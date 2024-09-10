  • Новость часаПутин принял участие в совместных с Китаем учениях «Океан-2024»
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    Глеб Простаков Глеб Простаков Германская экономика теряет лицо

    Не временным, а структурным кризисом называют текущее положение дел в немецкой экономике большинство экспертов. Массовые увольнения персонала, демонтаж производственных мощностей влекут за собой рост социальной напряженности. А это уже политика.

    3 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Русской тоске пришел конец

    У российской оппозиции была мантра про то, что в конце концов в России «холодильник победит телевизор». Самое забавное, что они оказались правы: реальность действительно победила пропаганду. Вот только пропаганду не кремлевскую, а их собственную – русофобскую.

    6 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Америка повторяет путь Карфагена

    Основатели американского государства сделали многое, чтобы их страну считали новым Римом: отсюда вся символика в оформлении Вашингтона, Капитолийский холм, здание Конгресса с римскими колоннами, должности консулов и сенаторов. Америка пытается «вести за собой мир», как недавно заявил Байден. Но аналогия с Римом здесь вообще неуместна.

    15 комментариев
    10 сентября 2024, 16:59 • Новости дня

    Названы задействованные в учениях «Океан-2024» силы Китая

    Моисеев: В учениях «Океан-2024» задействованы три корабля и 15 самолетов НОАК

    Tекст: Валерия Городецкая

    В командно-штабных учениях «Океан-2024» участвуют три корабля и 15 самолетов Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщил главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) России адмирал Александр Моисеев.

    Всего в маневрах участвуют более 90 тыс. военнослужащих и свыше 400 кораблей и судов, 125 летательных аппаратов, свыше 7,5 тыс. единиц вооружения и техники, сообщил Моисеев в начале активной фазы учений, передает ТАСС.

    «Практические действия отрабатываются в акваториях 13 морских районов на трех стратегических направлениях», – рассказал он.

    ВМФ и часть Воздушно-космических сил (ВКС) совместно с иностранными партнерами уже начали отрабатывать задачи учений, доложил Моисеев Верховному главнокомандующему ВС РФ, президенту России Владимиру Путину. Он отметил, что маневры продлятся семь суток, они пройдут в два этапа.

    «С обозначением противоборствующих сторон: Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийских флотилий за свои силы, а Северного флота – на стороне противника», – сказал главком ВМФ.

    Ранее Путин отметил, что Россия впервые за 30 лет проводит такие масштабные учения, как «Океан-2024».

    9 сентября 2024, 17:12 • Новости дня
    Лавров назвал главную проблему украинских мирных инициатив

    Лавров: Ни одна мирная инициатива по Украине не затрагивает права русскоязычного населения

    Лавров назвал главную проблему украинских мирных инициатив
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ключевой проблемой инициатив по урегулированию украинского конфликта является то, что они не касаются прав русскоязычного населения, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам министерского заседания Стратегического диалога Россия – ССАГПЗ.

    Лавров подчеркнул, что ни одно из предложений по Украине не затрагивает проблемы с правами людей, которые разговаривают на русском языке, на тех землях, которые глава киевского режима Владимир Зеленский считает своими, передает РИА «Новости».

    «И я говорил сегодня на эту тему с коллегами из Индии и Бразилии, поскольку они проявляют определенный и понятный нам заинтересованный подход к тому, чтобы как-то содействовать преодолению кризиса, я обратил их внимание на то, что это проблема ключевая», – сказал министр.

    Он добавил, что проблема конфликта на Украине заключается не в территориях, а в правах людей, «которые были растоптаны законодательно» и о которых «ни одна из плавающих в политическом пространстве инициатив не упоминает».

    Ранее Лавров заявил, что представители западных стран «уходят под корягу», если им показывают заявления украинских властей по теме прав проживающих на Украине русскоязычных граждан.

