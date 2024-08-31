Иноагенты радуются оккупации Курской области и готовы порулить там. Если, конечно, Зеленский разрешит. Ведь гитлеровцы в своё время разрешили предателям поруководить «Локотской республикой». Для тех предателей это закончилось расстрелами, нынешние рассчитывают на безнаказанность, а зря.6 комментариев
Лавров: «Обменов территориями» из-за атаки на Курскую область не будет
Лавров заявил, что Россия не обсуждает «обмен территориями» из-за атаки на Курскую область
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Москва не намерена обсуждать вопрос «обмена территорий» после атаки ВСУ на Курскую область.
«Какую цель и замысел они ставили, судить трудн . И даже Зеленский сказал, что им это будет нужно для последующих обменов», – передает ТАСС слова министра.
По словам Лаврова, это выглядит простодушно и наивно, потому что Россия не намерена с кем-либо обсуждать обмен своей территории.
«Переговоров про свою территорию не ведем», – заявил глава МИД.
Ранее Лавров заявил, что вопрос мирных переговоров с Украиной потерял актуальность из-за атаки ВСУ на приграничье.