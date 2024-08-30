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В Тбилиси заявили о пересечении Западом «красных линий»
Генсек правящей «Грузинской мечты», мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил о пересечении «красных линий» в вопросе финансирования Западом перед выборами в парламент 26 октября оппозиции и неправительственных организаций, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«К сожалению, иностранные правительства открыто финансируют оппозицию, что является грубым вмешательством во внутренние дела Грузии, – сказал он журналистам. – На это обязательно последует реагирование».
«Пересечены «красные линии», – отметил он.
Каха Каладзе также сказал, что «не видит разницы между оппозиционными партиями и поддерживающими их НПО».
«В современном мире надо знать, что происходит в реальности, какие страны конкретно сотрудничают с грузинской оппозицией и НПО, включаясь в предвыборную кампанию», - заявил мэр Тбилиси.
По его словам, «задача управляемой извне оппозиции состоит в том, чтобы использовать Грузию в проведении тех или иных интересов конкретными государствами».
Ранее руководитель Антикоррупционного бюро Ражден Купрашвили заявил о фактах непрозрачного иностранного финансирования оппозиционных партий в Грузии перед выборами в парламент 26 октября.
«Большая часть политических партий полностью или частично не обнародуют финансовые поступления, их предвыборные кампании могут финансироваться иностранными донорами», – сказал он.
Ражден Купрашвили отметил, что финансы могут поступать к связанным с этими партиями НПО.
«Такие схемы поступления средств из-за рубежа представляют собой опасность для справедливого процесса выборов», – заявил он.
Глава Антикоррупционного бюро сообщил о проведении в Грузии оппозицией «Фестиваля демократии» при поддержки Института партий и демократий Дании и отметил, что по этому поводу «ведется процесс сбора доказательств».
Также он призвал международные миссии по наблюдению, включая американские Национально-демократический и Международный Республиканский институты, «обнародовать информации о грантах».
По его словам, международные наблюдатели «должны быть нейтральными и объективными, а финансируемые ими мероприятия не должны проводиться в поддержку политических партий».
Иностранное вмешательство в выборы в Грузии запрещено по закону.