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    10 сентября 2024, 12:50 • Новости дня
    Военный аналитик объяснил задачи массового налета украинских БПЛА на регионы России

    Аналитик Рожин: ВСУ налетами дронов пытаются компенсировать нехватку дальнобойного вооружения

    Военный аналитик объяснил задачи массового налета украинских БПЛА на регионы России
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Киев стремится увеличить производство дронов и чаще применять их для массированных атак на российские регионы. Так ВСУ хотят компенсировать нехватку дальнобойного вооружения, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. В ночь на вторник средства ПВО перехватили и уничтожили 144 БПЛА, из них 20 – над Московской областью.

    «Противник использовал действительно большое количество дронов. Запастись ими – достаточно дорогостоящее мероприятие. Тем важнее, что основная их масса была сбита на подлете», – отметил Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики.

    Он подчеркнул: добиться существенных результатов противник не смог. «Трудно сказать, куда конкретно целились ВСУ, но можно допустить, что они пытались достать до аэродромов. В пользу этой версии, в частности, говорит то, что обломки БПЛА упали близ Жуковского», – уточнил собеседник.

    Противник использовал различные беспилотники самолетного типа, продолжил Рожин. «У украинских военных скопился целый «зоопарк» дронов, которые они применяют в ходе подобных атак. Некоторые из них собираются на территории Украины, а часть завозится из-за рубежа», – указал он. 

    «Как правило, летят эти БПЛА на низкой высоте, вне зоны действия ЗРК, – добавил аналитик. – Маршрут выстраивается с помощью НАТО таким образом, чтобы обойти районы ПВО и найти менее защищенные участки. Безусловно, задействована западная спутниковая разведка».

    «Вражеские дроны либо сбиваются ПВО малого радиуса действия, либо подавляются средствами РЭБ», – напомнил собеседник. Эксперт высоко оценил работу средств противовоздушной обороны России. Однако противник не оставит попыток нанести новый удар. «Киев стремится увеличить производство дронов и чаще применять их для массированных атак. Тем самым ВСУ хотят компенсировать нехватку дальнобойного вооружения», – отметил военный эксперт.

    «На этом фоне нам важно, с одной стороны, укреплять узлы ПВО крупных городов и различных промышленных центров. А с другой стороны, наращивать атаки ВС России в том числе на цеха сборки беспилотников для ВСУ и склады хранения», – подчеркнул Рожин.

    По его мнению, налетами на российские регионы ВСУ преследуют несколько целей. «Украинское руководство демонстрирует, что у них якобы есть средства для нанесения ущерба России. Они пытаются компенсировать проблемы с тем, что российские войска регулярно «выносят» энергетику и военные объекты по всей территории Украины. Однако существует ключевое различие: мы бьем достаточно точно и не по гражданским объектам, как это делает противник», – сказал Рожин.

    «Сейчас ВСУ во многом действует почти так же, как к ИГИЛ (запрещено в России)», – напомнил эксперт. Он также указал на поддержку Западом действий ВСУ. «Терроризм – это привычный инструмент западных стран. Они используют в своих целях Аль-Каиду (запрещено в России), ИГИЛ, а также Украину для террора», – указал аналитик.

    «Кроме того, Киев, как и в случае с нападением на Курскую область, пытается запугать россиян, посеять панику и недоверие к власти. Однако это приводит лишь к обратному эффекту: выросла поддержка Российской армии, увеличился набор по контракту и прочее», – заключил Рожин.

    Напомним, дежурные силы ПВО в ночь на вторник отразили массированный налет беспилотников на российские регионы. Как сообщили в Минобороны, уничтожено 144 БПЛА, из них 20 – над Московской областью, а именно в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

    В результате атаки в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали. В Спортивном проезде загорелись квартиры на уровне 11-12 этажей, а движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы было перекрыто из-за падения дрона.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что последствия падения осколков от сбитого БПЛА устраняются в районе аэропорта Жуковский. Осколки дрона упали и на территории частного дома в Троицком административном округе. По словам Собянина, по предварительным данным, никто не пострадал.

    Кроме того, по информации Минобороны, 72 дрона было сбито над Брянской областью, 14 – над Курской, 13 – над Тульской, восемь – над Белгородской, семь – над Калужской, пять – над Воронежской, четыре – над Липецкой. Еще один БПЛА уничтожили над территорией Орловской области.

