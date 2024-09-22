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    Одним ударом Россия лишила ВСУ большого запаса ракет и боеприпасов
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    Основная часть мусульман Узбекистана придерживается «религиозного минимализма», но, оказавшись в качестве трудовых мигрантов за границей, они ищут новые формы коммуникаций с себе подобными.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сменил призрачный мир на бесконечную войну

    Весьма символично, что «победа» в понимании Зеленского – это теперь война без конца с постоянной эскалацией. Подстраиваясь под понимание Запада о невозможности военной победы над Россией, Зеленский предлагает американцам и европейцам просто вести войну.

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    Андрей Перла Андрей Перла Про Армению надо временно забыть

    Последние заявления армянского премьер-министра ставят перед нами простой и важный вопрос: что России делать с Арменией? А может быть, вопрос еще проще: стоит ли вообще с ней что-то делать или пусть армяне разбираются с собой сами?

    45 комментариев
    22 сентября 2024, 03:45 • Новости дня

    Зеленский призвал предоставить ПЦУ статус патриархата

    Зеленский запросил у Константинополя статус патриархата для ПЦУ

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Украины Владимир Зеленский призвал Константинополь предоставить Православной церкви Украины (ПЦУ) статус патриархата, сообщила «Страна.ua».

    По его словам, на встрече с экзархами Константинопольского патриархата он попросил повысить статус ПЦУ до патриархата. Зеленский уверен, что они «донесут» информацию до Вселенского патриарха Варфоломея, пишет РБК.

    Украинский президент отметил, что план действий по предоставлению ПЦУ патриархата должен согласовать Константинополь.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Зеленский загоняет украинское православие в подполье.

    21 сентября 2024, 15:05 • Новости дня
    Эксперт назвал тип оружия, которым был уничтожен украинский сухогруз с западными ракетами

    Эксперт Дандыкин: Ударом по украинскому сухогрузу Россия уничтожила ценный груз для ВСУ

    Эксперт назвал тип оружия, которым был уничтожен украинский сухогруз с западными ракетами
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Для уничтожения украинского сухогруза с западными ракетами Россия применила дальнюю авиационную ракету или нанесла удар комплексом «Искандер», сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Об уничтожении сухогруза с западными ракетами и боеприпасами для киевского режима сообщили в Минобороны России.

    «Вполне вероятно, что украинский сухогруз был поражен дальней авиационной ракетой. Второй вариант – это удар «Искандером». Судя по всему, груз сдетонировал, и от судна ничего не осталось. Скорее всего, сухогруз находился где-то под Одессой, куда он подошел под разгрузку», – считает военный эксперт Василий Дандыкин.

    Нанесение поражения сухогрузу с западными ракетами и боеприпасами для Украины было ожидаемым. «Это достаточно ценный груз, но надо более активно уничтожать боеприпасы, которые Запад поставляет киевскому режиму. Все это оружие, как мы знаем, направлено не только против военных объектов, но и мирногно населения», – подчеркнул эксперт.

    Подобные удары также должны отбить охоту перевозить особо опасные грузы на гражданских судах. «Военная помощь Украине только затягивает конфликт, но не изменит его исхода. Кому-то выгодно, чтобы он продолжался. А мы тратим ресурсы, причем главный ресурс – это люди. Да, мы теряем меньше людей, но есть определенное напряжение», – добавил спикер.

    Дандыкин напомнил, что поставщики вооружений Киеву по сути становятся стороной конфликта. «Мы делаем все, чтобы не было большой войны. Понимание того, что такая война стала бы последней в истории человечества, присутствует у самых ожесточенных «ястребов», включая американских», – считает эксперт.

    В субботу в Минобороны сообщили о том, что оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками группировок войск ВС России было нанесено поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными киевскому режиму странами Запада.

    Кроме того были уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также скопления живой силы и техники противника в 153 районах. Средствами ПВО сбиты шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун», три французские управляемые авиабомбы Hammer, десять американских реактивных снарядов HIMARS и 177 украинских беспилотника.

