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Тбилиси поинтересовался мнением Берлина по возможным призывам грузин к отставке Шольца
Правящая «Грузинская мечта» отказалась встречаться с главой комитета по иностранным делам Бундестага Михаэлем Ротом, который посетит Тбилиси 16–18 сентября, из-за участия последнего в акциях протеста против закона «О прозрачности иностранного влияния» и оскорбительных высказываний в адрес ГПЦ, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Мы никому не запрещаем что-то говорить и приезжать, но лучше иностранным представителям вести себя внимательнее во время призывов к отставке властей в другой стране», – заявил исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе, комментируя отказ во встрече с Ротом, сообщила телекомпания «Имеди».
Он назвал Рота и других поддерживающих оппозицию иностранных политиков «спасительным кругом» для них.
Мамука Мдинарадзе напомнил, что весной немецкий политик и главы министерств иностранных дел ряда стран Евросоюза «выступали с антиправительственными призывами в Тбилиси на митинге радикалов, агентов».
«Представьте себе, что (глава комитета по внешним связям парламента Грузии) Николоз Самхарадзе прибывает в Берлин и там требует отставки канцлера Олафа Шольца. Как на это отреагируют наши коллеги в Германии? И мы реагируем так же, – заявил исполсек правящей партии «Грузинская мечта». – На нас смотрят сверху как на маленькую страну? Так нельзя! Мы осмелились высказать нашу позицию».
Рот во время визита в Тбилиси также позволял себе оскорбительные высказывания в адрес ГПЦ, которая, по его мнению, якобы тормозит сближение Грузии с Евросоюзом. «Грузинскую мечту» немецкий парламентарий назвал «грузинским кошмаром».