    Следственный комитет возбудил дело по статье о терроризме. В данный момент следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, розыск и задержание лиц, причастных к организации и совершению теракта.

    Атака стала одной из самых массированных с начала военной операции. До этого больше дронов было сбито только в ночь на 1 сентября. Тогда Минобороны отчиталось об уничтожении и перехвате 158 беспилотников. Газета ВЗГЛЯД писала, какие меры для противодействия таким атакам удалось реализовать в России и как эту систему защиты можно улучшить.

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    9 сентября 2024, 20:10 • Видео
    Шольц передумал: Берлин просит переговоров

    Канцлер Германии Олаф Шольц выступил за начало мирных переговоров между Москвой и Киевом. Более того, как утверждает европресса, немцы даже готовят собственный «мирный план», по которому Украине нужно отказаться от части территорий. Об этом стало известно после встречи Шольца с Владимиром Зеленским на базе «Рамштайн».

    Коментарии (6)
    9 сентября 2024, 18:48 • Новости дня
    Названы дата и место прощания с Масляковым

    Прощание с Масляковым состоится в «Планете КВН»

    Названы дата и место прощания с Масляковым
    @ Руслан Кривобок/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Церемония прощания с телеведущим Александром Масляковым состоится в среду в концертном зале «Планета КВН», сообщил Международный союз КВН.

    «11 сентября с 10.00 до 14.00 в «Планете КВН» пройдет гражданская панихида <…> по Александру Васильевичу», – говорится в публикации в Telegram-канале МС КВН.

    Напомним, известный российский и советский телеведущий, заслуженный деятель искусств России Александр Масляков умер 8 сентября на 83-м году жизни. Последние два года, по данным СМИ, он боролся с онкологическим заболеванием.

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью Маслякова. Он отметил профессионализм и талант ведущего. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин хорошо знал и ценил Маслякова.

    Сообщалось, что телеведущего похоронят на Новодевичьем кладбище.

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    10 сентября 2024, 08:05 • Новости дня
    Система ПВО сбила 144 беспилотника над территорией России

    Минобороны: Система ПВО сбила 144 беспилотника над территорией России

    Система ПВО сбила 144 беспилотника над территорией России
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировала в небе над территорией России 144 украинских беспилотника, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что наибольшее количество беспилотников было сбито над территорией Брянской области, где уничтожены 72 цели.

    Над территорией Московской области сбито 20 дронов, 14 – над территорией Курской области, 13 – над территорией Тульской области, восемь – над территорией Белгородской области, семь – над территорией Калужской области, пять – над территорией Воронежской области, четыре – над территорией Липецкой области и один над Орловской областью.

    Ранее сообщалось, что ПВО за ночь сбили 14 беспилотников в Подмосковье. Были атакованы Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

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    10 сентября 2024, 14:22 • Новости дня
    Эксперт оценил работу ПВО при отражении массированного налета дронов ВСУ

    Военный эксперт Бижев: ВСУ налетом дронов пытались измотать систему ПВО Москвы

    Эксперт оценил работу ПВО при отражении массированного налета дронов ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Массированный налет дронов ВСУ, по планам Киева, должен был показать Западу, как «активно» они ведут боевые действия против России. Еще одной задачей противника было измотать столичную систему противовоздушной обороны, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Айтеч Бижев. В ночь на вторник российские средства ПВО перехватили и уничтожили 144 БПЛА.

    «Совершая массированный налет БПЛА на столичный регион, противник ставил перед собой задачу деморализовать россиян и вызвать у них панику. Также Киев использовал атаку в пропагандистских целях», – считает Айтеч Бижев, бывший заместитель главкома ВВС России по вопросам объединенной системы ПВО государств – участников СНГ, генерал-лейтенант запаса.

    «Украинское командование хотело попиариться в западных СМИ: будто они активно ведут боевые действия против России и даже в состоянии долететь до Москвы – административно-полицейского центра Российской Федерации», – уточнил он.