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    21 сентября 2024, 12:21 • Новости дня
    ВС России поразили сухогруз с ракетами, поставленными Киеву Западом
    ВС России поразили сухогруз с ракетами, поставленными Киеву Западом
    @ РИА Новости

    Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками группировок войск ВС России нанесено поражение сухогрузу с ракетами и боеприпасами, поставленными киевскому режиму странами Запада, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того были уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также скопления живой силы и техники противника в 153 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты шесть управляемых ракет большой дальности «Нептун», три французские управляемые авиабомбы Hammer, десять америкманских реактивных снарядов HIMARS и 177 украинских беспилотника.

    С начала спецоперации уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 31983 беспилотника, 579 ЗРК, 18317 танков и других бронемашин, 1457 боевых машин РСЗО, 14963 орудия полевой артиллерии и миномета, 26328 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

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    21 сентября 2024, 11:34 • Видео
    Урсула перезахватила власть ради Киева

    Главным вопросом переговоров между Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая прибыла в Киев сразу после утверждения нового состава ЕК, стало спасение украинской энергосистемы. Этой зимой ей предрекают коллапс, ради чего от европейцев требуют пожертвовать еще кое-чем. И они пожертвуют, даже если не хотят.

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    21 сентября 2024, 05:24 • Новости дня
    Бербок назвала условие «конца Украины»

    Бербок предрекла Украине «конец» в случае прекращения поддержки со стороны Германии

    Бербок назвала условие «конца Украины»
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Германия будет оказывать военную помощь Киеву до завершения конфликта на Украине, чтобы не допустить «конца Украины», заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

    Бербок подтвердила на предвыборном мероприятии в Потсдаме, что страна будет продолжать оказывать военную помощь Украине, пока продолжается конфликт. Она отметила, что отсутствие поддержки со стороны Германии может привести к неблагоприятным последствиям для Украины.

    «Если мы в это время не поддержим Украину, то тогда наступит конец Украине, а этого мы не допустим», – приводит ее слова ТАСС на DPA.

    Напомним, Бербок заявила, что Германия выделит дополнительную помощь в 100 млн евро для поддержки Украины в предстоящие зимние месяцы. В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что по вопросу мирного урегулирования украинского конфликта необходимо провести новую конференцию с участием России.


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    21 сентября 2024, 15:29 • Новости дня
    Зеленский подготовил «план из трех пунктов» для переговоров с Россией

    Зеленский заявил о «плане из трех пунктов» по переговорам с Россией

    Зеленский подготовил «план из трех пунктов» для переговоров с Россией
    @ Chris Kleponis/CNP/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим подготовил план из трех пунктов, который президент Украины Владимир Зеленский намерен использовать для начала переговоров с Россией.

    Зеленский объявил, что план будет готов в начале ноября, и он станет стартом для обсуждения с Россией в любом формате и с любыми ее представителями, передают «Ведомости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Зеленский уточнил, что часть плана включает действия украинских сил в Курской области, куда ВСУ вторглись 6 августа. По его мнению, этот шаг позволил «оттянуть некоторые силы России».

    Карикатура

    Источники сообщили, что Зеленский якобы представит свой «план победы» президенту США Джо Байдену и двум кандидатам на пост главы американского государства.

    Ранее это же сообщали источники Bloomberg, по их информации, в план включены обязательства по поставкам оружия.

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    21 сентября 2024, 10:05 • Новости дня
    Пленный украинский солдат случайно сел в российский БМП

    Украинский пленный признался, что попал к русским из-за обмана командования

    Пленный украинский солдат случайно сел в российский БМП
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Украинский военнослужащий, попавший в плен, рассказал о том, как сел в БМП, не зная, что она принадлежит российским силам, и что его подразделение было единственным на запорожском направлении.

