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Памфилова заявила об утверждении результатов выборов глав регионов России
Центральная избирательная комиссия подвела итоги единого дня голосования, на котором избирали глав 21 региона России, явка избирателей была высокой, причем зафиксировано минимальное количество нарушений, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.
По ее словам, выборы глав регионов в 21 субъекте прошли успешно и без существенных нарушений. Несмотря на то, что в девяти регионах на 13 избирательных участках были признаны недействительными 1575 бюллетеней, в целом голосование прошло спокойно и организованно, передает ТАСС.
Памфилова особо отметила высокую гражданскую сознательность избирателей, проявивших активность и ответственность при голосовании. По ее мнению, это свидетельствует о политической зрелости российского общества.
«Избиратели продемонстрировали умение концентрироваться на главном и солидаризироваться в важные моменты», – подчеркнула глава ЦИК.
Памфилова также высоко оценила работу избирательных комиссий и правоохранительных органов, которые обеспечили бесперебойную работу избирательных участков и предотвратили возможные провокации.
«Избирательная кампания ЕДГ…прошла очень достойно, результаты голосования достоверны», – заключила она.
Накануне выборы депутатов Мосгордумы были признаны состоявшимися.
Напомним, Памфилова сообщила, что в этом году явка на выборы в единый день голосования была выше, чем в предыдущие годы.