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Киев выдал удар своей ракетой по парку в Харькове за атаку России
ВГА: Киев выдал удар своей ракетой по парку в Харькове за атаку России
Власти Украины выдали попадание зенитной управляемой ракеты ВСУ по парку Юрьева в Харькове за обстрел Вооруженных сил России, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.
По данным Лисняка, 31 августа украинская ПВО осуществила ложный выпуск зенитной управляемой ракеты по гражданским объектам в районе парка Юрьева в Харькове, передает РИА «Новости».
«Удар по парку был представлен как результат попаданий Вооруженных Сил Российской Федерации», – сообщил Лисняк, добавив, что ночью в тот же день сотрудники ЖКХ спешно убирали следы от поражающих элементов украинской ракеты на детской площадке.
Он считает, что акция была задумана для того, чтобы обвинить Россию в обстреле мирных жителей и гражданских объектов.
Ранее Лисняк сообщил, что ВСУ возобновили насильственную эвакуацию жителей из Купянского района Харьковской области, чтобы избежать свидетелей предполагаемого мародерства украинских военных до прихода российских войск.