    Пленный украинский солдат сообщил, что оказался в плену, потому что командование ВСУ обещало подкрепление, которого не существовало, передает РИА «Новости». Он сел в БМП, думая, что это украинская машина, но вскоре понял, что она принадлежит российским военным.

    Солдат, по имени Устенко, заявил, что его командование уверило их, что неподалеку находятся силы ВСУ, прикрывающие подразделение, но позже выяснилось, что они были одни. Он добровольно пошел в военкомат, так как ранее служил по призыву, и не стал прятаться от повестки.

    Устенко рассказывал о нехватке подготовки и патронов: тренировки проводились раз в месяц с выдачей всего десяти патронов. По его словам, офицеры, к которым их прикомандировывали, считали солдат «пушечным мясом» и не заботились об их судьбе.

    Отметим, за последнюю неделю на линии боевого соприкосновения более 50 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и сдались в плен.

    Ранее пленный военнослужащий 20-го батальона 61-й механизированной бригады ВСУ Виталий Беседин, инвалид второй группы, признался, что решил дезертировать, узнав, что его вместе с сослуживцами привезли в Курскую область.

    А служивший в ВСУ поваром военнопленный Руслан Полторацкий рассказал Минобороны, как кормил командира бригады стейками и икрой.

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    21 сентября 2024, 06:13 • Новости дня
    Times узнала о втором проекте заявления США и Британии об ударах ВСУ по России

    Times сообщила о проекте заявления Байдена и Стармера с разрешением Киеву бить западными ракетами вглубь России

    Times узнала о втором проекте заявления США и Британии об ударах ВСУ по России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе подготовки встречи президента США Джо Байдена и премьера Великобритании Кира Стармера было создано два проекта заявления, в одном из которых предполагалось объявить о разрешении Киеву использовать западные ракеты для ударов вглубь России, пишет Times.

    Источники Times указывают на то, что высокопоставленные чиновники в Белом доме нацелены на «построение наследия» перед выборами и стремятся принять решение как можно скорее. Чиновники «готовились разрешить» Киеву наносить удары западными ракетами вглубь России.

    «Но решение было таким сложным, что были подготовлены два заявления для совместной пресс-конференции», – приводит РИА «Новости» текст статьи.

    Напомним, после переговоров между Байденом и Стармером Вашингтон заявил, что не готов объявлять о снятии ограничений на удары ВСУ западным дальнобойным оружием вглубь российской территории.


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    21 сентября 2024, 06:40 • Новости дня
    Из-за обломков БПЛА на Кубани началась детонация взрывоопасных предметов

    Эвакуация жителей поселка началась на Кубани из-за детонации взрывоопасных предметов после падения обломков БПЛА

    Из-за обломков БПЛА на Кубани началась детонация взрывоопасных предметов
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения обломков украинского БПЛА началась детонация взрывоопасных предметов, проводится временная эвакуация жителей поселка, находящегося рядом с местом пожара, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Кроме того, беспилотники сбиты на юго-западе Тверской области.

    Кондратьев сообщил в Telegram, что БПЛА атаковали Тихорецкий район. Два беспилотника были «подавлены силами ПВО и РЭБ», но из-за «падения обломков одного из них возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы».

    Эвакуированных жителей поселка перевозят в соседние населенные пункты. Решено организовать в Тихорецке пункт временного размещения. По имеющейся информации, в результате ЧП никто не пострадал.

    Губернатор правительства Тверской области Игорь Руденя сообщил, что над регионом также «сбиты БПЛА». «Специалисты экстренных служб работают на месте совместно с представителями администрации территории», – сообщается в Telegram-канале пресс-службы правительства Тверской области.

    В среду Руденя сообщал, что в Торопце в результате падения обломков дрона начался пожар, проводилась частичная эвакуация. В результате падения обломков были госпитализированы 13 человек в состоянии средней тяжести.

