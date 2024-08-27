  • Новость часаВС России ночью нанесли групповой удар «Кинжалами» по аэродромам Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Китай нашел замену российскому углю
    Эксперт указал на сложности наступления после освобождения Новогродовки
    Кремль заявил о «нападении на христианство» на Украине
    ОАЭ направили Франции требования по «гражданину Эмиратов» Дурову
    ВСУ предприняли попытку прорыва в Белгородской области
    Российские войска освободили Орловку в ДНР
    Российские военные отразили атаку ВСУ на Малую Локню в Курской области
    Власти Грузии заявили об иностранном вмешательстве в выборы
    Дурову продлили срок задержания во Франции
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Церковь переживет своих врагов на Украине

    Зачем же украинские власти в разгар конфликта стреляют себе в ногу, запрещая УПЦ? Иногда стоит переформулировать вопрос – не «зачем», а «почему». За человеческими поступками могут стоять не обдуманные цели, а иррациональные коллективные порывы.

    3 комментария
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Игры в «свободу слова» кончились

    Глобального мира не получилось даже в Сети – просто потому, что Сеть – это не отдельная сущность, а виртуальная проекция все того же мира с его враждебностью всех ко всем, подлостью, жадностью и агрессией. Поэтому взаимоотношения государств с интернет-платформами будут только ужесточаться.

    18 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Белоруссия и Казахстан оказались в разных мирах

    Исторический опыт Казахстана располагает к весьма благостному взгляду на мир, потревожить который и попробовал Александр Лукашенко, находящийся на переднем крае борьбы за новый мировой порядок.

    19 комментариев
    27 августа 2024, 13:12 • Новости дня

    Песков: В России принимаются меры для снижения инфляции

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Правительство и Центробанк России принимают меры для снижения лишней инфляционной напряженности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Инфляция находится выше целевых показателей, Центробанк и правительство страны принимают меры для снижения «инфляционной напряженности, инфляционного давления», сказал Песков, передает ТАСС.

    В понедельник президент Владимир Путин заявил, что борьба с инфляцией должна идти в первую очередь за счет роста предложения товаров и услуг. Он потребовал от ЦБ и правительства эффективнее координировать действия по снижению инфляции.

    26 августа 2024, 06:50 • Новости дня
    Степашин рассказал о реакции Путина на вторжение ВСУ в Курскую область

    Экс-премьер Степашин: Путин умеет держать удар, что отличает его от коллег и предшественников

    Степашин рассказал о реакции Путина на вторжение ВСУ в Курскую область
    @ Илья Питалев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Умение держать удар является одним из основных качеств президента России Владимира Путина, отличающих его от коллег и предшественников, это показала тяжелая ситуация в Курской области, заявил экс-премьер России Сергей Степашин.

    По словам Степашина, он давно знает Путина в совместной работе. Экс-премьер отметил, что президента «ничего не поражает и не удивляет», он умеет держать удар, передает ТАСС.

    Он обратил внимание, что Путин ни разу не позволил себе сорваться, несмотря на все тяжелые обстоятельства, в том числе нападение на Курскую область.

    «Я встречался с Горбачевым один на один, когда еще был Советский Союз, с Ельциным много работал, но чтобы не сорваться – невозможно», – заметил Степашин.

    Ранее посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Путин принял решение по ответу на нападение ВСУ на Курскую область, виновные понесут суровое наказание.

    Коментарии (16)
    24 августа 2024, 14:06 • Новости дня
    Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск
    Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск
    @ Алексей Бабушкин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российский президент Владимир Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск и заслушал доклады начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, сообщает пресс-служба Кремля.

    На сайте Кремля указано, что на встрече с руководством Объединенной группировки войск Путин заслушал доклады начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского касательно мер противодействия вторгшемуся киевскому командованию на территорию Курской области.

    Также главе государства доложили о принятых мерах по уничтожению противника и об актуальных результатах хода спецоперации.

    Ранее Путин не исключил новых атак Киева на приграничные регионы России, глава государства пообещал достойный ответ на действия ВСУ в приграничье.

    Коментарии (62)
    27 августа 2024, 12:30 • Видео
    Украина угрожает Белоруссии ракетным ударом

    МИД Украины потребовал от руководства Белоруссии отвести от государственной границы в Гомельской области группировку войск, подчеркнув, что она может стать «законной целью». При этом сама Украина держит со своей стороны 120 тысяч военнослужащих. Чего добивается Киев?