    «Киевские власти хотели, чтобы мы израсходовали дорогостоящие ракеты на уничтожение дешевых беспилотников, а затем загрузили оборонно-промышленный комплекс на изготовление и пополнение боезапасов», – пояснил спикер.

    Целями же налета могли быть предприятия оборонной промышленности, полагает он. Кроме того, в районах, куда летели вражеские БПЛА, есть аэропорты. Бижев напомнил, что на Украине воздушные гавани используют для прикрытия военных грузов и техники. Москва же такую тактику не применяет.

    «Жуковский, где упали обломки дрона, считается аэродромом двойного назначения. Это научно-испытательный полигон, где также проводятся международные авиационно-космические салоны. В Киеве, вероятно, могли думать, что на этом аэродроме размещается боевая авиация. Но это не так», – подчеркнул собеседник.

    Генерал-лейтенант запаса отдельно отметил достойную работу системы ПВО. «Мы не будем применять над городом тяжелые ракеты, чтобы сбить БПЛА. Ключевая задача при отражении атаки – не причинить большего вреда населению, зданиям, линиям электропередач, подстанциям своими действиями», – отметил спикер.

    «Как правило, противодействие дронам осуществляется средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и зенитными ракетными комплексами (ЗРК). Последние при уничтожении цели используют мини-ракеты, которые подрываются, разлетаются на мелкие кусочки, ущерб в случае их падения на землю минимален», – напомнил он.  

    Впрочем, в каждом случае модель противодействия атаке может отличаться, уточнил эксперт. «Система ПВО России гибкая и эшелонированная. В зависимости от цели могут быть использованы ЗРК малой, средней и большой дальности. Однако важно понимать, что ни одна система ПВО в мире не демонстрирует стопроцентную эффективность», – заключил Бижев.

    Напомним, дежурные силы ПВО в ночь на вторник отразили массированный налет беспилотников на российские регионы. Как сообщили в Минобороны, уничтожено 144 БПЛА, из них 20 – над Московской областью, а именно в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

    В результате атаки в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали. В Спортивном проезде загорелись квартиры на уровне 11-12 этажей, а движение по Каширскому шоссе в сторону Москвы было перекрыто из-за падения дрона.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что последствия падения осколков от сбитого БПЛА устраняются в районе аэропорта Жуковский. Осколки дрона упали и на территории частного дома в Троицком административном округе. По словам Собянина, по предварительным данным, никто не пострадал.

    Кроме того, по информации Минобороны, 72 дрона было сбито над Брянской областью, 14 – над Курской, 13 – над Тульской, восемь – над Белгородской, семь – над Калужской, пять – над Воронежской, четыре – над Липецкой. Еще один БПЛА уничтожили над территорией Орловской области.

    Следственный комитет возбудил дело по статье о терроризме. В данный момент следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, розыск и задержание лиц, причастных к организации и совершению теракта.

    Представитель МИД Мария Захарова заявила, что рост числа террористических атак со стороны Украины является прямым следствием неудач ВСУ на фронте. Дипломат выразила слова поддержки жителям Раменского, пострадавшим от террористического акта.

    Атака стала одной из самых массированных с начала военной операции. До этого больше дронов было сбито только в ночь на 1 сентября. Тогда Минобороны отчиталось об уничтожении и перехвате 158 беспилотников. Газета ВЗГЛЯД писала, какие меры для противодействия таким атакам удалось реализовать в России и как эту систему защиты можно улучшить.

    Коментарии (3)
    10 сентября 2024, 10:40 • Новости дня
    По факту ночной массированной атаки беспилотников ВСУ возбуждено дело о теракте
    По факту ночной массированной атаки беспилотников ВСУ возбуждено дело о теракте
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Следственный комитет возбудил дело по статье о терроризме в связи с массированной атакой украинских беспилотников на территории Центрального федерального округа, включая Москву и прилегающие регионы.

    В Telegram-канале следственного ведомства указано, что по факту крупномасштабной атаки дронов ВСУ на ряд российских регионов возбуждено уголовное дело по статье о терроризме.

    В данный момент следователи проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, розыск и задержание лиц, причастных к организации и совершению теракта.

