украине «неизбежна», российская сторона должна принять в ней участие, приводит ТАСС слова немецкого лидера.

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    24 сентября 2024, 08:18 • Новости дня
    Зеленский: Украина находится на пороге мира

    Зеленский заявил о приближении окончания конфликта на Украине

    Зеленский: Украина находится на пороге мира
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что завершение конфликта в стране ближе, чем кажется.

    В интервью каналу ABC News Зеленский заявил, что конец вооруженного конфликта на Украине ближе, чем это может показаться многим людям, передает ТАСС.

    Он выразил мнение, что страна «находится на пороге мира» и «приближается к завершению войны». Несмотря на такую оптимистичную оценку, Зеленский продолжает акцентировать внимание на необходимости усиления украинской армии при поддержке западных партнеров.

    Зеленский подчеркнул, что его план окончания конфликта не предполагает переговоров с Россией. Он охарактеризовал его как «мост к дипломатическому пути завершения войны», в котором «план победы» заключается в усилении Украины и ее армии.

    Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден обсудит с украинским коллегой Владимиром Зеленским так называемый мирный план последнего, который, в свою очередь, включает пять пунктов, среди которых получение Украиной современного оружия от Запада.

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    23 сентября 2024, 18:01 • Новости дня
    Назван диагноз разгромившего могилу Маслякова инвалида
    Назван диагноз разгромившего могилу Маслякова инвалида
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Молодой человек с диагнозом аутизм, задержанный за вандализм на могиле телеведущего Александра Маслякова, оказался инвалидом с детства, сообщили в медицинских службах.

    Как указал источник, молодой человек 2004 года рождения, устроивший погром на Новодевичьем кладбище, страдает аутизмом с детства и имеет статус инвалида первой группы, передает РИА «Новости».

    По словам источника в медицинских службах, задержанный был госпитализирован в психиатрическую больницу №1 «Алексеевская» для прохождения комплексного обследования и лечения.

    Накануне неизвестный разгромил могилу руководителя КВН Александра Маслякова на Новодевичьем кладбище. Позже молодого человека, обвиняемого в вандализме, направили в психиатрическую больницу. В результате против него возбудили уголовное дело за надругательство над местами захоронения.

    В понедельник стало известно о восстановлении могилы Маслякова после нападения вандала.

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    23 сентября 2024, 16:54 • Новости дня
    Дуров объявил о раскрытии данных пользователей Telegram по запросу властей
    Дуров объявил о раскрытии данных пользователей Telegram по запросу властей
    @ Onur Dogman/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Сооснователь Telegram Павел Дуров сообщил, что мессенджер может раскрывать IP-адреса и номера телефонов пользователей по обоснованным запросам соответствующих органов. Это решение принято в отношении нарушителей правил Telegram, чтобы пресечь злоупотребления внутренним поиском, особенно в случаях, связанных с продажей нелегальных товаров.

    Дуров уточнил, что Telegram обновил условия предоставления услуг и политику конфиденциальности, приведя их к единообразию по всему миру, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что все изменения направлены на предотвращение преступной деятельности в мессенджере, добавив, что команда Telegram за последние недели удалила проблемный контент из поиска. Однако он не стал конкретизировать, о каком контенте идет речь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Telegram отключили функцию «Люди поблизости» и загрузку медиафайлов на платформу Telegraph.

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    24 сентября 2024, 09:15 • Новости дня
    Названа основная версия смертельного отравления детей в Красноярском крае

    Прокуратура назвала дихлофос основной версией отравления в Красноярском крае

    Названа основная версия смертельного отравления детей в Красноярском крае
    @ t.me/krpronws

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Красноярском крае прокуратура рассматривает отравление дихлофосом как основную версию инцидента, в результате которого погибли четверо детей и пострадали двое взрослых, экспертизы продолжаются, сообщила пресс-служба ведомства.