    Коментарии (0)
    26 августа 2024, 11:48 • Новости дня
    Путин обсудил с правительством и ЦБ укрепление экономической базы для «успешного завершения СВО»
    Путин обсудил с правительством и ЦБ укрепление экономической базы для «успешного завершения СВО»
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства и Центробанка предложил обсудить укрепление экономической базы для успешного завершения специальной военной операции.

    Путин проводит совещание в формате видео-конференц-связи из Ново-Огарева, передает ТАСС.

    «Вместе с коллегами из правительства, а также Центрального банка сегодня предлагаю обсудить основные направления экономической политики до 2030 года, включая укрепление экономической базы для успешного завершения специальной военной операции, а это, как не раз уже говорил, главное, основное условие для реализации долгосрочных планов развития России», – сказал глава государства.


    Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия чувствует себя уверенно на третий год спецоперации.

    Коментарии (37)
    25 августа 2024, 14:26 • Новости дня
    Путин заслушал доклады о боевых задачах в приграничных с Украиной регионах

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин накануне вечером заслушал доклады командующих, решающих боевые задачи на приграничных с Украиной территориях, сообщили в пресс-службе Путина.

    Об обстановке на линии боевого соприкосновения Путину доложили командир 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота, командир 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, командир отдельной 11-й десантно-штурмовой бригады, командир 56-го десантно-штурмового полка и командир 51-го парашютно-десантного полка, передает РИА «Новости».

    Ранее сообщалось, что Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск и заслушал доклады начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова.

    Коментарии (27)
    26 августа 2024, 15:49 • Новости дня
    Путин поручил профинансировать из бюджета тероборону в приграничных регионах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин по итогам совещания о ситуации в Белгородской, Брянской и Курской областях поручил обеспечить финансирование из бюджета подразделений территориальной обороны в этих регионах.

    Кроме того, глава государства поручил обеспечить на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей организацию бесперебойного доступа к подвижной радиотелефонной связи и интернету, сообщается на сайте Кремля.

    Президент дал поручение обеспечить беззаявительный характер оказания единовременной материальной помощи пострадавшим жителям указанных регионов.

    Также поручено рассмотреть возможность организации дистанционного обучения детей в Белгородской, Брянской и Курской областях.

    Глава государства ждет доклад по этим вопросам до 15 сентября.

    Ранее Путин поддержал автоматические выплаты уехавшим из приграничья жителям Курской области.

    Коментарии (9)
    26 августа 2024, 17:56 • Новости дня
    Депутат: Успех России в СВО положительно отразится на развитии страны

    Депутат Матвейчев: Экономика России растет, несмотря на СВО и внешнее давление

    Депутат: Успех России в СВО положительно отразится на развитии страны
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Несмотря на серьезное внешнее давление, Россия продолжает демонстрировать экономический рост. Когда же все цели спецоперации будут достигнуты, страна будет прогрессировать еще большими темпами, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Олег Матвейчев. В понедельник президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам заявил, что успешное завершение СВО является основным условием для реализации долгосрочных планов развития России.

    «Достижение Россией всех целей СВО – это важнейшее условие для развития государства. Ни для кого не секрет, что противник открыто ставит своей целью уничтожение нашей страны, разрушение экономики и обнищание граждан», – пояснил Олег Матвейчев, зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

    «Но сколько бы Запад не утверждал, что их экономики больше или сильнее нашей, они не выдержат конкуренции с Россией. Даже в условиях серьезного внешнего давления мы продолжаем расти экономически, а наш авторитет усиливается на международной арене», – добавляет собеседник.

    По его мнению, когда все цели спецоперации будут достигнуты, а «мы этого добьемся», Россия будет прогрессировать еще большими темпами. «Это при том, что уже сейчас экономика России растет быстрее, чем в прошлом году. Страна полностью оправилась от санкций, которые были введены в 2022 году. Мы наладили новые логистические цепочки и запустили процессы, связанные с импортозамещением в критических отраслях», – продолжил спикер.

    «Санкции для Запада стали ошибкой – это уже признают и их ведущие экономисты. Но ЕС и НАТО боятся потерять лицо. Они выбирают между плохим и очень плохим вариантами. А у нас все в порядке. В ближайшие годы те проекты, которые были запущены, дадут эффект, и экономика покажет еще больший рост», – резюмировал Матвейчев.

