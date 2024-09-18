Сноуден предсказал эффект от использования заминированных iPhone вместо пейджеров

Tекст: Елизавета Шишкова

Он выразил крайнюю обеспокоенность по поводу инцидента, связанного с взрывчаткой внутри пейджеров, об этом Сноуден написал в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

Сноуден отметил, что если бы взрывными устройствами были оснащены iPhone, медиа более оперативно и серьезно отреагировали бы на сложившуюся ситуацию. По его мнению, это событие устанавливает опасный прецедент и подрывает безопасность в мире.

Сноуден подчеркнул, что действия в Ливане ничем нельзя оправдать. «Это преступление», – написал он.

В своей критике он акцентировал внимание на том, что каждый человек на планете теперь находится в большей опасности из-за этого инцидента.

Количество погибших сторонников «Хезболлы» после детонации пейджеров в Ливане возросло до десяти человек, об этом заявили в движении.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что организаторы взрывов пейджеров в Ливане стремились разжечь вооруженную конфронтацию, спровоцировав большую войну на Ближнем Востоке и дестабилизировав регион.