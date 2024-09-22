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Умеров признал, что Киев отчитывается перед Западом о планах ВСУ
Глава Минобороны Украины Умеров признал, что Киев докладывает Западу о планировании операций ВСУ
Украинское руководство постоянно докладывает западным союзникам по поводу планирования боевых операций Вооруженных сил Украины (ВСУ), это операционный вопрос, который был поднят на стратегический уровень, заявил в эфире телеканала «Рада» министр обороны Украины Рустем Умеров.
По словам Умерова, Киев всегда поясняет план наступления, и рассказывает о целях, силах и средствах, которые будут задействованы, чтобы «партнеры» были в курсе.
«Это операционный вопрос, который был поднят на стратегический уровень», – цитирует ТАСС Умерова.
Министр обороны Украины заявил, что западные партнеры пообещали Украине выделить средства на производство ракет и дронов, была разработана специальная программа, и в ближайшее время Киев ожидает финальный ответ о зарубежном финансировании проекта.
Кроме того, Умеров заявил, что Украина тратит более 150 млрд долларов на вооружение и оснащение ВСУ, но не уточнил, за какой период времени расходуется указанная сумма.
В минувшее воскресенье президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американскими конгрессменами попросил ускорить поставки оружия из США «во избежание негативных последствий на фронте».
Ранее сообщалось, что администрация США выделила Украине новый пакет военной помощи на сумму 250 млн долларов, в который вошли боеприпасы.