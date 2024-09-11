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    Консервативные христианские силы на Западе, недовольные всей радужной повесткой – это если не союзники, то люди, с которыми можно и нужно работать. В этом отношении поддерживать хорошие отношения с западными исповеданиями, католиками, лютеранами, протестантами – в интересах России.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Щадя свои чувства, мы отделяем себя от правды

    Что испытывают те, кто бежал из зоны обстрелов, кто жил годами в аду, кто лишился дома и близких? Что испытывают парни, которые каждый день смотрят в глаза смерти? Что испытывают матери и жены, узнавшие, что их родных больше нет в живых?

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    Константин Косачев Константин Косачев Европа недооценила свою зависимость от России

    Выяснилось, что европейские «стратеги» категорически переоценили зависимость России от ЕС и недооценили свою собственную от России. Автором многолетнего «экономического чуда» Европы, ее процветания и прогресса была наша страна как минимум не в меньшей степени, чем «план Маршалла», только это предпочитали не замечать.

    15 комментариев
    11 сентября 2024, 13:08 • Новости дня

    Памфилова заявила об утверждении результатов выборов глав регионов России

    Tекст: Александра Юдина

    Центральная избирательная комиссия подвела итоги единого дня голосования, на котором избирали глав 21 региона России, явка избирателей была высокой, причем зафиксировано минимальное количество нарушений, сообщила глава ЦИК Элла Памфилова.

    По ее словам, выборы глав регионов в 21 субъекте прошли успешно и без существенных нарушений. Несмотря на то, что в девяти регионах на 13 избирательных участках были признаны недействительными 1575 бюллетеней, в целом голосование прошло спокойно и организованно, передает ТАСС.

    Памфилова особо отметила высокую гражданскую сознательность избирателей, проявивших активность и ответственность при голосовании. По ее мнению, это свидетельствует о политической зрелости российского общества.

    «Избиратели продемонстрировали умение концентрироваться на главном и солидаризироваться в важные моменты», – подчеркнула глава ЦИК.

    Памфилова также высоко оценила работу избирательных комиссий и правоохранительных органов, которые обеспечили бесперебойную работу избирательных участков и предотвратили возможные провокации.

    «Избирательная кампания ЕДГ…прошла очень достойно, результаты голосования достоверны», – заключила она.

    Накануне выборы депутатов Мосгордумы были признаны состоявшимися.

    Напомним, Памфилова сообщила, что в этом году явка на выборы в единый день голосования была выше, чем в предыдущие годы.

    8 сентября 2024, 22:12 • Новости дня
    Явка на федеральной платформе дистанционного голосования составила 90%
    Явка на федеральной платформе дистанционного голосования составила 90%
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 90%, сообщила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, отметив, что это высокая явка.

    «Наблюдаем определенную тенденцию, надеемся, что она будет продолжена. Мы видим, что все-таки в тех 25 регионах, где было дистанционное электронное голосование, по крайней мере там, где уже более или менее подводите итоги, видно, что <…> избиратели <...> осознанно идут на это. В основном они голосуют, 90% – высокая явка», – приводит слова Памфиловой ТАСС.

    Напомним, МВД не выявило нарушений, способных повлиять на итоги выборов в России. Руководитель проектов ЭИСИ, член правления РАПН Владимир Шаповалов указывал, что избирательная система в России непрерывно совершенствуется, пандемия коронавируса и специальная военная операция сделали выборы более технократичными и современными.

    Сообщалось, что хакеры предприняли 222 попытки DDoS-атаки на ресурсы ЦИК, Департамента информационных технологий Москвы и системы дистанционного электронного голосования в период проведения выборов.

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    9 сентября 2024, 04:11 • Новости дня
    Жители Курской области избрали Смирнова губернатором
    Жители Курской области избрали Смирнова губернатором
    @ Официальный Telegram-канал врио губернатора Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    Алексей Смирнов, который сейчас временно исполняет обязанности главы Курской области, одержал победу на выборах губернатора региона, свидетельствуют данные ЦИК.

    Обработано 100% протоколов. Смирнов получил поддержку 65,28% избирателей, передает ТАСС.

    Алексей Бобовников (КПРФ) набрал 13,53% голосов, Геннадий Баев («Справедливая Россия – Патриоты – За правду») – 6,72%, Алексей Томанов (ЛДПР) – 11,81%.

