Тбилиси поинтересовался мнением Берлина по возможным призывам грузин к отставке Шольца

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

«Мы никому не запрещаем что-то говорить и приезжать, но лучше иностранным представителям вести себя внимательнее во время призывов к отставке властей в другой стране», – заявил исполнительный секретарь правящей «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе, комментируя отказ во встрече с Ротом, сообщила телекомпания «Имеди».

Он назвал Рота и других поддерживающих оппозицию иностранных политиков «спасительным кругом» для них.

Мамука Мдинарадзе напомнил, что весной немецкий политик и главы министерств иностранных дел ряда стран Евросоюза «выступали с антиправительственными призывами в Тбилиси на митинге радикалов, агентов».

«Представьте себе, что (глава комитета по внешним связям парламента Грузии) Николоз Самхарадзе прибывает в Берлин и там требует отставки канцлера Олафа Шольца. Как на это отреагируют наши коллеги в Германии? И мы реагируем так же, – заявил исполсек правящей партии «Грузинская мечта». – На нас смотрят сверху как на маленькую страну? Так нельзя! Мы осмелились высказать нашу позицию».

Рот во время визита в Тбилиси также позволял себе оскорбительные высказывания в адрес ГПЦ, которая, по его мнению, якобы тормозит сближение Грузии с Евросоюзом. «Грузинскую мечту» немецкий парламентарий назвал «грузинским кошмаром».