    В понедельник президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. «C коллегами из правительства, а также Центрального банка сегодня предлагаю обсудить основные направления экономической политики на период до 2030 года, включая укрепление экономической базы для успешного завершения специальной военной операции. А это, как не раз уже говорил, главное, основное условие для реализации долгосрочных планов развития России», – сказал президент во вступительном слове.

     Он отметил, что экономика России, как и в прошлом году, продолжает расти хорошими, высокими темпами. «По оценке за первое полугодие, валовой внутренний продукт прибавил 4,6%, на 4,4% вырос объем промышленного производства», – сообщил президент.

    Глава государства также подчеркнул, что остается сильным потребительский спрос, растет оборот розничной торговли. «Причем отмечу, что такой результат главным образом поддерживается ростом заработных плат. В реальном выражении с учетом инфляции, за минусом инфляции, они прибавили 10,1 процента за январь–май текущего года. При этом в России сохраняется рекордно низкая безработица. В июне она составила 2,4 процента», – сказал глава государства.

    Растут и доходы федерального бюджета – за первые семь месяцев этого года они приблизились к 20 триллионам рублей. «Это на 36% выше, чем в прошлом году», – подчеркнул Путин.

    Коментарии (0)
    25 августа 2024, 00:32 • Новости дня
    Путин поздравил с Днем шахтера работников и ветеранов угольной промышленности

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной промышленности и их семьи с Днем шахтера, отметил стойкость горняков и подчеркнул важность семейной поддержки в тяжелом шахтерском деле.

    «В нашей стране принимают сегодня поздравления почти 150 тыс. горняков, работающих на шахтах, угольных разрезах и обогатительных фабриках. Всем известен сильный, прямой, упорный шахтерский характер, достоинство рабочего человека, который уверен, что именно его труд – главный путь к повышению благосостояния семьи, города, родной страны», – заявил Путин в видеообращении ко Дню шахтера, передает ТАСС.

    Президент отметил, что День шахтера широко отмечают в регионах, где эта отрасль является одной из ключевых в экономике и жизни в целом. Он подчеркнул, что особое место среди них занимает Кузбасс, где добывается более половины всего российского угля, а праздник называют «вторым Новым годом». Отдельно глава государства упомянул также заслуги Донбасса.

    «Всем известен сильный, прямой, упорный шахтерский характер, достоинство рабочего человека, который уверен, что именно его труд –главный путь к повышению благосостояния семьи, города, родной страны», – сказал Путин.

    Президент так же обратился к семьям шахтеров, подчеркнув, что только с их поддержкой можно заниматься этим тяжелым трудом, который нередко связан с риском.

    День шахтера был учрежден указом президиума Верховного Совета СССР от 10 сентября 1947 года, он празднуется в последнее воскресенье августа.

    Коментарии (3)
    26 августа 2024, 12:05 • Новости дня
    Путин: Зарплаты россиян с начала года выросли на 10,1%

    Путин: Зарплаты россиян выросли на 10,1% за январь – май 2024 года

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заработные платы граждан в реальном выражении за январь – май 2024 года увеличились на 10,1%, заявил президент Владимир Путин в ходе совещания по экономическим вопросам.

    Потребительский спрос остается на высоком уровне, оборот розничной торговли за шесть месяцев вырос на 8,8%, сказал глава государства, передает ТАСС.

    «Отмечу, что такой результат главным образом поддерживается ростом заработных плат. В реальном выражении, с учетом инфляции, они прибавили 10,1% за январь – май текущего года. При этом в России сохраняется рекордно низкая безработица. В июне она составила 2,4%», – подчеркнул президент.

    Кроме того, промышленность, сельское хозяйство, сфера услуг «чувствуют себя в целом уверенно», отметил Путин, сообщает РИА «Новости».

    Он добавил, что предприятия, трудовые коллективы работают «стабильно, ритмично, видят перспективы и строят большие планы».

    Ранее на совещании глава государства предложил обсудить укрепление экономической базы для успешного завершения специальной военной операции.

    Коментарии (3)
    26 августа 2024, 11:55 • Новости дня
    Путин потребовал от Центробанка и кабмина повысить эффективность борьбы с инфляцией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Борьба с инфляцией должна идти в первую очередь за счет роста предложения товаров и услуг, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическом вопросам.

    «Вновь обращаю внимание и правительства, и Центрального банка России: нужно повысить эффективность скоординированных действий по снижению инфляции», – передает ТАСС слова Путина.