    По предварительным данным, в результате атаки погибла одна женщина, несколько человек получили ранения различной степени тяжести. Число пострадавших уточняется.

    Следственный комитет квалифицировал действия украинской стороны как террористический акт, направленный на дестабилизацию обстановки в России и причинение вреда гражданскому населению.

    Напомним, система ПВО сбила 144 беспилотника над территорией России.

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    10 сентября 2024, 15:56 • Новости дня
    Путин принял участие в совместных с Китаем учениях «Океан-2024»
    Путин принял участие в совместных с Китаем учениях «Океан-2024»
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный главнокомандующий Владимир Путин во вторник в формате видеосвязи принял участие в командно-штабных учениях «Океан-2024».

    Путин участвует в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения «Океан-2024», сообщается в Telegram-канале Кремля. Глава государства наблюдает за маневрами из ситуационного центра.

    Учения «Океан-2024» проходят с 10 по 16 сентября в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей. В маневрах задействовано более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения вспомогательного флота, порядка 120 самолетов и вертолетов морской авиации, свыше 90 тысяч личного состава.

    В отработке практических действий также участвуют корабли и авиация Народно-освободительной армии Китая. Цель учения – детально проверить ключевые моменты боеготовности органов управления, частей и соединений Военно-морского флота и ВКС, определить слаженность их действий.

    В ходе учений будут отработаны вопросы комплексного применения высокоточного оружия, а также других современных и перспективных образцов вооружения, в том числе с учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции. Особое внимание уделено укреплению военного сотрудничества с дружественными России государствами.

    После вступительного слова президента министр обороны Андрей Белоусов, главнокомандующий Военно-морским флотом (ВМФ) адмирал Александр Моисеев и командующие флотами выступят с докладами.

    В предыдущий раз Путин участвовал в учениях в 2022 году – тогда он наблюдал за маневрами «Восток-2022» в Приморье.

    Ранее Минобороны анонсировало масштабные учения «Океан-2024», целью учений ведомство назвало защиту Арктического побережья России.

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    9 сентября 2024, 17:20 • Новости дня
    Иран опроверг поставки оружия России для спецоперации на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани категорически отверг обвинения США в поставках Тегераном вооружений Москве для использования в ходе спецоперации на Украине.

    Канаани отметил, что обвинения в адрес Ирана являются безосновательными и направлены на дискредитацию страны. Дипломат также отметил, что «те, кто обвиняют Иран, сами являются крупнейшими экспортерами оружия одной из воюющих сторон» и тем самым дестабилизируют ситуацию в регионе, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fars.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия и Иран продолжат сотрудничество в самых чувствительных областях. При этом он заметил, что публикации о якобы «помощи Ирана» не всегда правдивы.

    Ранее постоянное представительство Ирана при ООН опровергло появившиеся в западных СМИ сообщения о передаче Россией иранских баллистических ракет, подчеркнув приверженность Тегерана политическому урегулированию конфликта на Украине.

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    9 сентября 2024, 20:23 • Новости дня
    Арестованы участники массовой драки на Кубани

    Арестованы 12 участников массовой драки на Кубани

    Tекст: Валерия Городецкая

    За участие в массовой драке, произошедшей у Дома культуры в поселке Афипский в Краснодарском крае, арестованы 12 человек, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

    После массовой драки были задержаны 12 человек, включая 11 приезжих рабочих и одного местного жителя, сообщила Волк в Telegram-канале.

    «По решению суда они подвергнуты административному аресту на срок от двух до семи суток», – написала она.

    Напомним, у Дома культуры в поселке Афипский из-за девушки произошел конфликт, который перерос в массовую драку. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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    9 сентября 2024, 19:56 • Новости дня
    Эксперт: Россия может предложить монархиям Залива железные дороги и «Госуслуги»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия видит в государствах Персидского залива потенциальный рынок сбыта своих товаров, серьезный прорыв в развитии торговли товарами для России в этих странах достаточно затруднителен, заявила газете ВЗГЛЯД эксперт АНО «Центр международного взаимодействия и сотрудничества» Ая Данильян.

