Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.13 комментариев
В деле о теракте в «Крокусе» появился новый свидетель
Новый свидетель подтвердил причастность Шарипзоды к теракту в «Крокусе»
Следствие по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» получило новые доказательства: свидетель опознал одного из подозреваемых, Мухаммада Зоира Шарипзоду, как непосредственного участника преступления.
В судебных документах, содержащих информацию о новых свидетельских показаниях, говорится, что очевидец, присутствовавший во время теракта, прямо указал на Мухаммада Шарипзоду как на одного из исполнителей нападения, передает РИА «Новости».
В документах говорится, что у следствия и суда есть все основания считать Шарипзоду причастным к совершению преступления. Показания свидетеля подробно описал внешность и действия подозреваемого.
Ранее Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил до 22 августа арест четверым фигурантам дела о теракте в «Крокусе». Отмечается, что Назриддин Лутфуллои, Якубджон Юсуфзода, Мухаммад Шарипзода и Джумахон Курбонов обвиняются в причастности к нападению на концертный зал 22 марта.