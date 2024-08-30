Не важно, кто где работает. Кто что делает. На фронте или в тылу. Сапер или айтишник, бизнесмен, учитель, пилот, бариста, политик. Кто угодно. Тот, кто вместе с Родиной проходит темные времена, ломает планы по уничтожению России.8 комментариев
В подразделении «Ахмат» рассказали о бойце из Японии
В подразделении «Ахмат» рассказали о бойце из Японии, который сражается в Курской области
В составе спецназа «Ахмат» в отражении вторжения ВСУ на Курскую область участвует гражданин Японии с позывным «Камикадзе», рассказал командир одного из отрядов с позывным «Каштан», в подразделении которого японец проходит службу.
Он отметил, что в составе «Ахмата» есть граждане других государств. Японца он назвал самураем по духу, который мчится в бой одним из первых.
«Если честно, я в восторге», – сказал «Каштан», передает ТАСС.
Сперва японец плохо разговаривал на русском языке, для общения он использовал смартфон. Сейчас «Камикадзе» уже сдал экзамен по русскому языку и получил гражданство РФ.
В отряде также служит гражданин Армении с позывным «Русский». Мужчина родился и вырос в России, но гражданства у него не было. С 14 лет он жил в Армении, но там столкнулся с притеснениями из-за своего места рождения, после чего вернулся в Россию. Он также уже получил российский паспорт.
Также в отряде есть граждане Узбекистана и Белоруссии, они уже получили российское гражданство.