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    21 сентября 2024, 12:27 • Новости дня
    ВС России нанесли удар по обеспечивающим ВПК Украины объектам энергетики
    ВС России нанесли удар по обеспечивающим ВПК Украины объектам энергетики

    Российские войска в ночь на субботу нанесли групповой удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий ВПК Украины, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Удар кроме того был нанесен по цехам по производству беспилотников, а также местам дислокации личного состава, вооружения и военной техники ВСУ, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В итоге цели были удара достигнуты и все назначенные объекты поражены, сообщил Конашенков.

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    21 сентября 2024, 15:16 • Новости дня
    Залужный сообщил о гибели бывшего помощника от ракетного удара

    Экс-главком ВСУ Залужный сообщил о гибели бывшего помощника от ракетного удара

    Залужный сообщил о гибели бывшего помощника от ракетного удара
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил о гибели своего бывшего помощника, полковника Александра Никитюка в результате ракетного удара.

    Он сообщил об этом в Facebook (деятельность Meta запрещена в России как экстремистская) сообщает ТАСС. Залужный выразил соболезнования по поводу утраты, написав: «Покойся с миром».

    Украинские СМИ уточнили, что Александр Никитюк ранее занимал должность помощника экс-главкома ВСУ.

    Напомним, в июле Залужный уехал в Британию, чтобы в скором времени приступить к выполнению полномочий в качестве посла Украины.

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    21 сентября 2024, 16:57 • Новости дня
    Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумах

    Сопротивление: Дислокацию ВСУ в Сумах поразили с помощью ФАБ

    Подполье сообщило об ударе по пункту дислокации ВСУ в Сумах
    @ AP/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пункт временной дислокации украинской армии в городе Сумы подвергся удару российских военных, сообщил представитель сопротивления Сергей Лебедев.

    После удара в сторону пункта поехали машины скорой, сказал Лебедев РИА «Новости».

    По его информации, удар наносился авиабомбой ФАБ, сейчас выясняется, были ли на месте иностранные наемники.

    В регионе в этот момент объявляли воздушную тревогу.

    В пятницу представители подполья сообщали, что по порту в Одессе нанесен удар, разрушен склад, который накануне загрузили снарядами и ракетами.

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    21 сентября 2024, 06:52 • Новости дня
    В Раде украинцев призвали «готовиться к худшему»

    Депутат Рады Яресько предупредила украинцев о длительных отключениях света зимой

    В Раде украинцев призвали «готовиться к худшему»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Украинцам стоит готовиться к продолжительным отключениям электроэнергии этой зимой, заявила депутат Верховной рады Елизавета Яресько, представляющая пропрезидентскую партию «Слуга народа».

    «Не нужно иметь иллюзий, нужно готовиться к худшему», – приводит слова Яресько ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Она рекомендовала готовиться к «большому количеству часов» без света.

    Украинский энергетический эксперт Александр Харченко отметил, что страна может столкнуться с серьезными перебоями в электроснабжении при минусовых температурах. По его словам, в условиях холодов отключения могут составлять от 10 до 12 часов ежедневно.

    Напомним, глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол счел поддержку Украины со стороны ЕС недостаточной. Он полагает, что Европа может нарастить поставки электроэнергии на Украину, а европейские потребители могли бы снизить потребление электроэнергии и больше направлять ее на восток в качестве солидарности.


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    21 сентября 2024, 14:30 • Новости дня
    ВС России отразили три попытки ВСУ прорваться через границу
    ВС России отразили три попытки ВСУ прорваться через границу
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные в последние сутки отразили три попытки украинской армии прорваться через границу в сторону поселков Новый Путь и Медвежье в Курской области, сообщило Минобороны России.

    В этой зоне ВСУ потеряли до 20 человек личного состава, БМП, БТР, две боевые бронированные машины, инженерную машину разграждения, бронированную ремонтно-эвакуационную машину и два автомобиля, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Между тем группировка «Север» продолжила наступление и поразила формирования 22-й, 41-й, 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 1-ой бригады нацгвардии, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад теробороны ВСУ у Любимовки, Дарьино, Николо-Дарьино, Толстого Луга, Малой Локни и Плехово.

