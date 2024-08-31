Лавров: «Обменов территориями» из-за атаки на Курскую область не будет

Лавров заявил, что Россия не обсуждает «обмен территориями» из-за атаки на Курскую область

«Какую цель и замысел они ставили, судить трудн . И даже Зеленский сказал, что им это будет нужно для последующих обменов», – передает ТАСС слова министра.

По словам Лаврова, это выглядит простодушно и наивно, потому что Россия не намерена с кем-либо обсуждать обмен своей территории.

«Переговоров про свою территорию не ведем», – заявил глава МИД.

Ранее Лавров заявил, что вопрос мирных переговоров с Украиной потерял актуальность из-за атаки ВСУ на приграничье.