    «Очевидно, что системно с инфляцией необходимо бороться в первую очередь за счет роста предложения товаров и услуг, это ясно, чтобы их объем отвечал внутреннему спросу: как потребительскому, со стороны граждан, так и инвестиционному, со стороны предприятий, компаний, которые реализуют проекты развития, вкладываются в модернизацию и расширение своих мощностей, в стройку, в покупку оборудования», – указал президент.

    Путин заявил также, что объемы банковского кредитования в России растут опережающими темпами, даже несмотря на увеличение ключевой ставки.

    «Что касается денежно-кредитной политики, то, как известно, для сдерживания инфляции Банк России меняет ключевую ставку, регулирует рынок банковского кредитования. А здесь динамика опережающая. Как это ни странно, но, несмотря на повышение ключевой ставки, мы наблюдаем эту динамику», – указал он.

    Так, пояснил глава государства, по итогам июня объем кредитов бизнесу вырос в годовом выражении более чем на 20%, задолженность по потребительским кредитам, не обеспеченным ипотекой, увеличилась на 3,5 трлн рублей. «По оценкам специалистов, экспертов, такая ситуация в значительной степени и стимулирует потребительский спрос, и способствует росту инфляции. Очень важно, чтобы бурное развитие финансового сектора не вело к негативным последствиям, – тонкая вещь», – предупредил Путин.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, определяющий национальные цели развития государства на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

    Коментарии (7)
    26 августа 2024, 12:34 • Новости дня
    Путин созвонился с Токаевым

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в понедельник провел телефонный разговор с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

    В Кремле сообщили, что Путин и Токаев в ходе переговоров затронули актуальные вопросы развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества, включая энергетическую сферу, передает ТАСС.

    Ранее Путин и Токаев договорились об усилении борьбы с терроризмом.

    Коментарии (0)
    26 августа 2024, 13:31 • Новости дня
    Песков: На совещании с Путиным доклады зачитали Силуанов, Набиуллина и Решетников

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе совещания по экономическим вопросам с президентом Владимиром Путиным прозвучали доклады министра финансов Антона Силуанова, главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, главы Минэкономразвития Максима Решетникова, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Совещание продолжается, там с докладами выступают Решетников, Силуанов, Набиуллина, сказал Песков, передает ТАСС.

    Они рассказывают об основных направлениях экономической политики до 2030 года. Планируются отдельные выступления Набиуллиной и Решетникова о банковском кредитовании.

    На такого рода заседаниях предполагается активный обмен мнениями, в этом совещании участвует премьер Михаил Мишустин, глава администрации президента Антон Вайно, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер – глава аппарата кабмина Дмитрий Григоренко, вице-премьеры Александр Новак и Марат Хуснуллин, замглавы администрации президента Максим Орешкин.

    В ходе совещания президент отмечал, что в нацпроектах не должно быть пустышек и проходных пунктов «для галочки».

    Коментарии (0)
    26 августа 2024, 12:55 • Новости дня
    Песков: Путин внимательно относится к докладам участников СВО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин особо внимательно относится к сообщениям непосредственных участников боевых действий о ходе спецоперации, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Это часть ежедневной работы верховного главнокомандующего. Президент уделяет приоритетное внимание получению данных и информации от тех, кто непосредственно на поле занимается вопросами ведения специальной военной операции», – цитирует Пескова ТАСС.

    По его словам, глава государства регулярно получает данные о ходе действий «из первых рук», что дает возможность «оперировать конкретными данными о конкретной ситуации на конкретных участках».

    В конце прошлой недели президент заслушал доклады командующих, решающих боевые задачи на приграничных с Украиной территориях.

    Коментарии (0)
    26 августа 2024, 13:47 • Новости дня
    Путин пригласил президента Палестины на саммит БРИКС в Казани

    Путин пригласил президента Палестины Аббаса на саммит БРИКС в Казани

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин направил официальное приглашение палестинскому лидеру Махмуду Аббасу принять участие в саммите БРИКС в Казани в октябре.

    Об этом сообщил посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль, передает ТАСС.

    Ранее Путин пригласил главу Азербайджана Ильхама Алиева посетить мероприятия СНГ и БРИКС.

