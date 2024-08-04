Компания Уоррена Баффетта продала почти половину своей доли в Apple

Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта продала 49% своих акций Apple

Tекст: Антон Антонов

Большая часть акций была продана во втором квартале 2024 года, но и в первом Berkshire Hathaway сократила свою долю на 13%. Нынешний пакет акций Apple у Berkshire Hathaway оценивается в 84,2 млрд доларов, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

До этого Berkshire Hathaway снизила вложения в Bank of America. С апреля по июнь компания Баффетта избавились от акции на 75,5 млрд долларов. Денежный запас Berkshire Hathaway вырос до рекордных 276,94 млрд долларов.

Как указывает издание, продажи акций и огромный объем денег отражают сложности с поиском Баффеттом достаточно выгодных инвестиций, которые сулили бы хорошую прибыль, пишет РБК.

Как передает РЕН ТВ со ссылкой на Bloomberg, фондовые рынки Нью-Йорка закрылись в пятницу с большими потерями на фоне отчета о занятости в США. 500 богатейших людей планеты потеряли в общей сложности 134 млрд долларов 2 августа из-за обвала цен на акции на Уолл-стрит.