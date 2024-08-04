В деле о теракте в «Крокусе» появился новый свидетель

Новый свидетель подтвердил причастность Шарипзоды к теракту в «Крокусе»

Tекст: Дарья Григоренко

В судебных документах, содержащих информацию о новых свидетельских показаниях, говорится, что очевидец, присутствовавший во время теракта, прямо указал на Мухаммада Шарипзоду как на одного из исполнителей нападения, передает РИА «Новости».

В документах говорится, что у следствия и суда есть все основания считать Шарипзоду причастным к совершению преступления. Показания свидетеля подробно описал внешность и действия подозреваемого.

Ранее Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил до 22 августа арест четверым фигурантам дела о теракте в «Крокусе». Отмечается, что Назриддин Лутфуллои, Якубджон Юсуфзода, Мухаммад Шарипзода и Джумахон Курбонов обвиняются в причастности к нападению на концертный зал 22 марта.