    Напомним, политтехнолог Петр Быстров указал, что Курская область стала ярчайшим примером консолидации общества, в регионе зафиксирована «самая высокая за всю историю явка на голосовании».

    Зампред ЦИК России Николай Булаев подчеркнул роль МВД и Росгвардии в отсутствии чрезвычайных происшествий на выборах в Курской области.

    Коментарии (0)
    10 сентября 2024, 17:53 • Видео
    На Украине появятся «языковые инспекторы»

    Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пообещал создать в городе институт «языковых инспекторов», поскольку на улицах стало больше русскоязычных. Деньги на это есть: Запад обеспечивает. С чем связано очередное обострение бандеровщины в Галиции?

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    9 сентября 2024, 02:56 • Новости дня
    «Единая Россия» победила на выборах в Мосгордуму и заксобрание Севастополя

    Tекст: Антон Антонов

    На выборах в Мосгордуму и законодательное собрание Севастополя обработано 100% протоколов. Победу и в Москве, и в Севастополе одержала «Единая Россия».

    В Мосгордуме ЕР получает 38 мандатов, еще три достались КПРФ, по одному получили «Новые люди» и «Справедливая Россия – За правду». Кроме того, два мандата – за самовыдвиженцами, передает ТАСС.

    На выборах депутатов законодательного собрания Севастополя за ЕР проголосовали 71,61% избирателей. Второе место заняли «Новые люди» с 6,98% голосов, третье – ЛДПР с 6,87%. КПРФ получила 5,79%, «Справедливая Россия – За правду» – 4,13%. «Коммунисты России» набрали 3,46%, передает РИА «Новости».

    Напомним, в России прошел финальный день голосования на выборах разного уровня. МВД не выявило нарушений, способных повлиять на итоги выборов.

    Коментарии (24)
    9 сентября 2024, 00:10 • Новости дня
    Минченко объяснил, почему выборы глав регионов прошли в один тур

    Минченко: Высокая явка равносильна поддержке курса президента России

    Минченко объяснил, почему выборы глав регионов прошли в один тур
    @ Сергей Киселев/Агентство «Москва»

    Tекст: Олег Исайченко

    Действующие главы регионов, идущие на второй срок, смогли представить избирателям уже реализованные проекты, а врио оперативно добились расположения граждан и начали решать их проблемы. Именно поэтому выборы глав регионов прошли в один тур, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко.

    «Высокая явка на выборах равносильна поддержке курса президента России и консолидации вокруг власти в ситуации внешней агрессии», – сказал Евгений Минченко, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Примечательно и то, что голосование по выборам глав регионов прошло в один тур.

    Этому способствовало несколько факторов. «У действующих глав регионов, которые идут на второй срок, имеется серьезный задел. Им было, что показать в рамках уже реализованных задач и проектов. Например, у Игоря Артамонова в Липецкой области лучшая в стране система социального патронажа с использованием цифровой платформы», – уточнил аналитик.

    «Если же говорить о врио губернаторов, то все они в достаточно короткий срок установили эмоциональный контакт с избирателями и начали оперативно решать их проблемы», – рассуждает спикер. Кроме того, поддержка президента обеспечила кандидатам значительное преимущество на выборах.

    «Я бы тут отметил Андрея Турчака, который стал «своим» в Республике Алтай. Также внимания заслуживает Дмитрий Демешин в Хабаровском крае: он зашел как жесткий силовик, но скорректировал свой образ в пользу большей эмпатии. Необычная и идеологически яркая кампания просвещенного патриотизма была у Георгия Филимонова в Вологодской области», – перечислил политолог.

    Минченко также заметил «очень скудный список нарушений при голосовании». «Более того, к чести наших избирательных комиссий – там, где были справедливые нарекания, их быстро исправляли», – уточнил он.

    Также эксперт выделил работу системы дистанционного электронного голосования, которая проявилась себя как «удобная модель»: «Не надо никуда идти, можно взять в руки смартфон и отдать голос. На мой взгляд, удобство – это главное качество этой системы».

    Напомним, в России прошел финальный день голосования на выборах разного уровня.

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    8 сентября 2024, 23:30 • Новости дня
    Названы преимущества российской избирательной системы перед зарубежными

    Депутат Гусев: Явка избирателей во всем мире падает, а в России растет

    Названы преимущества российской избирательной системы перед зарубежными
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    У российской избирательной системы есть ряд преимуществ, одно из них – это возможность отдать свой голос в разных форматах, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Дмитрий Гусев. По его словам, ЕДГ-2024 показал устойчивость системы выборов в России к любым нападкам.