    Как считает Данильян, сложность прогресса в торговле с этими странами связана ввиду схожей специализации наших государств, а также тесных связей монархий Залива с западными странами, таких как США, Великобритания и Франция: «Например, ОАЭ, несмотря на сближение с Россией в разных областях, продолжает предпочитать закупать вооружение у США, Великобритании, и едва ли в этом вопросе что-то изменится в ближайшее время».

    Поэтому, по мнению Данильян, России стоит сосредоточить свои усилия на других экономических направлениях, прежде всего различных инфраструктурных проектах. «Яндекс» уже несколько лет занимается локализацией и внедрением своих продуктов в регионе. Достаточно активно на строительный рынок стран выходят и российские девелоперы, поскольку строительный сектор в настоящий момент является одним из приоритетных направлений экономик таких стран, как ОАЭ и Саудовская Аравия», – сказала эксперт.

    Также, отмечает она, перспективным представляется сотрудничество в области строительства железных дорог и технологий электронного правительства: «Российские «Госуслуги» считаются одним из самых удачных мировых проектов подобного плана, поэтому страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) заинтересованы в обмене опытом в этой сфере».

    Таким образом, не стоит концентрироваться на привычном товарообороте, скорее, следует обратить внимание на сферы, где российские разработки являются одними из передовых, считает эксперт.

    «Вместе с тем нужно помнить и про политический фактор и не питать иллюзии относительно того, что страны ССАГПЗ откажутся от достаточно плотного экономического взаимодействия с Западом, прежде всего с США. Дипломатия – дело очень тонкое, особенно на Ближнем Востоке. И хотя арабские новостные ресурсы крайне положительно оценивают сотрудничество с Россией на разных направлениях, нужно учитывать, что на геополитической арене лидеры стран региона прежде всего нацелены на лавирование между другими крупными игроками», – обратила внимание Данильян.

    В понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров провел встречу с министрами иностранных дел стран ССАГПЗ, в ходе которой были обсуждены вопросы, связанные с активизацией совместной координации по региональным и международным вопросам, укрепление экономического сотрудничества и достижения целей устойчивого развития.

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    9 сентября 2024, 21:21 • Новости дня
    Эксперт оценил привлекательность Новгородской области для жизни и туризма

    Политконсультант Корякин: Новгородская область стала важной точкой на карте внутреннего туризма

    Эксперт оценил привлекательность Новгородской области для жизни и туризма
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Новгородская область добивается немалых успехов не только в сфере туризма. В регионе развивается промышленность, заметен рост реальных доходов населения, запущен пилотный проект по стимулированию рождаемости, сказал газете ВЗГЛЯД политконсультант Станислав Корякин. В понедельник Владимир Путин провел встречу с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным.

    «Андрей Никитин не случайный человек для федеральной власти. Он долгое время возглавлял Агентство стратегических инициатив (АСИ), которое выступает в качестве креативно-экспертного центра при руководстве страны. Данная должность подарила ему большое количество полезных для лидера региона навыков и контактов. Конечно, это положительно сказывается на социальной политике и экономике Новгородской области», – говорит Станислав Корякин, политконсультант, автор Telegram-канала «Смыслы и Стратегии», член Общественного совета при Минприроды РФ.

    «Новгородская область на момент назначения Никитина выглядела не очень устойчиво, особенно на фоне таких мощных соседей, как Москва, Московская и Ленинградская области. Даже сейчас субъект остается донором кадров. Но за пять лет сделано очень много, и ситуация постепенно исправляется. Мы видим, что в регионе происходит рост реальных доходов населения. Он занимает пятое место по динамике этого показателя во всей стране», – добавляет он.

    За последние пять лет турпоток в регион увеличился в два с половиной раза. Сейчас, отмечает эксперт, области есть чем удивить внешнего наблюдателя. «Это и колоссальное историческое наследие, и поразительные природные объекты, например, озеро Ильмень. При Никитине регион стал важной точкой на карте внутреннего туризма. Особо хочу отметить потенциал области в сфере экологического туризма, в частности «Большая Валдайская тропа», и водного туризма, развитие которых может дать дополнительное ускорение экономики региона», – считает Корякин.