    Как говорится в сообщении, прокуратура Красноярского края назвала отравление дихлофосом основной версией инцидента, в котором погибли четверо детей и пострадали двое взрослых, передает РИА «Новости». По данным прокуратуры, аэрозольный препарат для борьбы с насекомыми использовался для обработки помещения дома накануне трагедии.

    В связи с этим специалисты федерального экспертного учреждения Москвы были привлечены для проведения экспертиз, чтобы установить точную причину отравления. В правоохранительных органах отметили, что дихлофос, использованный в доме, носит название «Варан». Результаты экспертизы пока не оглашены, однако подозрение на отравление инсектицидом стало основной следственной версией в ходе расследования.

    Ранее в Красноярском крае в селе Красная Сопка умер четвертый ребенок из семьи, которая отравилась неизвестным веществом. Кроме того, следствие рассматривает две версии инцидента, где отравились шесть человек: употребление продуктов, приобретенных в магазине, и попадание в пищу опасного вещества.

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    23 сентября 2024, 17:10 • Новости дня
    Жена Шнурова подала на развод
    Жена Шнурова подала на развод
    @ Petrov Sergrey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Хамовнический суд Москвы намерен рассмотреть иск Ольги Абрамовой о расторжении брака с музыкантом Сергеем Шнуровым. Первое заседание по делу, в котором фигурирует вопрос о детях, назначено на 3 октября, сообщили в суде.

    Как указал источник, беседа по делу Шнуровой Ольги к Шнурову Сергею, имеющих общих детей, назначена на 3 октября текущего года. Поскольку дело касается частной жизни участников процесса, судебные заседания будут проходить в закрытом режиме. Отмечается, что заявление о расторжении брака подала сама Ольга Шнурова (Абрамова), передает РИА «Новости».

    Напомним, Шнуров и Абрамова поженились в 2018 году.

    Ранее сообщалось, что певица Алсу и бизнесмен Ян Абрамов развелись. Кроме того, в июле основательница Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила о начале бракоразводного процесса с мужем Владиславом.

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    23 сентября 2024, 12:43 • Новости дня
    Подросток напал на одноклассников в школе в Иркутской области
    Подросток напал на одноклассников в школе в Иркутской области
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Иркутской области вооруженный ножом и молотком подросток совершил нападение на одноклассников во время перемены, в результате как минимум три ученика получили ранения.

    Инцидент произошел в школе Балаганска, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, во время перемены один из учеников с ножом и молотком напал на одноклассников в раздевалке перед физкультурой.

    В результате нападения, по предварительной информации, пострадали трое учеников. Им оказана медпомощь, их жизни ничего не угрожает, сообщили в СУ СК по Иркутской области.

    В ведомстве добавили, что после случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство» и «Халатность». С нападавшим работают правоохранители.

    На прошлой неделе ученик челябинской школы № 68 напал с молотком на учеников и педагогов, возбуждено уголовное дело о халатности и организации убийства. После инцидента был задержан замдиректора школы, суд отказал в удовлетворении ходатайства следователя о его аресте.

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    23 сентября 2024, 19:14 • Новости дня
    Киркоров проиграл суд Успенской

    Суд частично удовлетворил иск Успенской к Киркорову на 90 тыс. рублей

    Киркоров проиграл суд Успенской
    @ Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Таганский суд Москвы частично удовлетворил иск певицы Любови Успенской против певца Филиппа Киркорова, обязав его выплатить 90 тыс. рублей за распространение порочащих сведений в интервью о шоу-бизнесе.

    Таганский суд Москвы вынес решение по делу о защите чести и достоинства, инициированному певицей Любовью Успенской против певца Филиппа Киркорова, ТАСС. Судья постановил частично удовлетворить исковые требования, обязав Киркорова выплатить компенсацию морального вреда в размере 90 тыс. рублей.

    Успенская подала иск против Киркорова, утверждая, что в интервью «Филипп Киркоров про двойника, ненависть к женщинам и власть в шоубизе» были распространены порочащие ее сведения, в частности Киркоров назвал ее «попрошайкой».

    В мае Киркоров подал в суд на Успенскую за слова о женоненавистничестве.

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