    «Преимущества и удобства нашей избирательной системы по сравнению с зарубежными очевидны», – сказал Дмитрий Гусев, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия – За правду».

    «Во-первых, россияне голосуют три дня. Во-вторых, каждый человек может выбрать удобный для него способ: через телефон или компьютер на портале ДЭГ, на участках при помощи терминалов электронного голосования или воспользовавшись бумажным бюллетенем», – детализировал он.

    «Все это стало возможным по нескольким причинам. Сначала в сторону изменений нас подвинула пандемия. Теперь же необходимо обеспечить безопасность избирателей в связи с СВО, – добавил собеседник. – Мы с нашими технологиями и подходом опередили развитие всех избирательных систем в мире на 5-7 лет».

    Более того, российская система продемонстрировала устойчивость к любым нападкам. «Наши противники потратили огромные средства на информационную дискредитацию, на DDoS-атаки. Но система выстояла», – акцентировал парламентарий.

    Гусев также отметил высокую явку на региональных выборах: «Так, в Москве показатель составил более 40%, что почти вдвое больше обычных показателей. Под огромным давлением находится Курская область, однако в регионе фиксируют одну из самых высоких явок по стране».

    «Примечательно, что во всем мире явка снижается, а в России – растет. Все дело в том, что у нас появляются новые форматы голосования, развивается наша избирательная система», – считает депутат.

    Напомним, в России прошел финальный день голосования на выборах разного уровня. В регионах страны закрылись избирательные участки, и первые промежуточные результаты уже стали появляться на онлайн-табло в информационном центре ЦИК России.

    Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования (ДЭГ) составила 90%. «Наблюдаем определенную тенденцию, надеемся, что она будет продолжена. Мы видим, что все-таки в тех 25 регионах, где было дистанционное электронное голосование, по крайней мере там, где уже более или менее подводите итоги, видно, что избиратели осознанно идут на это. 90% – высокая явка», – цитирует ТАСС председателя Центризбиркома Эллу Памфилову.

    Глава ЦИК также объяснила рост явки в целом по стране. «Мы предложили многодневное голосование, наши избиратели это очень поддержали, потому что они в большей степени могут планировать свое время. На это работает и то, что мы разработали разные виды голосования… И, конечно, же основа основ – «Мобильный избиратель», который позволяет человеку не быть привязанным к конкретному участку», – уточнила она.

    Нарушения, которые могли бы оказать влияние на результаты выборов в России, не выявлены, заявил Дмитрий Дацко, замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов России.

    Эксперты также отмечают: избирательная система в России непрерывно совершенствуется, пандемия коронавируса и специальная военная операция сделали выборы более технократичными и современными.

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    9 сентября 2024, 03:36 • Новости дня
    Песков анонсировал встречу Путина с избранными губернаторами
    Песков анонсировал встречу Путина с избранными губернаторами
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин встретится с избранными губернаторами, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «Традиционно она (встреча) проходит», – приводит слова Пескова РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента подтвердил, что встреча «будет и на этот раз». «Мы сообщим когда», – сказал он.

    Напомним, в России завершился Единый день голосования, в 21 субъекте состоялись прямые выборы глав регионов, и в еще четырех их избирают заксобрания. Действующие руководители регионов стали лидерами голосования на выборах.

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    9 сентября 2024, 10:04 • Новости дня
    Политолог спрогнозировал сложную для коммунистов кампанию на выборах в Госдуму

    Политолог: Одна из тенденций ЕДГ-2024 – это потеря КПРФ позиций второй партии страны

    Политолог спрогнозировал сложную для коммунистов кампанию на выборах в Госдуму
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    КПРФ теряет позиции второй партии страны, и результаты ЕДГ-2024 стали тому подтверждением, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Никита Ляховецкий. По его прогнозам, коммунисты столкнутся со сложностями на выборах в Госдуму через два года.

    «КПРФ многие десятилетия оставалась второй партией страны. Однако ЕДГ-2024 внесла коррективы: фракция теряет свои позиции, рейтинг падает, а интерес людей угасает», – отметил политолог Никита Ляховецкий. По его прогнозам, нишу КПРФ постепенно займут другие политические силы.