    Группировка также сорвала попытки контратак украинской армии в сторону Камышевки и Любимовки, в зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 20, бронемашину и два автомобиля.

    Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 61-й, 115-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты и 1-ой бригады нацгвардии, а также 103-й и 129-й бригад теробороны ВСУ у Бондаревки, Гуево, Ивашковского, Кругленького, Колмакова, Любимовки, Леонидово, Мартыновки, Малой Локни, Мирного, Мелового, Нового Пути, Новой Сорочины, Новоивановки, Плехово, Свердликово, Толстого Луга и Черкасской Конопельки.

    Также авиация и ракетные войска ударили по районам сосредоточения ВСУ в Сумской области, в том числе по резервам 21-й, 22-й, 41-й, 115-й механизированных, 82-й, 92-й десантно-штурмовых бригад, 1-й бригады нацгвардии и 1004-й бригады охраны, а также 103-й и 106-й бригад теробороны ВСУ у Беловод, Владимировки, Глухова, Журавки, Кондратовки, Катериновки, Ободы, Павловки, Речки, Руднево, Сумов, Шалыгино, Хотеня и Фомино.

    На Курском направлении ВСУ за сутки потеряли более 300 человек и девять единиц бронетехники, шесть артиллерийских орудий, пусковую установку и транспортно-заряжающую машина РСЗО HIMARS, станцию РЭБ, инженерную машину разграждения, бронированную ремонтно-эвакуационную машину.

    За время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 15650 человек, 124 танка, 57 БМП, 95 БТРов, 786 бронемашин, 478 автомобилей, 121 артиллерийское орудие, 29 установок РСЗО, восемь установок ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 30 станций РЭБ, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, 16 единиц инженерной техники.

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    21 сентября 2024, 04:56 • Новости дня
    На Украине объявили о смерти двух спортсменов-чемпионов в составе ВСУ

    В числе боевиков ВСУ ликвидированы чемпионка Украины по тяжелой атлетике Пашкевич и чемпион мира по панкратиону Стрелец

    Tекст: Антон Антонов

    Чемпионка Украины по тяжелой атлетике Нина Пашкевич и чемпион мира по панкратиону (вид единоборств) Ярослав Стрелец, которые воевали против России в составе вооруженных сил Украины, погибли, сообщили украинские власти.

    Украинские СМИ со ссылкой на Здолбуновский городской совет сообщают, что 47-летняя Пашкевич «выполняла боевое задание» на территории ДНР. До этого Спортивный комитет Украины сообщил, что в зоне российской специальной военной операции на Украине «погиб» 21-летний Стрелец. Стрелец стал чемпионом мира по панкратиону в 2021 году.

    Напомним, в сентябре главный раввин Украины Моше Асман сообщил, что его сын Матитьягу (Антон) Самборский, который служил в ВСУ и пропал несколько месяцев назад, погиб в зоне СВО. В конце августа был ликвидирован чемпион мира по кикбоксингу Роман Головатюк, который также участвовал в боевых действиях против России.

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    21 сентября 2024, 07:58 • Новости дня
    За ночь над регионами России перехватили и уничтожили более 100 украинских БПЛА
    За ночь над регионами России перехватили и уничтожили более 100 украинских БПЛА
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Над российскими регионами и Азовским морем за ночь силами ПВО перехвачен и уничтожен 101 украинский беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Над территорией Брянской области ПВО перехватила и уничтожила 53 беспилотника, над Краснодарским краем – 18, над Калужской областью – пять, над Тверской и Белгородской – по три, над Смоленской и Курской областями, а также над Крымом – по одному. Кроме того, еще 16 беспилотников перехватили и уничтожили над акваторией Азовского моря, сообщило в Telegram Минобороны.

    Напомним, в Краснодарском крае из-за падения обломков БПЛА «возник пожар, перешедший на взрывоопасные предметы», началась детонация. Было решено провести временную эвакуацию жителей поселка, находящегося рядом с местом пожара.