    «Драйвером экономики региона является гражданская и оборонная промышленность. В области реализуется нацпроект «Беспилотные авиационные системы», создан научно-производственный центр «Ушкуйник», который вносит огромный вклад в развитие сферы отечественных БПЛА», – дополняет собеседник.

    «Кроме того, любопытна инициатива Никитина, высказанная в мае этого года, об увязке разрабатываемых нацпроектов и принципов распределения финансовых средств в интересах демографической политики. В связи с этим будет особенно интересно посмотреть на результаты нового пилотного проекта по стимулированию рождаемости в трех малых городах: Боровичи, Валдай, Старая Русса, о котором губернатор заявил на встрече с президентом», – подчеркивает эксперт.

    «То, что все эти начинания активно поддерживаются Владимиром Путиным, более чем понятно. На Валдае расположена одна из резиденций главы государства и у него есть возможность лично оценивать динамику изменений. Благодаря поддержке федерального центра шансов на новые успехи у главы Новгородской области много», – заключил Корякин.

    В понедельник Владимир Путин встретился с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным. Глава региона поделился с президентом итогами проделанной работы. Так, по его словам, в субъекте за последние годы почти на 160% вырос оборонно-промышленный комплекс. При этом в данной сфере преследуется задача «омоложения кадров».

    В ходе разговора Путин указал губернатору на дефицит узких специалистов в системе здравоохранения. В ответ Никитин указал, что в Новгородской области действует программа, в рамках которой медикам предоставляется жилплощадь. Таким образом, властям субъекта удалось перебороть отрицательную тенденцию – за последние три года число врачей увеличилось на 10%.

    Кроме того, глава региона обратил внимание на состояние территории вокруг Новгородского кремля (Детинца). Он поблагодарил Путина за создание отдельной программы по реконструкции парков и центров городов и пообещал воспользоваться ею для улучшения исторической достопримечательности. «И Кремль должен быть, и все, что вокруг, должно выглядеть достойно», – отметил президент.

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    10 сентября 2024, 11:13 • Новости дня
    Жителей пяти домов в Раменском эвакуировали после атаки беспилотника
    Жителей пяти домов в Раменском эвакуировали после атаки беспилотника
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил об эвакуации жителей пяти домов, расположенных в непосредственной близости от места падения дрона, а также о начале восстановительных работ.

    В своем Telegram-канале он указал, что удар пришелся на первый подъезд здания, в результате чего пострадали 54 квартиры из 102. Повреждены обшивка, перегородки и оконные проемы, однако несущие конструкции здания остались целыми.

    Кроме того, в результате атаки были повреждены балконы в пяти квартирах на соседней улице.

    Для обеспечения безопасности жителей и проведения разминирования территории было принято решение об эвакуации людей из пяти многоквартирных домов, расположенных в непосредственной близости от места происшествия.

    Губернатор заверил жителей, что власти Московской области возьмут на себя все расходы по восстановлению поврежденного жилья и компенсацию ущерба пострадавшим. Ремонтные работы начнутся в ближайшее время.

    Ранее Воробьев сообщил, что ПВО за ночь сбили 14 беспилотников в Подмосковье. Были атакованы Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

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    9 сентября 2024, 18:07 • Новости дня
    Слуцкий объявил об успехах ЛДПР на выборах

    Слуцкий: ЛДПР – вторая политическая сила в стране

    Tекст: Валерия Городецкая

    ЛДПР стала второй политической силой в России по результатам прошедших выборов, заявил председатель партии Леонид Слуцкий на пресс-конференции по итогам участия кандидатов от ЛДПР в выборных кампаниях различного уровня в ЕДГ-2024.