    «На Дальнем Востоке традиционно сильна ЛДПР, она занимает второе место. В европейской части страны достойные позиции у «Справедливой России – За правду», «Новых людей», – детализировал собеседник. «Время коммунистов – речь как о КПРФ, так и о партии «Коммунисты России» – будет заканчиваться. На мой взгляд, они столкнутся со сложностями на выборах в Государственную Думу через два года», – заключил политолог.

    Напомним, в России завершилось трехдневное голосование, граждане выбирали губернаторов, мэров и депутатов разных уровней. В частности, в столице состоялось голосование на выборах депутатов Мосгордумы, в Санкт-Петербурге – губернатора и муниципальных депутатов, в Татарстане и Севастополе – депутатов региональных парламентов. В Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Ханты-Мансийском автономном округе и Крыму глав регионов выбирали депутаты местных парламентов.

    Эксперты указывают: избирательная система в России непрерывно совершенствуется, пандемия коронавируса и специальная военная операция сделали выборы более технократичными и современными. Газета ВЗГЛЯД писала, что выборы в этом году подтвердили сплочение и стойкость россиян.

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    8 сентября 2024, 21:01 • Новости дня
    Эксперт: Более технократичными и современными выборы сделали два вызова

    Политолог Шаповалов: СВО и пандемия подтолкнули развитие избирательной системы

    Эксперт: Более технократичными и современными выборы сделали два вызова
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избирательная система в России непрерывно совершенствуется, пандемия коронавируса и специальная военная операция сделали выборы более технократичными и современными, заявил политолог, руководитель проектов ЭИСИ, член правления РАПН Владимир Шаповалов.

    «Наша избирательная система развивается постоянно. Если мы берем период с 2017 года – очень хорошо заметна динамика развития», – отметил Шаповалов на круглом столе в рамках онлайн-марафона «Ночь выборов».

    Появление таких опций, как многодневное голосование, дистанционное электронное голосование, механизм «Мобильный избиратель» значительно улучшили избирательную систему, считает эксперт.

    «Во время пандемии страны начали отменять выборы. Мы же не отменяли, не переносили, сделали процесс более совершенным. Ввели многодневное голосование и дистанционные возможности. Второй пример – СВО. Мы проводим выборы на приграничных и новых территориях, минимизируя угрозы», – сказал он, подчеркнув, что западным странам «есть чему поучиться у России».

    Уровень комфорта при голосовании в России на данный момент является одним из самых высоких в мире, заявила депутат Госдумы, член комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.

    «Нам не надо пытаться доказать всему миру, что у нас лучшая система, – это и так понятно. А вот совершенствовать ее для своих – необходимо, что мы и делаем», – сказала она.

    Сравнивая технологии интернет-голосования в России и в других странах, Бутина отметила, что в США онлайн-голосование сопряжено со значительными бюрократическими проблемами и сложностью использования.

    Постоянные новшества в российской избирательной системе делают процесс выборов более удобным для людей, а также придают дополнительную чистоту и прозрачность избирательной системе, заявила заместитель генерального директора по стратегии и прогнозированию ЭИСИ Екатерина Соколова.

    «Важно нам внутри убедиться и признаться, что у нас хорошая избирательная система, мы как-то все время боимся это признать», – сказала она.

    Круглый стол «Ночь выборов в России и за рубежом – что изменилось?», посвященный ключевым изменениям отечественной избирательной системы за последние годы и ее преимуществам перед избирательными системами других стран, состоялся в рамках юбилейного X онлайн-марафона «Ночь выборов. Десятая. Юбилейная. Наша».

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    8 сентября 2024, 16:57 • Новости дня
    Политолог указал на особенности голосования на Дальнем Востоке и в Сибири

    Политолог Шаповалов: Участники выборов на Дальнем Востоке и в Сибири сделали все, чтобы голосование прошло на высоком уровне

    Политолог указал на особенности голосования на Дальнем Востоке и в Сибири
    @ Кирилл Брага/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Запад развернул большую кампанию по дискредитации выборов в России. Однако Дальний Восток и Сибирь показали, что все участники голосования сделали все необходимое для того, чтобы процесс прошел на высоком уровне, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. Ране на Дальнем Востоке закрылись избирательные участки.

    «На Дальнем Востоке и в Восточной Сибири голосование прошло спокойно, никаких серьезных нарушений зафиксировано не было. Это самое главное». – сказал Владимир Шаповалов, замдиректора Института истории и политики МПГУ, кандидат исторических наук.

