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США, Индия, Япония и Австралия призвали к долгосрочному миру на Украине
Лидеры США, Индии, Японии и Австралии призвали к долгосрочному миру на Украине
Лидеры стран Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD: Австралия, Индия, США и Япония) высказались в поддержку всеобъемлющего и устойчивого мира на Украине., но не упомянули в совместном заявлении Россию, сообщили в Белом доме.
Как следует из документа, который распространил Белый дом по итогам саммита, прошедшего в субботу в Уилмингтоне, лидеры QUAD призывают к «справедливому и устойчивому миру» на Украине «в соответствии с международным правом», передает ТАСС.
Также в заявлении отмечается, что в контексте украинского конфликта угроза применения или применение ядерного оружия неприемлемы. При этом Россия не упоминается в совместном заявлении по Украине лидеров США, Индии, Японии и Австралии.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что урегулирование на украинской территории невозможно без учетов российских интересов.