    Коментарии (0)
    26 августа 2024, 12:02 • Новости дня
    Путин заявил о недопустимости пустышек и пунктов для «галочки» в нацпроектах

    Tекст: Валерия Городецкая

    В национальных проектах не должно быть пустышек и проходных пунктов для «галочки», которые не приносят результата и не улучшают жизнь людей, заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

    «В нацпроектах недопустимы какие-то пустышки, проходные, холостые пункты для бюрократической «галочки», то есть без достижения реального результата, практических позитивных изменений в жизни людей», – заявил глава государства, передает ТАСС. Работа над новыми нацпроектами будет обсуждаться в ходе ближайшего заседания совета по стратегическому развитию, добавил Путин.

    Президент также отметил, что экономика России продолжает расти хорошими темпами, доходы федерального бюджета за семь месяцев этого года достигли 20 трлн рублей, что на 36% больше относительно аналогичного периода прошлого года. Ситуация в экономике учитывается властями России при реализации планов по развитию страны, добавил он.

    «Реализуя наши планы, мы в первую очередь опираемся на положение дел в экономике, поскольку именно индустриальный, торговый, логистический, финансовый потенциал определяет ресурсные и бюджетные возможности государства», – сказал он.

    Напомним, Путин также обсудил с правительством и ЦБ укрепление экономической базы для «успешного завершения СВО».

    Коментарии (0)
    26 августа 2024, 13:05 • Новости дня
    Песков: Контакты Путина и Гросси пока не планируются

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Контакты президента Владимира Путина и директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, который может посетить Курскую АЭС, пока не планируются, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, таких контактов пока в планах нет, передает ТАСС.

    Ранее МИД сообщал, что прорабатывается визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Россию, он может посетить Курскую атомную электростанцию.

    Коментарии (2)
    Главное
    Подполье сообщило о взрыве в Николаевской области
    Украинский военнопленный рассказал о мародерстве ВСУ в Курской области
    Минобороны показало кадры ликвидации украинской ДРГ на Кинбурнской косе
    Виновные в теракте на Крымском мосту скрылись за пределами России
    Стало известно об улучшении состояния военкора Поддубного
    Маск призвал Макрона объяснить причины ареста Дурова
    Юморист Шац продал квартиру в Петербурге с семейными реликвиями

    Китай нашел замену российскому углю

    Китай серьезно сократил закупки российского угля, по-прежнему оставаясь крупнейшим в мире потребителем этого углеводорода. Почему Китай отказался от части российского угля? И какое будущее это сулит российским угольщикам? Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Киев пугает Белоруссию «трагическими ошибками»

    Киев усиливает давление на Белоруссию. Офис Зеленского потребовал от Минска отвести войска от границы стран. При этом сам Киев сформировал на этом направлении группировку в 120 тыс. солдат. По мнению экспертов, Украина умышленно провоцирует соседа в интересах западных спонсоров. На что сделана ставка? Подробности

    Перейти в раздел

    Эстония устроила гонения на православие по украинскому сценарию

    Таллин требует от Эстонской православной церкви полного разрыва контактов с РПЦ. Гонения на организацию начались еще в 2022 году. Основная претензия властей прибалтийской республики – недостаточно антироссийская позиция местной православной церкви. Однако эксперты уверены: усиление напрямую связано с офисом Зеленского, который подал пример с УПЦ. Подробности

    Перейти в раздел

    Директор ЦРУ пытается предотвратить новую войну на Балканах

    Директор ЦРУ Уильям Бернс совершил турне по Балканам, посетив Сербию, Боснию и Герцеговину, а также Косово. Сербские власти визита Бернса как будто стыдятся – и повод для этого у них есть. В то же время директор ЦРУ явно пытается предотвратить новую войну на Балканах, потому что еще одну войну США не потянут. Подробности

    Перейти в раздел

    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Украина угрожает Белоруссии ракетным ударом

      МИД Украины потребовал от руководства Белоруссии отвести от государственной границы в Гомельской области группировку войск, подчеркнув, что она может стать «законной целью». При этом сама Украина держит со своей стороны 120 тысяч военнослужащих. Чего добивается Киев?

    • Зачем Дуров потребовался Макрону

      В руководстве ЕС открестились от задержания основателя Telegram Павла Дурова, подчеркнув, что он нарушил национальное законодательство Франции. Президент самой Франции Эммануэль Макрон заявил, что в задержании Дурова нет «политической подоплеки». Верится в это с трудом, точнее, вообще не верится.

    • Президент Чехии совсем охамел

      Власти в Праге и Варшаве по сути поддержали уничтожение «Северного потока». Президент Чехии Петр Павел даже назвал его «законной целью». Однако главный пострадавший от этого теракта – Германия. Зачем в НАТО так унижают своего союзника?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............