    Спикер напомнил – «Западом сегодня развернута большая кампания по дискредитации российских выборов». «Однако кандидаты, члены избиркомов и избиратели сделали все для того, чтобы процесс прошел на высоком уровне», – подчеркнул он.

    Аналитик также заострил внимание на явке. «Показатели везде разные. Так, Кемеровская область – Кузбасс стандартно демонстрирует высокую явку, такая вот у региона особенность. В ряде других субъектов мы видим схожие цифры», – продолжает политолог.

    «Есть регионы с умеренной явкой, что тоже неплохо. Тенденция свидетельствует об отсутствии попыток искусственным образом принудить и стимулировать избирателей приходить на участки. В то же самое время стоит понимать – явка везде достаточна для того, чтобы считать результаты выборов легитимными», – объясняет Шаповалов.

    «Стоит отметить, что Дальний Восток в прошлом часто был в достаточной степени проблемным регионом. Однако сейчас мы видим иную ситуацию. И ярким тому примером стал Хабаровский край, где проходили выборы губернатора. Обстановка была спокойной, без каких-либо эксцессов», – обратил внимание спикер.

    По словам аналитика, все регионы продемонстрировали хороший уровень конкурентной борьбы среди кандидатов. «По всей стане были зарегистрированы представители 20 партий из 24 существующих в России на данный момент, очень высокий процент. При этом ни в одном субъекте, где уже завершилось голосование, не было примеров особенно жесткого противостояния, выходящего за рамки норм», – заключил Шаповалов.

    Напомним, в России проходит завершающий день голосования на выборах разного уровня. Избирательные участки на Дальнем Востоке и в Сибири уже закрылись.

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    8 сентября 2024, 22:52 • Новости дня
    ЦИК назвал причину отсутствия ЧП на выборах в Курской области

    ЦИК отметил заслугу МВД и Росгвардии в отсутствии чрезвычайных происшествий на выборах в Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    Выборы в Курской области прошли без чрезвычайных происшествий благодаря работе правоохранителей, заявил зампред ЦИК России Николай Булаев.

    Булаев подчеркнул «огромную заслугу МВД, Росгвардии» в том, что «не произошло никаких на эту минуту чрезвычайных происшествий» в регионе. «Это то, что мы сумели выбрать все вместе наиболее безопасные способы организации голосования», – приводит его слова РИА «Новости».

    Временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов сообщил, что выборы в регионе в целом «прошли штатно». «Эта избирательная кампания показала, что мы единый, сплоченный и великий народ, великая Россия. Мы справимся с этой сложной ситуацией и победим на всех фронтах», – заявил он.

    После обработки 52,15% протоколов на выборах губернатора Курской области лидирует Алексей Смирнов («Единая Россия») с 65,86% голосов избирателей. Алексей Бобовников (КПРФ) набирает 14,67%, Алексей Томанов (ЛДПР) – 10,05% голосов, Геннадий Баев («Справедливая Россия – Патриоты – За правду») – 6,28%.

    Напомним, политтехнолог Петр Быстров отметил, что Курская область стала примером консолидации общества. «Вероятно, именно поэтому в регионе самая высокая за всю историю явка на голосовании», – заявил он.

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    8 сентября 2024, 23:46 • Новости дня
    СПЧ заявил, что выборы в России прошли без нарушений

    СПЧ не выявил серьезных нарушений при голосовании

    СПЧ заявил, что выборы в России прошли без нарушений
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Выборы в субъектах России состоялись; нарушений, способных серьезно повлиять на их результат, не зафиксировано, заявила временная рабочая группа по мониторингу избирательных прав граждан (МРГ) Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека.

    «Выборы в субъектах РФ состоялись, прошли без нарушений, которые могли бы серьезно повлиять на результаты голосования», – сообщил СПЧ в Telegram.

    Подчеркивается, что «избирательные права граждан и кандидатов соблюдались в соответствии» с законом.

    Свои выводы МРГ сделала как «на основании личного контроля членов Совета», так и пользуясь «информацией от наблюдательских общественных организаций».

    Напомним, в России прошел финальный день голосования на выборах разного уровня. МВД не выявило нарушений, способных повлиять на итоги выборов. Депутат Дмитрий Гусев заявил, что ЕДГ-2024 показал устойчивость системы выборов в России к любым нападкам.

