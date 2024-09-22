Умеров признал, что Киев отчитывается перед Западом о планах ВСУ

Глава Минобороны Украины Умеров признал, что Киев докладывает Западу о планировании операций ВСУ

Tекст: Вера Басилая

По словам Умерова, Киев всегда поясняет план наступления, и рассказывает о целях, силах и средствах, которые будут задействованы, чтобы «партнеры» были в курсе.

«Это операционный вопрос, который был поднят на стратегический уровень», – цитирует ТАСС Умерова.

Министр обороны Украины заявил, что западные партнеры пообещали Украине выделить средства на производство ракет и дронов, была разработана специальная программа, и в ближайшее время Киев ожидает финальный ответ о зарубежном финансировании проекта.

Кроме того, Умеров заявил, что Украина тратит более 150 млрд долларов на вооружение и оснащение ВСУ, но не уточнил, за какой период времени расходуется указанная сумма.

В минувшее воскресенье президент Украины Владимир Зеленский на встрече с американскими конгрессменами попросил ускорить поставки оружия из США «во избежание негативных последствий на фронте».

Ранее сообщалось, что администрация США выделила Украине новый пакет военной помощи на сумму 250 млн долларов, в который вошли боеприпасы.