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Джонсон предложил ускорить вступление Украины в НАТО
Борис Джонсон предложил принять Украину в НАТО до конца конфликта
Бывший премьер Британии Борис Джонсон призвал немедленно принять Украину в НАТО, предложив сделать это до окончания конфликта, ссылаясь на положения Североатлантического договора и гарантии безопасности по статье 5.
Джонсон подчеркнул, что существует возможность пригласить Украину в альянс до окончания военного конфликта, передает РИА «Новости». Он ссылается на положения Североатлантического договора, которые позволяют распространять гарантию безопасности по ст. 5 на территории, контролируемые Украиной в настоящее время.
Джонсон отмечает, что это поможет защищать большую часть украинской территории и в то же время поддерживать право Украины на возврат утраченных территорий. Также политик упомянул ст. 6 договора, позволяющую странам быть членами НАТО, даже если гарантия безопасности не распространяется на все их международно признанные территории.
Кроме этого, Борис Джонсон призвал западные страны разрешить Украине использовать оружие, которым она уже располагает. Он также предложил подготовить кредитный пакет в размерах, подобным ленд-лизу, на сумму от 500 миллиардов до 1 трлн долларов, чтобы поддержать Украину в это сложное время.
Ранее Киев заявил, что ускоренное вступление в НАТО является ключевой целью.