    «ЛДПР – вторая политическая сила в стране, которой верят люди. Именно поэтому нам доверили свои голоса больше избирателей, чем другим оппозиционным партиям. Жириновский всегда говорил, время ЛДПР наступит. Мы действуем по его заветам», – заявил Слуцкий, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Он отметил, что ЛДПР увеличила результат на выборах в органы местного самоуправления. «В 2019 году ЛДПР получила 663 мандата, а в 2024-м уже больше тысячи. Среди них два участника СВО», – сообщил Слуцкий.

    Кроме того, на выборах глав субъектов в Петербурге, Челябинской, Кемеровской, Калининградской, Курганской, Липецкой областях, а также в Забайкальском крае и Республике Алтай кандидаты от ЛДПР заняли вторые места, отметил политик.

    Всего партия выдвинула 11 тыс. кандидатов, что стало «самым большим количеством кандидатов из оппозиционных партий на выборы всех уровней», обойдя в полтора раза КПРФ, в два – «Справедливую Россию» и в три – «Новых людей», заявил Слуцкий.

    Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова, подводя предварительные результаты выборов, сообщила, что в этом году явка на выборы в единый день голосования была выше, чем в предыдущие годы.

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    9 сентября 2024, 17:44 • Новости дня
    Стартовал сбор средств на помощь семьям эвакуированных из Курской области медиков

    Российский Красный Крест открыл сбор средств на помощь семьям эвакуированных из Курской области медиков

    Tекст: Валерия Городецкая

    Союз медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» совместно с Российским Красным Крестом (РКК) организовали сбор средств для помощи семьям медработников, эвакуированных из курского приграничья.

    Сбор средств будет осуществляться до 30 ноября этого года, но в зависимости от ситуации он может быть продлен, сообщается на сайте РКК.

    С начала августа в Курской области введен режим ЧС федерального характера, что привело к эвакуации жителей приграничных населенных пунктов в более безопасные регионы. В том числе были эвакуированы семьи специалистов, работающих в сфере здравоохранения.

    «Многие наши коллеги попали в сложную жизненную ситуацию, многим пришлось эвакуироваться. Считаю, что наш долг сообща помочь им. Я благодарен Российскому Красному Кресту за желание помочь работникам сферы здравоохранения и собрать деньги, направив их точечно эвакуированным семьям и детям в дополнение к той поддержке, которую оказывает государство», – сказал президент Союза медицинского сообщества «Национальная медицинская палата» Леонид Рошаль.

    На собранные средства будет оказываться материальная помощь в виде единовременных выплат на каждого ребенка из эвакуированных семей сотрудников организаций сферы здравоохранения. Средства будут перечисляться на расчетные счета семей либо выдаваться в виде предоплаченных банковских карт через региональные отделения РКК. Сумма выплат будет зависеть от суммы средств, которую удастся собрать.

    «В условиях стресса и неопределенности дети особенно остро воспринимают происходящее и нуждаются в стабильности и поддержке. Поэтому очень важно, чтобы в такой момент они чувствовали нашу поддержку. Надеюсь, сбор средств, организованный совместно с Национальной медицинской палатой, поможет детям справиться с трудностями и сохранить чувство безопасности в этот сложный период», – отметил председатель РКК Павел Савчук.

    Списки детей будут подготовлены региональными отделениями Национальной медицинской палаты совместно с региональными органами власти в сфере охраны здоровья. По мере сбора средств перечень регионов может быть расширен.

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    9 сентября 2024, 20:48 • Новости дня
    Путин поручил изучить вопрос создания телепередач о многодетных семьях

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос о создании телевизионных передач, в которых рассказывается об этапах жизни многодетных семей.

    «Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы о создании цикла телевизионных передач об этапах жизни многодетных семей, в том числе с участием финалистов и победителей Всероссийского конкурса семей проекта «Это у нас семейное», – говорится в перечне поручений главы государства на сайте Кремля по итогам встречи с семьями – финалистами Всероссийского конкурса семей проекта «Это у нас семейное».

    Кроме того, Путин поручил проработать вопрос создания механизма поддержки социально значимых родительских проектов, целью которых является сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей у детей.

    Ранее Путин заявил о необходимости создавать в России условия для семей, чтобы было модно иметь много детей.

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