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    9 сентября 2024, 00:57 • Новости дня
    Паслер победил на выборах губернатора Оренбургской области

    Tекст: Антон Антонов

    Обработаны 100% протоколов на выборах губернатора Оренбургской области, победу одержал нынешний глава региона Денис Паслер, сообщил облизбирком.

    За Дениса Паслера («Единая Россия») проголосовали 78,14% избирателей. Рамиль Гафаров («Коммунисты России») набрал 7,28% голосов, Екатерина Калегина («Новые люди») – 6,59%. Оксана Набатчикова («Справедливая Россия – Патриоты – За правду») получила 6,15% голосов. Явка составила 52,59% (более 789 тыс. избирателей), передает РИА «Новости».

    Напомним, эксперты указывали, что явка в Оренбургской области была достаточно высокой, хотя регион пережил сильный паводок.

    Также завершен подсчет голосов в Сахалинской области и Хабаровском крае. Там главами регионов избраны Валерий Лимаренко и Дмитрий Демешин.

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    9 сентября 2024, 02:08 • Новости дня
    Действующие руководители регионов стали лидерами голосования на выборах

    Действующие и и.о. губернаторов побеждают во всех регионах, где прошли выборы

    Tекст: Антон Антонов

    Действующие губернаторы, а также временно исполняющие обязанности глав регионов побеждают во всех регионах, где прошли выборы, сообщают СМИ со ссылкой на данные ЦИК.

    Как следует из данных на табло в ЦИК, речь идет как о регионах, где обработана большая часть или все протоколы, так и о субъектах России, где до завершения подсчета голосов еще далеко, передает RT.

    В частности, действующие главы регионов побеждают в Забайкальском и Хабаровском крае, в Сахалинской, Кемеровской, Курганской, Оренбургской, Челябинской, Самарской областях и в Республике Алтай.

    В Астраханской, Тульской, Липецкой, Калининградской, Курской, Мурманской, Волгоградской и Вологодской областях, а также в Республике Калмыкия, Республике Башкортостан, в Санкт-Петербурге и Ставропольском крае также лидирует действующее руководство.

    Напомним, временная рабочая группа по мониторингу избирательных прав граждан СПЧ при президенте России сообщила, что выборы в субъектах России состоялись; нарушений, способных серьезно повлиять на их результат, не зафиксировано.

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    8 сентября 2024, 21:10 • Новости дня
    МВД не выявило нарушений, способных повлиять на итоги выборов
    МВД не выявило нарушений, способных повлиять на итоги выборов
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нарушения, которые могли бы оказать влияние на результаты выборов в России, не выявлены, сообщил замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов России Дмитрий Дацко.

    «Нарушений, которые могли бы повлиять на итог голосования, не выявлено», – сказал Дацко в ходе брифинга в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России, передает ТАСС.

    Он также сообщил, что МВД возбудило пять уголовных дел, связанных с избирательными кампаниями, большинство из них – по факту ложных сообщений об актах терроризма.

    По словам Дацко, в заключительный день голосования в полицию поступило около 300 сообщений о правонарушениях.

    Ранее Роскомнадзор зафиксировал 222 DDoS-атаки в ходе голосования.

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    8 сентября 2024, 17:01 • Новости дня
    Роскомнадзор назвал число DDoS-атак в ходе голосования

    Роскомнадзор зафиксировал 222 DDoS-атаки в ходе голосования

    Tекст: Дарья Григоренко

    Хакеры предприняли 222 попытки DDoS-атаки на ресурсы ЦИК, Департамента информационных технологий Москвы и системы дистанционного электронного голосования в период проведения выборов, сообщил начальник управления контроля и надзора в сфере электронных коммуникаций Роскомнадзора Евгений Зайцев.

    По словам Зайцева, киберпреступники совершили 222 DDoS-атаки на критическую инфраструктуру, обеспечивающую проведение выборов. Он добавил, что мощность атак достигала 163 Гбит/с и 15,1 млн пакетов в секунду. Общая продолжительность DDoS-атак составила 3 часа 42 минуты, уточнил Зайцев, передает ТАСС.

    Ранее зампред Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2024 году Александр Асафов сообщил, что почти 270 кибератак были отражены системой электронного голосования, которая применяется на столичных выборах.

    В воскресенье председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова сообщила, что уровень атак на системы ДЭГ низкий, их число за все время голосования на выборах не превышает пяти тысяч.

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