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    21 сентября 2024, 19:05 • Новости дня
    В Харькове демонтировали памятник героям «12 стульев»

    В Харькове снесли памятник героям романа «Двенадцать стульев»

    В Харькове демонтировали памятник персонажам романа «Двенадцать стульев», включая Остапа Бендера и Кису Воробьянинова.

    В Харькове был демонтирован памятник, посвященный главным героям культового романа «Двенадцать стульев» Ильи Ильфа и Евгения Петрова, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на УНИАН. Памятник находился на улице Ярослава Мудрого и включал скульптуры Остапа Бендера, Кисы Воробьянинова и Эллы Щукиной. Предполагается, что демонтаж скульптур был частью продолжающегося «процесса деколонизации», как назвали его украинские СМИ, направленного на ликвидацию символов, связанных с советской и российской историей на Украине.

    Роман «Двенадцать стульев» был написан в конце 1920-х годов. Авторы, уроженцы Одессы, Илья Ильф и Евгений Петров создали произведение, которое стало классикой советской литературы и многократно экранизировалось. На Украине с 2015 года активно ведется борьба с памятниками и названиями улиц, связанными с советским прошлым. В последние годы власти акцентируют внимание на искоренении символов, которые ассоциируются с Россией, что также может быть причиной демонтажа этого памятника.

    Ранее барельеф Александра Пушкина демонтировали на станции метро в центре Харькова сообщили украинские СМИ. Власти Харькова также снесли бронзовый бюст Михаила Ломоносова, добавив к числу демонтированных памятников российских деятелей.

    Тем не менее, мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что памятник Пушкину возле городской администрации сохранят как культурное наследие.

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    Столтенберг попрощался с совестью и с НАТО

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел прощальную пресс-конференцию. Под занавес своей десятилетней карьеры он попытался начать третью мировую войну, высказавшись по вопросам ракетных ударов по России, вступления Украины в альянс и противостояния Китаю. Почему Европа терпит таких, как Столтенберг? Подробности

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    Одним ударом Россия лишила ВСУ большого запаса ракет и боеприпасов

    Вооруженные силы России поразили украинский сухогруз с западными ракетами для ВСУ. Морские перевозки позволяют транспортировать большие объемы, и ВСУ зависят от таких поставок, потому что тяжелые вооружения требуют постоянного притока боеприпасов. Эксперты отмечают: сухогруз был уничтожен на том основании, что любое западное оружие – законная цель для России. Как России удалось провести эту операцию? Подробности

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    Российский атом пробивает европейские санкции

    Болгария, ставшая в последние годы одним из самых суровых исполнителей санкций против России, внезапно ввела весьма примечательное исключение. О чем идет речь и почему на этот раз Болгария не способна обойтись без российской технологической помощи? Подробности

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    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

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    • Урсула перезахватила власть ради Киева

      Главным вопросом переговоров между Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая прибыла в Киев сразу после утверждения нового состава ЕК, стало спасение украинской энергосистемы. Этой зимой ей предрекают коллапс, ради чего от европейцев требуют пожертвовать еще кое-чем. И они пожертвуют, даже если не хотят.

    • Пентагон убил последнюю надежду Зеленского

      «Это не то вооружение, которое способно выиграть войну или внезапно что-либо разблокировать для украинцев», – заявили в Пентагоне, комментируя требование Владимира Зеленского об ударах дальнобойными ракетами вглубь территории России. По сути, в США заранее похоронили «план победы», который Зеленский собирается презентовать в Нью-Йорке. Но почему?

    • В ВСУ пригрозили Зеленскому бунтом

      В украинской армии не смирятся с возможной сделкой с Россией и поднимут бунт против властей в Киеве в том случае, если у Владимира Зеленского начнут склоняться к идее мира через принятие условий Москвы. Так утверждает одна из самых влиятельных газет США The Washington Post. Грозят ли ВСУ бунтом на самом деле?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

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