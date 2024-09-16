Церемония закрытия и награждение победителей игры «Зарница 2.0» прошли в Волгограде

Победителей поздравили организаторы игры – «Движение Первых», представители администрации Волгоградской области, участники программы «Время Героев», «Герои России» и партнеры проекта. Участники поблагодарили причастных к созданию проекта, а также наставников, сопровождавших отряды с первых дней, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Сегодня «Зарница 2.0» больше чем военно-тактическая игра. Это платформа для консолидации усилий патриотических сил страны, направленных на воспитание гражданственности и любви к Родине. Игра объединила в этом году более 800 тыс. участников в 89 регионах, все федеральные организации, занятые в сфере патриотического воспитания и сделала дирекцию «Зарницы 2.0» «Движения Первых» полноценным штабом по патриотическому воспитанию и системному развитию единой военно-патриотической игры по всей России», – сказал руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Григорий Гуров.

«Огромный вклад в реализацию проекта внесли 80 тыс. наставников, которые на протяжении всего года готовили ребят к игровым испытаниям, тестовым заданиям на знание основ российской государственности и истории. Среди них учителя, школьные библиотекари, инструкторы военно-патриотических клубов, участники Всероссийского конкурса наставников «Быть, а не казаться». Особое значение для нас имеет наставничество участников СВО. Их опыт и личный пример помогают ребятам овладеть полезными навыками, воспитать характер, стать деятельными патриотами родной страны», » отметил Гуров.

Победителями военно-патриотической игры «Зарница 2.0» стали следующие команды. В средней возрастной категории первое место заняла команда «Тяжинские Барсы» из Кузбасса, второе место » команда «Засосна-сокол» из Белгородской области, а третье место досталось команде «Беркут 34» из Волгоградской области. В ведомственном зачете средней возрастной категории победу одержала команда «Ратник 85» из Ростовской области, на втором месте расположилась команда «Цвет нации» из Пермского края, а третье место заняла команда «Вымпел ФСБ» из Запорожской области. В старшей возрастной категории победителями стали «Дельта 5» из Югры, второе место заняла команда «Беркут Ирбит» из Свердловской области, а третье место – «ВПК Гвардия» из Новосибирской области. В ведомственном зачете старшей возрастной категории первое место заняла команда «Вымпел Ростов» из Ростовской области, второе место – «Северный Бастион» из Волгоградской области, а третье место – «Черные пантеры» из Вологодской области.

«В этом году обновленная «Зарница 2.0» cтала настоящей общероссийской военно-патриотической игрой. Команда проекта взяла все лучшее из ее прошлого и модернизировала игру на основе современного армейского опыта и пожеланий ребят, участников Движения. Почти 9 тыс. школ провели отборочные этапы, более 4 тыс. игр прошли в муниципалитетах. Благодаря общей работе Росмолодежи, «Движения Первых» и Центра «ВОИН» проект стал действительно всенародным. Особо хочу отметить вклад участников СВО в проведение игры. Их профессионализм, армейский и наставнический опыт помогли ребятам овладеть важными практическими навыками, необходимыми будущему защитнику Отечества», – поделился председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов.

В качестве участников и почетных гостей «Зарницу 2.0» посетили Герои России, отличившиеся в зоне СВО: главнокомандующий игрой Степан Белов, Адроник Гаспарян, Николай Соколов и Владислав Головин, позывной «Струна». Герои России являются участниками кадровой программы «Время Героев», которая реализуется по поручению президента Владимира Путина. Она направлена на обучение российских ветеранов и участников спецоперации для подготовки кадров для госслужбы.

«Каждое испытание на «Зарнице 2.0» – возможность применить на практике знания и навыки, которые ребята получили под руководством наставников. Мы видим, как из новичков, только знакомящихся с основами, они превращаются в слаженные, уверенные отряды, готовые работать в самых разных условиях. Их успехи – это заслуга как их самих, так и тех, кто помогал им на этом пути. Мы гордимся тем, как участники показали готовность справляться с вызовами, демонстрируя высокий уровень подготовки, профессионализма и взаимопомощи», – рассказал главнокомандующий игрой, участник программы «Время Героев», Герой России Степан Белов.

«Зарница 2.0» объединила более 800 тыс. участников со всей страны и позволила им не только проявить командный дух, но и укрепить гордость и любовь к своей стране, создать сообщество активной молодежи, готовой служить России. После Зарницы ребята возвращаются домой другими людьми. Они понимают, насколько сложна эта работа – защищать Отечество. В финале приняли участие 60 отрядов, 48 региональных и 12 межведомственных, в средней (11–13 лет) и старшей (14–17 лет) возрастных категориях.

«Зарница 2.0» – это не просто соревнование, это испытание, которое формирует характер, воспитывает силу духа и учит настоящей командной работе. Здесь, как и в реальных боевых условиях, важно не только личное мастерство, но и умение действовать сообща. Я вижу, как участники игры растут на глазах – от первых шагов до уверенных и слаженных действий. Эти навыки и качества, приобретенные на поле «Зарницы», станут фундаментом для их будущих побед, будь то в службе Отечеству или в любой другой жизненной ситуации. Они выходят отсюда не просто с новыми знаниями, а с осознанием того, что значит быть частью команды и нести ответственность за своих товарищей», – рассказал участник СВО, участник программы «Время Героев», Герой России Владислав Головин.

Более полугода участники проходили просветительские занятия, знакомились с условно-военными специальностями, участвовали в многочисленных интеллектуальных и спортивных состязаниях: военизированная полоса препятствий, основы выживания в экстремальных условиях, огневая подготовка, тактическая медицина и самопомощь, инженерное оборудование и маскировка позиций.

В середине сентября школьники и учащиеся учреждений среднего специального образования, кадеты и отряды военно-патриотических организаций и профильных образовательных учреждений, курируемые военными министерствами и ведомствами, встретились на героической Волгоградской

Движение Первых привлекли к реализации Игры настоящих профессионалов военного дела, специалистов в сфере информационных технологий, спасателей, спортсменов, лидеров общественных организаций и патриотических проектов, а также участников специальной военной операции.

«Зарница 2.0» подтвердила свое звание самой масштабной патриотической молодежной игры, продемонстрировав, насколько реалистичные вовлекающие механики повышают эффективность патриотического воспитания, а также интерес и самоотдачу участников.

