Подорвавший железную дорогу под Рязанью захотел искупить вину в зоне СВО

Устроивший взрыв на железной дороге в Рязанской области Сидики выразил желание отправиться в зону СВО

Tекст: Антон Антонов

Сообщается, что Сидики «раскаялся» в своих преступлениях и выразил готовность «искупить вину кровью». Он заявил, что хотел бы отправиться служить в российской армии в зоне СВО, передает ТАСС.

Напомним, Сидики признал вину во взрыве на железной дороге в Рязанской области в 2023 году. Также он признался в атаке на военный аэродром Дягилево с использованием квадрокоптеров. Сообщается, что ГУР Минобороны Украины якобы перевело ему 15 тыс. долларов и обещало подданство Великобритании. Сидики связался с украинскими спецслужбами по своей инициативе.