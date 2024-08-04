Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.13 комментариев
Подорвавший железную дорогу под Рязанью захотел искупить вину в зоне СВО
Устроивший взрыв на железной дороге в Рязанской области Сидики выразил желание отправиться в зону СВО
Гражданин России и Италии Руслан Сидики, который признал вину во взрыве на железной дороге в Рязанской области, а также в атаке на военный аэродром Дягилево, выразил желание отправиться в зону специальной военной операции на Украине, сообщили в правоохранительных органах.
Сообщается, что Сидики «раскаялся» в своих преступлениях и выразил готовность «искупить вину кровью». Он заявил, что хотел бы отправиться служить в российской армии в зоне СВО, передает ТАСС.
Напомним, Сидики признал вину во взрыве на железной дороге в Рязанской области в 2023 году. Также он признался в атаке на военный аэродром Дягилево с использованием квадрокоптеров. Сообщается, что ГУР Минобороны Украины якобы перевело ему 15 тыс. долларов и обещало подданство Великобритании. Сидики связался с украинскими спецслужбами по своей инициативе.